¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹¡ÛÀäÌÇ¤·¤¿Ä»¥Éー¥Éー¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÉÁ¤¯´Ú¹ñ¿Íºî²È¡¢¥¥à¡¦¥½¥ó¥¦¤Î¸ÄÅ¸¡ÖOmnibus of Dodos¡×¤ò9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¡£
¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹¡ÊÅìµþÅÔ Ãæ±û¶è GINZA SIX 6F¡Ë¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñºß½»¤Îºî²È¥¥à¡¦¥½¥ó¥¦¤Î¸ÄÅ¸¡ÖOmnibus of Dodos¡×¤ò¡¢2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´Ö¤ËGINZA ATRIUM¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
³µÍ×
¥¥à¡¦¥½¥ó¥¦¤Ï¡¢ÀäÌÇ¤·¤¿Ä»¡Ö¥Éー¥Éー¡×¤ò¼çÍ×¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤ÆºîÉÊÀ©ºî¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¥âー¥ê¥·¥ã¥¹Åç¤ËÀ¸Â©¤·¡¢³°Å¨¤Î¤¤¤Ê¤¤´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤¹¤ëÃæ¤ÇÈô¤Ö¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿¥Éー¥Éー¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀäÌÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈô¤Ù¤Ê¤¤»ÄÇ°¤ÊÄ»¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Éー¥Éー¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤ÎºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Éー¥Éー¤Ï¡¢ºÆ¤Ó¶õ¤òÈô¤Ö²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê´õË¾¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ï¤³¤Î¥Éー¥Éー¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç»ä¤¿¤Á¤¬ÃÎ¤é¤º¤Ë¼êÊü¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö²ÄÇ½À¡×¤ä¡ÖÌ´¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤¤¤«¤±¡¢¤¢¤¤é¤á¤º¤ËÊâ¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸ì¤ê¤«¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¸¤Ï¡¢¡Ö¥Éー¥Éー¡×¥·¥êー¥º¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹·Á¼°¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¿·ºî¤â35ÅÀ¤ò¸ø³«¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³ë¾þËÌºØ¤Î¡Ô¿ÀÆàÀî²Ï²Î¢¡Õ¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¤¿ºîÉÊ¤âÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¥Éー¥Éー¤¬¹Ó¤ì¶¸¤¦ÇÈ¤Î¾å¤ÇÍÉ¤ì¤ëÈÁÃì¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¹Ò³¤¤òÂ³¤±¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ºî²È¼«¿È¤È¥Éー¥Éー¤¬¤³¤ì¤«¤é¤âÎ¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÇÈ¤ËÍÉ¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¼«¿È¤Î»Ñ¤È¤â½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡È¤¿¤È¤¨Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¹Ò³¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢´õË¾¤ò¼Î¤Æ¤º¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡É¤È¤¤¤¦ºî²È¤Î´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ºîÉÊ¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È
¥Éー¥ÉーÄ»¡£
¤«¤Ä¤Æ¶õ¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤ÎÄ»¤Ï¡¢¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÉâ¤«¤Ö¾®¤µ¤Ê³Ú±à¡¢¥âー¥ê¥·¥ã¥¹Åç¤ËÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å·Å¨¤â¤Ê¤¯¡¢´í¸±¤â¤Ê¤¤Ê¿ÏÂ¤ÇË¤«¤Ê´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Éー¥Éー¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä±©¤Ð¤¿¤¯¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¶õ¤ò¼Î¤Æ¤¿Âå½þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤³¤ÎÊ¿ÏÂ¤ÊÅç¤Ë¿Í´Ö¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Éー¥Éー¤ÏÀäÌÇ¤È¤¤¤¦Èá·à¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢¤³¤ÎÄ»¤ÎÊª¸ì¤Ë¿´¤òÎ±¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Õ¤È¤³¤ó¤ÊÌä¤¤¤¬Éâ¤«¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤Ë¡¢²¿¤«ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤ò¼êÊü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡×
