NEC¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Î´éÇ§¾Ú·èºÑÍøÍÑÂ¥¿Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÌ¤Íè¤òÂÎ¸³¡ª´éÇ§¾Ú·èºÑ¤ª»î¤·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¡ª
NEC¤Ï¡¢2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡Ê°Ê²¼¡ÖÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡×¡Ë²ñ¾ìÆâ¤ÎÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë～9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢´éÇ§¾Ú¤Ë¤è¤ë·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ç°ìÅÙ¤Ë5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～15,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ò¹ØÆþ¤·±þÊç¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢1,000±ßÁêÅö¤Î¡Ö¥ß¥ã¥¯¥Ú¡ª¡×¥®¥Õ¥È¥³ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡ÖÌ¤Íè¤òÂÎ¸³¡ª´éÇ§¾Ú·èºÑ¤ª»î¤·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
NEC¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÅ¹ÊÞ·èºÑ¤ÈÆþ¾ì´ÉÍý¤Ë¼«¼Ò¤Î¥³¥¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¤¢¤ë´éÇ§¾Úµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´éÇ§¾Ú¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ê¤Ö¤é·èºÑ¤Ë¤è¤ëÍøÍÑ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤È¡¢¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·ËÉ»ß¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´¡¦°Â¿´¤Ç¸úÎ¨Åª¤ÊËüÇî±¿±Ä¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÃí2¡Ë
´éÇ§¾Ú·èºÑ¤Ï¡¢ÄÌ´ü¥Ñ¥¹¡¦²Æ¥Ñ¥¹¡ÊÃí3¡Ë¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Î·ô¼ï¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÆÈ¼«¤ÎÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤Ç¤¢¤ëEXPO 2025¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¦¥©¥ì¥Ã¥È¤Î¡Ö¥ß¥ã¥¯¥Ú¡ª¡×¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¡Ö¥ß¥ã¥¯¥Ú¡ª¡×¤ÏNEC¤Î¡Ö±þ±ç·ÐºÑ·÷¹½ÃÛ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÃÏ°èÄÌ²ß´ðÈ×¡Ë¡×¤¬¥Ùー¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÊÃí4¡Ë¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤ÎÆâ³°¤òÌä¤ï¤ºÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢ËüÇî½ªÎ»¸å¤â»ÔÃæ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡ÊÃí5¡Ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢´éÇ§¾Ú·èºÑ¤ÎÍøÍÑÂ¥¿Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î²ñ¾ìÆâ¤Ç´éÇ§¾Ú·èºÑ¤ò»È¤Ã¤Æ°ìÅÙ¤Ë5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～15,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ò¹ØÆþ¤·±þÊç¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢3,000Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤Ç1,000±ßÁêÅö¤Î¡Ö¥ß¥ã¥¯¥Ú¡ª¡×¥®¥Õ¥È¥³ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÌ¤Íè¤òÂÎ¸³¡ª´éÇ§¾Ú·èºÑ¤ª»î¤·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×³µÍ×- »ö¶È¼ÔÌ¾
ÆüËÜÅÅµ¤³ô¼°²ñ¼Ò
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö
2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë～2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
- ÂÐ¾Ý¼Ô
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Ç´éÇ§¾Ú·èºÑ¤ò»È¤Ã¤Æ°ìÅÙ¤Ë5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～15,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¹ØÆþ¤·¡¢±þÊç¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ ÀèÃå3,000Ì¾
- ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È
https://jpn.nec.com/ad/expo2025/campaign/index.html
- ±þÊç¼ê½ç
¡Ê1¡ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Ç´éÇ§¾Ú·èºÑ¤ò»È¤Ã¤Æ°ìÅÙ¤Ë5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～15,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¤ªÇãÊª¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹ØÆþ»þ¤Î¥ì¥·ー¥È¤ÏÊÝ´É¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ê2¡Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¥ì¥·ー¥È¤Î¾ðÊó¤ò´ð¤ËÉ¬Í×¹àÌÜ¤òÆþÎÏ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç±þÊç´°Î»¤Ç¤¹¡£
¡Ê3¡Ë¡Ö¥ß¥ã¥¯¥Ú¡ª¡×¥®¥Õ¥È¥³ー¥É¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»öÌ³¶É¤è¤ê2025Ç¯9·îËö¤Þ¤Ç¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥®¥Õ¥È¥³ー¥É¤ÎÁ÷ÉÕ¤¬Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ±þÊç¾ò·ï¡ÊÈ´¿è¡Ë
¡¦°ìÅÙ¤Î´éÇ§¾Ú·èºÑ¤Ç5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë～15,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó±þÊç¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÆþÎÏ¤ÏÉ¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦±þÊç¤Ï13ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦±þÊç¤Ï¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤1²ó¸Â¤ê¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»öÌ³¶ÉÌä¹ç¤»
Ì¤Íè¤òÂÎ¸³¡ª´éÇ§¾Ú·èºÑ¤ª»î¤·¥¥ã¥ó¥Úー¥ó »öÌ³¶É
expo-campaign@facepay.jp.nec.com
¢¨Ã´Åö¼Ô¤¬½çÈÖ¤ËÊÖ¿®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤Ìä¹ç¤»¤Ë¤Ï²óÅú¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
NEC¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´éÇ§¾Ú·èºÑ¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬Áý¤¨¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¾¯¤·Àè¤ÎÌ¤Íè¤ÈÍøÊØÀ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬ÌÜ»Ø¤¹Á´ÌÌ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹²½¤Ë°ú¤Â³¤¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí1¡Ë
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî²ñ¾ìÆâ¤Ç¤Î1²ó¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤ª¤±¤ë´éÇ§¾Ú·èºÑ¤ÎÍøÍÑ¾å¸Â¤Ï15,000±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î±þÊçÂÐ¾Ý¤Ï5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¡¢15,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê²¼¤Î¹ØÆþ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÊÃí2¡Ë
NEC¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÅ¹ÊÞ·èºÑ¤ÈÆþ¾ì´ÉÍý¤Ë´éÇ§¾Ú¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¡Ê2024Ç¯5·î23Æü¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ë
https://jpn.nec.com/press/202405/20240523_02.html
¡ÊÃí3¡Ë
Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¼ïÊÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§https://www.expo2025.or.jp/tickets-index/price/
¡ÊÃí4¡Ë
2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇîÆÈ¼«ÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¡Ö¥ß¥ã¥¯¥Ú¡ª¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯ ¥ê¥ïー¥É¥×¥í¥°¥é¥à¡×±¿±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê2024Ç¯7·î1Æü¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Ë
https://jpn.nec.com/press/202407/20240701_02.html
¡ÊÃí5¡Ë
¡Ö¥ß¥ã¥¯¥Ú¡ª¡×¤òÅÅ»Ò¥Þ¥Íー¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£