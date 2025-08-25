¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¡¦¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹ TEPPAN¡ÖÍ³ÚÄ®¤«¤¤À¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¡¦¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹¤ÎÅ´ÈÄ¾Æ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Ì¥¤»¤ë¡¢¸·ÁªÁÇºà¤Èµ»¤Î¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¤Ç·«¤ê¹¤²¤ëÏÂÍÎ¤Î°ìÎ®¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó
³«ºÅÆü¡§ 2025Ç¯£¹·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢26Æü¡Ê¶â¡Ë2Æü´Ö
NYÈ¯¾Í¤Î¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¡¦¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹ by ¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¡¦¥¹゙¥¦¥£¥Êー¡×À¤³¦½é¤È¤Ê¤ëÅ´ÈÄ¾Æ¤¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWolfgang¡Çs Steakhouse by Wolfgang Zwiener Teppan¡Ê¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¡¦¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹ by ¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¡¦¥º¥¦¥£¥Êー ¥Æ¥Ã¥Ñ¥ó¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¡¦¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹ TEPPAN¡×¡Ë¤Ç¤Ï¡¢°ÛÎã¤Ê·ÐÎò¤Î¤â¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î¼êÏÓ¤ÇÍ½Ìóº¤Æñ¤ÊÂç¿Íµ¤ò¿Å¹¤òºî¤ê¾å¤²¤¿³ÂÅÄ°ìÇî»á¤¬Âç¾¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÍ³ÚÄ®¤«¤¤À¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î2Æü´Ö¸ÂÄê¡¢³ÆÆü¥Ç¥£¥Êー2²ó¤Î»þ´ÖÀ©¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡
¡ÖÍ³ÚÄ®¤«¤¤À¡×Âç¾¤Î³ÂÅÄ»á¤ÈTEPPAN¿¦¿Í¡¢Î¾¼Ô¤Îµ»¤ÇÀ®¤¹¡¢
¤³¤³¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥³ー¥¹
¡¡
Âç¾¤Î³ÂÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö½¤¶È»þ´Ö¥¼¥í¡×¡¢½¾ÍèÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿½¤¹Ô¤ò°ìÀÚ·Ð¤º¡¢ÆÈ³Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æò¿µ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤·¤ÆÅ¹ÊÞ¤ò³«¶È¡£¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Çµ»½Ñ¤òËá¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ãç²·¶È¼Ô¤È¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤â¹½ÃÛ¤·¡¢Í½Ìóº¤ÆñÅ¹¤òºî¤Ã¤¿ÏÃÂê¤Îò¿¿¦¿Í¤Ç¤¹¡£ËèÄ«¡¢¼«¤éË½§»Ô¾ì¤Ë½Ð¸þ¤¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ëÃç²·¿Í¤ÎÌÜÍø¤¤Ë¤è¤ê»ÅÆþ¤ì¤ë¥Í¥¿¤Ç¾¡Éé¡¢¹âµéÅ¹Æ±Åù°Ê¾å¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Îò¿¤ò¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ç¤Õ¤ë¤Þ¤¤¡¢¾®ÅÄµÞ¥Û¥Æ¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥êー¥µ¥¶¥ó¥¿¥ïー19F¤Ë¹½¤¨¤ëÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢140ÀÊ¤â¤ÎÂç·¿Å¹¤Ê¤¬¤é¡¢¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¡¢¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¤½¤ó¤Ê¡ÖÍ³ÚÄ®¤«¤¤À¡×¤È¡¢¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¡¦¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹ TEPPAN¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¥³¥é¥Ü¥³ー