¡ÖÍß¤·¤¤¡ª¡×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë ¾¦ÉÊ´ë²è¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢È¯ÁÛË¡ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー9·î12Æü³«ºÅ¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæ¶¨²ñ
2025Ç¯9·î12Æü³«ºÅ¾¦ÉÊ´ë²è¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢È¯ÁÛË¡¡¡¥»¥ß¥Êー
Â¿¤¯¤ÎÂç¿Íµ¤¤ª¤â¤Á¤ã¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¹Ö»Õ¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤äÆü¡¹¤Î²á¤´¤·Êý¤òÂç²òË¶¤·¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ëÈ¯ÁÛË¡¤ä¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¥»¥ó¥¹¤ÎËá¤Êý¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¶ñ¸½²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ë²è¤Î¤Þ¤È¤áÊý¡¢¼ÒÆâÄó°Æ¡¦´Ø·¸Éô½ð¤Î´¬¤¹þ¤ßÊý¤Ê¤É¡¢¹Ö»Õ¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¾¦ÉÊ´ë²è¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°´ë²è¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤â²òÀâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢´ë²è¶ÈÌ³¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤¼¤Ò¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.marken.co.jp/seminar/006457post_133.php
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¥¹¥¹¥á¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹
- ¥¢¥¤¥Ç¥¢½Ð¤·¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
- ¶ÈÌ³¾å¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÊý
- ´ë²è¤Î¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý
- ¶¥¹çÂ¾¼Ò¤È°ã¤Ã¤¿ÌÜ¿·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤Êý
¹Ö»Õ¡§Âçß·¡¡¹§¡¡¡¡¡¡¥¢¥¤¥Ç¥¢Áí¸¦¡¡ÂåÉ½¡¡¥¢¥¤¥Ç¥¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È
¡È¤ª¤â¤Á¤ã¤Î´ë²è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢È¯ÁÛÎÏ¡É
³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤Ç¤ª¤â¤Á¤ã¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¤Ë½¾»ö¤·¡¢¡Ö¥Óー¥À¥Þ¥ó¡×¡Ö¥Ù¥¤¥Ö¥ìー¥É¡×¡ÖÌ´¸«¹©Ë¼¡×¡Ö¿ÍÀ¸¶ä¹Ô¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¡¢ÏÃÂê¾¦ÉÊ¤Î´ë²è³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë¡£¼ê¤¬¤±¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï500°Ê¾å¡£
2019Ç¯¤ËÂà¿¦¸å¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¹Ö±é²ñ¤Ø¤ÎÅÐÃÅ¤ä¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¸½Ìò¤Î¥È¥¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥ß¥ã¥¦¥¨¥Ðー¡×¤ò´ë²è³«È¯¤·ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¥¢¥¤¥Ç¥¢Áí¸¦¤ò¼çºÅ¤·¡¢¥áー¥«ー»þÂå¤ËÇÝ¤Ã¤¿¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡×¡Ö´¶Æ°¡×¡Ö´î¤Ó¡×¡Ö¶Ã¤¡×¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥¹¤Î´¶¾ð¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢È¯ÁÛË¡¤ä¾¦ÉÊ´ë²è½Ñ¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¡§
1.¤Þ¤º¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÇÄê´ÑÇ°¤òÂÇ¤ÁÇË¤í¤¦
- »ä¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¾¦ÉÊ¤Î´ë²è¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È～»öÎã¾Ò²ð～
- ¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¡áÌÌÇò¤¤¤â¤Î¡¦»Â¿·¤Ê¤â¤Î¡×¤Ç¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤
- ¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Þ¥ó¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
2.¥¢¥¤¥Ç¥¢ÎÌ»º¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
～ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢È¯ÁÛË¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦～
- ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤Ä¤Ç¤âÂçÎÌ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«
¡ú¡¡¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¡¡¡Ö¿·Ê¹»æ100¤Î»È¤¤Êý¡×
