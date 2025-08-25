¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
freee¤È¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡¡µ¯¶È»Ù±ç¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñµ¯¶È²È¤Î°éÀ®¤ò¶¯²½
https://digitalpr.jp/table_img/2693/116464/116464_web_1.png
¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢CEO¡§º´¡¹ÌÚÂçÊå¡¢°Ê²¼¡Öfreee¡×¡Ë¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ê½êºßÃÏ¡§Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÅÄ¸ý°ìÀ®¡¢°Ê²¼¡Ö¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ë¤È¼Ò²ñÌäÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹µ¯¶È²È¤Î°éÀ®»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Êñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Îµ¯¶È¤ò³Ø¤Ö¡Ö¥Üー¥À¥ì¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤Î¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¸þ¤±¤¿µ¯¶È»Ù±ç¤ò¼Â»ÜÍ½Äê
¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢À¤³¦13¥«¹ñ¤Ç50°Ê¾å¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç²ò·è¤¹¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¼Ò²ñµ¯¶È¤Î¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¡Ö¥Üー¥À¥ì¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼Ò²ñµ¯¶ÈÈ¼Áö¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢3¥ö·î´Ö¤Î½¸Ãæ¹ÖºÂ¤òÄÌ¤¸¤Æ¼õ¹ÖÀ¸¤¬¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¤ò´°À®¤µ¤»¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë120Ì¾°Ê¾å¤Î¼Ò²ñµ¯¶È²È¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤Ë¤è¤ê¡¢¡Öµ¯¶È»þÂå¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëfreee¤Îµ¯¶È»Ù±ç¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢Æ±¥×¥í¥°¥é¥àÆâ¤Ë¤Æ¡¢¼õ¹ÖÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æµ¯¶È¼êÂ³¤¤ä²ñ·×¤Î´ðÁÃÃÎ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹ÖºÂÅù¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¯¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¤á¤ë¼õ¹ÖÀ¸¤ØÀìÌç¤Î¡Öµ¯¶È¥À¥ó¥É¥ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡×(¢¨)¤Ë¤è¤ëµ¯¶È¼êÂ³¤¤Î¸ÄÊÌ¥µ¥Ýー¥È¤ä¡¢freee²ñ·×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿»ö¶ÈÍÑ¸ýºÂ³«Àß¤äË¡¿Í¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢ÅÅ»Ò·ÀÌó¡¢ÁÏ¶ÈÍ»»ñ¥µ¥Ýー¥È¤Ê¤É¤Î³Æ¼ï¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤«¤é¤½¤Î¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¸þ¤±¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼õ¹ÖÀ¸¤Ï¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¤Å¤¯¤ê¤«¤é¡¢µ¯¶ÈÃÊ³¬¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åµ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¸Â¤é¤º¡¢º£¸å¤ÏÎ¾¼Ò¤ÇÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·Â¿ÍÍ¤Ê¼Ò²ñµ¯¶È¤ÎÃÂÀ¸¤È¤½¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨freee¤¬Äó¶¡¤¹¤ëµ¯¶È¤Î¸¡Æ¤¤«¤é²ñ¼ÒÀßÎ©¤Î¼êÂ³¤¤Þ¤Ç¡¢1ÂÐ1¤ÇÈ¼Áö¤¹¤ë´°Á´Ìµ½þ¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÁë¸ý¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÅÐµ¾ì½ê¡¢Äê´¾ÆâÍÆ¡¢»ñ¶âÄ´Ã£¡¢»Î¶ÈÍÍ¤Î¤´¾Ò²ð¤Ê¤É¡¢µ¯¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¤´ÁêÃÌ¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÌÌÃÌ¤Ç¤ª±þ¤¨¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÊý¤ËÉ¬Í×¤Êµ¯¶È½àÈ÷¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.freee.co.jp/launch/kigyo-dandori/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥Üー¥À¥ì¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßーÂåÉ½ È¾ß·Àá »á ¥³¥á¥ó¥È
¥Üー¥À¥ì¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Ï³«¹»¤«¤é6Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñµ¯¶È¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Î¤¿¤á¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¼Ò²ñÅªÄ©Àï¼Ô¤ÎÊý¡¹¤ÎÈ¼Áö¡¦120Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¼Ò²ñµ¯¶È²È¤ÎÃÂÀ¸¤ËÈ¼Áö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÎÃæ¤Ç¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÄ©Àï¤Î·Á¡¦¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ø¤ÎÄ©¤ßÊý¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
