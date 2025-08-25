¸µ¡¦VÄ¹ºê¡¿¥¢¥ë¥Ó¿·³ãSG¤ÎÂçÃÝÍÎÊ¿»á¤¬³ô¼°²ñ¼ÒSTART WITH WHY¤Î1.5¥¥ã¥ê¥¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒSTART WITH WHY¤Ï¸½Ìò¥¢¥¹¥êー¥È¤ä°úÂàÄ¾¸å¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤¬¼¡¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¡ß¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤Æ³È¤²¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö1.5¥¥ã¥ê¥¢¡×¤ò2025Ç¯9·î¤è¤êÂçÃÝÍÎÊ¿»á¤ØÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼è¤êÁÈ¤ßÇØ·Ê¡§Ç¼ÆÀÅÙ¤Î¹â¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»×¹Í¤ÈÂÎ¸³¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤
¥¢¥¹¥êー¥È¤Ï¶¯¤¤¿ÈÂÎ¤äÂî±Û¤·¤¿¥¹¥¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½¸ÃæÎÏ¤ä¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¹¥¥ë¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤È²æ¡¹¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÎÏ¤ò¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÈ¯´ø¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥Ê¥í¥¸ーÅª»×¹Í¤ÈÂÎ¸³¤Ç¤¹¡£START WITH WHY¤Ï¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Î²ÄÇ½À¤ò²òÊü¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤¬Ç¼ÆÀÅÙ¤Î¹â¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»×¹Í¤ÈÂÎ¸³¤òÆÀ¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÈ¾Êâ¼êÁ°¤Ë¤¢¤ë¡Ö1.5¥¥ã¥ê¥¢¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤«¤é¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»×¹Í¤·¡¢ÂÎ¸³¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÇ¼ÆÀÅÙ¤Î¹â¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÁª¤Ó¡¢·Á¤Å¤¯¤ë¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤ë¾ì¤¬1.5¥¥ã¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÂçÃÝÍÎÊ¿»á
ÂçÃÝÍÎÊ¿»á¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¿ÈÄ¹¡¦ÂÎ½Å¡§ 166cm¡¦63kg
À¸Ç¯·îÆü¡§ 1989Ç¯5·î2Æü¡Ê36ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§ºë¶Ì¸©
·ÐÎò¡§È¬Ä¬Ãæ±ûSSS ¢ª FCÅìµþU-15 ¢ª FCÅìµþU-18 ¢ª FCÅìµþ ¢ª ¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå ¢ª FCÅìµþ ¢ª ¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þー¥ì ¢ª ¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³ ¢ª V¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê ¢ª ¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë
ÂçÃÝÍÎÊ¿»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¤´±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢³ô¼°²ñ¼ÒSTART WITH WHY¤ÇÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ã¥«ー¤ò°úÂà¤·¡¢¼¡¤ÎÄ©Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö1.5¥¥ã¥ê¥¢¡×¤È¤·¤Æ±Ä¶È¤Î¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£±Ä¶È¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê´ðÁÃ¥¹¥¥ë¤òÉý¹¤¯¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ðÁÃ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥ìー¤ò»Ù¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¸å¤É¤ó¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¯¾å¤Ç¤âÉ¬¤º³è¤¤ëÎÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È¤ÇÄ¹ºê¤«¤éÆ¯¤±¤ë¤³¤È¤ä¡¢»þ´Ö¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤ÅÀ¤â¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÉý¤ò¹¤²¡¢¾Íè¤Î¥Í¥¯¥¹¥È¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Î¼ç¤Ê¶ÈÌ³ÆâÍÆ
¶ÐÌ³Àè¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTART WITH WHY¡Ê¥¹¥¿ー¥È¥¦¥£¥º¥ï¥¤¡Ë
Éô¡¡½ð¡§¥°¥íー¥¹¥Ñー¥È¥Êー»ö¶ÈËÜÉô¥Ñー¥È¥Êー»Ù±ç»ö¶ÈÉô
²ÔÆ¯Í½Äê¡§½µ1²ó¤ÎÄêÎã²ñµÄ¡¢¤½¤ÎÂ¾¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤Ç¤Îºî¶È¡¢±Ä¶È¥±ー¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤Ø¤Î»²²Ã
Æ¯¤Êý¡§¥Õ¥ë¥ê¥âー¥È
Êó¡¡½·¡§¤¢¤ê
¶ñÂÎÅª¤Ê¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»ー¥ë¥¹¶ÈÌ³¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥»ー¥ë¥¹¶ÈÌ³
¼ÂÁ©·¿¥Ç¥å¥¢¥ë¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡Ö1.5¥¥ã¥ê¥¢¡×(https://1.5career.sw2.jp/)
³ô¼°²ñ¼ÒSTART WITH WHY¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Î²ÄÇ½À¤ò²òÊü¤¹¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ç¤¹¡£¼ÂÁ©·¿¥Ç¥å¥¢¥ë¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡Ú1.5¥¥ã¥ê¥¢¡Û¤Ç¤Ï½Ò¤Ù5¥Áー¥à¡¦12Ì¾°Ê¾å¤Î¸½Ìò¥¢¥¹¥êー¥È¤¬³èÌöÃæ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¿Íºà¤ËÆÃ²½¤·¤¿¡ÖÄ¶È¼Áö·¿¡×±Ä¶È»Ù±ç¡Ú¥°¥íー¥¹»Ù±ç¥¹¥¿¥¸¥ª¡Û¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹³«»Ï¤«¤éÌó2Ç¯È¾¤Ç150¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Î»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¦È¼Áö»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒSTART WITH WHY
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÂ¼ ÏÂÌé
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è³¤´ß1-7-1 Åìµþ¥Ýー¥È¥·¥Æ¥£ÃÝ¼Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¥¿¥ïー 8F
HP¡§https://sw2.jp/
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§info@sw2.jp