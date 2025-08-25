¡ÈÀöºÞ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÀöÂõ¡É¤ÈDX¤Î¥Û¥Æ¥ë¥é¥ó¥É¥êー¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ë¥Þ¥ë¥Á·èºÑÃ¼Ëö¡Ê¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡¦¥Ðー¥³ー¥ÉÆÉ¼è·èºÑ¡Ë¤ÎÄÉ²Ã¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Òwash-plus(ËÜ¼Ò:ÀéÍÕ¸©±º°Â»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:¹âÍü·òÂÀÏº)¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Ê¤É½ÉÇñ»ÜÀß¸þ¤±¥é¥ó¥É¥êー¡Öwash+ Comfort¡×¤Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÍÑ¤Î¥Þ¥ë¥Á·èºÑÃ¼ËöÆ³Æþ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿ ¡£
¥³¥¤¥é¥ó¥É¥êー¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ë¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ðー¥³ー¥ÉÆÉ¼è·èºÑ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¿×Â®À¡¦ÍøÊØÀ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
»ñÎÁÀÁµá¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://wash-plus-c.jp/
É¸½àÁõÈ÷¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤¬¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ë¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¯
wash-plus¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë½ÉÇñ»ÜÀß¸þ¤±¥é¥ó¥É¥êー¡Öwash+ Comfort¡×¡Ê¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥×¥é¥¹ ¥³¥ó¥Õ¥©ー¥È¡Ë¤Ï¡¢¡ÈÀöºÞ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÀöÂõ¡É¤ÇSDGs¤Ë¹×¸¥¤·¡¢IoT¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ëÂ¿¸À¸ì°ÆÆâ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇä¾å´ÉÍý¤Ê¤ÉDX¤Ç¾Ê¿Í²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥Û¥Æ¥ë¥é¥ó¥É¥êー¤Ç¤¹¡£
É¸½àÁõÈ÷¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤è¤ê¥Þ¥ë¥Á·èºÑÃ¼ËöÆ³Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤ÆÁàºî¤··èºÑ²èÌÌ¤Ç»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤òÁªÂò
¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ïº¹¤·¹þ¤ß¤Þ¤¿¤Ï¥¿¥Ã¥Á¤Ë¤Æ·èºÑ
¥Ðー¥³ー¥É·èºÑ¤Ï¥Ðー¥³ー¥ÉÆÉ¤ß¼è¤êµ¡¤Ë¤«¤¶¤·¤Æ»ÙÊ§¤¤¡¢Â¿ÍÍ¤Ê·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤ËÂÐ±þ
DX¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Î¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤Î¡Ö¥³¥¤¥ó¥ì¥¹¡×²½¤ò²ÃÂ®
³¤³°¤Ç¤Ï¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤ä¥Ðー¥³ー¥ÉÆÉ¼è·èºÑ¤¬·èºÑ¼êÃÊ¤Î¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥²¥¹¥È¤ÎµÞÁý¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Ç¤âµÞÂ®¤ËÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤¬É¸½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Öwash+ Comfort¡×¤Ø¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¤â¤¦°ìÊâ¿Ê¤ó¤À¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡¦¥Ðー¥³ー¥ÉÆÉ¼è·èºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ×Ë¾¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öwash+ Comfort¡×¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï´û¤Ë¼«Æ°¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈºÑ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·µ¬Æ³Æþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿ÀßÈ÷¤Ë¤â¥Þ¥ë¥Á·èºÑÃ¼Ëö¤¬ÄÉ²Ã¤ÇÀßÃÖ²ÄÇ½¤Ë¡£´ûÂ¸¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ÏÀè¹Ô¤·¤ÆÆ³Æþ°ÆÆâ¤¬¹Ô¤ï¤ìÀßÃÖ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¡¦¥Ðー¥³ー¥ÉÆÉ¼è·èºÑ¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Î¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ê·èºÑ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î°ìÁØ¤Î¾Ê¿Í²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¸½¾ì¤ÎÀ¼¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Û¥Æ¥ë¥é¥ó¥É¥êー¡Öwash+ Comfort¡×
¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Ê¤É¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¸þ¤±¥é¥ó¥É¥êー¡Öwash+ Comfort¡×¤Ï¡¢2022Ç¯¤Ë¥Û¥Æ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤·³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÀöºÞ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÀöÂõ¡É¤ÇSDGs¤Ë¹×¸¥¡¢DX¤Ç¾Ê¿Í²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ëºÇÀèÃ¼¤Î¥Û¥Æ¥ë¥é¥ó¥É¥êー
¡ú¹çÀ®²½³ØÊª¼Á¥¼¥í¡¦¹áÎÁ¥¼¥í¤Ç¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¥Õ¥êー¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¹á¤ê¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤
¡ú¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑÉ¸½àÅëºÜ¤ÇÎ¾ÂØÂÐ±þ¥¼¥í¤ò¼Â¸½¡Ê¸½¶âÍøÍÑ¤Ø¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤â²ÄÇ½¡Ë
¡úÀöÂõµ¡¡¦´¥Áçµ¡¤òÊ¬¤±²óÅ¾Î¨¥¢¥Ã¥×¡¢¡Ö»È¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ë¶õ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¶ì¾ð¤ò·Ú¸º
¡úÂ¿¸À¸ìÀßÄêºÑ¤ß¤Ç¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¥²¥¹¥È¤Ø¤ÎÂÐ±þ·Ú¸º
¡úÇä¾å¡¦²ÔÆ¯´ÉÍý¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤Ç¥é¥ó¥É¥êー´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤ò°µÅÝÅª¤Ë·Ú¸º
¡ú°ì¼¡¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー°ÑÂ÷²ÄÇ½¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë
¡úÀöÂõµ¡¡¦´¥Áçµ¡¤ÎÌµÎÁÍøÍÑ¥³ー¥ÉÈ¯¹Ôµ¡Ç½¡¢½ÉÇñÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÄó¶¡²ÄÇ½
¡ýÁª¤Ù¤ë2¥â¥Ç¥ëÅ¸³«
High-end¥â¥Ç¥ëÆ³Æþ»öÎã¡§¥Û¥Æ¥ëµþºå ¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¿¥ïー¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡Ë
standard¥â¥Ç¥ëÆ³Æþ»öÎã¡§¥¹ー¥Ñー¥Û¥Æ¥ë Premier¶äºÂ¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë
½é´üÈñÍÑ£°±ß¥â¥Ç¥ë¡ÖStandard¡×¡¢»ÙÊ§¤¤¥×¥é¥ó¤òÁª¤Ù¤ë¥â¥Ç¥ë¡ÖHigh-end¡×¤Î2¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢¡ÈÀöºÞ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÀöÂõ¡É¤ÈIoT¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÉ¸½àÁõÈ÷¤Ç¡¢ÀöÂõ¥Ñ¥ó¤ËÀöÂõµ¡¡¦´¥Áçµ¡¤òÀÑ¤ó¤ÇÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¾®·¿¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¡Ústandard¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ§¡Û
¡¦Æ³ÆþÈñÍÑ0±ß¤Ç¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÎÁ¶â¹þ¤ß¤ÎÄê³ÛÎÁ¶â¥¿¥¤¥×
¡¦ÍÆÎÌ¤ÏÆ±¥µ¥¤¥º¤ÎÀöÂõµ¡¡¦´¥Áçµ¡¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡ÊÀöÂõµ¡£¸kg/´¥Áçµ¡£¸kg¡Ë
¡¦ÀöÂõµ¡¡¦´¥Áçµ¡¤Î¤É¤Á¤é¤â²ÈÄíÍÑ100VÅÅ¸»ÂÐ±þ¤ÇÀßÃÖ»þ¤Î°ì¼¡¹©»ö¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º
¡¦´¥Áç¤Ë¤Ï¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¼°¤òºÎÍÑ¡¢°áÎà¤Ø¤ÎÇ®¥À¥áー¥¸¤¬¾¯¤Ê¤¯¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¾Ê¥¨¥ÍÀß·×
¡ÚHigh-end¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ§¡Û
¡¦»ÙÊ§¤¤¥×¥é¥ó¤Ï°ì³çÇã¼è¤Þ¤¿¤Ï·î³ÛÄê³Û¡Ê½é´üÈñÍÑ¤¢¤ê¡¢¥»ー¥ë¥¹¥·¥§¥¢¥¿¥¤¥×¡Ë¤«¤éÁªÂò
¡¦´¥Áçµ¡¤Ï´¥Áç¸úÎ¨¥¢¥Ã¥×¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ê¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÅÅ¸»¡ÊÃ±Áê200V¡¦»°Áê200V¡Ë¤ò¤´ÍÑ°Õ
¡¦10Ç¯Ä¶¤ÎÂÑµ×À¡Ê¥áー¥«ーÄ´¤Ù¡Ë¤Î¾æÉ×¤Ê¶ÈÌ³ÍÑµ¡
¤´°ÆÆâ¤È¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¥é¥ó¥É¥êーµ¡´ï¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥êー¥ëー¥à¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤´Äó°Æ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»ñÎÁÀÁµá¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://wash-plus-c.jp/
