ÉÔÆ°»ºÅê»ñ»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¡·ò¹¯Í¥ÎÉ´ë¶È¡Ö¶ä¤ÎÇ§Äê¡×¤ò£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼èÆÀ

¡¡Åìµþ¤Î¾ëÆî£³¶è¥¨¥ê¥¢¡ÊÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÌÜ¹õ¶è¡¢½ÂÃ«¶è¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¼ç¤Ë¿·ÃÛ°ìÅïRC¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ËªÃ« ÆóÏº¡¢°Ê²¼ ¡ÖÅö¼Ò¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤Ï¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñÅìµþÏ¢¹ç²ñ¤Ë¡Ö·ò¹¯´ë¶ÈÀë¸À¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢2025Ç¯£¸·î£±Æü¤Ë¡Ö·ò¹¯Í¥ÎÉ´ë¶È ¶ä¤ÎÇ§Äê¡×¤ò£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢³èµ¤¤¢¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼Ò°÷¤Î·ò¹¯¤È¿¦¾ì´Ä¶¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢2023Ç¯£··î¤Ë·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñÅìµþÏ¢¹ç²ñ¤Ë¡Ö·ò¹¯´ë¶ÈÀë¸À¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢·ò¿Ç¤Î¼õ¿ÇÎ¨100¡ó¤Ë¸þ¤±¤¿ÀÑ¶ËÅª¤ÊÆ¯¤¤«¤±¤ä¡¢¿©À¸³è¤Î½ÅÍ×À¡¢µÊ±ì¤Î¿ÈÂÎ¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ç¼¨Êª¤ä¼ÒÆâ¥Äー¥ë¤Ë¤Æ¼þÃÎ¤¹¤ëÅù¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤ËÂ³¤¡Ö·ò¹¯Í¥ÎÉ´ë¶È ¶ä¤ÎÇ§Äê¡×¤ò£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼èÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë·ò¹¯·Ð±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ìÁØ¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡·ò¹¯´ë¶ÈÀë¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://www.kprt.jp/contents/health/index.html
·ò¹¯Í¥ÎÉ´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤Ç·ò¹¯¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤ò¼«¤éÀë¸À¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿¾ì¹ç¡Ö·ò¹¯Í¥ÎÉ´ë¶È¡×¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥§¥¤¥¹¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://faithnetwork.co.jp/
¡¡½»¤ß¤¿¤¤³¹¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ÎÅìµþ ¾ëÆî£³¶è¥¨¥ê¥¢¡ÊÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¢ÌÜ¹õ¶è¡¢½ÂÃ«¶è¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¡¢¼ç¤Ë¿·ÃÛ°ìÅïRC¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÉÔÆ°»ºÅê»ñ»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¡£ÅÚÃÏ¤Î»ÅÆþ¡¦Àß·×¡¦»Ü¹©¡¦Êª·ïÈÎÇä¤«¤éÄÂÂß¤ÎÆþµï¼ÔÊç½¸¡¦Êª·ï´ÉÍý¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ò¼«¼Ò¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¡£ÆÈ¼«¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGranDuo¡Ê¥°¥é¥ó¥Ç¥å¥ª¡Ë¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë¹ç·×250Åï°Ê¾å¤Î¿·ÃÛ°ìÅï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¡¢¾ëÆî£³¶è¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¿·ÃÛ°ìÅïRC¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½×¹©Åï¿ô¤Ï No.£±¡£((³ô)·úÀß¥Çー¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Çー¥¿¤ò´ð¤Ë¼«¼ÒÄ´¤Ù (2025Ç¯£³·îËö»þÅÀ))
¡¡Åê»ñÍÑÉÔÆ°»º¤Î³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ªー¥ÊーÍÍ¤ÎÌ´¤Î¼Â¸½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Èµï½»À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ëÆî£³¶è¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÆþµï¼ÔÍÍ¤ÎÍýÁÛ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ð¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
½»½ê¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«£³-£²-£± FaithBldg.¡¡
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ËªÃ« ÆóÏº
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ÉÔÆ°»º¶È¡¿·úÀß¶È¡¿°ìµé·úÃÛ»Î»öÌ³½ê¡¡¡¡¡¡
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É»Ô¾ì3489¡¡