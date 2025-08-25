¡Ú³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡Û¿·»þÂå¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¾¿Æ³Øµé¡ÖOYA WORK¡×¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
³ô¼°²ñ¼ÒWith Midwife¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§´ßÈª À»·î¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¿Æ»Ò¤ÎÆü¡×¤Ç¤¢¤ë2025Ç¯7·î27Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖOYA WORK¡Ê¥ª¥ä¥ïー¥¯¡Ë¡×¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤ÏÌó50Ì¾¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤·¡¢¶¦Æ¯¤²ÈÄí¤Î½Ð»º¡¦°é»ù¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÎ¾Î©¤ò»Ù¤¨¤ë¿·»þÂå¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¾¿Æ³Øµé¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¸òÎ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°åÎÅÀìÌç¿¦¡¢´ë¶È¿Í»ö¡¢»Ò°é¤ÆÅö»ö¼Ô¤é¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢¡Ö¶¦°é¡¦¶¦½õ¡×¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Î·Á¤òÃµ¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯7·î27Æü¡¢¡Ö¿Æ»Ò¤ÎÆü¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢With Midwife¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¾¿Æ³Øµé¡ÖOYA WORK¡×¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢Ìó50Ì¾¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
1. ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢With MidwifeÂåÉ½¤Î´ßÈª¤è¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ñ»Ý¤È¡ÖOYA WORK¡×Î©¤Á¾å¤²¤ÎÇØ·Ê¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤ÁWith Midwife¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ¿Æü¤Ï»Å»ö¤¬¤¢¤ê¡¢ÉÂ±¡¤ä»ÔÄ®Â¼¤ÎÎ¾¿Æ³Øµé¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÉÂ±¡¤Ç¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢¤â¤Ã¤ÈÀìÌç¿¦¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æ¯¤¯¿Æ¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î2021Ç¯¤è¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¾¿Æ³Øµé¤òÄó¶¡¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2,500ÁÈ°Ê¾å¤Î¿Æ»Ò¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿À¼¤ä¼ÂÀÓ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢º£²ó¤Î¡ÖOYA WORK¡×¤ÏÆâÍÆ¤ò¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Æ¯¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Æ¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿ー¥È¡£´ë¶È¤äÆ¯¤¯Åö»ö¼Ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÃÏ°è¤ä¹ÔÀ¯¡¢ÀìÌç¿¦¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÎ©¾ì¤¬Ï¢·È¤·¡¢»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¿Æ¤¿¤Á¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ÎÉ¬Í×À¤È¡¢¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤Ì¤Íè¤Î»Ñ¤¬¸ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¥ー¥Îー¥È¥¹¥Ôー¥Á
¡Ö¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Æ¯¤Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¡×
ÅÐÃÅ¡§ÂçÌî °½ »á¡ÊXTalent³ô¼°²ñ¼Ò(https://xtalent.co.jp/) ºÎÍÑ¡¦¹Êó¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë
¥ïー¥¥ó¥°¥Ú¥¢¥ì¥ó¥Ä¤Î¤¿¤á¤Î¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Øwithwork¡Ù¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ëXTalent³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤ÆºÎÍÑ¡¦¹Êó¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤òÃ´¤¦ÂçÌî»á¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿Î¾Î©»Ù±ç¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ä¡¢ÃË½÷¤Ç°Û¤Ê¤ëÎ¾Î©¤Î²ÝÂê¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÂÖ¤ò²Ä»ë²½¡£°Â¿´¤·¤Æ½Ð»º¡¦°é»ù¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë´ë¶ÈÊ¸²½¤Å¤¯¤ê¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´¼«¿È¤Î·Ð¸³¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢À©ÅÙ¤È¿¦¾ìÉ÷ÅÚ¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¥®¥ã¥Ã¥×¤òÅö»ö¼Ô¡¦´ë¶ÈÁÐÊý¤Î»ëÅÀ¤ÇÄóµ¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
3. ¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¥Èー¥¯
¡Ö»º¶È°å¤«¤é¸«¤ë¡¢¿Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×
ÅÐÃÅ¡§Ê¿Ìî æÆÂç »á¡Ê»ºÉØ¿Í²Ê°å¡¿»º¶È°å¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍDaddy Support¶¨²ñ ÂåÉ½Íý»ö¡Ë
¡¡
½Ð»º¤ò·Þ¤¨¤ë»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¿ÈÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤ÊÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬È¼¤¦¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢É¬Í×¤Ê»Ù±ç¤¬¸«²á¤´¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿Ìî»á¤Ï¡¢»º¶È°å¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Éü¿¦¸å¤Î¥á¥ó¥¿¥ëÉÔÄ´¤ä·ÑÂ³Åª¤ÊÈèÊÀ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¸½¼Â¤ò»ØÅ¦¡£»Ù±ç¤ò¡È¼«¸ÊÀÕÇ¤¡É¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶È¤ä¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÎÉ¬Í×À¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4. ¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡ÖÆ¯¤¯¿Æ¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡£¡×
¡¡
ÅÐÃÅ¼Ô¡§
¡¦XTalent³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾å¸¶ Ã£Ìé »á
¡¦XTalent³ô¼°²ñ¼Ò ºÎÍÑ¡¦¹Êó¥Þ¥Íー¥¸¥ãー ÂçÌî °½ »á
