¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ìーÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê½êÄ¹¡§°æ¾å³Ùµ×¡¿ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢½êÄ¹¤Î°æ¾å³Ùµ×¤¬°æ¾åÀïÎ¬PR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»öÌ³½êÂåÉ½¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹­ÊóPR¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÍ­Ì¾¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î°æ¾å¤¬¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë¡¢À®²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ë·ë²Ì¤Î½Ð¤»¤ë¹­Êó¥Ñー¥½¥ó¤Î°éÀ®µ¡´Ø¡ÖÆüËÜ¹­Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー(https://nihon-prec.jp/)¡×¤Ç¹­ÊóÆþÌç¼Ô¸þ¤±¹ÖºÂ¡Ö¿·Ç¤¹­Êó°éÀ®¹ÖºÂ¡¡Â®½¬¥³ー¥¹¡ÊPR¥¨¥­¥¹¥Ñー¥È½éµé¡Ë(https://shop.deliveru.jp/pr-ir/pr/ivwhue1k/)¡×¤ò¼õ¹Ö¼Ô¤¬Áý²Ã¤·¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤äÁêÃÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÁêÃÌ²ñ¤ò8·î30Æü¤Ë³«ºÅ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£


¹­ÊóÉô¤ËÃåÇ¤¤·¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡©

´ë¶È¤ò¹­¤¯PR¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡È¹­Êó¡É¤Î»Å»ö¡£


¥ê¥êー¥¹¤ÎºîÀ®¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¶ÈÌ³¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·Ç¤¹­ÊóÃ´Åö¼Ô¤¬¹­Êó¤ò³Ø¤Ö´Ä¶­¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¿ôÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£



¤½¤³¤Ç¡ÖÆüËÜ¹­Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー(https://nihon-prec.jp/)¡×¤Ç¤Ï¡¢°ì¤«¤é¹­Êó¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¹ÖºÂ¡Ö¿·Ç¤¹­Êó°éÀ®¹ÖºÂ¡¡Â®½¬¥³ー¥¹(https://shop.deliveru.jp/pr-ir/pr/ivwhue1k/)¡×¤¬¹¥É¾¤Ç¤¹¡£


¡È¹­ÊóÀìÌç¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¹Ö»Õ¡É¤«¤é¡ÈÃ»»þ´Ö¡É¤Ç¡È¸úÎ¨Åª¡É¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬¡¢Âç¤­¤ÊÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£


¢£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»·ï¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³

¡¡£±.Ç¯ÅÙ½é¤á¤Ç¹­ÊóÉô¤ØÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¿·Ç¤¹­ÊóÃ´Åö¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¼ê»Ï¤á¤Î³Ø¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£


¡¡£².»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¹­Êó¥Ñー¥½¥ó¤¬£µ»þ´Ö¤Ç¡ÖÂ®½¬¡×¤Ç¤­¤ë¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£


¡¡£³.¹­Êó¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Î¹Ö»Õ¤Î¹ÖµÁ¤¬¼ê·Ú¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£




¢£ÄêÈÖ¤Ç¿Íµ¤¤Î¹ÖºÂ¡Ö¿·Ç¤¹­Êó°éÀ®¹ÖºÂ¡¡Â®½¬¥³ー¥¹¡×¤È¤Ï

´ë¶È¤È¹­ÊóÃ´Åö¼Ô¤ÎÇº¤ß¤ò²ò·è¤ØÆ³¤¯


¡Ö¿·Ç¤¹­Êó°éÀ®¹ÖºÂ¡¡Â®½¬¥³ー¥¹¡×¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Êº¤¤ê¤´¤È¤ò¤ª»ý¤Á¤Î´ë¶È¤ä¹­ÊóÃ´Åö¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£


¡ã´ë¶È¡ä

¡¦¸½ºß¡¢¼ÒÆâ¤Ë¹­Êó¤ÎÉô½ð¤äÃ´Åö¼Ô¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¹­Êó¤Î½ÅÍ×À­¡¦É¬Í×À­¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë


¡¦¿·Ç¤¤Î¹­ÊóÃ´Åö¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ë»Å»ö¤ò¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¿Íºà¤¬¼ÒÆâ¤Ë¤¤¤Ê¤¤


¡¦¿·Ç¤¹­ÊóÃ´Åö¼Ô¤ò³°Éô¤Î¹­Êó¸¦½¤µ¡´Ø¤ËÄÌ¤ï¤»¤¿¤¤¤¬¡¢»þ´Ö¤äÈñÍÑ¤ÎÌÌ¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÆñ¤·¤¤


¡ã¹­ÊóÃ´Åö¤ÎÊý¡ä

¡¦½é¤á¤Æ¹­ÊóÃ´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Á´¤¯ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë³Ø¤ó¤ÇÎÉ¤¤¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤


