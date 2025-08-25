¡À¤Ê¤Ã¤È¤¦¤Ü¤¦¤ä¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¡¿ ¥Í¥Ð¥Í¥Ð ¥Í¥Ð¥Í¥Ð～¢ö ¤È²Î¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª¡¡¤ï¤¿¤Ê¤Ù¤¢¤ä¤Î¥Ç¥Ó¥åーºî¡Ø¤Ê¤Ã¤È¤¦¤Ü¤¦¤ä¡Ù¤¬ÂÔË¾¤ÎÉü´©¡ª¡¡8/25È¯Çä ¡ãºî¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡Ø¤Ê¤Ã¤È¤¦¤Ü¤¦¤ä¡¡¿·ÁõÈÇ¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡À¢ö¥Í¥Ð¥Í¥Ð¡¡¥Í¥Ð¥Í¥Ð¡¡¤Ê¤Ã¤È¤¦¤Ü¤¦¤ä～¡¿ ¡ÖÇ¼Æ¦¤¬Æ¨¤²½Ð¤¹¡×¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È!?
¤Ê¤Ã¤È¤¦¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤«¤é²ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ö¢ö¥Í¥Ð¥Í¥Ð¡¡¥Í¥Ð¥Í¥Ð¡¡¤Ê¤Ã¤È¤¦¤Ü¤¦¤ä¡¡¤ª¤Æ¤Æ¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¡¡¥Í¥Ð¥Í¥Ð¤è¡×
²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥ë¥¹¥ë～¤Ã¤È³°¤ÎÀ¤³¦¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤¿¡È¤Ê¤Ã¤È¤¦¤Ü¤¦¤ä¡É¤¿¤Á¡£
ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ä¤é¤ì¤Æ²Î¤Ã¤Æ¡¢ÍÙ¤Ã¤Æ¡¢Âç¤µ¤ï¤®¡ª
¤Ä¤¤¤Ä¤¤¸ý¤º¤µ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¤Ê¤Ã¤È¤¦¥½¥ó¥°¡×¤È¡¢ÍÙ¤ê¤À¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥Í¥Ð¥Í¥Ð¥À¥ó¥¹¡×¤¬²¿ÅÙ¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¼Æ¦¤¬¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¶ì¼ê¤Ê¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¡¢²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤éÇ¼Æ¦¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡©
¤´¤Ï¤ó¤Î»þ´Ö¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Ê¤ë¡¢¤Ò¤È¹©É×¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î³¨ËÜ¤Ç¤¹¡£
¢¥¤¢¤ëÄ«¡¢¤´¤Ï¤ó¤Î¤·¤¿¤¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä¡£
¢¥¤Ê¤Ã¤È¤¦¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÃæ¤«¤é²ÎÀ¼¤¬!?
¢¥Æ¨¤²½Ð¤·¤¿¡È¤Ê¤Ã¤È¤¦¤Ü¤¦¤ä¡É¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤í～¡ª
¢§¤ª»î¤·ÆÉ¤ßÊ¹¤«¤»Æ°²è¤â¸ø³«Ãæ¡ª[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=4NCa8DZMJWM ]
¥Ç¥Ó¥åーºî¤¬¿·ÁõÈÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡ª¡¡ºî¼Ô¡¦¤ï¤¿¤Ê¤Ù¤¢¤ä¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
21Ç¯Á°¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿³¨ËÜ¤ÎÃ±¹ÔËÜ¥Ç¥Ó¥åーºî¡Ø¤Ê¤Ã¤È¤¦¤Ü¤¦¤ä¡Ù¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¿·ÁõÈÇ¤È¤·¤ÆºÆ¤Ó½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï¥ª¥¤¥ë¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¤È¥ª¥¤¥ë¿§±ôÉ®¤Î²èºà¤ò»È¤¤¡¢¼ê¤¬ç§¾ä±ê¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¥°¥¤¥°¥¤¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ç¤ÏÂÎÎÏÅª¤Ë¤È¤Æ¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤µ»Ë¡¤Ç¤¹¡£
Ç¼Æ¦¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÉ×¤¬Ç¼Æ¦¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¤Þ¤¿¡¢±à»ù¤¿¤Á¤¬¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤°½Õ¤Î¸÷·Ê¤È¡¢Ç¼Æ¦¤Î»å¤ò°ú¤¯ÍÍ»Ò¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤È¤³¤Î¤ªÏÃ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢ºÆ¤Ó»æ¤Î³¨ËÜ¤È¤·¤ÆÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¥Í¥Ð¥Í¥Ð³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤È¤¦Ã£¤ÎÀ¤³¦¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¡ãºî¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
¢¥ºî¼Ô¡¦¤ï¤¿¤Ê¤Ù¤¢¤ä
¡ü¤ï¤¿¤Ê¤Ù¤¢¤ä
ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÃ»´üÂç³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó²ÊÂ´¶È¡£
³¨ËÜ¤Ë¡Ø¤´¤á¤ó¤ä¤µ¤¤¡Ù¡Ø¤¤¤ì¤Æ¤¯¤ä¤µー¤¤¡Ù¤Ê¤É¤Î¡Ö¤ª¤ä¤µ¤¤À¸³è¤¨¤Û¤ó¡×¥·¥êー¥º¡Ê¤Ò¤«¤ê¤Î¤¯¤Ë¡Ë¡¢¡Ø¤ª¤µ¤ó¤Ý¤Î¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¤À¤â¤Î¡Ù¡Ø¤´¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Î¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¤À¤â¤Î¡Ù¤Ê¤É¤Î¡Ö¤¯¤À¤â¤Î¤ª¤ä¤¯¤½¤¯³¨ËÜ¡×¥·¥êー¥º¡Ê¤¢¤«¤Í½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¤¤¤Á¤´¥µ¥ó¥¿¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤Ñ¤ó¤Ñ¤ó¤Ç¤ó¤·¤ã¡Ù¡Ê¥Õ¥ìー¥Ù¥ë´Û¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£ËÜºî¡Ø¤Ê¤Ã¤È¤¦¤Ü¤¦¤ä¡Ù¤ÏÃ±¹ÔËÜ¥Ç¥Ó¥åーºî¤Î¿·ÁõÈÇ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¡Ø¤Ê¤Ã¤È¤¦¤Ü¤¦¤ä¡¡¿·ÁõÈÇ¡Ù
ºî¡¦³¨¡§¤ï¤¿¤Ê¤Ù¤¢¤ä
Äê²Á¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î25Æü
È½·¿¡§A4ÊÑ·¿È½¡¿32¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§Æ±»þÇÛ¿®
ISBN¡§978-4-05-206199-8
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§https://hon.gakken.jp/book/1020619900(https://hon.gakken.jp/book/1020619900)
¡¦Amazon¡¡https://www.amazon.co.jp/dp/4052061993(https://www.amazon.co.jp/dp/4052061993)
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¡https://books.rakuten.co.jp/rb/18261119/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18261119/)
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¡¡https://7net.omni7.jp/detail/1107625945(https://7net.omni7.jp/detail/1107625945)