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸·Áª¤·¤¿½Ü¤Î¥Í¥¿¤Ë¤è¤ë³ÂÅÄ»á¤Î¼«Ëý¤Î°®¤ê¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹âµé¿©ºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¡¦¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹TEPPAN¥¢¥Ú¥¿¥¤¥¶ー¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢¥Õ¥©¥ï¥°¥é¥Ðー¥¬ー¡¢ÊÆ¹ñÇÀÌ³¾Ê¤¬ºÇ¾åµéÉÊ¼Á¡È¥×¥é¥¤¥à¥°¥ìー¥É¡È¤Ë³ÊÉÕ¤±¤·¤¿´õ¾¯¤ÊµíÆù¤òÅ¹Æâ¤ÎÀìÍÑ½ÏÀ®¸Ë¤ÇÄ¹´ü´¥Áç½ÏÀ®¡¢Î×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÅ´ÈÄ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¥¹¥Æー¥¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥³ー¥¹ÎÁÍý¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÁÍý¤È¤ÎºÇ¹â¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥ï¥¤¥ó¤äÆüËÜ¼ò¤òÂ·¤¨¤¿¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¡¡¡¡¡¡
¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¡¦¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹ TEPPAN¡× ¡ß ¡ÖÍ³ÚÄ®¤«¤¤À¡×
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È ³«ºÅ³µÍ×
¡¡
¡þ ³«ºÅÆü¡§
¡¡2025Ç¯9·î25 Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¦26Æü¡Ê¶â¡Ë³ÆÆü2²ó¤Î»þ´ÖÀ©
¡¡17¡§00～¡¿20¡§00～
¡þ ÆâÍÆ¡§
¡¡¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¡¦¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹ TEPPAN¡×¤È¡ÖÍ³ÚÄ®¤«¤¤À¡×¤Î
¡¡¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥³ー¥¹ÎÁÍý¤ÎÄó¶¡
¡þ Äê°÷¡§
¡¡³Æ²ó16Ì¾ÍÍ
¡þ ²Á³Ê¡§
¡¡¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ30,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë
¡þ ³«ºÅÅ¹ÊÞ¡§
¡¡Wolfgang¡Çs Steakhouse by Wolfgang Zwiener Teppan
¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1ÃúÌÜ8－19¥¥é¥ê¥È¥®¥ó¥¶£·³¬¡¡TEL 03-6263-0161
¡þ Í½ÌóÊýË¡¡§
¡¡¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¡¦¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡¢Å¹ÊÞ¥Úー¥¸Æâ¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¡×¤Ë¤Æ¼õÉÕ
¡¡https://wolfgangssteakhouse.jp/ginza/
¡¡
¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¡¦¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹ TEPPAN¡× ¡ß ¡ÖÍ³ÚÄ®¤«¤¤À¡×
¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥³ー¥¹
¡¡
¡¦ ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¥ã¥Ó¥¢¤È¥Ö¥ê¥Ë
¡¦ ËÜËî¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë
¡¦ ¾®¤µ¤Ê¥í¥Ö¥¹¥¿ー¥Ó¥¹¥¯
¡¦ ¥Õ¥©¥¢¥°¥é¥Ðー¥¬ー
¡¦ Í³ÚÄ®¤«¤¤À¡¡°®¤ê
¡¦ Æù¼÷»Ê¡¡·§ËÜ¤¢¤«µí¥ê¥Ö¥¢¥¤
¡¦ USDA¥×¥é¥¤¥à¡¡½ÏÀ®¥µー¥í¥¤¥ó¤È¥Õ¥£¥ì¥ß¥Ë¥ª¥ó
¡¦ ½Ü¤Î¾Æ¤ÌîºÚ
¡¦ ¹ñ»º±·¤Î³÷¾Æ¤ ¤Ò¤Ä¤Þ¤Ö¤·
¡¡
¡þ ¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥É¥ê¥ó¥¯¡Ê¥ï¥¤¥ó¡¢ÆüËÜ¼ò¤Ê¤É¡£10,000±ß¡¦ÀÇ¹þ¥µー¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡þ ¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¡ÖUSDA¥×¥é¥¤¥à¥Õ¥£¥ì¥¹¥Æー¥½Å¡×¡Ê8,800±ß¡¦ÀÇ¹þ¥µー¥Ó¥¹ÎÁÊÌ¡Ë¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡
¡ÖÍ³ÚÄ®¤«¤¤À¡×Âç¾¡¡³ÂÅÄ°ìÇî ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¡¡
³ÂÅÄ °ìÇî(¤«¤¤À ¤«¤º¤Ò¤í)
1990Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¡£
