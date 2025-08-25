¡ÖÇ®Æ®¹Ã»Ò±à2025¡×¤ÇºÇ¤â»ëÄ°¼Ô¤ò¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï²¿ÆüÌÜ¤À¤Ã¤¿¡©ÃíÌÜÅÙ¥Çー¥¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë
¤´²ÈÄí¤Ë¿ÍÂÎÇ§¼±µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿µ¡´ï¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¹¥¯¥êー¥ó¤Î¡Ö¥¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊÃí»ë¡Ë¡×¤òÂ¬¤ëREVISIO³ô¼°²ñ¼Ò(µìTVISION INSIGHTS³ô¼°²ñ¼Ò¡¢½êºßÃÏ :ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·´Ã« ¹¯»Î¡¢°Ê²¼REVISIO)¤Ï¡¢ ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎóÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÖÇ®Æ®¹Ã»Ò±à2025¡×¡Ê2025Ç¯8·î5Æü～23Æü¡Ë¤Î»ëÄ°¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ®Æ®¹Ã»Ò±à2025¡×¤òÃíÌÜÅÙ¥Çー¥¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë
ºÇ¤â»ëÄ°¼Ô¤ò¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂç²ñÂè5Æü¡×
Âè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï¡¢8·î23Æü(ÅÚ)¤Ë·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢²Æì¾°³Ø¹âÅù³Ø¹»¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤êËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¹»µå»ù¤¿¤Á¤ÎÇ®Àï¤ò¤½¤ÎÉñÂæÎ¢¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡ÖÇ®Æ®¹Ã»Ò±à2025¡×¡£ÈÖÁÈ³«»Ï45Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤ò¡¢REVISIO¤ÎÃíÌÜÅÙ¥Çー¥¿¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Î»ëÄ°¼Ô¤¬¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ®Æ®¹Ã»Ò±à2025¡×Â°ÀÊÌÃíÌÜÅÙÉ½²èÁü
º£Ç¯¤ÏÂç²ñÂè°ìÆü¤Î8·î5Æü(²Ð)¤«¤é·è¾¡¤Î8·î23Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¡¢Á´15²ó¤ÎÊüÁ÷¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸Ä¿ÍÁ´ÂÎ¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿ÊüÁ÷²ó¤Ï8·î9Æü(ÅÚ)¤Î¡ÖÂè5Æü¡×¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÂç²ñ³«»Ï¸å½é¤á¤Æ¤ÎÅÚÍËÆü¤Ç¡¢ÆüÃæ¤Î»î¹ç¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç³Ú¤·¤ó¤À¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆóÉôÀ©¤Ç¤Î³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Âè4»î¹ç¤Î»ÔÎ©Á¥¶¶vsÌÀË¤Î»î¹ç¤Ï19»þ13Ê¬³«»Ï¤ÇÃæ·Ñ¤Ï21»þ²á¤®¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Î¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ì¤Þ¤ÞÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤·¤¿·ë²Ì¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¤è¤ê¡Ö¤¯¤®¤Å¤±¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÇ®Æ®¹Ã»Ò±à2025¡×¸Ä¿ÍÁ´ÂÎÀ¤ÂÓ¥Æ¥ì¥ÓONÎ¨¡¦ÃíÌÜÅÙ¿ä°Ü¥°¥é¥Õ²èÁü
¸Ä¿ÍÁ´ÂÎÃíÌÜÅÙ¤Î¿ä°Ü¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÅÚÆü¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¤ÂÓ¥Æ¥ì¥ÓONÎ¨¤ÏÂç²ñ½øÈ×¤¬¥Ôー¥¯¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃíÌÜÅÙ¤Ï½à·è¾¡¡¦·è¾¡¤Ë¤«¤±¤Æ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤ÁÛ¤¤¤¬ÃíÌÜÅÙ¥Çー¥¿¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°Ê¾å¡¢¡ÖÇ®Æ®¹Ã»Ò±à2025¡×¤ÎÃíÌÜÅÙ¥Çー¥¿¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£
REVISIO¤Ç¤Ïº£¸å¤â¡¢»×¤ï¤º¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
º£²óÊ¬ÀÏ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿»ØÉ¸¡§ÃíÌÜÅÙ
¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë¿Í¡ÊÂÚºß¼Ô¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¿Í¡ÊÃí»ë¼Ô¡Ë¤Î³ä¹ç¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£¥·ー¥ó¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÙ¹ç¤¤¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎÃíÌÜÅÙ¤òÌµÎÁ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª»ëÄ°¥Çー¥¿¸ø³«¥µ¥¤¥È¡ÖRE.Source¡×
REVISIO¤Î»ëÄ°¥Çー¥¿¸ø³«¥µ¥¤¥È¡ÖRE.Source¡×¤Ç¤Ï¡¢²áµî1½µ´Ö¤Î´ØÅì¡¦´ØÀ¾ÃÏ°è¤Ç¤ÎÃÏ¾åÇÈ6¶É7¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÀ¤ÂÓ¥Æ¥ì¥ÓONÎ¨¡¦ÃíÌÜÅÙ¤òËèÆü¹¹¿·Ãæ¡£¤É¤Ê¤¿¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ÊÃíÌÜÅÙ¤ò¤´Í÷Äº¤¯ºÝ¤Ï¤ªÌ¾Á°¤È¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë¡£ÏÃÂê¤ÎÈÖÁÈ¤Î»ëÄ°¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¿·¤Î»ëÄ°¥Çー¥¿¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é :
https://rating.revisio.co.jp/
¡ÚREVISIO³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
REVISIO³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê2022Ç¯10·î¤ËTVISION INSIGHTS³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡Ë¤Ï¡¢¿ÍÂÎÇ§¼±µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡¦CM¤Î»ëÄ°ÂÖÀª¥Çー¥¿¤ò¼èÆÀ¤·¡¢BtoB¸þ¤±»ëÄ°Ê¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÄí¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¡¢REVISIO¤¬ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¿ÍÂÎÇ§¼±µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿Ä´ººµ¡´ï¤òÀßÃÖ¤·¡¢Ä´ºº»²²Ã¼Ô¤Î»ëÄ°ÂÖÀª¤òËèÉÃ¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë¼èÆÀ¡£¡ÖÃ¯¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦REVISIOÆÈ¼«¤ÎÃí»ë¥Çー¥¿¤ò¹¹ð¼ç¡¦¹¹ð²ñ¼Ò¡¦ÊüÁ÷¶É¤Ê¤É¹ñÆâÎß·×250¼Ò°Ê¾å¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ë¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï´ØÅì¥¨¥ê¥¢2,000À¤ÂÓ¡¦´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢600À¤ÂÓ¤ÎÃÏ¾åÇÈÁ´ÈÖÁÈ¤Î»ëÄ°¥Çー¥¿¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥ÉTV¤ÎÃí»ë¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£