ÉÒ´¶È©¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAsmy¡×¤«¤é¡¢½é¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥Õ¥ì¤¬¿ôÎÌ¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥Ê¥ê¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:»³ËÜ Íý»Ë¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëÉÒ´¶È©¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*¹¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖAsmy¡Ê¥¢¥º¥ßー¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Çー¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥¢¥º¥ßー À±¹ß¤ëÌë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥Õ¥ì¡×¤ò2025Ç¯11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¿ôÎÌ¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
LDK the Beauty 2´§*²¤òÃ£À®¤·¤¿¿Íµ¤¤Î¥·¥ï²þÁ±ÈþÍÆ±Õ¡Ö¥¢¥º¥ßー¡¡¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¡¡¥ê¥ó¥¯¥ë¥Èー¥ó¥»¥é¥à¡×¤Î¸½ÉÊ¤È¡¢iPSºÙË¦¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿ÈþÍÆÀ®Ê¬*³¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¿·ºî¥Ê¥¤¥È¥Þ¥¹¥¯¡Ö¥¢¥º¥ßー¡¡¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¡¡¥ê¥Ã¥Á¥³¥ó¥¯¥Ê¥¤¥È¥Þ¥¹¥¯¡Ê2026Ç¯1·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ë¡×¤ò¥»¥Ã¥È¥¤¥ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´ðËÜ¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢3ÉÊ¤òÂ·¤¨¤¿¡Ö5Æü´Ö¤Î¥Ï¥êÈ©ÂÎ´¶¥»¥Ã¥È¡Ê³Æ¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡Ë¡×¡¢µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤¤é¤á¤¤Î¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥ªー¥í¥é¥Ýー¥Á¡×¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡¢½¼¼Â¤Î4ÅÀ¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
°ìÇ¯´Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¡¢¤Þ¤¿ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¡£
ÀÅ¤«¤ÊÅß¤ÎÌë¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÈ©¤È¸þ¤¹ç¤¦ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¿¥¤¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
*¹ Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¤ª¼êÆþ¤ì¡¡*²¡ÖLDK the Beauty¡×2024Ç¯9·î¹æ¤Ë¤Æ¥¢¥º¥ßー ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö ¥ê¥ó¥¯¥ë¥Èー¥ó¥»¥é¥à¤¬¡Ø¥·¥ï²þÁ±ÈþÍÆ±ÕÉôÌç¡Ù¡ã¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡ä¡õ¡ãÂè1°Ì¡ä¤Î2´§¤òÃ£À®¡¡*³ ¥Ò¥È¡ÊÀþ°Ý²êºÙË¦¡¿Ã±³ËºÙË¦¡Ë¿Í¹©Â¿Ç½ÀºÙË¦ÇÝÍÜ½ç²½ÇÝÍÜ±Õ¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
¢£¥¢¥º¥ßー¡¡À±¹ß¤ëÌë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥Õ¥ìÇ»¸ü¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÆÏ¤±¤Æ¡¢¤Ä¤ë¤ó¤Èµ±¤¯¥Ä¥äÈ©¤Ø¿Íµ¤¤Î¥·¥ï²þÁ±ÈþÍÆ±Õ¤È¡¢È¯ÇäÁ°¤Î¥Ê¥¤¥È¥Þ¥¹¥¯¤â»î¤»¤ë¸ÂÄê¥¹¥¥ó¥±¥¢¥»¥Ã¥È
º¸¤«¤é¥¢¥º¥ßー ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥»¥Ã¥È¡¢¥¢¥º¥ßー ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö ¥ê¥ó¥¯¥ë¥Èー¥ó¥»¥é¥à¡¢¥¢¥º¥ßー ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö ¥ê¥Ã¥Á¥³¥ó¥¯¥Ê¥¤¥È¥Þ¥¹¥¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥ªー¥í¥é¥Ýー¥Á¡ÊÁ´4ÉÊ¡Ë
