¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
NPOË¡¿Í¥µー¥É¥×¥ì¥¤¥¹¼çºÅ¡§¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê²Ê³Ø¶µ¼¼¤ò³«ºÅ
£Î£Ð£ÏË¡¿Í¥µー¥É¥×¥ì¥¤¥¹
¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡ÖNest¡×¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë»Ù±çÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¸þ¤±¤Î¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê²Ê³Ø¶µ¼¼¤ò£Î£Ð£ÏË¡¿Í¥µー¥É¥×¥ì¥¤¥¹¡Êhttps://thirdplace-npo.com/¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë»ùÆ¸È¯Ã£»Ù±ç¡¦Êü²Ý¸åÅù¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡Ö£Î£å£ó£ô¡×¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë(https://www.nest-welfare.com/)
¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£Ó£Ô£Å£Á£Í¶µ¼¼¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥È¥ê¥¨nullÍÍ¤´¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê²Ê³Ø¶µ¼¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ë´¶³ÐÅý¹ç»Ù±ç¤ò³è¤«¤·¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¤äºî¶ÈÎÅË¡»Î¡¢¸µ»Ù±ç³Ø¹»¶µ°÷¹Í°Æ¤Î¤â¤È¡¢¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¤¥µー¥Ó¥¹¡ÖNest¡×¤Ë¤Æ¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë»Ù±çÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»²²Ã¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç
¥¤¥ó¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê²Ê³ØÂÎ¸³³èÆ° | Peatix(https://peatix.com/event/4487180/view)