³ô¼°²ñ¼Òwash-plus ²ñ¼Ò³µÍ×
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©279-0004¡¡ÀéÍÕ¸©±º°Â»ÔÇ¼Â1-9-5
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¹âÍü ·òÂÀÏº
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2013Ç¯5·î
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 1012Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ Áí¹ç¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー»ö¶È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯
URL¡¡¡¡ ¡§ http://wash-plus.co.jp/
¢§²áµî¼õ¾ÞÎò
¡¦¡Ö2020Ç¯Âè3²óÆüËÜ¥µー¥Ó¥¹Âç¾Þ¡×¡Ê¼çºÅ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜÀ¸»ºÀËÜÉô¥µー¥Ó¥¹»º¶ÈÀ¸»ºÀ¶¨µÄ²ñ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í¥½¨¾Þ¡£
¡¦¡Ö2019Ç¯ÅÙ(Âè37²ó)IT¾Þ¡×¡Ê¼çºÅ¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í´ë¶È¾ðÊó²½¶¨²ñ¡Ë¤Ç¤Ï¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡¢½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤ò»Ù¤¨¤ë¸ÜµÒ¤È·Ò¤¬¤ëIoT¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¡×¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Ãæ¾®´ë¶È»Ë¾å½é¤ÎITºÇÍ¥½¨¾Þ¡£
¡¦¡ÖCHIBA¥Ó¥¸¥³¥ó2016¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¥Õ¥êー¤òÌÜ»Ø¤¹¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー»ö¶È¤ÎIoT²½¤È¤½¤ÎÌ¤Íè¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¤ò·Ç¤²¤ÆÎ×¤ß¡¢ÀéÍÕ¸©ÃÎ»ö¾Þ¡Ú¤Á¤Ðµ¯¶È²ÈÂç¾Þ¡Û¡£
¡¦¡Ö2023Ç¯ÅÙ(Âè41²ó)IT¾Þ¡×¡Ê¼çºÅ¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í´ë¶È¾ðÊó²½¶¨²ñ¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¥Ó¥Ã¥¯¥Çー¥¿¡ßµ¤¾Ý¥Çー¥¿¤¬Æ³¤¯¡¡¡È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¡É¡×¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢IT¾Þ(¸ÜµÒ¡¦»ö¶Èµ¡Ç½ÎÎ°è)¡£
¡¦¡Ö¥Ë¥åー¥º¥¦¥£ー¥¯ÆüËÜÈÇSDGs¥¢¥ïー¥É2023¡×¡Ê¼çºÅ¡§¥Ë¥åー¥º¥¦¥£ー¥¯ÆüËÜÈÇ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÀöÂõµ»½Ñ¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬SDGsÌÜÉ¸6¤Î¿å¼Á±øÀ÷¤Îºï¸º¡¦¿å¤ÎÍøÍÑ¸úÎ¨²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤Æ¡¢´Ä¶ÉôÌç¾Þ¡£
¡¦¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¡ú¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2024¡×¡Ê¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ª¥ë¥¿¥Ê¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥µ¥¹¥Æ¥Ê·Ð±Ä¶¨²ñ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¢´ë¶È¡¦ÁÈ¿¥¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë·Ð±Ä¤Ø¤Î¼èÁÈ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ»°¤ÄÀ±¤ËÁªÄê¡£
¡¦¡ÖÂè12²ó¥°¥Ã¥É¥é¥¤¥Õ¥¢¥ïー¥É2024¡×¡Ê¼çºÅ¡§´Ä¶¾Ê¡Ë¤Ç¡Ö¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÆÃÊÌ¾Þ¡¡ÃÏµå¤È¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä¤ê¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¦¡ÖÂè25²ó¥°¥êー¥ó¹ØÆþÂç¾Þ¡×¡Ê¼çºÅ¡§¥°¥êー¥ó¹ØÆþ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊGPN¡Ë¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÄ´Ã£¡Ê¾ÃÈñ¤ÈÀ¸»º¡Ë¤òÄÌ¤¸¤¿SDGs¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤ä¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¼èÁÈ¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢Âç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡¦¡ÖDX¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÂç¾Þ2024¡×¡Ê¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¶¨²ñ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿È¶á¤Ê¥³¥¤¥ó¥é¥ó¥É¥êー¤Ë¤ª¤¤¤Æ³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤ÇÀÚ¤êÂó¤¯¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶ÈÉôÌç ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£