À¤³¦¤Ï¾ï¤Ë¡Ö¸½¼Â¡×¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¹çÍýÅª¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È¡¢¸úÎ¨Åª¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¤â¡Ö²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¡×¤À¤±¤òÌ´¸«¤ë¤Ù¤¤À¤È¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¤½¤¦¤·¤¿ÏÈ¤ÎÃæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿½Ö´Ö¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈô¤Ö¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿¥Éー¥Éー¤ÈÆ±¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÅ¯³Ø¼Ô¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥»¥ë¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤È¤Ï¡Ö¥Û¥â¡¦¥ô¥£¥¢¥È¥ë¡ÊHomo viator¡Ë¡×――Î¹¤ÎÅÓ¾å¤Ë¤¢¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢Î¹Ï©¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢À®Ä¹¤·¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤È¡£Æ»¤ËÌÂ¤¤¡¢¤µ¤Þ¤è¤¦¤½¤Î»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤³¤½¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤À¤È¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï³§¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ¹¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¤Æ¸ÆµÛ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¶²ÉÝ¤ÎÃæ¤Ç°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²Ì´º¤Ë¤â¹ÓÇÈ¤Ë½®¤ò½Ð¤·¡¢Ì¤ÃÎ¤Ê¤ëÀ¤³¦¤Ø¤ÈÁæ¤®½Ð¤¹¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Éー¥Éー¤¿¤Á¡×¤Î¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¤Ç¤¹¡£300Ç¯Á°¤ËÀäÌÇ¤·¤¿¤Ï¤º¤Î¥Éー¥Éー¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤ÇºÆ¤ÓÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÎ¹¤ò»Ï¤á¤ëÊª¸ì¡£¤½¤ì¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î´°·ë¤·¤¿Êª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡×¤È¡Ö¤¿¤á¤é¤¤¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö±©¤Ð¤¿¤¡×¤¬¡¢°Û¤Ê¤ë»þ´Ö¤È¶õ´Ö¤ò¸òº¹¤·¤Ê¤¬¤éËÂ¤®½Ð¤¹Â¿ÍÍ¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»ä¤ÎºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Éー¥Éー¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ï¤äÈô¤Ù¤Ê¤¤Ä»¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿Íñ¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨ÉÔ´ïÍÑ¤Ê±©¤Ð¤¿¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÆ¤Ó¶õ¤òÌ´¸«¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é¡¢¤¹¤Ç¤ËÎ¹¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤Î±ü¤Ë¤â¤Þ¤¿¡¢¼«Í³¤ËÈô¤ÓÎ©¤Ä½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë°ì±©¤Î¥Éー¥Éー¤¬¡¢¤¸¤Ã¤È¤½¤Î»þ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Kim Sunwoo
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥¥à¡¦¥½¥ó¥¦¡ÊKim Sunwoo¡Ë
1988Ç¯ ´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È
Åì¹ñÂç³Ø¡ÊDongguk Univ.¡ËÈþ½Ñ³Ø»Î
¶áÇ¯¤Î¸ÄÅ¸
2025 A Note Left in the In-Between, Seobo Artspace, Jeju(Korea)
2025 Beyond the Map, Soka Art, Taipei(Taiwan)
2024 Dance, Flowing Waves, Drifting Hearts and Dreaming Journeys, Gangneung Museum of Art, Gangneung(Korea)
2024 Review Exhibition: Almost Perfect Residency, Keep in Touch Seoul, Seoul(Korea)
2024 Tokyo Haiku Training, Almost Perfect, Tokyo(Japan)
2023 Castaway, PBG The Hyundai, Seoul(Korea)
2023 PLATONIQUE: DREAMERS, Galleria, Seoul(Korea)
