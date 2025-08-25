´Ú¹ñ¤Î3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É FTISLAND¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖPrimadonna Japan¡×¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¡ª
²»³Ú¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒFanplus¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£¸µ¡Ë¤Ï¡¢FTISLAND¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖPrimadonna Japan¡×¤ò2025Ç¯7·î29Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
FTISLAND¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖPrimadonna Japan¡×¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ñ°÷¾Ú¡¦Æþ²ñÆÃÅµ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñÊó¡¢²ñ°÷¤À¤±¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥ÈÏ¢Æ°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
FTISLAND¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖPrimadonna Japan¡×
¢§URL
https://fc.ftisland-official.jp
¡ÊPC¡¦¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡Ë
¢§²ñÈñ
Ç¯²ñÈñ¡§5,200±ß(ÀÇ¹þ) +·èºÑ¼ê¿ôÎÁ
¢§·èºÑÊýË¡
¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ
¢¨¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É·èºÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢·èºÑ¼ê¿ôÎÁ300±ß(ÀÇ¹þ)¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ
¢¨¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÌÅÓ¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¼ê¿ôÎÁ275±ß(ÀÇ¹þ)¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô
¡Ä²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Ä¥¢ー¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤Ë¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦²ñ°÷¾ÚÈ¯¹Ô¡¢Æþ²ñÆÃÅµ
¡Ä¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¡¢Primadonna Japan¤Î²ñ°÷¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ë²ñ°÷ÈÖ¹æÆþ¤ê¤Î²ñ°÷¾Ú¤È¡¢¿·µ¬Æþ²ñÆÃÅµ¤ò¥Ö¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñÊó
¡ÄFTISLAND¤ÎÌ¥ÎÏËþºÜ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²ñÊó»ï¤òÈ¯¹Ô ¢¨ÉÔÄê´ü
Â¾¡¢SPECIAL¡¢MOVIE¡¢¥Ðー¥¹¥Çー¥áー¥ë¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¡ª
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
FTISLAND¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¨¥Õ¥Æ¥£ー¥¢¥¤¥é¥ó¥É¡Ë
¥á¥¤¥ó¥Üー¥«¥ë¤Î¥¤¡¦¥Û¥ó¥®¡¢¥Ùー¥¹·ó¥Üー¥«¥ë¤Î¥¤¡¦¥¸¥§¥¸¥ó ¡¢¥É¥é¥à¤Î¥Á¥§¡¦¥ß¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Î3¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëK-ROCK¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥Ð¥ó¥É¡£
¤ª¤è¤½6Ç¯¤Ö¤ê10ËçÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØInstinct¡Ù¤¬9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥êー¥¹·èÄê¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¡ØInstinct¡Ù¤Ë¤Ï¡ÖÍý¶þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÇ½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë²»¤òÌÄ¤é¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢FTISLAND¤Î²»³Ú¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡ØInstinct¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿½©¥Ä¥¢ー¡ØFTISLAND AUTUMN TOUR 2025 ~ Instinct ~¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¸ø±é¾ðÊó¡Û
FTISLAND AUTUMN TOUR 2025 ~ Instinct ~
¢£²ñ¾ì¡¦¸ø±éÆü»þ
¡ãÂçºå¡ä¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹·à¾ì
2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë17:00³«¾ì / 18:00³«±é
¡ãÀçÂæ¡äÀçÂæ¥µ¥ó¥×¥é¥¶
2025Ç¯10·î17Æü¡Ê¶â¡Ë18:00³«¾ì / 19:00³«±é
¡ã²£ÉÍ¡ä²£ÉÍBUNTAI
2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:00³«¾ì / 17:00³«±é
2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë14:00³«¾ì / 15:00³«±é
¢£·ô¼ï¡¦ÎÁ¶â
¡ãFCÀè¹Ô¡äÁ´ÀÊ»ØÄê¡¡14,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã°ìÈÌ¡äÁ´ÀÊ»ØÄê 15,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£³ô¼°²ñ¼ÒFanplus¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2020Ç¯4·î¡¢EMTG³ô¼°²ñ¼Ò¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¢¥Ã¥×¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È»ö¶È¤òÅý¹ç¤·¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒFanplus¡×¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÂÎÀ©²½¤òµ¡¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê·è°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ"¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥µー¥Ó¥¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥Êー"¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¶È³¦È¯Å¸¤Î¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ ¼Ò Ì¾¡¡¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒFanplus¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥×¥é¥¹¡Ë
½ê ºß ÃÏ¡¡¡§¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-12-18 ½ÂÃ«ÆîÅìµÞ¥Ó¥ë 9³¬
Âå É½ ¼Ô¡¡¡§¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡º´Æ£¡¡¸µ
Àß¡¡ Î©¡¡¡§¡¡2007Ç¯3·î
»ö¶È³µÍ× ¡§ ¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥°¥Ã¥º¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ²»³Ú¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
£Õ£Ò£Ì ¡§¡¡https://fanplus.co.jp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»¡¦¼èºàÅù¤Î¤ª¿½¹þ¤ßÀè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒFanplus¡¡ÁíÌ³·ÐÍýÉô¡¡¹ÊóÃ´Åö
E-mail: press@ml.fanplus.co.jp
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾µÚ¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡¿¥í¥´¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£