500°Ê¾å¤¢¤ëÅ´Æ»Ï©Àþ¤Î¥Çー¥¿¤òÌÖÍå¡ª ¡ØÁ´¹ñÅ´Æ»Ï©ÀþÂçÁ´2025-2026¡Ù¤òÈ¯Çä
¥¤¥ó¥×¥ì¥¹¥°¥ëー¥×¤Ç¹Ò¶õ¡¦Å´Æ»Ê¬Ìî¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¤¥«¥í¥¹½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³¼ê¾Ï¹°¡Ë¤Ï¡¢¥à¥Ã¥¯¡ØÁ´¹ñÅ´Æ»Ï©ÀþÂçÁ´2025-2026¡Ù¤ò2025Ç¯8·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Á´¹ñ¤Ë500°Ê¾å¤¢¤ëÅ´Æ»Ï©Àþ
ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç¡¢Á´¹ñ¤ò¤¯¤Þ¤Ê¤¯½ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ´Æ»Ï©Àþ¡£¤½¤Î¿ô¤Ï¡¢JR¡¦»äÅ´¤ò´Þ¤á¤Æ500°Ê¾å¤Ë¤â¤ª¤è¤Ó¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ÎÏ©Àþ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¾ÜÀâ¤·¤¿¥Çー¥¿¥à¥Ã¥¯¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³ÆÏ©Àþ¤Î³µÍ×¤äµ÷Î¥¡¢Îó¼Ö¡¢»ÈÍÑ¼ÖÎ¾¡¢¼çÍ×±Ø¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤òÌÖÍå
¤½¤ì¤é¤ÎÏ©Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î³µÍ×¤äµ÷Î¥¡¢Îó¼Ö¡¢»ÈÍÑ¼ÖÎ¾¡¢¼çÍ×±Ø¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¶áÇ¯¤ª¤è¤Ó¾Íè¤Ë¤ª¤±¤ëÏ©Àþ²þÇÑ¾ðÊó¤â¥Õ¥©¥íー¡£Osaka MetroÃæ±ûÀþÉñ½§±Ø³«¶È¡¢µþÀ®¾¾¸ÍÀþ¡¦Æî³¤ÀôËÌÀþÃÂÀ¸¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤â¤â¤Á¤í¤ó·ÇºÜ¡ª Å´Æ»¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¡¢¾ðÊóËþºÜ¤Î°ìºý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ»ï¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
- Å´Æ»¤¬¹¥¤Êý
- Î¹¹Ô¤¬¹¥¤¤ÊÊý
- ÃÏÍý¡¦ÃÏ¿Þ¡¦Ï©Àþ¿Þ¹¥¤¤ÊÊý
- Å´Æ»¹¥¤¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¢£»ïÌÌ¥¤¥áー¥¸
Á´Ï©Àþ¤Ë¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£ºòÇ¯ÅÙ¤È¤ÎÊÑ²½¤¬Ê¬¤«¤ë¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ä¤
º£Ç¯ÅÙÈÇ¤Ï¡Ö»äÅ´Ï©Àþ±¿Å¾·ÏÅý¿Þ¡×¤ò¼ýÏ¿
ÌÜÅö¤Æ¤ÎÏ©Àþ¤òÃµ¤·¤ä¤¹¤¤Ï©Àþ¿Þ¡õ50²»ÊÌº÷°ú¤â
¢£ËÜ»ï¤Î¹½À®
¡¦Á´¹ñÅ´Æ»Ï©Àþ²þÇÑ¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹2024-2025
¡¦¿·´´Àþ
¡¦JR¤ÎÏ©Àþ
¡¦»äÅ´¡¦»°¥»¥¯¡¦¸ø±Ä¤ÎÏ©Àþ
¡¦»äÅ´·ÏÅýÏ©Àþ¿Þ
¡¦Å´Æ»200Ç¯»ö·ïÊí
¡¦ÃÏ¿Þ¡¦50²»ÊÌÏ©Àþº÷°ú
¢£½ñ»ï¾ðÊó
»ïÌ¾¡§Á´¹ñÅ´Æ»Ï©ÀþÂçÁ´2025-2026
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë
»ÅÍÍ¡§A4ÊÑ·¿ / 232¥Úー¥¸
Äê²Á¡§3080±ß¡ÊËÜÂÎ2800±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë
ISBN¡§978-4-8022-1637-1
