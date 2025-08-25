Âç¿Íµ¤¡È²ø½Ã¥Òー¥íー¡É¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø²ø½Ã£¸¹æ¡Ù¡ÖABEMA¡×¤Ç8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢31Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÂè1´ü¡õÂè2´üºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤ÇÁ´ÏÃ¤òÌµÎÁ¿¶¤êÊÖ¤ê°ìµóÊüÁ÷¡ª
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤¡È²ø½Ã¥Òー¥íー¡É¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø²ø½Ã£¸¹æ¡ÙÂè£±´ü¤«¤éÂè£²´üºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤ÇÁ´ÏÃ¤ò¡¢2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢31Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÌµÎÁ¿¶¤êÊÖ¤ê°ìµóÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø²ø½Ã£¸¹æ¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¾¾ËÜÄ¾Ìé¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢Æü¾ïÅª¤Ë²ø½Ã¤¬¿Í¡¹¤ò¤ª¤Ó¤ä¤«¤¹À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ø½Ã¤òÆ¤È²¤¹¤ë¡ÖÆüËÜËÉ±ÒÂâ¡×¤Ø¤ÎÆþÂâ¤ò»Ö¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¤½¤ÎÌ´¤òÄü¤á²ø½ÃÀìÌçÀ¶ÁÝ¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿ÆüÈæÌî¥«¥Õ¥«¤¬¡¢ÆÍÇ¡¡¢Ææ¤Î¾®·¿²ø½Ã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È²ø½Ã¡É¤ËÊÑ¿È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡Ö²ø½Ã£¸¹æ¡×¤È¤·¤ÆÄÉ¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¤âËÉ±ÒÂâ¤ÎÌ´¤òÄü¤á¤Ê¤¤¥«¥Õ¥«¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¡¢²ø½Ã¤È¤Î¶ÛÇ÷´¶°î¤ì¤ëÀï¤¤¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¸¶ºî¤Ï¡Ö¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ2021¡×Web¥Þ¥ó¥¬ÉôÌç¤ÎÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡¢¹ñÆâÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô1,800ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¥¢¥Ë¥á¤Ï2024Ç¯4·î¤è¤êÂè£±´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢2025Ç¯7·î¤«¤é¤ÏÂè£²´ü¤ÎÊüÁ÷¤â³«»Ï¤·¡¢¡È²ø½Ã£¸¹æ¡É¤¿¤Á¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀï¤¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ·èÄê¤·¤¿¡¢¡Ø²ø½Ã£¸¹æ¡Ù¤ÎÁ´ÏÃÌµÎÁ¿¶¤êÊÖ¤ê°ìµóÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Âè£²´üºÇ¿·ÏÃ¡ÊÂè7ÏÃ¡ËÊüÁ÷Ä¾Á°¤Î2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°11»þ¤«¤é¤È¡¢ÊüÁ÷Ä¾¸å¤ÎÌë25»þ¤è¤ê¡¢Âè£±´üÁ´ÏÃ¤ÈÂè£²´üºÇ¿·ÏÃ¤Þ¤Ç¤òÁ´ÏÃÌµÎÁ°ìµóÊüÁ÷¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢8·î24Æü¡ÊÆü¡ËÌë24»þ¤«¤é9·î1Æü¡Ê·î¡ËÌë24»þ¤Þ¤Ç¤ÎÁ´ÏÃÌµÎÁÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¡£Ìó1½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¤º¤Ã¤È¡Ø²ø½Ã£¸¹æ¡Ù¤òÁ´ÏÃÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡Ø²ø½Ã£¸¹æ¡ÙÂè£²´ü¤Ï¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ¡¢Ëè½µÅÚÍËÆüÌë11»þ30Ê¬¤è¤êÌµÎÁÊüÁ÷Ãæ¡£ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡¢ºÇ¿·ÏÃ¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Âç¿Íµ¤¡È²ø½Ã¥Òー¥íー¡É¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø½Ã£¸¹æ¡Ù¤òÁ´ÏÃÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¡ÖABEMA¡×¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡ÖABEMA¡×¤Ç¡¢¡È²ø½Ã£¸¹æ¡É¤ÎÁÔÀä¤ÊÀï¤¤¤ò¥¤¥Ã¥¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£¡Ø²ø½Ã£¸¹æ¡ÙÂè£±´ü¡õÂè2´ü Á´ÏÃÌµÎÁ¿¶¤êÊÖ¤ê°ìµóÊüÁ÷ ³µÍ×
(C)ËÉ±ÒÂâÂè3ÉôÂâ (C)¾¾ËÜÄ¾Ìé¡¿½¸±Ñ¼Ò
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
¡¦#1～18¡ÊÂè£±´ü¡õÂè£²´ü#1～6¡Ë¡ÜÈÖ³°ÊÔ
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°11»þ30Ê¬～Ìë9»þ¡ÊABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/98r5xtwQ1Xcjuy
¡¦#1～19¡ÊÂè£±´ü¡õÂè£²´ü#1～7¡Ë¡ÜÈÖ³°ÊÔ
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯8·î30Æü¡ÊÅÚ¡ËÌë25»þ～¸áÁ°11»þ¡ÊABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë2¡Ë
ÈÖÁÈURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime-2/slots/8rZ7GEcG5nqEmd
