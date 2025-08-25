¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ðー¥°&¥¹¥Æー¥¡Ö¥¹¥Èー¥ó¥Ðー¥°¡×¥é¥¾ー¥ÊÀîºêÅ¹¡¡¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ÇÀ¤³¦Î¹¹Ô¡ª¡Ö2025¥ïー¥ë¥É¥Ï¥ó¥Ðー¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×Âè3ÃÆ ～¥É¥¤¥Ä～
9～10·î¤Ï¥Ï¥ó¥Ðー¥°È¯¾Í¤Î¹ñ¡¢¥É¥¤¥Ä¤¬¥Æー¥Þ¤Î¥³¥ó¥Ü¥á¥Ë¥åー¤¬ÅÐ¾ì
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡§2025Ç¯5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Âè3ÃÆ ¥É¥¤¥Ä¥á¥Ë¥åーÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î£±Æü¡Ê·î¡Ë～10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
ÆÈ¼«¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÇÉ¶·¿¤Ë·ÁÀ®¤·¤¿¥Óー¥Õ100¡ó¤ÎÀÐ¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤È¥¹¥Æー¥¤¬¼«Ëý¤Î¡Ö¥¹¥Èー¥ó¥Ðー¥°¡×¤Î¥é¥¾ー¥ÊÀîºêÅ¹¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶È20Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢2¤«·î¤´¤È1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ðー¥°¥³¥ó¥Ü¤È¥¢¥Ú¥¿¥¤¥¶ー¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö2025¥ïー¥ë¥É¥Ï¥ó¥Ðー¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ë9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥°È¯¾Í¤Î¹ñ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¥É¥¤¥Ä¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤òÆ±¤¸¤¯¥É¥¤¥Ä¤ÎÄêÈÖÎÁÍý¥«¥Ä¥ì¥Ä¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¡Ö¥Ï¥ó¥Ðー¥° ¹õ¥Óー¥ë¥½ー¥¹¡õ¥É¥¤¥ÄÉ÷¥«¥Ä¥ì¥Ä ¥Þ¥Ã¥·¥å¥ëー¥à¥½ー¥¹¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö¥É¥¤¥ÄÉ÷¥«¥ìー¥½ー¥»ー¥¸¡õ¥Ý¥Æ¥È¡×¡¢¡Ö¥íー¥Æ¥°¥ê¥Ã¥Ä¥§¡¡¥¹¥Èー¥ó¥¢¥¤¥¹¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Èー¥ó¥Ðー¥°¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Æù¤Î¥¸¥åー¥·ー¤Ê»ÝÌ£¤È¹á¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢ÆÈ¼«¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Óー¥Õ100¡ó¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤¬¿Íµ¤¡£¡Ö¥Ï¥ó¥Ðー¥° ¹õ¥Óー¥ë¥½ー¥¹¡õ¥É¥¤¥ÄÉ÷¥«¥Ä¥ì¥Ä ¥Þ¥Ã¥·¥å¥ëー¥à¥½ー¥¹¡×¤Ï¡¢¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¹õ¥Óー¥ë¤È¥ï¥¤¥ó¤ò²Ã¤¨¤¿ìÔÂô¤Ê¥³¥¯¤¦¤Þ¥½ー¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤È¡¢Çö¤¯¤Î¤Ð¤·¤¿¥Ýー¥¯¤ò¥Ñ¥óÊ´¤Ç¥«¥ê¤Ã¤ÈÍÈ¤²¤¿¥É¥¤¥Ä¤ÎÄêÈÖÎÁÍý¡Ö¥·¥å¥Ë¥Ã¥Ä¥§¥ë¡×¤ò¥Ú¥¢¤Ç³Ú¤·¤àìÔÂô¥³¥ó¥Ü¥×¥ìー¥È¡£¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤ÏÀÐ¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡¢ÁÆ¤Ó¤¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥°¤Î2¼ïÎà¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥ê¥ë¥É¥½ー¥»ー¥¸¤È¥Ý¥Æ¥È¤ËÆÃÀ½¥«¥ìー¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¥½ー¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤¿¥É¥¤¥Ä¤ÎÂç¿Íµ¤²°Âæ¥°¥ë¥á¡Ö¥«¥êー¥ô¥ë¥¹¥È¡×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¡¢¥Óー¥ë¤È¤ÎÁêÀ¤âÈ´·²¤Î¡Ö¥É¥¤¥ÄÉ÷¥«¥ìー¥½ー¥»ー¥¸¡õ¥Ý¥Æ¥È¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¥Ç¥¶ー¥È¤Ë¤Ï¡¢Îä¤¿¤¤ÀÐ¤Î´ï¤Ë¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤ÅÁÅýÅª¤Ê¥Ù¥êー¥½ー¥¹¤È¡¢¥Ö¥é¥¦¥Ëー¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢Îý¤ê¤³¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¡Ö¥íー¥Æ¥°¥ê¥Ã¥Ä¥§ ¥¹¥Èー¥ó¥¢¥¤¥¹¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö2025¥ïー¥ë¥É¥Ï¥ó¥Ðー¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡× Âè3ÃÆ¥á¥Ë¥åー ÈÎÇä³µÍ×
