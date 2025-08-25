NEC¡¢¡ÖÂè27²ó¼«Æ°Ç§¼±¥·¥¹¥Æ¥àÂç¾Þ¡×¤Ë¤ÆNEC Digital Twin ¥Ò¥Èºî¶È¥í¥°¡¦Ê¬ÀÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ª
¡Ö¼«Æ°Ç§¼±¥·¥¹¥Æ¥àÂç¾Þ¡×¤Ï¼«Æ°Ç§¼±µ»½Ñ¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÈ¯Å¸¤ÈÉáµÚ¡¦·¼È¯¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀè¿ÊÅª¤«¤Ä¤½¤Î¸ú²Ì¤¬¶Ë¤á¤Æ¸²Ãø¤Ê¼«Æ°Ç§¼±´ØÏ¢¤Îµ»½Ñ¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢NEC¤Ï±ÇÁüAI¤ò³èÍÑ¤·À½Â¤¶È¤ÎDX¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖNEC Digital Twin ¥Ò¥Èºî¶È¥í¥°¡¦Ê¬ÀÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Îµ»½ÑÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ìÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥¤¥áー¥¸
¡ãËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ähttps://jpn.nec.com/iot/platform/human-work-log/index.html
¡Ú¼õ¾ÞÆâÍÆ¡Û
¿½ÀÁ¥Æー¥Þ¡§±ÇÁü²òÀÏAI¤Ë¤è¤ë¿Í¼êºî¶ÈÊ¬ÀÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
µ»½ÑÊ¬Ìî¡§²èÁüÇ§¼±
¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³µÍ×¡§
¡¡¡ÖNEC Digital Twin ¥Ò¥Èºî¶È¥í¥°¡¦Ê¬ÀÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬´¶¤¸¤ëÀ¸»ºÀ/ÉÊ¼Á/µ»½Ñ·Ñ¾µ¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤òNECÆÈ¼«¤Î±ÇÁüAIµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê²ò·è¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤Î±ÇÁü¤«¤éºî¶È¼Ô¤ÎÆ°¤¤ò²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²þÁ±Í¾ÃÏ¤ÎÇÄ°®¤äºî¶È¤¬Àµ¤·¤¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÎÇÄ°®¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸»ºÀ¤ÈÉÊ¼Á³ÎÊÝ¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±ÇÁü¤«¤é½ÏÎý¼Ô¤Î¥³¥Ä¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Èó½ÏÎý¼Ô¤Ø¤Îµ»½Ñ·Ñ¾µ¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½¾Íè¤Î±ÇÁü²òÀÏ¤Ç¤Ï¡¢Á´¿È¤ä¼ê¤ò¼±ÊÌ¤·¤Æºî¶È¤ÎÇ§¼±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î½ç½ø¤Ç¥Í¥¸Äù¤á¤ò¹Ô¤¦¡¢¤Ê¤Éºî¶È¼ê½ç½ñ¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºÙ¤«¤ÊÎ³ÅÙ¤Ç¤Îºî¶È¼±ÊÌ¤Ï¹Ô¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿äÏÀ½èÍý¤ËGPU¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÆñÅÀ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢NEC¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÆÈ¼«¤Î±ÇÁüAIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿ô²óÊ¬¤Î±ÇÁü¤ò¶µ»Õ¥Çー¥¿¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê»Ø¤ò»È¤¦ºÙ¤«¤¤ºî¶È¤ò¹âÀºÅÙ¤Ë¼±ÊÌ¤·¡¢²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿äÏÀ½èÍý¤òCPU¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢GPU¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎAI³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Çー¥¿²½¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¿Í¤ÎºÙ¤«¤ÊÆ°¤¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÎÀ¸»ºÀ/ÉÊ¼Á¸þ¾å¡¢µ»½Ñ·Ñ¾µ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿·Ð±Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºßËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÏÀ½Â¤¶È¤Î¤ªµÒÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÊÀ¼Ò¹©¾ì¤Ç¤â¼Â±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÀ¼Ò¹©¾ì¤Ç¤ÏÀ¸»º¸úÎ¨¤òÇ¯´Ö¤Ç48%²þÁ±¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Îµ¡Ç½
NEC¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¥µー¥Ó¥¹¡¦µ¡Ç½³È½¼¤ò¿Ê¤á¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¥¤¥ó¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Õ¥¡¥¯¥È¤Ë´ð¤Å¤¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¶ÈÌ³ÊÑ³×¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
NEC¤ÏDX¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢ÁÈ¿¥¡¦¿Íºà¤Î3¼´¤Ç¡¢ÀïÎ¬¹½ÁÛ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¼ÂÁõ¤ËÆ³¤¯¥ª¥Õ¥¡¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢End to End¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢½¾Íè·¿¤ÎSIer¤«¤é¡ÖValue Driver¡×¤Ø¤Î¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤Î²ÁÃÍÁÏÂ¤¥â¥Ç¥ë¤ò¡ÖBluStellar(¥Ö¥ëー¥¹¥Æ¥é)¡×(Ãí£±)¤È¤·¤ÆÂÎ·ÏÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶È¼ï²£ÃÇ¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊÃÎ¸«¤È¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿ºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÍ½Äê¡Û
¡¦2025/9/10¡¡Âè27²ó¼«Æ°Ç§¼±Áí¹çÅ¸¡ÊJAISA¼çºÅ¡ËÉ½¾´¼°
¡»Âè27²ó¼«Æ°Ç§¼±Áí¹çÅ¸
https://www.autoid-expo.com/tokyo/
(Ãí£±)
¡ÖBluStellar(¥Ö¥ëー¥¹¥Æ¥é)¡×¤Ï¼ÂÀÓ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¶È¼ï²£ÃÇ¤ÎÀè¿ÊÅª¤ÊÃÎ¸«¤ÈÄ¹Ç¯¤Î³«È¯¡¦±¿ÍÑ¤Ç¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿NEC¤ÎºÇÀèÃ¼¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÊÑ³×¤ò¼Â¸½¤·¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤È¤ªµÒÍÍ¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤ò²ò·è¤ËÆ³¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤òÌ¤Íè¤ØÆ³¤¯²ÁÃÍÁÏÂ¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£https://jpn.nec.com/dx/index.html