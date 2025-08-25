milab³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎËÉºÒÎÏ¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿Ï¢·È¤ò³«»Ï
BELL¥°¥ëー¥×¤Îmilab³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¼íÌîµ®»Ë¡Ë¤Ï¡¢¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º£ÀôÃéµ×¡¢°Ê²¼¡Ö¥×¥é¥¹¡×¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎËÉºÒÎÏ¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Î¾¼Ò¤ÎIT¡¦ËÉºÒ¥µー¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò8·î25Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
milab³ô¼°²ñ¼Ò¼ÒÌ¾¥í¥´¡Êº¸¡Ë¥×¥é¥¹³ô»Ê²ñ¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¡Ê±¦¡Ë
Î¾¼Ò¤Ï¡¢milab¤¬´ë²è¡¦³«È¯¤¹¤ëËÉºÒÈ÷Ãß¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBxLink¡Ê¥Óー¥ê¥ó¥¯¡Ë¡×¤È¡¢¥×¥é¥¹¤Î¼ÒÆâ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡Ö¥¹¥Þー¥È¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¡×¤È¤òÏ¢·È¤µ¤»¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿Ï¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎÀè¤âÃÏ°è¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ò¹â¤á¤ë¿·¤¿¤Ê¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¶¨¶È¤ÎÌÜÅª
BELL¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Öµ»½ÑÃµ¸±¤È¶¦ÁÏ¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ë°Â¿´¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤ò¥Ñー¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢ºÒ³²ÂÐºö¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡ÖÃÏ°è¡¦´ë¶È¶¦À¸·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹Æ³Æþ¡¦ÁÏ¶ÈÂ¥¿Ê»ö¶È¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ÊÄ£¤ÇÀè¿Ê»öÎã¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉºÒÈ÷Ãß¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBxLink¡Ê¥Óー¥ê¥ó¥¯¡Ë¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤Ï¡¢È÷ÃßÉÊ¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê´ÉÍý¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¼£ÂÎ¤äÌ±´Ö´ë¶È¤È¤Î¶¨¶È¤âÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¤¿ËÉºÒÈ÷Ãß¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤½Û´Ä·¿¤ÎËÉºÒÈ÷Ãß¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»öÌ³ÍÑÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÁªµó´ØÏ¢¤ÎÈ÷ÉÊ¡¢ËÉºÒÍÑÉÊ¤Ê¤É¤¬Â·¤¦Ä´Ã£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¤Ïºý»Ò¥«¥¿¥í¥°¤ËÌó31600ÅÀ¡¢Web¤ËÌó19ËüÅÀ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ØÆþÀè¤Ï¥¹¥Þー¥È¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤â¡¢°ú¤Â³¤ÃÏ¸µÈÎÇäÅ¹¤«¤é¤È¤¤¤¦ÆÃÄ¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤ÎÄ´Ã£¤Î»ÅÊý¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Î¿¦°÷¤Ï¥¹¥Þー¥È¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¶È¼Ô¤«¤é¤ÎÄ´Ã£¤È¤¤¤¦·Á¤ÏÊÝ»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ª¤è¤ÓDX¿ä¿Ê¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¼ê·Ú¤ËÃíÊ¸¤Ç¤¡¢ÍâÆü¤Ë¾¦ÉÊ¤ò»ö¶È½ê¤ØÄ¾ÀÜ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ²Á³Ê¤¬ÌÀ³Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í½»»¤¬Î©¤Æ¤ä¤¹¤¯¡¢¹ØÇã´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤Ï¸ß¤¤¤Î¥µー¥Ó¥¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÏ¢·È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶ÈÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤·¡¢ÃÏ°è¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤ò¹â¤á¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 BxLink¤Ë´Ø¤¹¤ë¾Ü¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ï¤³¤Á¤é(https://www.milab.bell-group.jp/service/bxlink.php)
¶¨¶È¤ÎÆâÍÆ