¡¦¼ÒÆâ¤Ë¹­Êó¤Î»Å»ö¤ò´ðËÜ¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÀèÇÚ¤¬¤¤¤Ê¤¤


¡¦¤Û¤«¤Î»Å»ö¤È·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹­Êó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¼è¤ì¤Ê¤¤


¡¦´ðÁÃÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¹­Êó¤ÎÃ´Åö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë


¡ã´ë¶È¡¦¹­ÊóÃ´Åö¤ÎÊý¡ä

¡¦¹­Êó¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤Ëº¹¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£


¡¡¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â¹­Êó¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¡ª



¤³¤¦¤·¤¿Çº¤ß¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¯¤Î¤¬¡¢¡Ö¿·Ç¤¹­Êó°éÀ®¹ÖºÂ¡¡Â®½¬¥³ー¥¹¡×¤Ç¤¹¡£


¡¡Åö¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¡¹¤ò¼õ¹ÖÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¡¡¡¦½é¤á¤Æ¹­Êó¤ÎÃ´Åö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý


¡¡¡¡¡¦ÊÌ¤Î¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤éÃ»»þ´Ö¤Ç¹­Êó¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤Êý


¡¡¡¡¡¦¹­Êó¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤¤Êý¡¡¡¡¤Û¤«



¡ã¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¡ä

¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª

¢£¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¡Ö¿·Ç¤¹­Êó°éÀ®¹ÖºÂ¡¡Â®½¬¥³ー¥¹¡×¤Î¹ÖºÂ³µÍ×

¡¡¹­Êó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤«¤é¤Ë¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë´ðËÜ¤ò³Ø¤ó¤Ç¶ÈÌ³¤ËÄ©¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ðÁÃÎÏ¤ò½ÅÍ×»ë¤¹¤ëÊý¤ËºÇÅ¬¤Ê¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢Ë»¤·¤¯»þ´Ö¤Î¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¤ÏÌó5»þ´Ö¤ÎÂ®½¬¤Ç¹­Êó¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤ä¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£




¡Î¹Ö¡¡ºÂÌ¾¡Ï¿·Ç¤¹­Êó°éÀ®¹ÖºÂ¡¡Â®½¬¥³ー¥¹


¡Î·Á¡¡¡¡¼°¡Ïe¥éー¥Ë¥ó¥°¡¿¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É


¡ÎÂÐ¡¡¡¡¾Ý¡Ï¹­Êó¤Î½é¿´¼Ô


¡ÎÆâ¡¡¡¡ÍÆ¡ÏÆâÍÆ¤Ï¡¢¹­ÊóÂÎ·Ï¡¢¹­ÊóÍýÏÀ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÏÀ¡¢¹­Êó¼ÂÌ³¡ÊPR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥ê¥êー¥¹¡¢


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡¢¼ÒÆâ¹­Êó¡¢´íµ¡´ÉÍý¹­Êó¡¢¹­Êó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¡¢


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿·¹­ÊóÏÀ¡ÊÀïÎ¬¹­Êó¡Ë¤Ç¡¢¹­Êó¤ÎÍýÏÀ¤«¤é¼ÂÌ³¡¢ºÇ¿·¹­Êó¤Þ¤Ç¡¢


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹­ÊóÁ´ÈÌ¤òÌÖÍå¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¡Î¥«¥ê¥­¥å¥é¥à¡ÏÂè1Éô¡¡¹­ÊóÂÎ·Ï


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè2Éô¡¡¹­ÊóÍýÏÀ


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè3Éô¡¡¥á¥Ç¥£¥¢ÏÀ


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè4Éô¡¡¹­Êó¼ÂÌ³£±¡¡PR¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè5Éô¡¡¹­Êó¼ÂÌ³2¡¡¥ê¥êー¥¹


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè6Éô¡¡¹­Êó¼ÂÌ³3¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè7Éô¡¡¹­Êó¼ÂÌ³4¡¡¼ÒÆâ¹­Êó¡¿WEB¹­Êó


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè8Éô¡¡¹­Êó¼ÂÌ³5¡¡´íµ¡´ÉÍý¹­Êó


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè9Éô¡¡¹­Êó¼ÂÌ³6¡¡¹­Êó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè10Éô¡¡¿·¹­ÊóÏÀ¡¡ÀïÎ¬¹­Êó


¡Î³Ø½¬»þ´Ö¡Ï5»þ´Ö31Ê¬¡¡¡Ê£²ÇÜÂ®¤Ç£²»þ´Ö£±£µÊ¬¡Ë


¡ÎÎÁ¡¡¡¡¶â¡Ï49,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


¡Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ïinfo@nihon-prec.jp



¤µ¤é¤ËÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¦¡¦

¹ÖºÂ¤ò½¤Î»¤·¤¿Êý¤Ï¡¢¹­Êó¥Ñー¥½¥ó¤ÎÇ§Äê»ñ³Ê¡ÖPR¥¨¥­¥¹¥Ñー¥È½éµé¡×¤Î¼èÆÀ»î¸³¤ËÄ©Àï¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£¹ç³Ê¤·¤¿Êý¤ÇÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¾ÚÌÀ½ñ¡Ê¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¡Ë¤ò¼ÂÈñ¡Ê5,000±ß¡Ë¤ÇÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£




