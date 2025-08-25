¡Ú¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅ¡Ã9/10(¿å) 11:00-12:00¡Û¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï»ñ»º1²¯±ß°Ê¾å¤Î¡ÈÉÙÍµÁØ¡É¡£¤¤¤Þ¥¿¥¯¥·ー¹¹ð¤¬¡ÖÉÙÍµÁØ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ËºÇÅ¬¤ÊÍýÍ³¤òÂç²òË¶
ÅÔÆâºÇÂçµé¢¨1¤Î¥¿¥¯¥·ー¥µ¥¤¥Íー¥¸¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖTHE TOKYO TAXI VISION GROWTH(https://growth-tokyo.jp/)(°Ê²¼¡ÖGROWTH¡×)¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»°±º½ã´ø¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò)¤Ï¡¢2025Ç¯9·î10Æü(¿å)11:00～12:00¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ç¡Ö¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï»ñ»º1²¯±ß°Ê¾å¤Î¡ÈÉÙÍµÁØ¡É ¤¤¤Þ¥¿¥¯¥·ー¹¹ð¤¬¡ÖÉÙÍµÁØ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ËºÇÅ¬¤ÊÍýÍ³¤òÂç²òË¶¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÉÙÍµÁØ¸þ¤±¾¦ºà¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¿¥¯¥·ーÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ëÉÙÍµÁØ¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº¥Çー¥¿¤ò½é¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ÉÙÍµÁØ¤ÎÄêµÁ¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤Î»ñ»ºµ¬ÌÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤«¤é¥¿ー¥²¥Ã¥È¤¬ºÆÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î»ñ»º¾õ¶·¡¦²ÁÃÍ´Ñ¡¦¹ÔÆ°ÆÃÀ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÀïÎ¬¤Ë±þ¤¸¤¿¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁü¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÉÙÍµÁØ¿Í¸ý¤¬Áý²Ã¤·¡Ö¿·¤·¤¤ÉÙÍµÁØ¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¸ÊÅê»ñ¤Îºß¤êÊý¤ä¾ÃÈñ¹ÔÆ°¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï»ñ»º·ÁÀ®¤Î¹Í¤¨Êý¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¡Ö¥â¥Î¾ÃÈñ¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¸³¤ä³Ø¤Ó¤Ø¤ÎÅê»ñ¡¢¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤È¤Î¶¦´¶¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤·¤¤ÁªÂò´ð½à¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÉÙÍµÁØ¤ò¤á¤°¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÁ°Äó¤âÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¤³¤¦¤·¤¿ÉÙÍµÁØ¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤äºÇ¿··¹¸þ¤òÀ°Íý¤·¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¹Í»¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÅÔÆâ¤Î¥¿¥¯¥·ーÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ëÉÙÍµÁØ¤Î¼ÂÂÖ¥Çー¥¿¤ò½é¸ø³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¿¥¯¥·ー¹¹ð¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÉÙÍµÁØ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ÎºÇ¿·³èÍÑ»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º¡¦¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¾¦ºà¤Î½Ð¹Æ»öÎã¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢½Ð¹Æ¤Î°Õ¿Þ¤äÀïÎ¬Àß·×¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¹©É×¡¢¼ÂºÝ¤ËÆÀ¤é¤ì¤¿¸ú²Ì¤Þ¤Ç¤òÉ³²ò¤¡¢¤Ê¤¼¥¿¥¯¥·ー¹¹ð¤¬ÉÙÍµÁØ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥ß¥Êー³µÍ×
³«ºÅÆü»þ ¡§2025Ç¯9·î10Æü(¿å) 11:00-12:00
³«ºÅÊýË¡ ¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡ÊZoom¡Ë
ÅÐÃÅ¼Ô¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー ¥»ー¥ë¥¹¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Éô ÀéÍÕ ¸÷²ð
¥Æー¥Þ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡§¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï»ñ»º1²¯±ß°Ê¾å¤Î¡ÈÉÙÍµÁØ¡É¡£¤¤¤Þ¥¿¥¯¥·ー¹¹ð¤¬ÉÙÍµÁØ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËºÇÅ¬¤ÊÍýÍ³¤òÂç²òË¶
ÂÐ¾Ý¼Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¹¹ð¼çÍÍ¡¦¹¹ðÂåÍýÅ¹ÍÍ
Äê°÷¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§100Ì¾ ¢¨Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÄù¤áÀÚ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹
¿½¹þ¤ß ¡§²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://form.run/@newstech-seminar250910
¢£¥×¥í¥°¥é¥àÆâÍÆ
1. ¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ï»ñ»º1²¯±ß°Ê¾å¤Î¡ÈÉÙÍµÁØ¡É¤¤¤Þ¥¿¥¯¥·ー¹¹ð¤¬ÉÙÍµÁØ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ËºÇÅ¬¤ÊÍýÍ³¤òÂç²òË¶ ¡Ê45Ê¬¡Ë
ÅÐÃÅ¼Ô¡§¥Ë¥åー¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー ¥»ー¥ë¥¹¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Éô ÀéÍÕ ¸÷²ð
2. ¼Áµ¿±þÅú¡Ê15Ê¬¡Ë
¢£ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¥»ー¥ë¥¹¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Éô ÀéÍÕ ¸÷²ð
¿·Â´¤Ç¥Ë¥åー¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢ËÜÉô¡¦¥»ー¥ë¥¹¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°Éô¤Î¥êー¥Àー¤òÌ³¤á¤ë¡£¥¿¥¯¥·ー¥µ¥¤¥Íー¥¸¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖGROWTH¡×¤ä¥«¥ë¥Á¥ãーÆ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMcGuffin¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼«¼ÒÇÞÂÎ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î²ÝÂê¤Ë±þ¤¸¤ÆÂ¾¼Ò¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿²£ÃÇÅª¤Ê¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÄó¶¡¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«¼ÒÇÞÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¶È³¦¥È¥ì¥ó¥É¤ä¹¹ð¼ç¤Î¥Ëー¥º¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥á¥Ë¥åー¤Î³«È¯¤Ë¤â·È¤ï¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¢£¥»¥ß¥Êー¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥»¥ß¥ÊーÃ´Åö ¡§¥Ë¥åー¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー ¥»¥ß¥ÊーÃ´Åö
MAIL ¡§nt_seminar@newstech.co.jp
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
²ñ ¼Ò Ì¾ ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥åー¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
½» ½ê ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³»°ÃúÌÜ1ÈÖ34 3rd MINAMI AOYAMA 10³¬
Àß Î© ¡§2014Ç¯10·î1Æü
Âå É½ ¼Ô ¡§»°±º¡¡½ã´ø
»ñ ËÜ ¶â ¡§2,000Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö»ö¶È
HP :https://newstech.co.jp/