¢§¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¾Ò²ð¡¦¥¢¥º¥ßー ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö ¥ê¥ó¥¯¥ë¥Èー¥ó¥»¥é¥à
ÌÜ¤â¤È¡¢¸ý¤â¤È¤Î¥·¥ï¡¢C¥¾ー¥ó*¹¤Î¥·¥ß¡¢¤½¤·¤Æ´¥Áç¡¦¡¦¡¦
Ç¯¡¹´¶¤¸¤ëÉôÊ¬Åª¤ÊÇº¤ß¤Ë¡¢¥·¥ï²þÁ±¡¦ÈþÇò*²¤Î¸úÇ½¸ú²Ì¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿Í¸úÀ®Ê¬¡Ö¥Ê¥¤¥¢¥·¥ó¥¢¥ß¥É¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿ÌôÍÑ½¸ÃæÈþÍÆ±Õ¤Ç¤¹¡£
ÉÒ´¶È©¤ò¹Í¤¨¤¿Äã»É·ãÀß·×¤Ç¡¢È©¤Î°õ¾Ý¤òº¸±¦¤¹¤ë¥·¥ï*³¤ä¥·¥ß*²¤ò¥±¥¢¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ïÅª¤Ë»È¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤ÇÇº¤ß¤¬ÄêÃå¤·¤Ë¤¯¤¤½ÀÆð¤Ç¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÈ©¤ò°é¤ß¤Þ¤¹¡£
¥¢¥º¥ßー ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö ¥ê¥ó¥¯¥ë¥Èー¥ó¥»¥é¥à
https://www.sokamocka.com/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=10113&bid=AM01
¡¦¥¢¥º¥ßー ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö ¥ê¥Ã¥Á¥³¥ó¥¯¥Ê¥¤¥È¥Þ¥¹¥¯¡Ê2026Ç¯1·î14ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ë
ÃíÌÜ¤ÎÈþÍÆÀ®Ê¬¡ÖiPSºÙË¦ÇÝÍÜ¾åÀ¶±Õ*⁴¡×¤òÇÛ¹ç¤·¤¿ÈþÍÆ±Õ¤òìÔÂô¤ËÌó1ËÜÊ¬´Þ¤Þ¤»¤¿¡¢¤´Ë«Èþ¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È¥Þ¥¹¥¯¡£
Æ³ÆþÈþÍÆ±Õ¡¦²½¾Ñ¿å¡¦ÈþÍÆ±Õ¡¦¥¯¥êー¥à¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Þ¤Ç¤Îµ¡Ç½¤ò¶Å½Ì¤·¡¢1Ëç¤ÇÌë¤Î½¸Ãæ¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*⁵¤ò³ð¤¨¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥È¤Ë¤Ï¡¢¹âµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÈ©¤¢¤¿¤ê¤Î¤ä¤µ¤·¤¤¡Ö¥Ù¥ó¥êー¥¼(R)*⁶¡×¤òºÎÍÑ¡£ÈþÍÆ±Õ¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÊú¤¨¹þ¤ß¡¢µÛ¤¤¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤á¤é¤«¤ËÌ©Ãå¡£Ç»Ì©¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò³ÑÁØ¤Î¤¹¤ß¤º¤ß¤Þ¤ÇÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
°ìÈÕÃæÂ³¤¯Ç»Ì©¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤Ç¡¢ÍâÄ«¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¥Ï¥ê¤ËËþ¤Á¤¿¡¢Æ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÈ©¤Ø¡£
¥¢¥º¥ßー ¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö ¥ê¥Ã¥Á¥³¥ó¥¯¥Ê¥¤¥È¥Þ¥¹¥¯¡Ê2026Ç¯1·î14ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ë
¡¦¥¢¥º¥ßー ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥»¥Ã¥È[£µÆü´Ö¤Î¥Ï¥êÈ©ÂÎ´¶¥»¥Ã¥È]
¥¢¥º¥ßー¤Î´ðËÜ¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ÎÁ´3ÉÊ¡Ê²½¾Ñ¿å¡¦ÈþÍÆ±Õ¡¦¥¯¥êー¥à¡Ë¤òÌó5Æü´Ö¤´ÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥»¥Ã¥È¡£