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¡¢Âç¼êÁí¹ç¿Íºà²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢25ºÐ¤Ç³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òµ¯¶È¡£
Æ±¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤ò¤·¤Ê¤¬¤é32ºÐ¤Çò¿²°¡ÖÍ³ÚÄ®¤«¤¤À¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£
¼«¿È¤¬»ÅÆþ¤ì¤ä°®¤ê¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤éÂç¾¤òÌ³¤á¤ë¡£
ò¿¿¦¿Í¤È¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ÎÌ¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤éÍ½Ìóº¤ÆñÅ¹¤òºî¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãø½ñ¡Ö²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î·ÑÂ³ÎÏ ½¤¶È¥¼¥í¤ÇÍ½Ìóº¤ÆñÅ¹¤òºî¤Ã¤¿¼÷»Ê²°Âç¾¤Î»×¹ÍË¡¡×
https://www.kadokawa.co.jp/product/322308001353/
¡¡
¡¡
¡ã¡ÖÍ³ÚÄ®¤«¤¤À¡× Å¹ÊÞ¡ä
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ2-2-1 ¾®ÅÄµÞ¥Û¥Æ¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥êー¥µ¥¶¥ó¥¿¥ïー 19F
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 11¡§00～23¡§00¡Ê22¡§30 LO¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 080-7164-5210
¡¡
¡¡
¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¡¦¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹ TEPPAN¡×
¡¡
¡Ö¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¡¦¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹¡×¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢À¤³¦´Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦Å¸³«¤ò»ëÌî¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖÅ´ÈÄ¤Ç³Ú¤·¤à¡¢¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¡¦¥¹¥Æー¥¥Ï¥¦¥¹¤Î¡ÈÉÊ¼Á¡¢½ÏÀ®¡¢¾Æ¤¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¶Ë¾å¥¹¥Æー¥¡×¡£
ÊÆ¹ñÇÀÌ³¾Ê¤¬ºÇ¾åµéÉÊ¼Á ¡È¥×¥é¥¤¥à¥°¥ìー¥É ¡È¤Ë³ÊÉÕ¤±¤·¤¿´õ¾¯¤ÊµíÆù¤òÅ¹Æâ¤ÎÀìÍÑ½ÏÀ®¸Ë¤ÇÄ¹´ü´¥Áç½ÏÀ®¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÜÁ°¤Ç¡¢Î×¾ì´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë Å´ÈÄ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡ÖÁµ -Zen-¡×¤ÎÀº¿À¤ò¥Æー¥Þ¤ËÏÂ¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥´ー¥¸¥ã¥¹¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ËÅ´ÈÄ¤òÇÛÃÖ¡£
¤µ¤é¤Ë4Éô²°¤òÍ¤¹¤ë¸Ä¼¼¤Ç¤Ï¡¢ÀÜÂÔ¤ä¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¤ª¿©»ö¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡ãÅ¹ÊÞ¡ä
½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ1ÃúÌÜ8－19¥¥é¥ê¥È¥®¥ó¥¶£·³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§ 11¡§30～23¡§00¡Ê23¡§30 LO¡Ë
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§ 03¡¾6263-0161
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§ https://wolfgangssteakhouse.jp/
¡¡
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒWDI JAPAN¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô
Ã´Åö¡§ÂçÎÓ ¡¡ohbayashi@wdi.co.jp
¢©106-8522¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ5-5-1¡¡¥í¥¢¥Ó¥ë9³¬
TEL¡§03-3470-5307¡¡/¡¡FAX¡§03-3479-0256
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI ¹Êó¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à
https://www.wdi.co.jp/contact/press
