¡Ö±½¤Î¿ÍÊª¡×¤Ë¤è¤ë¿¼Ìë¤ÎÂæËÜ¤Ê¤·¥¬¥Á¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¡ª ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¡ßÀ¾ÌîÎ¼×¢¡¢±ºÂôÄ¾¼ù¡ßµ×½»¾»Ç·¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡ß¾®ÅèÍÛºÚ¡¢YOU¡ß¥Ô¥¨ー¥ëÂí

TOKYO FM/JFN¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î½©¸µ¹¯¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Î¿¼Ìë¤Î¥¬¥Á¥Èー¥¯ÈÖÁÈ¡ØTOKYO SPEAKEASY¡Ù¡Ê·î～ÌÚ25:00～26:00ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢8·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤ËÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¡ßÀ¾ÌîÎ¼×¢¡¢26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë±ºÂôÄ¾¼ù¡ßµ×½»¾»Ç·¡¢27Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë»Ø¸¶è½Çµ¡ß¾®ÅèÍÛºÚ¡¢28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËYOU¡ß¥Ô¥¨ー¥ëÂí¤¬½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÂæËÜ¤Ê¤·¡¦¡¦¡¦¤É¤ó¤ÊÏÃÂê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¿¼Ìë¤ÎÊüÁ÷¤ÇÂæËÜ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥²¥¹¥È¤¬¤½¤Î»þ¤Ë¤·¤¿¤¤ÏÃÂê¤ò¼«Í³¤ËÏÃ¤¹¤¿¤á¡¢Í½ÁÛ³°¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢»×¤ï¤ÌÏÃÂê¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÏÃÂê¤ÎÈÖÁÈ¡ØTOKYO SPEAKEASY¡Ù¡£¡ÊÊüÁ÷¸å1½µ´Öradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥êー¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½¡£¥Èー¥¯¥Ñー¥È¤Ï¤½¤Î¸å¤âÄ°¼è²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Êhttps://audee.jp/program/show/49902¡Ë
8·î25Æü¤«¤é¤Î£±½µ´Ö¤Ï¡¢25Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤ËÎëÌÚ¤ª¤µ¤à¡ßÀ¾ÌîÎ¼×¢¡¢26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÌ¡²è²È¡¦±ºÂôÄ¾¼ù¡ßÌ¡²è²È¡¦µ×½»¾»Ç·¡¢27Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë»Ø¸¶è½Çµ¡ß¾®ÅèÍÛºÚ¡¢28Æü(ÌÚ) ¤ËYOU¡ßÅÅµ¤¥°¥ëー¥ô ¥Ô¥¨ー¥ëÂí¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤É¤ó¤ÊÏÃÂê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û
¡þ¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡¡¡ØTOKYO SPEAKEASY¡Ù
¡þÊüÁ÷¶É¡§¡¡TOKYO FM/JFN 34¶É
¡þÊüÁ÷Æü»þ¡§¡¡Ëè½µ·î～ÌÚ¡¡25:00～26:00¡¡
¡þ½Ð±é¡§¡¡ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç2ÁÈ¤Ë¤è¤ë¥¬¥ÁÂÐÃÌ
¡þÈÖÁÈ´Æ½¤¡§¡¡½©¸µ¹¯
¡þÈÖÁÈÆâÍÆ¡§¡ØTOKYO SPEAKEASY¡Ù¤Ï¡¢¶Ø¼òË¡¤Î»þÂå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤Ò¤½¤«¤Ë·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ðー¤ÎÊ¸²½¡ÖSPEAKEASY¡Ê¥¹¥Ôー¥¯¥¤ー¥¸ー¡Ë¡×¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢Åìµþ¤Î³¹¤Ç¡¢¤È¤¢¤ë¾®¤µ¤ÊËÜ²°¤Î±ü¤ÎÉô²°¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë²Í¶õ¤Î¥Ðー¡¢¡ØTOKYO SPEAKEASY¡Ù¤òÉñÂæ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Â¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬°ìÈÕ¤Ë2ÁÈ¤º¤ÄË¬¤ì¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç¤·¤«¸ì¤ì¤Ê¤¤ÍÍ¡¹¤ÊÏÃ¤ò·«¤ê¹¤²¤Þ¤¹¡£
¡þ¥Èー¥¯¥Ñー¥È»ö¸åÄ°¼è¥ê¥ó¥¯¡§https://audee.jp/program/show/49902