º£½©¤«¤é¡¢¹Êó¤òÃ´Åö¤¹¤ëÊý¡¢¹ÊóÉô¤Ø°ÛÆ°¤¹¤ëÊý¤Ø¡Ú¹Êó¥Ñー¥½¥ó¤ËÏ¯Êó¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼«Ê¬¤Î¥Úー¥¹¤Ç¡¢¹Êó¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤¬Ã»»þ´Ö¤Ç¿È¤ËÉÕ¤¯¡ª¡Ö¿·Ç¤¹Êó°éÀ®¹ÖºÂ¡¡Â®½¬¥³ー¥¹¡×¡ÛÌä¤¤¹ç¤ï¤»Â¿¿ô¤Î¤¿¤áÁêÃÌ²ñ¤ò³«ºÅ¡ª
¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ìーÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê½êÄ¹¡§°æ¾å³Ùµ×¡¿ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢½êÄ¹¤Î°æ¾å³Ùµ×¤¬°æ¾åÀïÎ¬PR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»öÌ³½êÂåÉ½¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ÊóPR¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°æ¾å¤¬¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë¡¢À®²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ë·ë²Ì¤Î½Ð¤»¤ë¹Êó¥Ñー¥½¥ó¤Î°éÀ®µ¡´Ø¡ÖÆüËÜ¹Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー(https://nihon-prec.jp/)¡×¤Ç¹ÊóÆþÌç¼Ô¸þ¤±¹ÖºÂ¡Ö¿·Ç¤¹Êó°éÀ®¹ÖºÂ¡¡Â®½¬¥³ー¥¹¡ÊPR¥¨¥¥¹¥Ñー¥È½éµé¡Ë(https://shop.deliveru.jp/pr-ir/pr/ivwhue1k/)¡×¤ò¼õ¹Ö¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤äÁêÃÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÁêÃÌ²ñ¤ò8·î30Æü¤Ë³«ºÅ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ÊóÉô¤ËÃåÇ¤¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡©
´ë¶È¤ò¹¤¯PR¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡È¹Êó¡É¤Î»Å»ö¡£
¥ê¥êー¥¹¤ÎºîÀ®¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¶ÈÌ³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·Ç¤¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤¬¹Êó¤ò³Ø¤Ö´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¿ôÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡ÖÆüËÜ¹Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー(https://nihon-prec.jp/)¡×¤Ç¤Ï¡¢°ì¤«¤é¹Êó¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¹ÖºÂ¡Ö¿·Ç¤¹Êó°éÀ®¹ÖºÂ¡¡Â®½¬¥³ー¥¹(https://shop.deliveru.jp/pr-ir/pr/ivwhue1k/)¡×¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¡£
¡È¹ÊóÀìÌç¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¹Ö»Õ¡É¤«¤é¡ÈÃ»»þ´Ö¡É¤Ç¡È¸úÎ¨Åª¡É¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡¢Âç¤¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»·ï¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
¡¡£±.Ç¯ÅÙ½é¤á¤Ç¹ÊóÉô¤ØÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¿·Ç¤¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¼ê»Ï¤á¤Î³Ø¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£².»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¹Êó¥Ñー¥½¥ó¤¬£µ»þ´Ö¤Ç¡ÖÂ®½¬¡×¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡£³.¹Êó¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Î¹Ö»Õ¤Î¹ÖµÁ¤¬¼ê·Ú¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¢£ÄêÈÖ¤Ç¿Íµ¤¤Î¹ÖºÂ¡Ö¿·Ç¤¹Êó°éÀ®¹ÖºÂ¡¡Â®½¬¥³ー¥¹¡×¤È¤Ï
´ë¶È¤È¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤ØÆ³¤¯
¡Ö¿·Ç¤¹Êó°éÀ®¹ÖºÂ¡¡Â®½¬¥³ー¥¹¡×¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Êº¤¤ê¤´¤È¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶È¤ä¹ÊóÃ´Åö¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡ã´ë¶È¡ä
¡¦¸½ºß¡¢¼ÒÆâ¤Ë¹Êó¤ÎÉô½ð¤äÃ´Åö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¹Êó¤Î½ÅÍ×À¡¦É¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¡¦¿·Ç¤¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ë»Å»ö¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿Íºà¤¬¼ÒÆâ¤Ë¤¤¤Ê¤¤
¡¦¿·Ç¤¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤ò³°Éô¤Î¹Êó¸¦½¤µ¡´Ø¤ËÄÌ¤ï¤»¤¿¤¤¤¬¡¢»þ´Ö¤äÈñÍÑ¤ÎÌÌ¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤
¡ã¹ÊóÃ´Åö¤ÎÊý¡ä
¡¦½é¤á¤Æ¹ÊóÃ´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´¤¯ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³Ø¤ó¤ÇÎÉ¤¤¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤
¡¦¼ÒÆâ¤Ë¹Êó¤Î»Å»ö¤ò´ðËÜ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÇÚ¤¬¤¤¤Ê¤¤
¡¦¤Û¤«¤Î»Å»ö¤È·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹Êó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤Ê¤¤
¡¦´ðÁÃÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¹Êó¤ÎÃ´Åö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë
¡ã´ë¶È¡¦¹ÊóÃ´Åö¤ÎÊý¡ä
¡¦¹Êó¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤Ëº¹¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¹Êó¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¡ª
¤³¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¯¤Î¤¬¡¢¡Ö¿·Ç¤¹Êó°éÀ®¹ÖºÂ¡¡Â®½¬¥³ー¥¹¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡Åö¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¡¹¤ò¼õ¹ÖÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¦½é¤á¤Æ¹Êó¤ÎÃ´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý
¡¡¡¡¡¦ÊÌ¤Î¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤éÃ»»þ´Ö¤Ç¹Êó¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý
¡¡¡¡¡¦¹Êó¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤¤Êý¡¡¡¡¤Û¤«
¡ã¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¡ä
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
――――――――――――――――――――――――――――――――――
¢£¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Ö¿·Ç¤¹Êó°éÀ®¹ÖºÂ¡¡Â®½¬¥³ー¥¹¡×¤Î¹ÖºÂ³µÍ×
¡¡¹Êó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë´ðËÜ¤ò³Ø¤ó¤Ç¶ÈÌ³¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ðÁÃÎÏ¤ò½ÅÍ×»ë¤¹¤ëÊý¤ËºÇÅ¬¤Ê¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢Ë»¤·¤¯»þ´Ö¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¤ÏÌó5»þ´Ö¤ÎÂ®½¬¤Ç¹Êó¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ä¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¹Ö¡¡ºÂÌ¾¡Ï¿·Ç¤¹Êó°éÀ®¹ÖºÂ¡¡Â®½¬¥³ー¥¹
¡Î·Á¡¡¡¡¼°¡Ïe¥éー¥Ë¥ó¥°¡¿¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É
¡ÎÂÐ¡¡¡¡¾Ý¡Ï¹Êó¤Î½é¿´¼Ô
¡ÎÆâ¡¡¡¡ÍÆ¡ÏÆâÍÆ¤Ï¡¢¹ÊóÂÎ·Ï¡¢¹ÊóÍýÏÀ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÏÀ¡¢¹Êó¼ÂÌ³¡ÊPR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥ê¥êー¥¹¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡¢¼ÒÆâ¹Êó¡¢´íµ¡´ÉÍý¹Êó¡¢¹Êó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·¹ÊóÏÀ¡ÊÀïÎ¬¹Êó¡Ë¤Ç¡¢¹Êó¤ÎÍýÏÀ¤«¤é¼ÂÌ³¡¢ºÇ¿·¹Êó¤Þ¤Ç¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ÊóÁ´ÈÌ¤òÌÖÍå¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¡ÏÂè1Éô¡¡¹ÊóÂÎ·Ï
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè2Éô¡¡¹ÊóÍýÏÀ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè3Éô¡¡¥á¥Ç¥£¥¢ÏÀ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè4Éô¡¡¹Êó¼ÂÌ³£±¡¡PR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè5Éô¡¡¹Êó¼ÂÌ³2¡¡¥ê¥êー¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè6Éô¡¡¹Êó¼ÂÌ³3¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè7Éô¡¡¹Êó¼ÂÌ³4¡¡¼ÒÆâ¹Êó¡¿WEB¹Êó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè8Éô¡¡¹Êó¼ÂÌ³5¡¡´íµ¡´ÉÍý¹Êó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè9Éô¡¡¹Êó¼ÂÌ³6¡¡¹Êó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè10Éô¡¡¿·¹ÊóÏÀ¡¡ÀïÎ¬¹Êó
¡Î³Ø½¬»þ´Ö¡Ï5»þ´Ö31Ê¬¡¡¡Ê£²ÇÜÂ®¤Ç£²»þ´Ö£±£µÊ¬¡Ë
¡ÎÎÁ¡¡¡¡¶â¡Ï49,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Î¿½¤·¹þ¤ß¡Ïhttps://shop.deliveru.jp/pr-ir/pr/ivwhue1k/
¡Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ïinfo@nihon-prec.jp
