¥«¥Í¥Æ¥Ä¥Ç¥ê¥«¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼¾å ´²¡Ë¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¡È°¦¤µ¤ì¤Æ70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥«¥Í¥Æ¥Ä¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¾¦ÉÊ¡ÖÌîºÚ¥Õ¥é¥¤¡×¡É¤¬¤³¤Î¤¿¤ÓÆüËÜµÇ°Æü¶¨²ñ¤Ë¤Æ8·î31Æü¤Ï¡È¡ÖÌîºÚ¥Õ¥é¥¤¡×¤ÎÆü¡É¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡ÖÌîºÚ¥Õ¥é¥¤¡×¤ÎµÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë8·î31Æü¤ò´Þ¤à±þÊç´ü´ÖÃæ¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ¤Ë¡ÈÍÈ¤²Êª¤ò¤ª¤¤¤·¤¯²¹¤áÄ¾¤·¤¬¤Ç¤¤ëÄ´Íý²ÈÅÅ¡ÊLITHON ÍÈ¤²Ä¾¤·Ì¾¿Í¡Ë¡É¤¬Åö¤¿¤ëSNS¡ÊX¡Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤È¤·¤¿ÌîºÚ¤Î¿©´¶¤ò´¶¤¸¤ë¶Ã¤¤ÎÌîºÚÎÌ¡Ê¥³¥í¥Ã¥±¤ÎÌó1.5ÇÜ¡Ë¤ÈÌ£¤ï¤¤¿¼¤¤µû¤Î¤¹¤ê¿È¤Ç¡ÖÌîºÚ¥Õ¥é¥¤¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿70Ç¯Á°¤Î¤¢¤Îº¢¤â¡¢¤½¤·¤Æº£Æü¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤½¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌîºÚ¥Õ¥é¥¤70¼þÇ¯ ÆÃÀß¥Úー¥¸ :
https://www.kanetetsu.com/pages/yasaihurai
8·î31Æü¤Ï¡ÖÌîºÚ¥Õ¥é¥¤¡×¤ÎÆü¡ª～¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ý¥¹¥ÈÂçºîÀï～¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã±þÊçÊýË¡¡ä¡¡
£±. X¤Ë¤Æ¡¢¥«¥Í¥Æ¥Ä¡Ú¸ø¼°¡Û¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@kanetetsu_1926¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¡£
£². ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊç´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ê#8·î31Æü¤ÏÌîºÚ¥Õ¥é¥¤¤ÎÆü¡Ë¤òÉÕ¤±¤Æ¥Ý¥¹¥È¡ÊÅê¹Æ¡Ë¤Ç±þÊç´°Î»¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»²²Ã¤Ë¤ÏX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡ã±þÊç´ü´Ö¡ä
2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë10¡§00～9·î7Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59
¡ã¾ÞÉÊ¡ä¡¡
¥«¥Í¥Æ¥Ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë LITHON ÍÈ¤²Ä¾¤·Ì¾¿Í¡¡ÃêÁª¤Ç10Ì¾ÍÍ
¡ãÅöÁªÄÌÃÎ¡ä
2025Ç¯9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¡ÚÅöÁª¼Ô¤Î¤ß¡Û¤ØÄÌÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.kanetetsu.com/pages/yasaifurai2025
¡ü1955Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖÌîºÚ¥Õ¥é¥¤¡×
È¯Çä70Ç¯¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¡ª¸ÕÜ¥¤ò¤¤«¤»¤¿¤¹¤ê¿È¤Ë¶Ì¤Í¤®¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¤ò²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥óÊ´¤òÉÕ¤±¤ÆÍÈ¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¹¤á¤ë¤È¤è¤ê¥¸¥åー¥·ー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¡ª
¾¦ÉÊÌ¾¾Î¡§ÌîºÚ¥Õ¥é¥¤
ÆâÍÆÎÌ¡§2Ëç¡Ê1ÊñÁõ/É¸½à114£ç¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥«¥Í¥Æ¥Ä¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡¤Û¤«
¢¨¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡https://store.kanetetsu.com/
ÈÎÇä´ü´Ö¡§ÄÌÇ¯¡¡Í½Äê
¡ü2025Ç¯8·î¿·ÅÐ¾ì¡ÖÌîºÚ¥Õ¥é¥¤¡Ê¥¨¥Ó¥¿¥ë¥¿¥ë¡Ë¡×
µû¤Î¤¹¤ê¿È¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¡¦¶Ì¤Í¤®¤Ë¡¢³¤Ï·¤Î¿©´¶¤È¥¿¥ë¥¿¥ë¥½ー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÌîºÚ¥Õ¥é¥¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¥Ñ¥ó¤Ë¶´¤ó¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¡ª
¾¦ÉÊÌ¾¾Î¡§ÌîºÚ¥Õ¥é¥¤ ¥¨¥Ó¥¿¥ë¥¿¥ë
ÆâÍÆÎÌ¡§2Ëç¡Ê1ÊñÁõ/É¸½à92£ç¡Ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡§¥ªー¥×¥ó²Á³Ê
ÈÎÇä¥¨¥ê¥¢¡§Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¡¢ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥«¥Í¥Æ¥Ä¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡¤Û¤«
¢¨¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡https://store.kanetetsu.com/
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë½ç¼¡È¯Çä～2026Ç¯2·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÍ½Äê
¡üÁÏ¶È¡È¤Û¤Ü¡É100¼þÇ¯¤Î¡Ö¥«¥Í¥Æ¥Ä¥Ç¥ê¥«¥Õー¥º¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1926Ç¯(ÂçÀµ15Ç¯)ÁÏ¶È¡£2026Ç¯3·î¤ËÁÏ¶È100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¡¦Ï»¹Ã¥¢¥¤¥é¥ó¥É¤Ë¹©¾ì¤ò»ý¤ÄµûÆùÎý¤êÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¶È(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Â¼¾å ´²)¡£1990Ç¯¤Ë¤ÏÁ´¾¦ÉÊ¹çÀ®ÊÝÂ¸ÎÁÌµÅº²Ã¤ò¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤Ë2018Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Îý¤êÀ½ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¹©¾ì¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡ÖISO22000¡×¡ÖFSSC22000¡×¡ÖJFS-C¡×¤Î3¤Ä¤Î¿©ÉÊ°ÂÁ´´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¡£¸½ºß¤âFSSC22000Ç§¾Ú¤ò°Ý»ý¤·¡¢¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡×¤Ê¾¦ÉÊºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³÷ËÈ¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÉ½¸½¤¹¤ëµ»½Ñ¡¢¤¹¤ê¿È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·ー¥Õー¥É¤ÎºÆ¸½µ»½Ñ¤Ê¤É¡¢ÆÈ¼«À¤¢¤Õ¤ì¤ë¥â¥Îºî¤ê¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¾Î¡§¥«¥Í¥Æ¥Ä¥Ç¥ê¥«¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Â¼¾å ´²
Ë¡¿ÍÀßÎ©¡§1948Ç¯9·î29Æü(¾¼ÏÂ23Ç¯9·î29Æü)
»ñËÜ¶â¡§4,000Ëü±ß
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§¿å»ºÎýÀ½ÉÊ¡¦ÁÚºÚ¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.kanetetsu.com/