ÌµÎÁÇÛ¿®´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î24Æü¡ÊÆü¡ËÌë24»þ～2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡ËÌë24»þ
¢£¡Ø²ø½Ã£¸¹æ¡ÙÂè£²´ü¤ÏËè½µÅÚÍËÆüÌë11»þ30Ê¬¤è¤êÌµÎÁÊüÁ÷Ãæ¡ª
¡ãÊüÁ÷Æü»þ¡õÈÖÁÈURL¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯7·î5Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éËè½µÅÚÍËÆüÌë11»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§ABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
ºÇ¿·ÏÃ¡Ê#18¡ËURL¡§https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/BV238SK28EEUyD
¢¨ÊüÁ÷¸å1½µ´Ö¡¢ºÇ¿·ÏÃ¤òÌµÎÁ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè£²´ü¡¡ºîÉÊ³µÍ×¡Û
¡ÒSTORY¡Ó
ËÉ±ÒÂâÄ¹´±¡¦»Í¥ÎµÜ¸ù¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤êÊ¼´ï²½¤òÌÈ¤ì¤ë¤â¡¢
¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤ÎÆüÈæÌî¥«¥Õ¥«¡£
°ÛÆ°Ì¿Îá¤¬²¼¤Ã¤¿Âè£³ÉôÂâ¤Î¿·¿Í¤¿¤Á¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÇ¤Ì³Àè¤Ø¸þ¤«¤¦¤Ê¤«¡¢
Èà¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âè£±ÉôÂâ¤òÎ¨¤¤¤ëËÉ±ÒÂâºÇ¶¯¤ÎÃË¡¦ÌÄ³¤¸¹¤À¤Ã¤¿¡£
Ââ°÷¤È¤·¤Æ¤Î¥«¥Õ¥«¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤ÌÄ³¤¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿È¤ÎÎÏ¤òÇ§¤á¤µ¤»¤ë¤¿¤á
¡Ö²ø½Ã£¸¹æ¡×¤Î¶¯Âç¤¹¤®¤ëÎÏ¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¥«¥Õ¥«¡£
¤·¤«¤·¤½¤Î±¢¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ø½Ã£¹¹æ¡×¤Î¶¼°Ò¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡£
·Ñ¾µ¤µ¤ì¤ë°Õ»Ö¤ÈÎÏ¡¢¿·¤¿¤Ê¼±ÊÌ²ø½ÃÊ¼´ï¡Ê¥Ê¥ó¥Ðー¥º¡ËÅ¬¹ç¼Ô¤ÎÃÂÀ¸¡¢
¤½¤·¤ÆËÉ±ÒÂâ¤ò½±¤¦»Ë¾åºÇÂç¤Î´íµ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë――¡£
¡ÒCAST¡Ó
ÆüÈæÌî¥«¥Õ¥«¡¿²ø½Ã£¸¹æ¡§Ê¡À¾¾¡Ìé
°¡Çò¥ß¥Ê¡§À¥¸ÍËãº»Èþ
»ÔÀî¥ì¥Î¡§²ÃÆ£¾Ä
»Í¥ÎµÜ¥¥³¥ë¡§¥Õ¥¡¥¤¥ëー¥º¤¢¤¤
ÊÝ²Ê½¡»ÍÏº¡§²ÏÀ¾·ò¸ã
¸Å¶¶°Ë½Õ¡§¿·Í´¼ù
½Ð±À¥Ï¥ë¥¤¥Á¡§²ÏËÜ·¼Í¤
¿À³ÚÌÚ°ª¡§ÉðÆâ½ÙÊå
¾®º¡ÌÚ¤³¤Î¤ß¡§ÀéËÜÌÚºÌ²Ö
ÌÄ³¤¸¹¡§Æâ»³¹·µ±
Ä¹Ã«Àî¥¨¥¤¥¸¡§°Â¸µÍÎµ®
Åì±À¤ê¤ó¡§²Öß·¹áºÚ
»Í¥ÎµÜ¸ù¡§¸¼ÅÄÅ¯¾Ï
»Í¥ÎµÜ¥Ò¥«¥ê¡§»°ÀÐ¶×Çµ
²ø½Ã10¹æ¡§»°Âð·òÂÀ
²ø½Ã£¹¹æ¡§µÈÌîÍµ¹Ô
¡ÒSTAFF¡Ó
¸¶ºî¡§¾¾ËÜÄ¾Ìé¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ü¡×Ï¢ºÜ¡Ë
´ÆÆÄ¡§µÜÈËÇ·
¥·¥êー¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§ÌÚ¸ÍÍº°ìÏº
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¡§À¾ÈøÅ´Ìé
²ø½Ã¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Á°ÅÄ¿¿¹¨¡¡
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÌÚÂ¼¿¿Æó
¿§ºÌÀß·×¡§¹À¥¤¤¤Å¤ß¡¡
3D´ÆÆÄ¡§¿·³ÀÈ»
»£±Æ´ÆÆÄ¡§¹Ó°æ±É»ù¡¡
ÊÔ½¸¡§ÈîÅÄÊ¸¡¡
²»¶Á´ÆÆÄ¡§¶¿Ê¸Íµµ®¡¡
²»³Ú¡§ºäÅìÍ´Âç
²ø½Ã¥Ç¥¶¥¤¥ó¡õ¥ïー¥¯¥¹¡§¥¹¥¿¥¸¥ª¥«¥éー
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§Production I.G
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡§AURORA¡Ê¥ªー¥í¥é¡Ë¡ÖYou Can't Run From Yourself¡×
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¡§OneRepublic¡Ê¥ï¥ó¥ê¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡Ë¡ÖBeautiful Colors¡×
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kaiju-no8.net/
¢£¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖABEMA¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·"¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó"¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¡£ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢24 »þ´ÖÊÔÀ®¤Î¥Ë¥åー¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤äÎø°¦ÈÖÁÈ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌó25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò24»þ´Ö365ÆüÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤Ï¹ñÆâÈ¯¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆüËÜ No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî±Ç²è¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤äÉñÂæ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤âÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·î³Û1,080±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹ð¤Ä¤¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2024Ç¯10·î»þÅÀ¡¢¼«¼ÒÄ´¤Ù