¤µ¤é¤ËÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¦¡¦
¹ÖºÂ¤ò½¤Î»¤·¤¿Êý¤Ï¡¢¹Êó¥Ñー¥½¥ó¤ÎÇ§Äê»ñ³Ê¡ÖPR¥¨¥¥¹¥Ñー¥È½éµé¡×¤Î¼èÆÀ»î¸³¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ç³Ê¤·¤¿Êý¤ÇÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾ÚÌÀ½ñ¡Ê¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¡Ë¤ò¼ÂÈñ¡Ê5,000±ß¡Ë¤ÇÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹Ö»Õ¤Ï¡¢¤¢¤Î¡¦¡¦¡¢¹Êó³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡ª°æ¾å³Ùµ×»á¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢PR¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î°æ¾å³Ùµ×»á¡£
¹Êó¶È³¦¤ÇÇ¯´Ö100°Ê¾å¤Î´ë¶È¸¦½¤¤ä¸ø³«¹ÖºÂ¤ò¤³¤Ê¤¹¡¢¹ÊóÀìÌç¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¹Ö»Õ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹Êó¤Î½é¿´¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÀâÌÀ¤¬¤È¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤Ç¤âÀ¸¤«¤»¤ëÃÎ¼±¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¹Ö»Õ¾Ò²ð¡ä
»áÌ¾¡¿°æ¾å³Ùµ×¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¡¤¿¤«¤Ò¤µ¡Ë»á
¸ª½ñ¡¿°æ¾åÀïÎ¬PR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»öÌ³½êÂåÉ½¼èÄùÌò¡£ÀïÎ¬¹Êó¡¦ÀïÎ¬PR¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢PR¥×¥é¥ó¥Êー¡£Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡£»ö¶ÈÁÏÂ¤Âç³Ø±¡Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ìーÁí¹ç¸¦µæ½ê¡×ÂåÉ½¼èÄùÌò
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¿1968Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¡¢Ë¡À¯Âç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡£¾¦¼ÒÅù¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢¡Ö²£ßÀ¥«¥ìー¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ê¡¢2002Ç¯11·î¤Ë¤ÏÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¡£ÆÈ¼«¤Î£Ð£ÒÍýÏÀ¤Ë¤è¤ëÇ¯100²ó°Ê¾å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤È½µ2¡¢3²ó¤Î¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®¤ÇÆþ´Û¼Ô¿ô¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¡£06Ç¯11·î¤ËÂàÇ¤¤·¤¿¸å¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡ÖÀïÎ¬¹Êó·Ð±Ä¡×¸¦µæ¡¦¼ÂÁ©¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö
¥«¥ìー¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¥«¥ìー¤ÎÊ¸²½¡¦Îò»Ë¡¦±ÉÍÜ³Ø¡¦ÃÏ°èÅªÆÃ¿§¤«¤é¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¤Þ¤Ç¥«¥ìーÁ´ÈÌ¤ËÀºÄÌ¡£¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ìーÁí¹ç¸¦µæ½ê¡×¤òÀßÎ©¤·¤Æ¡Ö¥«¥ìーÂçÕÜ¡×¤ò³«¹Ö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥«¥ìー¶È³¦¤ÎPR¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë
Ãøºî¡¿¡Ø¿·¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹´°Á´ÈÇ¡Ù¡ØºÇ¶¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¸½ñ ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î½ñ¤Êý¡¦»È¤¤Êý¡Ù¡Ø¹ÊóÆþÌç¡Ù¡ÊÀëÅÁ²ñµÄ¡Ë¡¢¡Ø¹Êó¡¦PR¤Î¼ÂÌ³ ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¡¢·×²èÎ©°Æ¤«¤éÀïÎ¬¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¡Ù¡ÊÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ë¡¢¡Ø°ì²¯¿Í¤ÎÂç¹¥Êª¡¡¥«¥ìー¤Îºî¤êÊý¡Ù¡¢¡Ø¹ñÌ±¿©¥«¥ìー¤Ç³Ø¤Ö¤â¤Ã¤È¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÆþÌç¡Ù¡ÊÆüÅì½ñ±¡ËÜ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô
¹Êó¤¬³Î¼Â¤Ëµ¡Ç½¤·¤ÆÀ®²Ì¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¤Î²ÁÃÍ¤ä¶ÈÀÓ¸þ¾å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´¼õ¹Ö¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ÛÆüËÜ¹Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://nihon-prec.jp/(https://nihon-prec.jp/)