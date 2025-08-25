¡Úµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉÂµ¤¤ÎÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤Ï¡È¤³¤ì1ºý¤À¤±¡É¤ÇOK¡ª¡ÛÌ¾°å¤¬¶µ¤¨¤ë·ò¹¯¼ÂÍÑ½ñ¡Ö·ò¹¯¤³¤ì¥¤¥Á¡×¥·¥êー¥º¤Î¿·´©¤Ë¡Ö¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡¢°Ê²¼Gakken¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë·ò¹¯¼ÂÍÑ½ñ¡Ö·ò¹¯¤³¤ì¥¤¥Á¡×¥·¥êー¥º¤Î¿·´©¡Ø¤³¤ì1ºý¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª¡¡Ì¾°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤ò²¼¤²¤ë¥ëー¥ë¤È¥ì¥·¥Ô¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤³¤ì1ºý¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª¡¡Ì¾°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤ò²¼¤²¤ë¥ëー¥ë¤È¥ì¥·¥Ô¡Ù
¡ü¡ÚÆÃ¸ú¥ëー¥ë¡Û¤È¡ÚÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¡Û¤ò1ºý¤Ë¡ª¡Ö·ò¹¯¤³¤ì¥¤¥Á¡×¥·¥êー¥º
ËýÀ¿ÕÂ¡ÉÂ¡ÊCKD¡Ë¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Î½é´ü¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤ÏÃÍ¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢½Å¾É²½¤¹¤ë¤Þ¤ÇÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö·ò¹¯¤³¤ì¥¤¥Á¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×ÉÂµ¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¡ÚÆÃ¸ú¥ëー¥ë¡Û¤ÈËèÆü¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡ÚÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¡Û¤Î2¤Ä¤¬1ºý¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¡¢¡È¤³¤ì1ºý¤À¤±¡É¤¢¤ì¤ÐÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤Ç¤¤ë¡¢¿·¤·¤¤·ò¹¯¼ÂÍÑ½ñ¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¥·¥êー¥º¤Î´ðËÜ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢
¡¦¤¤Ä¤¤¿©»öÀ©¸Â¤ä¡¢¥Ïー¥É¤Ê±¿Æ°¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¡ÚÆÃ¸ú¥ëー¥ë¡Û¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È
¡¦¡Ö²¿¤òºî¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤à¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÚÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¤È¸¥Î©Îã¡Û¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È
¤Î2ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤é¤ò¸«¤ä¤¹¤¯¡õ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡Ú¿Þ²ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥ªー¥ë¥«¥éー¡Û¤ÇÌ¾°å¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯6·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡Ö¿Õµ¡Ç½¡Ê¿ÕÂ¡ÉÂ¡Ë¡×¡Ö·ìÅüÃÍ¡ÊÅüÇ¢ÉÂ¡Ë¡×¤ËÂ³¤¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡Ö¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¡Ê»é¼Á°Û¾ï¾É¡Ë¡×¤Ï3ºýÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¡ÖÇ¢»ÀÃÍ¡ÊÄËÉ÷¡Ë¡×¤òÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¥¡Ø¤³¤ì1ºý¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª¡¡Ì¾°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡¿Õµ¡Ç½¤ò¶¯²½¤¹¤ë¥ëー¥ë¤È¥ì¥·¥Ô¡Ù
