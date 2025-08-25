こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
いきなり！ステーキのフードコート店舗限定で「コカ・コーラ® タンブラー」が 《もれなくもらえる》キャンペーンを開催
株式会社ペッパーフードサービス（本社/東京都墨田区・代表取締役社長CEO/一瀬健作）は、2025 年9月1日(月)～、いきなり！ステーキのフードコート店舗限定で「リブロースステーキ&ソフトドリンクセット(対象:コカ・コーラ社製品 7 種)」をご注文いただいたお客様に「コカ・コーラ® タンブラー」を、もれなくプレゼントするキャンペーンを実施いたします。
【コカ・コーラ® タンブラープレゼントキャンペーン対象店舗一覧】
https://ikinaristeak.com/wp-content/uploads/tumblr_list.pdf
【販売期間】
2025 年 9 月 1 日(月)～
※各店舗1日30セット限定
※在庫がなくなり次第キャンペーン終了となります。
【タンブラープレゼントキャンペーン対象商品】
①リブロースステーキ 150g&いきなり セット(ライス・サラダ・ソフトドリンク) 2,280 円(税込)
②リブロースステーキ 200g &いきなり セット(ライス・サラダ・ソフトドリンク) 2,900 円(税込)
※セットのドリンクは、コカ・コーラ社製品(7 種類)からお選びいただけます。
(コカ・コーラ、オレンジドリンク、カルピスソーダ、カルピスウォーター、ジンジャーエール、アイスティ、アイスコーヒー)
【タンブラープレゼントに関する注意事項】
※タンブラーのプレゼントは、対象商品をご購入いただいたお客様に限ります。
※対象商品のご注文は、おひとり様 1 セット限りとさせていただきます。
※タンブラーの色はランダムでのお渡しとなります。