¢£¹Ö»Õ¤Ï¡¢¤¢¤Î¡¦¡¦¡¢¹­Êó³¦¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡ª°æ¾å³Ùµ×»á

¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢PR¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î°æ¾å³Ùµ×»á¡£

¹­Êó¶È³¦¤ÇÇ¯´Ö100°Ê¾å¤Î´ë¶È¸¦½¤¤ä¸ø³«¹ÖºÂ¤ò¤³¤Ê¤¹¡¢¹­ÊóÀìÌç¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¹Ö»Õ¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¹­Êó¤Î½é¿´¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÀâÌÀ¤¬¤È¤Æ¤âÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤Ç¤âÀ¸¤«¤»¤ëÃÎ¼±¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£




¡ã¹Ö»Õ¾Ò²ð¡ä


»áÌ¾¡¿°æ¾å³Ùµ×¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¡¤¿¤«¤Ò¤µ¡Ë»á


¸ª½ñ¡¿°æ¾åÀïÎ¬PR¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»öÌ³½êÂåÉ½¼èÄùÌò¡£ÀïÎ¬¹­Êó¡¦ÀïÎ¬PR¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢PR¥×¥é¥ó¥Êー¡£Ãæ¾®´ë¶È¿ÇÃÇ»Î¡£»ö¶ÈÁÏÂ¤Âç³Ø±¡Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡£¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ìーÁí¹ç¸¦µæ½ê¡×ÂåÉ½¼èÄùÌò



¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¿1968Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¡¢Ë¡À¯Âç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¡£¾¦¼ÒÅù¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢¡Ö²£ßÀ¥«¥ìー¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ·È¤ï¤ê¡¢2002Ç¯11·î¤Ë¤ÏÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¡£ÆÈ¼«¤Î£Ð£ÒÍýÏÀ¤Ë¤è¤ëÇ¯100²ó°Ê¾å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤È½µ2¡¢3²ó¤Î¥ê¥êー¥¹ÇÛ¿®¤ÇÆþ´Û¼Ô¿ô¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¡£06Ç¯11·î¤ËÂàÇ¤¤·¤¿¸å¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡ÖÀïÎ¬¹­Êó·Ð±Ä¡×¸¦µæ¡¦¼ÂÁ©¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö



¥«¥ìー¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¡¢¥«¥ìー¤ÎÊ¸²½¡¦Îò»Ë¡¦±ÉÍÜ³Ø¡¦ÃÏ°èÅªÆÃ¿§¤«¤é¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¤Þ¤Ç¥«¥ìーÁ´ÈÌ¤ËÀºÄÌ¡£¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ìーÁí¹ç¸¦µæ½ê¡×¤òÀßÎ©¤·¤Æ¡Ö¥«¥ìーÂçÕÜ¡×¤ò³«¹Ö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥«¥ìー¶È³¦¤ÎPR¤Ë¤â¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë



Ãøºî¡¿¡Ø¿·¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹´°Á´ÈÇ¡Ù¡ØºÇ¶¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Ê¸½ñ ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î½ñ¤­Êý¡¦»È¤¤Êý¡Ù¡Ø¹­ÊóÆþÌç¡Ù¡ÊÀëÅÁ²ñµÄ¡Ë¡¢¡Ø¹­Êó¡¦PR¤Î¼ÂÌ³ ÁÈ¿¥¤Å¤¯¤ê¡¢·×²èÎ©°Æ¤«¤éÀïÎ¬¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¡Ù¡ÊÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ë¡¢¡Ø°ì²¯¿Í¤ÎÂç¹¥Êª¡¡¥«¥ìー¤Îºî¤êÊý¡Ù¡¢¡Ø¹ñÌ±¿©¥«¥ìー¤Ç³Ø¤Ö¤â¤Ã¤È¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÆþÌç¡Ù¡ÊÆüÅì½ñ±¡ËÜ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô




¹­Êó¤¬³Î¼Â¤Ëµ¡Ç½¤·¤ÆÀ®²Ì¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¤Î²ÁÃÍ¤ä¶ÈÀÓ¸þ¾å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹­ÊóÃ´Åö¼Ô¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£


¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Î¤´¼õ¹Ö¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ÛÆüËÜ¹­Êó¶µ°é¥»¥ó¥¿ー


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://nihon-prec.jp/(https://nihon-prec.jp/)