¢¥¡Ø¤³¤ì1ºý¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª¡¡Ì¾°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¥ëー¥ë¤È¥ì¥·¥Ô¡Ù
¢¥¡Ø¤³¤ì1ºý¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª¡¡Ì¾°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤ò²¼¤²¤ë¥ëー¥ë¤È¥ì¥·¥Ô¡Ù
¡ü»é¼Á°Û¾ï¾É¡¢LDL¡Ê°¶Ì¡Ë¡¢ÃæÀ»éËÃ¡¢Æ°Ì®¹Å²½¡Ä¡Ä¡¡¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë
ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç»é¼Á°Û¾ï¾É¤Î¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤Ï¡¢Ìó458Ëü¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ëÃÍ¤¬¹â¤¯¤Æ¤â¼«³Ð¾É¾õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉÂ±¡¤Ë¤«¤«¤é¤ºÊüÃÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ëÃÍ¤¬¹â¤¤¾õÂÖ¤ÏÆ°Ì®¹Å²½¤ò¾·¤¤ä¤¹¤¯¡¢·ìÎ®¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢·ì´É¤¬¤Ä¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¿´¶Ú¹¼ºÉ¤äÇ¾Â´Ãæ¤Ê¤É¤ÎÈ¯¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Áá¤á¤ÎÂÐºö¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢¨ÆüËÜÀ¸³è½¬´·ÉÂÍ½ËÉ¶¨²ñ¤è¤ê°úÍÑ¡¡https://seikatsusyukanbyo.com/statistics/2025/010843.php
¡Ø¤³¤ì1ºý¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª¡¡Ì¾°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤ò²¼¤²¤ë¥ëー¥ë¤È¥ì¥·¥Ô¡Ù¤Ï¡¢ÀéÍÕÂç³ØÄ¹¤Ç»é¼Á°Û¾ï¾É¼£ÎÅ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë²£¼ê¹¬ÂÀÏºÀèÀ¸¤¬´Æ½¤¡£ËÉÙ¤Ê¿Þ²ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤ò²¼¤²¡¢»é¼Á°Û¾ï¾É¤äÆ°Ì®¹Å²½¤òÍ½ËÉ¡¦²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Î100¤ÎÊýË¡¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤¬¹â¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡ª¡¡¤³¤ó¤ÊÉÔ°Â¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ë
¡¦¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¡©
¡¦ÂÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë²¿¤Ç¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ëÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Î¡©
¡¦·ì´É¤¬¤Ä¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©
¡¦¤¤Ä¤¤¿©»öÀ©¸Â¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡Ä¡Ä¤·¤Ê¤¤¤È¥À¥á¡©
¡¦¤É¤ó¤ÊÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©
¡¦»Å»ö¤¬Ë»¤·¤¯¤Æ³°¿©¤¬Â¿¤¤¤·¡¢±¿Æ°¤¹¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¡Ä¡Ä
¡ÎÌÜ¼¡¡Ï
¢¨°ìÉôÈ´¿è
¢¡PART1¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡¡¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ëÃÍ¤Îµ¿ÌäQ&A
¢¡PART2¡¡»é¼Á°Û¾ï¾É¤òËÉ¤°¡ª¡¡¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ëÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¡ª¡¡ÆÃ¸ú¥ëー¥ë
¡Ú¿©»ö¡Û¥ì¥Ðー¤è¤ê¥¹¥Æー¥¤Ç¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¸º¤Ë¡¿¥Ñ¥ó¤Ë¤Ï¥Ð¥¿ー¤ä¥Þー¥¬¥ê¥ó¤è¤ê¤â¥ª¥êー¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¿¡Ö1Æü1²óÂçÆ¦¡×¤Ç¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ëÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¡¿¿©»öÁ´ÂÎ¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤µ¤º¥«¥í¥êー¸º¡¿ÏÂ¿©¤Ç¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ëÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¿©ÉÊ¤ò¤È¤ë¡¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢Äã»éËÃ¡¢¸º±ö¿©¡¿ÎÐÃã¤ä¥³ー¥Òー¤Ç´§Æ°Ì®¼À´µ¤òËÉ¤°¡¿¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ï¤µ¤·¤ß¡¢Æ¦Éå¡¢ÌîºÚ¤òÁª¤Ö