Âç¤¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÁÏ½Ð¤òÁÀ¤¦Êý¡¢¤Þ¤º¤Ï¾®¤µ¤¯»Ï¤á¤Æ¤¤¤«¤ì¤ëÊý¡£
°ì¿Í°ì¿Í¤Î»×¤¤¤¬·Á¤Ë¤Ê¤ë»þ¡¢¼Ò²ñ¤Ï¤¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤è¤ê¤è¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¤É¤Î·Á¤ÎÄ©Àï¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤êµ®½Å¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¡Ö¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¡£¡×¤ò·Ç¤²¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ÎÄ©Àï¤ò»Ù¤¨¤Æ¤³¤é¤ì¤¿freeeÍÍ¤È¤ÎÄó·È¤Ï¤½¤Î²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯³«¤¯¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¼Ò¤Î»ý¤Ä¥¢¥»¥Ã¥È¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢¤è¤êÎÏ¶¯¤¯¡¢¼Ò²ñÅª¤ÊÄ©Àï¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤ÎÇØÃæ¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡µ¯¶È»þÂåÊÔ½¸Ä¹¡¡°ë³Èþµª¥³¥á¥ó¥È
¥Üー¥À¥ì¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßーÍÍ¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤ò¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¡×¡¢¿È¶á¤ÊÃ¯¤«¤Î¡ÖÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë°î¤ì¤¿¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÊý¤¬½¸¤¦³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£²æ¡¹freee¡¦¡Öµ¯¶È»þÂå¡×¤â¡¢¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¤Î¿Í¤¬¡¢¥Õ¥Äー¤Ëµ¯¶È¤Ç¤¤ë»þÂå¤òÁÏ¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¸µ¡¢Ã¯¤â¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÁªÂò»è¤Î£±¤Ä¤È¤·¤Æ¡Öµ¯¶È¡×¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤ä¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ´©¤«¤é3Ç¯¡¢300·ï¶á¤¤¼èºà¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÄ©Àï¤¹¤ëµ¯¶È²È¤ÎÊý¤â¿ôÂ¿¤¯¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÎ¾¼Ò¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¡Öµ¯¶È»þÂå¡×¤äfreee¤Î»ý¤Ä¥¢¥»¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡É¥¹¥âー¥ë ¥°¥Ã¥É ¥Ó¥¸¥Í¥¹¡É¤ÎÃÂÀ¸¡¦¼«Áö¤ò¡¢¥Üー¥À¥ì¥¹¥¢¥«¥Ç¥ßーÍÍ¤È¶¦¤Ë»Ù±ç¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬µ±¤¯¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡ÅÄ¸ý°ìÀ®
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡2007Ç¯3·î
½êºßÃÏ¡¡¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÅ·¿À3-1-1 Å·¿À¥Õ¥¿¥¿¥Ó¥ë4F ¥½ー¥·¥ã¥ë¥Ù¥ó¥Á¥ãーPARKÊ¡²¬
https://academy.borderless-japan.com/
¢£¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡CEO¡¡º´¡¹ÌÚÂçÊå
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡2012Ç¯7·î9Æü
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2¥¢ー¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ïー 21³¬
https://corp.freee.co.jp/
¡ã·Ð±Ä¼Ô¤«¤éÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Þ¤ÇÌòÎ©¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹´ðÁÃÃÎ¼±¡ä¡§https://www.freee.co.jp/kb/
¡ã¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼ÒºÇ¿·¤Îµá¿Í°ìÍ÷¡ä¡§https://jobs.freee.co.jp/#job_list
freee¤Ï¡Ö¥¹¥âー¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤À¤ì¤â¤¬¼«Í³¤Ë·Ð±Ä¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿·Ð±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎSaaS·¿¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ªー¥×¥ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸²ÁÃÍ¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Õ¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó (PR)¡¡¿ÀÎÏ ¼ÂÍ³²Ö
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡Öµ¯¶È¥À¥ó¥É¥ê¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡×
https://www.freee.co.jp/launch/kigyo-dandori/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Üー¥À¥ì¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ³µÍ×
https://academy.borderless-japan.com/