2023 ASTROLABE: FROM 5 AM TO 5 PM, OKNP, Busan(Korea)
¶áÇ¯¤Î¥°¥ëー¥×Å¸
2025 On the Edge of Climate Crisis 1.5¡ëC, Koo house, Yangpyeong(Korea)
2025 Atelier Gana since 1975 Happiness Begins with Chocolate, Lotte Museum, Seoul(Korea)
2024 Mimicry Collective ; Connected Minds, Space Thunder, Seoul(Korea)
2024 Dreamers, Signature Kitchen Suite, Seoul(Korea)
2023 Want to See My Cat?, Space Mirage, Seoul(Korea)
2023 Cheek to Cheek, S2A, Seoul(Korea)
2023 My Private Collection, Doing Art, Seoul(Korea)
2023 BOOK AS ART AS, OKNP, Busan(Korea)
2023 Serendipity, Corner Gallery, Seoul(Korea)
2023 Mind and Matter, Gana Art Center, Seoul(Korea)
2023 New Acquisitions 2022, Gana Art Center, Seoul(Korea)
¶áÇ¯¤Î¥¢ー¥È¥Õ¥§¥¢½ÐÅ¸
2025 Korea Galleries Art Fair, Gana Art, Seoul
2025 UVNT Art Fair, Yusto, Madrid
2025 Art SG, Gana Art, Singapore
2024 Art Taipei, Soka Art, Taiwan
2024 KIAF, Gana Art, Seoul
2023 KIAF, Gana Art, Seoul
2023 Korea Galleries Art Fair, Gana Art, Seoul
2023 GENDAI, Gana Art, Tokyo
2023 LA Art Show, PBG, Los Angeles
ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Å¸¼¨ºîÉÊ¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Æ9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë11¡§00¤è¤êÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥×¥ì¥»ー¥ë¥¹¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê²ñ´ü³«»ÏÁ°¤ËÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¸Í÷²ñ¾ÜºÙ
Kim Sunwoo¡ÖOmnibus of Dodos¡×
²ñ´ü¡Ã2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë～10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë
»þ´Ö¡Ã11¡§00～20¡§00¡¡¢¨ºÇ½ªÆü¤Î¤ß18¡§00ÊÄ¾ì
²ñ¾ì¡Ã¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹ GINZA ATRIUM
¼çºÅ¡Ã¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹
Æþ¾ì¡ÃÌµÎÁ
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ãginza.info@ttclifestyle.co.jp
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥ì¥»¥×¥·¥ç¥ó¡Ã9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë17¡§00～19¡§00¡¡¢¨¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¶äºÂ ÄÕ²°½ñÅ¹
ËÜ¤ò²ð¤·¤Æ¥¢ー¥È¤È⽇ËÜ⽂²½¤ÈÊë¤é¤·¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¡Ö¥¢ー¥È¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¡×¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
½»½ê¡Ã¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ6-10-1 GINZA SIX 6F
±Ä¶È»þ´Ö¡ÃÅ¹ÊÞ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Ãhttps://store.tsite.jp/ginza/
Facebook¡Ãhttps://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks
X¡Ãhttps://twitter.com/GINZA_TSUTAYA
Instagram¡Ãhttps://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/
CCC¥¢ー¥È¥é¥Ü
CCC¥¢ー¥È¥é¥Ü¤Ï¡¢´ë²è²ñ¼Ò¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥¢ー¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ÎÄó°Æ¤ò¤¹¤ë´ë²è½¸ÃÄ¤Ç¤¹¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥¢ー¥È¤¬¤¢¤ëÀ¸³è¡×¤ÎÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢ー¥È¤ò¿È¶á¤Ë¤·¡¢Ã¯¤«¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤è¤ê¹¬¤»¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Å¹ÊÞ´ë²è¤ä¥¢ー¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ê¤É¡¢Ä¹Ç¯¤Î¼Â¶È·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç´ë²èÄó°Æ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.ccc-artlab.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
CCC¥¢ー¥È¥é¥Ü»ö¶ÈÉô ¹ÊóÃ´Åö¡§⽊²¼
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§cccal.dm@ccc.co.jp