¹âÊÝ¼¾¤Î¤È¤í¤ß¤¬¥¥á¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ò¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÇËþ¤¿¤¹¡Ö²½¾Ñ¿å¡×¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Ç¥ê¥Ð¥êーµ»½Ñ¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤ÈÃÆ¤à¤è¤¦¤Ê¥Ï¥ê´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¡ÖÈþÍÆ±Õ¡×¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¥ô¥§ー¥ë¤ÇÈ©¤ò¼é¤ê¥¨¥¤¥¸¥ó¥°*⁷¤Î·ä¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¡Ö¥¯¥êー¥à¡×¤Î¥é¥¤¥ó»È¤¤¤Ç¡¢¤Ô¤ó¡ª¤È¤Õ¤Ã¤¯¤éÃÆ¤à¥Ï¥ê¥Ä¥äÈþÈ©¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥º¥ßー ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥»¥Ã¥È
https://www.sokamocka.com/asmy/user_data/new/?bid=AM01
¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥ªー¥í¥é¥Ýー¥Á
À±¹ß¤ëÀ»Ìë¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢¥ªー¥í¥é¤Î¤è¤¦¤Ëµ±¤¯¸ÂÄê¥Ýー¥Á¡£
¥Þ¥ÁÉÕ¤¤Ç¼ýÇ¼ÎÏ¤â¹â¤¯¡¢¿åµ¤¤ò¤Õ¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤ÁÇºà¤Ç¡¢Ãæ¿È¤â¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Çµ¡Ç½À¤âÈ´·²¡£¹Å¤á¤ÎÁÇºà¤Ç·¿Êø¤ì¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢²½¾ÑÉÊ¤ä¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤ò»ý¤Á±¿¤ÖºÝ¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¥¢¥º¥ßー¥í¥´Æþ¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥ãー¥à¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥ªー¥í¥é¥Ýー¥Á
*¹¡¡Èý¤Î²¼¤«¤éÌÜ¿¬¡¢¹õÌÜ¤Î²¼¤ò·ë¤ó¤ÀC¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ë¥¨¥ê¥¢
*²¡¡¥á¥é¥Ë¥ó¤ÎÀ¸À®¤òÍÞ¤¨¡¢¥·¥ß¡¦¥½¥Ð¥«¥¹¤òËÉ¤®¤Þ¤¹
*³¡¡¥·¥ï²þÁ±
*⁴¡¡¥Ò¥È¡ÊÀþ°Ý²êºÙË¦/Ã±³ËºÙË¦¡Ë¿Í¹©Â¿Ç½ÀºÙË¦ÇÝÍÜ½ç²½ÇÝÍÜ±Õ¡ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë
*⁵¡¡Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¤ª¼êÆþ¤ì
*⁶¡¡¥Ù¥ó¥êー¥¼(R)¤Ï°°²½À®¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£No. F95H182
*⁷¡¡Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿È©Çº¤ß
Asmy¡Ê¥¢¥º¥ßー¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥º¥ßー¤Ï¡¢‟Æü¡¹¤æ¤ë¤®¤Ê¤¯¡¢Ç¯¡¹¤¦¤Ä¤¯¤·¤¯¡£¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÉÒ´¶¤ÊÈ©¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*¹¥Ö¥é¥ó¥É¡£
°ì»þ¤·¤Î¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤ÈÀè¤ÎÈ©¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯°é¤à¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äã»É·ãÀß·×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡Ò¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¥±¥¢¡Ó¤È¡Ò¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢*¹¡Ó¤ÎW¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤ÇÈ©¤Ë¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯ÃÆ¤à¤è¤¦¤Ê¥Ï¥êÈ©¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
µ¨Àá¡¢ÂÎÄ´¡¢Ç¯Îð¤Ë¤è¤ê‟È©¤¬ÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¤È´¶¤¸¤ë»þ¤â¡¢È©¤Î¤æ¤é¤®¤òËº¤ì¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤Æ²á¤´¤»¤ëÆü¡¹¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡£
*¹ Ç¯Îð¤Ë±þ¤¸¤¿¤ª¼êÆþ¤ì
Asmy ¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.asmy-jp.com/
Instagram :
https://www.instagram.com/asmy_official/