¡ú¡¡¥¢¥¤¥Ç¥¢È¯ÁÛ¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Î³èÍÑ¡¡¡Ö¿·¤·¤¤¤ª¤â¤Á¤ã¡¢¿·¤·¤¤¤ªÅÚ»ºÉÊ¡×
¡ú¡¡º¹ÊÌ²½¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¡Ä¡¡¡Ö¿·¤·¤¤¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Úー¥Ñー¡×
¡ú¡¡°ì¿Í¤è¤ê¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¡¥Ö¥ì¥¹¥È¤¬³èÀ²½¤¹¤ë¿Ê¤áÊý
3.¤µ¤é¤Ê¤ë¡ÈÃ¦¡¦Æ±¼Á²½¡É¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ¯ÁÛË¡
- ¥Ëー¥ºµ¯ÅÀ¤Î´ë²è¤ÏÆ±¼Á²½¤·¤ä¤¹¤¤
- ¡ÖÍß¤·¤¤¡ª¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë£¶¤Ä¤Î¿Í¤Î´¶¾ð
- ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¸ø¼°¤Ï¡Ö¥«¥Æ¥´¥êー¡ß¿Í¡ß´¶¾ð¡×
- ¡ÖÍß¤·¤¤¡ª¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´¶¾ð¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ»öÎãÊ¬ÀÏ
¡ú¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¡È¿Í¡ß´¶¾ð¡É¤Ç¡¡¡Ö¿·¤·¤¤À¶ÎÃ°ûÎÁ¡×
4.¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¾¦ÉÊ¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¥Î¥¦¥Ï¥¦
¡¡¡¡ ¡ú¡¡¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤È¤Ï²¿¤«¡©¡¡¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È～¥³¥ó¥»¥×¥È²½
- ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÁª¤Ö¡Ê¹Ê¤ê¹þ¤à¡Ë¼ê½ç¤ÈÎ±°ÕÅÀ
- ¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´ë²è¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È
- ¾å»Ê¤Ë¡ÖÌÌÇò¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤±¤ÉÇä¤ì¤ë¤Î¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é
5¡¥¥¢¥¤¥Ç¥¢¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¥»¥ó¥¹¡¦´¶ÅÙ¤Î¹â¤áÊý
- Æü¾ï¤Ç¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¸¶ÀÐ¤Î¸«¤Ä¤±Êý
- ²¿µ¤¤Ê¤¤ÊÑ²½¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯´¶ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë
- ¤¹¤°¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ò¥ó¥È¤ò¥¹¥È¥Ã¥¯¤¹¤ë
- ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î¸¶ÀÐ¤òËá¤¯¤¿¤á¤Ë¿Í¤ËÏÃ¤¹
- Ë×¥Í¥¿¤â¼Î¤Æ¤º¤ËÃù¶â¤·¤Æ¤ª¤¯
³«ºÅ³µÍ×¡§
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯9·î12Æü(¶â) 13:00～17:00
³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー
¼õ¹ÖÎÁ¡§1Ì¾ÍÍ¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡¡33,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.marken.co.jp/seminar/006457post_133.php
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæ¶¨²ñ
¼çºÅ²ñ¼Ò¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæ¶¨²ñ
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæ¶¨²ñ¤Ï1960Ç¯¤ÎÀßÎ©¤è¤ê¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ö¸þ¤ò¤â¤Ã¤¿¿Íºâ¡¦ÁÈ¿¥¤Î°éÀ®¤È¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËÁª¤Ð¤ìÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¡¢¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡×¡ÖBtoC±Ä¶ÈÎÏ¶¯²½¡×¡ÖBtoB±Ä¶ÈÎÏ¶¯²½¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÎÎ°è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸ø³«¥»¥ß¥Êー¡¦´ë¶ÈÆâ¸¦½¤¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°ÅùÍÍ¡¹¤Ê¼êË¡¤Ç¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾åµ¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ï´ë¶ÈÆâ¸¦½¤¤È¤·¤Æ¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæ¶¨²ñ
105-0012 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼ÇÂçÌç1ÃúÌÜ2ÈÖ8¹æ COSMIC BLDG 2F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ê¿ÎÓ ¿®¸ã
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¶µ°é¸¦½¤»ö¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á»ö¶È¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¦¸ø³«¥»¥ß¥Êー»ö¶È¡¦´ë²èÀ©ºî»ö¶È
ÀßÎ©¡§ 1962Ç¯
https://www.marken.co.jp/
¢£¤½¤ÎÂ¾¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.marken.co.jp/seminar/