¡þ ÈÎÇä´ü´Ö¡§
¡¡2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë
¡þ ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡§
¡¡¡Ö¥Ï¥ó¥Ðー¥° ¹õ¥Óー¥ë¥½ー¥¹¡õ¥É¥¤¥ÄÉ÷¥«¥Ä¥ì¥Ä ¥Þ¥Ã¥·¥å¥ëー¥à¥½ー¥¹¡×
¡¡¡¡²Á³Ê ¡Ä ÀÐ¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ðー¥° 2,480±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿ÁÆ¤Ó¤¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥° 2,880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡Ö¥É¥¤¥ÄÉ÷¥«¥ìー¥½ー¥»ー¥¸¡õ¥Ý¥Æ¥È¡×
¡¡¡¡²Á³Ê ¡Ä 980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡Ö¥íー¥Æ¥°¥ê¥Ã¥Ä¥§ ¥¹¥Èー¥ó¥¢¥¤¥¹¡×
¡¡¡¡²Á³Ê ¡Ä 780±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÀÐ¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ðー¥°&¥¹¥Æー¥¡Ö¥¹¥Èー¥ó¥Ðー¥°¡×¥é¥¾ー¥ÊÀîºêÅ¹
¡Ö2025¥ïー¥ë¥É¥Ï¥ó¥Ðー¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡× ³«ºÅ³µÍ×
¡þ ³«ºÅ´ü´Ö¡§
¡¡2025Ç¯5·î7Æü¡Ê¿å¡Ë～2026Ç¯4·î30Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡þ ÆâÍÆ¡§
¡¡2¤«·îËè1Ç¯¤òÄÌ¤¸À¤³¦³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ï¥ó¥Ðー¥°¥³¥ó¥Ü¡¢¥¢¥Ú¥¿¥¤¥¶ー¡¢¥Ç¥¶ー¥È¤òÈÎÇä
¡þ ³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§
¡¡ÀÐ¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ðー¥°&¥¹¥Æー¥¡Ö¥¹¥Èー¥ó¥Ðー¥°¡× ¥é¥¾ー¥ÊÀîºêÅ¹
¡¡¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹¬¶èËÙÀîÄ®72-1 ¥é¥¾ー¥ÊÀîºê¥×¥é¥¶4F¡¿TEL 044-874-8408
¡þ ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§
¡¡https://stoneburg.jp/
ÀÐ¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ðー¥°&¥¹¥Æー¥¡Ö¥¹¥Èー¥ó¥Ðー¥°¡× ³µÍ×
ÆÈ¼«¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÇÉ¶·¿¤Ë·ÁÀ®¤·¡¢ÀÐÈ×¤Ë¤Î¤»¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤ë¥Óー¥Õ100¡ó¤Î¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤È¥¹¥Æー¥¤¬¼«Ëý¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥Á¥¥ó¥°¥ê¥ë¡¢³¤Ï·¥Õ¥é¥¤¡¢³Æ¼ï¥¢¥Ú¥¿¥¤¥¶ー¤ä¥µ¥é¥À¤Ê¤É¡¢ËÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¼è¤êÂ·¤¨¡¢³ØÀ¸¤µ¤ó¤«¤é¤´²ÈÂ²¡¢¤´Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ë¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÇÈÄ¥á¥Ë¥åー¤Ï¡¢½À¤é¤«¤¯¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹ー¥Ã¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¿©´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤ÎÉ¶·¿¡ÖÀÐ¾Æ¤¥Ï¥ó¥Ðー¥°¡×¡£¥Á¥ã¥³ー¥ë¤Ç³°Â¦¤Ë¾Æ¤ÌÜ¤¬¤¤¤ì¤é¤ì¤¿¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤òÇ®¤·¤¿ÀÐÈ×¤Ë¤Î¤»¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¥«¥Ã¥È¡£¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤¾å¤²¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤¢¤ë¥Ï¥ó¥Ðー¥°¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢Æù¤Î¾Æ¤±¤ë²»¡¢¥½ー¥¹¤Î¹á¤ê¤¬¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡£É½ÌÌ¤Ï¥«¥ê¥«¥ê¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤î¤Ã¤È¤·¤¿¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÆÈÆÃ¤Ê¿©´¶¤È¡¢¥¸¥åー¥·ー¤Ê¤ªÆù¤Î»ÝÌ£¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼«Ëý¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò WDI JAPAN ¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡TEL¡§03-3470-5307
¹Êó¡§ÂçÎÓ¡¡ohbayashi@wdi.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI ¹Êó¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à
https://www.wdi.co.jp/contact/press
