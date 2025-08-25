TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î ÉÁ¤²¼¤í¤· »î¹çÁ°¤Î½àÈ÷Ãæver. Ani-Art clear label³Æ¼ï¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î¾¦ÉÊ3¼ï¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ò8·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)
https://amnibus.com/products/title/974?utm_source=press
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· »î¹çÁ°¤Î½àÈ÷Ãæver. ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥° Ani-Art clear label ¥Û¥í¥°¥é¥à¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
·é À¤°ì¡¢»å»Õ ÑÛ¡¢Æä À¿»ÎÏº¡¢Ëª³Ú ²ö¡¢ÀéÀÚ É¿ÇÏ¡¢¸æ±Æ Îè²¦¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢¥Û¥í¥°¥é¥à²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡ÖAni-Art clear label¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤ÇÆ©ÌÀ´¶¤Î¤¢¤ë¥¤¥áー¥¸¤ËÉÁ¤¤¤¿AMNIBUS¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ·é&Æä »î¹çÁ°¤Î½àÈ÷Ãæver. Ani-Art clear label ¥Û¥í¥°¥é¥à¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \385(ÀÇ¹þ), BOX \4,620(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´12¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë80¡ß50mm
ÁÇºà ¡§»æ
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· »î¹çÁ°¤Î½àÈ÷Ãæver. Ani-Art clear label 3WAY´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ·é À¤°ì »î¹çÁ°¤Î½àÈ÷Ãæver. Ani-Art clear label 3WAY´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
·é À¤°ì¡¢»å»Õ ÑÛ¡¢Æä À¿»ÎÏº¡¢Ëª³Ú ²ö¡¢ÀéÀÚ É¿ÇÏ¡¢¸æ±Æ Îè²¦¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢3WAY´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ô¥ó¤ÇÁõÃå¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤ÇÎ©¤Æ¤«¤±¤Æ»ÈÍÑ¡¢·ê¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÄß¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \913(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´6¼ï¡Ê·é À¤°ì¡¢»å»Õ ÑÛ¡¢Æä À¿»ÎÏº¡¢Ëª³Ú ²ö¡¢ÀéÀÚ É¿ÇÏ¡¢¸æ±Æ Îè²¦¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â75mm
ÁÇºà ¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥
¢§ÉÁ¤²¼¤í¤· »î¹çÁ°¤Î½àÈ÷Ãæver. Ani-Art clear label ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É2Ëç¥»¥Ã¥È
¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÉÁ¤²¼¤í¤· ·é À¤°ì »î¹çÁ°¤Î½àÈ÷Ãæver. Ani-Art clear label ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É2Ëç¥»¥Ã¥È¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
·é À¤°ì¡¢»å»Õ ÑÛ¡¢Æä À¿»ÎÏº¡¢Ëª³Ú ²ö¡¢ÀéÀÚ É¿ÇÏ¡¢¸æ±Æ Îè²¦¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò¿·¤¿¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤ËÉ½¸½¤·¡¢¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¥Þー¥¯¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥àÈÖ¹æ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É2Ëç¥»¥Ã¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ë¥«¥éー°õºþ¤ÎLÈ½¥µ¥¤¥º¤Î¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¤Ç¤¹¡£
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \385(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´6¼ï¡Ê·é À¤°ì¡¢»å»Õ ÑÛ¡¢Æä À¿»ÎÏº¡¢Ëª³Ú ²ö¡¢ÀéÀÚ É¿ÇÏ¡¢¸æ±Æ Îè²¦¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë12.7¡ß8.9cm
ÁÇºà ¡§»æ
¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)
https://amnibus.com/products/title/974?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Òarma bianca
½»½ê¡§¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë 3F
¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://armabianca.com/contact
Ã´Åö¡§óîÆ£Ä¾¼ù
Mail¡§support@amnibus.com
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
È¯¹Ô¸µ ³ô¼°²ñ¼Ò arma bianca
Web https://armabianca.com/
¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬
(C)¶â¾ë½¡¹¬¡¦¥ÎÂ¼Í¥²ð¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