Ëè·î1Æü¤À¤±Æþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¡È¸¸¤Î¥×¥ê¥ó¥·¥åー¡É¤¬¡¢¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä¤Ë´ü´Ö¸ÂÄêÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò£Ð£Õ£Ò£É¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥×¥ê¥óÀìÌçÅ¹¡Ö¥×¥ê¥ó¸¦µæ½ê¡×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¾¾¸¶»ÔÅ·Èþ²æÆ²2-453-2¡¿ÂåÉ½¡§ËÌÂ¼Í¤²ð¡Ë¤Ï¡¢Ëè·î1Æü¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Ç¤ï¤º¤«18Ê¬¤Ç´°Çä¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥×¥ê¥ó¥·¥åー¡×¤ò¡¢2025Ç¯8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î7Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥äB1³¬¥¦¥£ー¥¯¥êー¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¤Ç¤ÎÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£¹ÔÎóÉ¬»ê¤ÎÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥×¥ê¥ó¥·¥åー
¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥×¥ê¥ó¥·¥åー¤È¤Ï
Ëè·î1Æü¤Ë30¥»¥Ã¥È¤À¤±ÈÎÇä¤µ¤ì¡¢½Ö»þ¤Ë´°Çä¤¹¤ë¡È¸¸¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡É¡£
¾®ÇþÊ´¤ò°ìÀÚ»È¤ï¤º¡¢ÊÆÊ´¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥µ¥¯¥µ¥¯·Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥åーÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢Ç»¸ü¤µ¤¬ÄÌ¾ï¤ÎÌó8ÇÜ¤â¤¢¤ëÆÃÀ½¥×¥ê¥ó¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
- ¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤Ç¤â¶Ã¤¤Î¡Ö¥µ¥¯¥Ã¡ª¤È¤í¤Ã¡ª¡×¿©´¶
-
µíÆýÉÔ»ÈÍÑ¡¢À¸¥¯¥êー¥à¤ÈÍñ²«¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿Ç»¸ü¥×¥ê¥ó
-
¥·¥åー¤È¥×¥ê¥ó¤ÎÀäÌ¯¤Ê°ìÂÎ´¶¤¬À¸¤à¡¢ìÔÂô¤ÊËþÂ´¶
Ì¾¸Å²°¤ÎÃÏ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î7Æü´Ö¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥×¥ê¥ó¥·¥åーÃÇÌÌ
¾Æ¤Î©¤Æ¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ëÆÃÊÌ¤Ê7Æü´Ö
Ì¾¸Å²°¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥×¥ê¥ó¥·¥åー¡×¤¬¡¢É´²ßÅ¹¤ÎÇä¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤½¤ÎÆü¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¤â¤Î¤ò¡¢³ÆÆü150¸Ä¸ÂÄê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¡£
ÈÎÇä¤Ï 11»þ¤È17»þ¤Î2²ó¤ËÊ¬¤±¡¢³Æ²ó75¸Ä¤º¤Ä¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó18Ê¬´°Çä¡É¤Î¸¸¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¡¢¾Æ¤Î©¤Æ¤ÇÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ï¤³¤Î7Æü´Ö¤À¤±¡£
³Î¼Â¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢ÈÎÇä³«»Ï»þ´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä³µÍ×
- ¾¦ÉÊÌ¾¡§¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥×¥ê¥ó¥·¥åー
- ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯ 8·î27Æü¡Ê¿å¡Ë～ 9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë
- ÈÎÇä¾ì½ê¡§¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëÌ¾¸Å²°¥¿¥«¥·¥Þ¥ä B1³¬¥¦¥£ー¥¯¥êー¥¹¥Ý¥Ã¥È
- ÈÎÇä·Á¼°¡§³ÆÆü150¸Ä¸ÂÄê¡Ê11¡§00～75¸Ä¡¦17¡§00～75¸Ä¡Ë
- ²Á³Ê¡§972±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥×¥ê¥ó¸¦µæ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥×¥ê¥ó¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¸¶ºàÎÁ¡¦À½Ë¡¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¡¢¤ª¼è¤ê´ó¤»ÀìÌç¤Î¹âµé¥×¥ê¥óÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
µíÆý¡¦Íñ¡¦º½Åü¤Î¤ß¤ÇÃúÇ«¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î²¦Æ»¥×¥ê¥ó¤«¤é¡¢ËõÃã¥×¥ê¥ó¤Î¤¿¤á¤À¤±¤ËÃãÆ»¤ò³Ø¤Ó¡¢¼«¼Ò¹©Ë¼¤ËÃã¼¼¤Þ¤ÇÀß¤±¡¢ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤1kg 36Ëü±ß¤ÎÄ¶¹âµéËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Èµæ¶Ë¤ÎËõÃã¥×¥ê¥ó¡É¤Þ¤Ç¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥×¥ê¥ó¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á´12¼ïÎà¤Î¥½ー¥¹¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥×¥ê¥ó1¤Ä¤Ë¤Ä¤¤ª¹¥¤ß¤Ç2¼ïÎà¤òÁª¤Ù¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¡ÖÁÇºà¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÌ£ ¢ª ¥½ー¥¹¤Ë¤è¤ëÌ£¤ÎÊÑ²½¡×¤È¤¤¤¦¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¡£
ÁêÀÉ½¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¿Ê¤á¤ëÂÎ¸³¤Ï¡¢²ñÏÃ¤âÃÆ¤ß¡¢ÁÛ¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¡È¥¨¥ó¥¿¥á¥¹¥¤ー¥Ä¡ÉÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢¥®¥Õ¥È¤ä¤ª¼è¤ê´ó¤»¤Ç¤â¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒPURI
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ËÌÂ¼ Í¤²ð
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©580-0026¡¡ÂçºåÉÜ¾¾¸¶»ÔÅ·Èþ²æÆ²2-453-2
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2019Ç¯1·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥×¥ê¥ó¤ÎÀ½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢¥×¥ê¥ó¸¦µæ½ê¤Î±¿±Ä
¥×¥ê¥ó¸¦µæ½ê´ØÏ¢¾ðÊó
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§ https://www.shop.puddinglaboratory.jp/
LINE¡¡¡¡ ¡§ https://line.me/ti/p/H1rFUeIcD8
Instagram¡§ https://www.instagram.com/puddinglaboratory/
X¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://x.com/puddinglab/
Facebook ¡§ https://www.facebook.com/puddinglaboratory/