¡Ú±¿Æ°¡ÛÊâ¤¯¤À¤±¤ÇHDL¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ëÃÍ¤¬²þÁ±¡¿²È¤ÎÁÝ½ü¤ä»Ò¤É¤â¤È¤ÎÍ·¤Ó¤â¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê±¿Æ°
¡ÚÀ¸³è¡Û·ìÃæ»é¼Á¤Ë¤è¤¤¿çÌ²»þ´Ö¤Ï1Æü6～7»þ´Ö¡¿½÷À¤Ï¹¹Ç¯´ü°Ê¹ß¤Î¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ëÃÍ¤ËÃí°Õ
¢¡PART3¡¡¹â¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë²þÁ±¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥ì¥·¥Ô
ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Î¥³¥Ä¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë3Æü´Ö¤Î¸¥Î©Îã
¡Ú¼çºÚ¡ÊÆù¡¦µû²ð¡¦ÂçÆ¦À½ÉÊ¡¦Íñ¡Ë¡ÛÆÚ¥Ò¥ì¥½¥Æー¥Ï¥Ëー¥Þ¥¹¥¿ー¥É¥½ー¥¹¡¿¤µ¤±¤ÎÇß¤ß¤½¥Û¥¤¥ë¾Æ¤¡¿¤¤¤ï¤·¤È¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥«¥ìー¥¹ー¥×¼Ñ¡¿¤Þ¤°¤íÇ¼Æ¦
¡ÚÉûºÚ¡Û¥¹¥Ê¥Ã¥×¥¨¥ó¥É¥¦¤Î¤«¤é¤·¥Þ¥èÏÂ¤¨¡¿¤Ò¤¸¤¤È¤ì¤ó¤³¤ó¤Î¥µ¥é¥À¡¿¥¢¥Ü¥«¥É¤ä¤Ã¤³¡¿¤¿¤¿¤¤´¤Ü¤¦¤ÎÆîÈÚÄÒ¤±
¡Ú¼ç¿©¡Û¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡¿¤´¤Þ¤À¤ìÏÂ¤¨¤½¤Ð
¡Ú¥Ç¥¶ー¥È¡Û¥¥¦¥¤¥·¥ãー¥Ù¥Ã¥È¡¡¤Û¤«
¢¡PART4¡¡¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ëÃÍ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¤ËÉÝ¤¤¡ª¡Ú»é¼Á°Û¾ï¾É¡Û¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÉÂµ¤¡©
¡Î´Æ½¤¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Ï
²£¼ê¹¬ÂÀÏº¡Ê¤è¤³¤Æ¡¦¤³¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë
ÀéÍÕÂç³ØÄ¹¡£1963Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£1988Ç¯ÀéÍÕÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£ÀéÍÕÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ±¡¶µ¼ø¡¢ÀéÍÕÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡Ä¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£ÀìÌç¤ÏÆâ²Ê³Ø¡£ÆÃ¤Ë¡¢»é¼Á°Û¾ï¾É¤äÅüÇ¢ÉÂ¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÉÂµ¤¤Ê¤É¡£
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¡Ø¤³¤ì1ºý¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª¡¡Ì¾°å¤¬¶µ¤¨¤ë¡¡¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤ò²¼¤²¤ë¥ëー¥ë¤È¥ì¥·¥Ô¡¡¹â¥³¥ì¥¹¥Æ¥íー¥ë¤ò²þÁ±¤¹¤ë100¤ÎÊýË¡¡Ù
´Æ½¤¡§²£¼ê¹¬ÂÀÏº
Äê²Á¡§1,694±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë
È½·¿¡§A5È½¡¿160¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤¢¤ê
ISBN¡§978-4-05-802569-7
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§https://hon.gakken.jp/book/2380256900(https://hon.gakken.jp/book/2380256900)
¡Ú¤´¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é¡Û
¡ãÅÅ»ÒÈÇ¡ä
Kindle¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJQVKP4H/(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJQVKP4H/)
³ÚÅ·Kobo¡¡https://books.rakuten.co.jp/rk/024632de17773bfba9506c68b0f81f8d/(https://books.rakuten.co.jp/rk/024632de17773bfba9506c68b0f81f8d/)
