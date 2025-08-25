¥·¥ã¥Î¥ó¡¢Ê¡°æ¶ä¹Ô¤ÈÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¡¡ËÌÎ¦3¸©¤ÎDX²½¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥Î¥ó¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§»³ºê ¹À»Ë¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3976¡¢°Ê²¼¥·¥ã¥Î¥ó¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÊ¡°æ¶ä¹Ô¡ÊÆ¬¼è¡§Ä¹Ã«Àî ±Ñ°ì¡¢°Ê²¼Ê¡°æ¶ä¹Ô¡Ë¤ÈÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥ã¥Î¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡ÖSHANON MARKETING PLATFORM¡×¡Ê°Ê²¼¥·¥ã¥Î¥óMA¡Ë¤Î¿·¥×¥é¥ó¡Ö¥·¥ã¥ー¥ó¡×¤ò¡¢Ê¡°æ¶ä¹Ô¤òÄÌ¤¸¤ÆÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥é¥ó¤Ï¡¢¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¥Îー¥³ー¥É¡¦¥íー¥³ー¥É¥Äー¥ë¡Ökintone¡×¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤µ¤é¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DXÂ¥¿Ê¤Ï¶È¼ï¶ÈÂÖ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Þ¤À¤Þ¤À¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢ÆÃ¤ËÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿Íºà¤È»ÅÁÈ¤ß¤¬Â¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÎ¾¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´û¤ËÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤«¤é¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëkintone¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥·¥ã¥ー¥ó¤òÅ¸³«¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢ËÌÎ¦3¸©¤ÎDX²½¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º³ô¼°²ñ¼Ò ¼¹¹ÔÌò°÷ ±Ä¶ÈËÜÉô ¥Ñー¥È¥ÊーÅý³ç À¶ÅÄ ÏÂÉÒÍÍ
¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÊ¡°æ¶ä¹Ô¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥Î¥ó¤¬¶¨¶È¤·¡Ö¥·¥ã¥ー¥ó¡×¤òËÌÎ¦3¸©¤ØÅ¸³«¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê´¿·Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥·¥ã¥ー¥ó¡×¤Ë¤è¤ê¥·¥ã¥Î¥óMA¤Èkintone¤òÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤òÂç¤¤¯²ÃÂ®¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢kintone¤Î¥Îー¥³ー¥É¡¦¥íー¥³ー¥É¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï±¿ÍÑ¤Î¼ê´Ö¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤È±Ä¶È³èÆ°¤Î¶¯²½¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ë¤´»Ù±ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò¿¼¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯9·î3Æü(¿å)～9·î4Æü(ÌÚ)¤ËÊ¡°æ¶ä¹ÔËÜÅ¹¥Ó¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖFUKUI DX FAIR 2nd ～¥¿¥Ã¥Á¡¦¥¶¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë～¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜÅ¸¼¨²ñ¡Ë¤Ë½ÐÅ¸Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥ã¥Î¥ó¤Î½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Öー¥¹¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¥Öー¥¹¤Ç¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊMA¡Ë¥µー¥Ó¥¹¡ØSHANON MARKETING PLATFORM¡Ù
¡¦kintone¤È¥Îー¥³ー¥ÉÏ¢·È¤ÇMA¡ÜSFA´Ä¶¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥·¥ã¥ー¥ó¡Ù
¢£¡ÖFUKUI DX FAIR 2nd ～¥¿¥Ã¥Á¡¦¥¶¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë～¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ãÅ¸¼¨²ñ³µÍ×¡ä
¡¡Ê¡°æ¸©Æâ¤Î´ë¶È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢½ÐÅ¸´ë¶È¤ÈÄ¾ÀÜÁêÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³²þÁ±¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ÎDXÅ¸¼¨²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡DXÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤¬ÉáÃÊ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶ÈÌ³¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ë¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢½ÐÅ¸´ë¶ÈÃ´Åö¼Ô¤È¼«¼Ò¤Î¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂêÁêÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Äー¥ëÆ³Æþ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
- Áí¾Î ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§FUKUI DX FAIR 2nd ～¥¿¥Ã¥Á¡¦¥¶¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë～
- ²ñ´ü¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§2025Ç¯9·î3Æü(¿å)～9·î4Æü(ÌÚ) ³ÆÆü 9:00～16:00
- ¼çºÅ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒÊ¡°æ¶ä¹Ô
- ¾ÜºÙURL ¡§https://www.fukuibank.co.jp/info/2025/fukuidx_fair20250716.pdf
- ²ñ¾ì ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ê¡°æ¶ä¹ÔËÜÅ¹¥Ó¥ë2³¬¥Ûー¥ë
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.fukuibank.co.jp/seminar/20250904/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥Î¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥ã¥Î¥ó¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¥³¥¢¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥¢¥Ê¥í¥°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¥Ç¥¸¥¢¥Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥»¥ß¥Êー¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡¢CMS¡¢¥¢¥É¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥·¥ã¥Î¥ó¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¯¥é¥¦¥É¤Ï¡¢À½Â¤¶È¡¢¶âÍ»¡¢ÉÔÆ°»º¡¢IT¥µー¥Ó¥¹¡¢¾¦¼Ò¤ä¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Ê¤É¶È¼ï¤òÌä¤ï¤º¡¢Âçµ¬ÌÏ¤«¤éÃæ¾®µ¬ÌÏ¤Þ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¾¦¹æ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥Î¥ó¡Ê±ÑÊ¸¡§SHANON Inc.¡Ë
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3976¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡Ë
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡»³ºê ¹À»Ë(¤ä¤Þ¤¶¤ ¤Ò¤í¤Õ¤ß)
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÉÍ¾¾Ä®2ÃúÌÜ2ÈÖ12¹æ JEIÉÍ¾¾Ä®¥Ó¥ë 7F
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥¯¥é¥¦¥É·¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¦¥µ¥Ýー¥È¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
URL ¡§https://www.shanon.co.jp/
¢£ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥Î¥ó ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
TEL ¡§03-6743-1565
E-mail¡§marketing@shanon.co.jp