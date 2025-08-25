·ÝÇ½³¦¤Ë·ã¿Ì¤òµ¯¤³¤¹¾×·âÍ½¸À¤¬Ï¢È¯¡ª¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬Í½¸À¤¹¤ë¡È·Ý¿ÍÆ±»Î¤ÎÉÔÎÑÈ¯³Ð¡É¤ËÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¡Ö»ö¼ÂË½Ïª¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤ä¤ó¡×¡¿Âç¸ç¡¢¥Î¥Ö¤ÎÇöÌÓ»ö¾ð¤òË½Ïª¡ÖÆ²¡¹¤È¿¢ÌÓ¤¹¤ë¡×¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡ÙÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖABEMA SPECIAL¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÀéÄ»¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡Ù#326¤ò¡¢8·î24Æü¡ÊÆü¡ËÌë11»þ¤è¤êÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆ¨¤·ÇÛ¿®URL : https://abema.tv/video/episode/90-979_s1_p326¡Ë
¢£·ÝÇ½³¦¤Ë·ã¿Ì¤òµ¯¤³¤¹¾×·âÍ½¸À¤¬Ï¢È¯¡ª
¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤¬Í½¸À¤¹¤ë¡È·Ý¿ÍÆ±»Î¤ÎÉÔÎÑÈ¯³Ð¡É¤ËÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¡Ö»ö¼ÂË½Ïª¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤ä¤ó¡×
8·î24Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷¤Î#326¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Ë¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¸«¤¿¤È¤¤¤¦Í½ÃÎÌ´¤ò¸ì¤ê¡¢Ì¤Íè¤òÍ½¸À¤¹¤ë´ë²è¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¸«¤¿Ì¤Íè¡×¤ò¼Â»Ü¡£¥Ô¥ó·Ý¿Í¡¦¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤µ¤ó¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶ー¥º¡¢¥ì¥¤¥ó¥Üー¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤µ¤ó¡¢¥é¥é¥ó¥É¤Î¥Ë¥·¥À¤µ¤ó¤Î4ÁÈ¤¬½¸·ë¤·¡¢Ì¤Íè¤Çµ¯¤³¤ë¡È²¿¤«¡É¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¸«¤¿Ì´¤ÈÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÂçÃÀÍ½¸À¡£·ÝÇ½³¦¤Ë·ã¿Ì¤òµ¯¤³¤¹¾×·âÍ½¸À¤Î¿ô¡¹¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¿Ø¤òÀÚ¤Ã¤Æ¡Ö2027Ç¯¤Ë·Ý¿ÍÆ±»Î¤ÎÉÔÎÑÈ¯³Ð¡×¤ÈÍ½¸À¤·¤¿¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤º»ö¼Â¥Ùー¥¹¤Ç¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢¤è¤¯°û¤ß¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤ÎÉÊÀîÍ´¤µ¤ó¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¤Û¤«¤Î·Ý¿Í¤¿¤Á¤â»²²Ã¤¹¤ëÉÊÀî¤µ¤ó¤È¤Î°û¤ß¤ÎÀÊ¤Ë¡ÖÉ¬¤º¤Ñー¤Æ¤£ー¤Á¤ã¤ó¤Î¿®»Ò¤¬¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¼ò¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ²¿ÅÙ¤âÆ±¤¸ÏÃ¤ò¤¹¤ëÉÊÀî¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò¡Ö¿®»Ò¤ÏÉ¬¤º½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿¥Î¥ê¤Ç¾Ð¤¦¡×¡¢¿ì¤¦¤È¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦¿®»Ò¤µ¤ó¤ò¡ÖÉÊÀî¤µ¤ó¤¬°¦¤ª¤·¤¤´é¤Ç¿®»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é°û¤à¡×¤È2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¡Ê²ò»¶¸å¤Ë¡Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¤â¿äÂ¬¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é¤¬ËÍ¤¬¸«¤¿Ì´¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É...2027Ç¯¤Ë¥Ð¥ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÊÀî¤µ¤ó¤È¤â¿®»Ò¤µ¤ó¤Î¡È¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÈ¯³Ð¡É¤òÍ½¸À¤·¤¿¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Î¥Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ö¼ÂË½Ïª¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤ä¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.