¡¦OMOYA³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò Ãö·§ ¿¿Íý»Ò »á
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍDaddy Support¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¡¿»ºÉØ¿Í²Ê°å¡¦»º¶È°å Ê¿Ìî æÆÂç »á
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒWith Midwife ÂåÉ½¼èÄùÌò ´ßÈª À»·î
¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÅÐÃÅ¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢XTalent³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¾å¸¶»á¡¢½÷À»Ù±ç¤òÀìÌç¤Ë³èÆ°¤·ÁÈ¿¥¤Î¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£²þ³×¤Ë¤â½¾»ö¤¹¤ëOMOYA³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÎÃö·§»á¤ò·Þ¤¨¡¢¡È¥¥ã¥ê¥¢¤È°é»ù¤ÎÎ¾Î©¡É¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢´ë¶È¡¦»Ù±ç¼Ô¡¦Åö»ö¼Ô¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿³ÑÅª¤ËµÄÏÀ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö°ì¿Í¤Ç¤¬¤ó¤Ð¤ë¡×¤«¤é¡Ö¶¦¤Ë°é¤Æ¤ë¡×¤Ø¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÅ¾´¹¤ä¡¢À©ÅÙ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯É÷ÅÚ¤ò¤É¤¦ºî¤ë¤«¡¢É×ÉØ´Ö¡¦¿¦¾ì¤Ç¤ÎÂÐÏÃ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¡¢³ÆÅÐÃÅ¼Ô¤¬¡¢¼«¼Ò¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤äº£¸å¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÎ¨Ä¾¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
5. ¥¯¥íー¥¸¥ó¥°
With Midwife¤è¤ê¡¢¡ÖOYA WORK¡×¤Î¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¤Èº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¡£
¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¹ÖºÂ¤ä¡¢Ë¡¿Í¸þ¤±¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢LINE¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ê¤É¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥±¥¢¤Î¤¢¤ë¼Ò²ñ¡×¤Î¶¦ÁÏ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÊÄËë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼
- »Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ÎÎ¾Î©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½Ð»ºÁ°¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ä¡¢¼þ¤ê¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤¬¤è¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
- ¼«Ê¬¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÇÚ¥Ñ¥Ñ¤Ç¤â¤¢¤ë·Ð±Ä¼Ô¤ÎÊý¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤¬Ê¹¤±¤¿¤³¤È¤ÏÂçÊÑµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤·¤¿¡£
- °éµÙ¤«¤é¿¦¾ìÉüµ¢¤ò¤·¤Æ¿§¡¹¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀèÀ¸Êý¤Î¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- »Ò°é¤Æ»Ù±ç¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂ±¡¤Ç¤ÎÎ¾¿Æ³Øµé¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼þ¤ê¤ÎÇ¥¿±½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤¿Êý¡¹¤Ë¤¼¤Ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤«¤éÇ¥¿±½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤¿Î©¾ì¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¯¤Êý¤äÀ¸¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹µ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸å¤í¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿É×¤â¡¢¹Í¤¨¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¤È¿·Á¯¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¿´¤Ë¶Á¤¯´¶ÁÛ¤äµ¤¤Å¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£2025Ç¯8·î¤è¤ê¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°
º£²ó¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢OYA WORK¤Ç¤Ï¡¢Æ¯¤¯¿Æ¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎ¾¿Æ³Øµé¡×¤òËè½µÅÚÍË¤Î20»þ¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¥³è¡¦Ç¥¿±¡¦½Ð»º¡¦°é»ù¡¦Éü¿¦¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë´ó¤êÅº¤¦Á´7¹ÖºÂ¤ò¡¢Zoom¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¡£½õ»º»Õ¤Ë¤è¤ë¥ì¥¯¥Á¥ãー¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ÁÌä¥¿¥¤¥à¤ä¸òÎ®¤Î¾ì¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿Æü¤äÆüÃæ¤Ï»Å»ö¤¬¤¢¤ê¡¢Î¾¿Æ³Øµé¤Ø¤Î»²²Ã¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿Êý¤â¡¢µ¤·Ú¤Ë»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ä¹ÖºÂ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°¤ä¿½¤·¹þ¤ß¤Î¤´°ÆÆâ¤Ï¡¢LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶︎¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://oya-work.withmidwife.jp
▶︎LINEÅÐÏ¿¡§https://line.me/R/ti/p/@589kmrjz
¢£´ë¶È³µÍ×
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒWith Midwife
ÀßÎ©Æü¡§ÎáÏÂ¸µÇ¯11·î1Æü
»ñËÜ¶â¡§300Ëü±ß
Âå¡¡É½¡§´ßÈª À»·î
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅÔÅç¶èÅìÌîÅÄÄ®4-15-82 QUINTBRIDGE303
Íý¡¡Ç°¡§¡ÖÀ¸¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¤¤¤Î¤Á¤Ç¤µ¤¨¤â ¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Ê¤¤Ì¤Íè¡×¤Î¼Â¸½
ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤¤¤Î¤Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î®»º¤ä»à»º¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤¤¤Î¤Á¤â»ä¤¿¤Á¤ÏÆü¾ïÅª¤ËÌÜ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤¤¤Î¤Á¤â¡¢·è¤·¤Æ¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï½õ»º»Õ¤Î¡Ö´ó¤êÅº¤¦(care)¡×¥Á¥«¥é¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°HP¡§https://withmidwife.jp/