¢£ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤¬ÃÇ¸À¡Ö¥Î¥Ö¤¬Æ²¡¹¤È¿¢ÌÓ¤¹¤ë¡×¡¢¥Î¥Ö¤ÎÇöÌÓ»ö¾ð¤òË½Ïª¡Ö¿ÍÀ¸¤¬³ÎÄê¤·¤¿´Ë¤ß¤ÇÌÓ¤¬È´¤±½Ð¤·¤¿¡×
¤Þ¤¿¡¢Í½¸À¤Ë¤ÏÂç¸ç¤µ¤ó¤â»²²Ã¡£¡Ö2026Ç¯¤Ë¥Î¥Ö¤¬Æ²¡¹¤È¿¢ÌÓ¤¹¤ë¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿Âç¸ç¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Î¥Ö¤Ï30ºÐ¤°¤é¤¤¤Î»þ¤«¤é¡¢¡È¿ÆÉã¤¬¥Ï¥²¤Æ¤ë¡É¡È·»µ®¤¬¥Ï¥²¤Æ¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¡ØÀäÂÐ¤¯¤ó¤Í¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤À¤±¤É¡¢¡È¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤ë¡É¡È¥Ï¥²¤Ê¤¤¤¾¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢Çä¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥Ï¥²¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¥Ï¥²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Î¥Ö¤µ¤ó¤ÎÇöÌÓ»ö¾ð¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÈÖÁÈ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿´Ë¤ß¡¢¿ÍÀ¸¤¬³ÎÄê¤·¤¿´Ë¤ß¡¢ÆÃ¤Ë²È¤òÇã¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤éÌÓ¤¬È´¤±½Ð¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¡ÊÊÌ¤ÎÈÖÁÈ¤ÇËÜÈÖÁ°¤Ë¡Ë¤¦¤Ã¤¹¤é¤ß¤ó¤Ê¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÀ¼¤Ç¡Ø¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ²¡¹¤È¿¢ÌÓ¤¹¤ë¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤ÈË½Ïª¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï³Î¼Â¤Ë¿¢ÌÓ¤¹¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿Âç¸ç¤µ¤ó¤Ë¡¢¥Î¥Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ö¼Â¤ä¤ó¡×¤ÈÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¡Ê¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡ËßÀ²È¤È°ì½ï¤Ë¡ØºÇ¶áÇö¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¥Ï¥²¥Èー¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¡ØÆ²¡¹¤È¿¢ÌÓ¤·¤¿¤í¤¦¤«¤Ê¡Ù¡Ê¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤ò¡ËÂç¸ç¤¬Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡×¤È¡¢¿¿Áê¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö2030Ç¯¡¢½©¸µ¹¯¤¬¹ñ¤òÇã¤¦¡×ÇðÌÚÍ³µª¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÍ½¸À¡ª¡©
½÷À´Ø·¸¤ò¤á¤°¤ë¥ì¥¤¥ó¥Üー¡¦ÃÓÅÄ¤ÎÈá»´¤ÊÌ¤Íè¤ä¡ÖAdo¤ÎÀµÂÎ¤¬È½ÌÀ¡×¤Ê¤É¶ÃØ³¤ÎÍ½ÃÎÌ´¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë...¡©
¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤ÎÇðÌÚ¤µ¤ó¤âÍ½¸À¤Ë²Ã¤ï¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö2030Ç¯¡¢½©¸µ¹¯¤¬¹ñ¤òÇã¤¦¡×¡ÖÌ´¤Ç¤Ï¤É¤³¤«¤Î¹ñ¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¤Ã¤Ý¤¤»Ñ¤ò¸«¤¿¡×¤ÈÍ½¸À¤·¡¢¡Ö¤³¤³¤«¤é»ö¼Â¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¡Ê½©¸µ¤µ¤ó¤¬¡Ë³¤³°¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²Î»ì½ñ¤¯¤Î¤â³¤³°¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤Ü³¤¤ÈÁ¥¤Î²Î¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÇðÌÚ¤µ¤ó¤Ë¥Î¥Ö¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹ñÇã¤¦´Ø·¸¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤¿¤«¤ª¤µ¤ó¤ÏÁêÊý¤ÎÃÓÅÄÄ¾¿Í¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃÓÅÄ¤¬º£Ï»ËÜÌÚ¤Ç°ìÈÖÍ·¤ó¤Ç¤ë¤Ã¤ÆÌ´¤ò¸«¤¿¡×¡ÖÃÓÅÄ¤Ã¤Æ½÷À¤ò¥¹¥Ñ¥Ã¤ÈÍè¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¡¢ÃÓÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï½÷À¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤è¤ëÈá»´¤ÊÌ¤Íè¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍ½¸À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö2028Ç¯¡¢Ado¤ÎÀµÂÎ¤¬È½ÌÀ¡×¤ÈÍ½¸À¤·¡¢¡ÖAdo¤µ¤ó¤¬µÕ¸÷¤ÎÃæ¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤À¤±¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ´¤ò¸«¤¿¡£¤É¤ó¤É¤óµÕ¸÷¤¬À²¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¸½¤ì¤¿¤Î¤¬...¡×¤È¾×·â¤ÎÀµÂÎ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Ö¥é¥¶ー¥º¤Î¤¤ó¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¶ÃØ³¤ÎÍ½ÃÎÌ´¤¬Ï¢È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢À©¸Â»þ´Ö60Ê¬´Ö¤ÇÁêÊý¤Î¡È´îÅÜ°¥³Ú¡É¤¹¤Ù¤Æ¤Î´¶¾ð¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¡ÖÁêÊý¤Î´îÅÜ°¥³Ú°ú¤½Ð¤·¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª¡×¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤«¤é¤·Ï¡º¬¤¬Ä©Àï¡£¥Ü¥±¤Î°Ë¿¥¥é¥Ã¥ー¤µ¤ó¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¡¢»Å³Ý¤±¿Í¤ÎÀÄ¶õ¤µ¤ó¤Ï¡ÈÅÜ¡É¤Î´¶¾ð¤ò°ú¤½Ð¤½¤¦¤ÈÆÀ°Õ¤Ê¥é¥Ã¥×¤Ç²áµî¤ÎÎ¥º§¤ä°¦¸¤¤Ø¤Î¡È¥Ç¥£¥¹¡É¤òÏ¢È¯¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¸À¤¤¤è¤¦¤Ë¥Î¥Ö¤µ¤ó¤â¡Ö¤³¤ì¤ÏÅÜ¤ë¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤È¸«¼é¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°Ë¿¥¥é¥Ã¥ー¤µ¤ó¤Î´¶¾ð¤Ï»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤...¡©ËÜÊüÁ÷¤Ï¡¢ÊüÁ÷¸å7Æü´Ö¡¢ÌµÎÁ¤Ç¸«Æ¨¤·»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ABEMA¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡ÙÈÖÁÈ³µÍ×
#326ÊüÁ÷Æü¡§8·î24Æü¡ÊÆü¡ËÌë11»þ～¡¡¡¡
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA SPECIAL
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/video/title/90-979
ÈÖÁÈ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@chance_ABEMA