¥¹¥Þー¥È¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¤ÇËÉºÒÈ÷ÃßÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËÉºÒÈ÷ÃßÉÊ´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBxLink¡×¤ò¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Äó¶¡¤¹¤ë¡ÖBxLink¡×¤Ï¥¹¥Þー¥È¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¥æー¥¶ー¸þ¤±¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¡ÖBxLink¡Ü¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¹¥Þー¥È¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¡×¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¤Î¥æー¥¶ーID¡¢¥Ñ¥¹¥ïー¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖBxLink¡Ü¡×¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Î¾¼Ò¤Ïº£²ó¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¡¢º£¸å¤âËÉºÒÈ÷ÃßÉÊ´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¹½ÁÛ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
- ¡Ö¥¹¥Þー¥È¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¡×¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ËÉºÒÈ÷ÃßÉÊ¤Î¹ØÆþ¥Çー¥¿¤òÄ¾ÀÜ¡ÖBxLink¡Ü¡×¤Îºß¸Ë¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿
- ¡ÖBxLink¡Ü¡×¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬¶á¤Å¤¤¤¿È÷ÃßÉÊ¤òÁ´¹ñ¤Î¥Õー¥É¥Ð¥ó¥¯¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤µ¤»¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È
- ËÉºÒÈ÷ÃßÉÊ¤ÎÃª²·¥µー¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È
¡ãÏ¢·È¤Î¥¤¥áー¥¸¡ä
milab³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
milab¤ÏBELL¥°¥ëー¥×¤Î¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è·¿¿·µ¬»ö¶ÈÁÏ½Ð¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃæ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÉºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢ÃÏ°è¤Î°Â¿´¤È»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬µ±¤¯¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾ ¡§milab¡Ê¥ß¥é¥Ü¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Êmilab, inc.¡Ë
½êºßÃÏ ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É2-1-1 ¿·½É»°°æ¥Ó¥ë49³¬
ÀßÎ© ¡§ 2023Ç¯10·î2Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ËÉºÒ´ØÏ¢¤Î¿·µ¬»ö¶È
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢´ë¶È¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡§https://www.milab.bell-group.jp/
BELL¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥°¥ëー¥×¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¡Öµ»½ÑÃµ¸±¤È¶¦ÁÏ¤Ç¡¢¼Ò²ñ¤Ë°Â¿´¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤ò¼´¤Ë¡¢BELL¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÁÛÁüÎÏ¡¢ÁÏÂ¤ÎÏ¡¢µ»½ÑÎÏ¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡È¶¦ÁÏ¡É¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¡Öº£¡×¤È¡ÖÌ¤Íè¡×¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò°Â¿´¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ë¤è¤ëÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÉºÒ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¡¢ºÒ³²ÂÐºö¤Ê¤É²ò·è¤¹¤Ù¤¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£BELL¥°¥ëー¥×¤ÏÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤º¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢BELL¥°¥ëー¥×¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡§https://www.bell-group.jp/
¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ê¸¶ñ¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹²È¶ñ¤ª¤è¤Ó³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¤Î²·ÈÎÇä»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¥«¥¿¥í¥°ÄÌÈÎ¤ËÀìÇ¤±Ä¶È¥µ¥Ýー¥È¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥Þー¥È¥ª¥Õ¥£¥¹¡×¡¢Ê¸¶µ»Ô¾ì¸þ¤±¡Ö¥¹¥Þー¥È¥¹¥¯ー¥ë¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²ð¸î¡¦Ê¡»ã»Ô¾ì¸þ¤±¡Ö¥¹¥Þー¥È²ð¸î¡×¡¢ÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´Ã£¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤¹¤ë¡Ö¥¹¥Þー¥È¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¡×¡¢¹ØÇã¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤ä´Ä¶¹ØÇã¤Ø¤ÎÄó°Æ¤ò¹Ô¤¦¡ÖJeSS¡×Åù¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ËÌòÎ©¤ÄÆÈ¼«¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Þー¥È¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¹¥Þー¥È¥¬¥Ð¥á¥ó¥È¡×¤Ï¡¢¥×¥é¥¹¤Î¼ÒÆâ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¢¥¸¥ç¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹¤¬2022Ç¯4·î¤«¤é±¿±Ä¤¹¤ë¡¢Á´¹ñÌó1,800¥«½ê¤ÎÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢»ö¶È½ê¤ÎÆü¡¹¤ÎÊªÉÊÄ´Ã£¡¦´ÉÍý¤ËÍ×¤¹¤ëÏ«ÎÏ¤ò·Ú¸º¤·¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÄ´Ã£¥µー¥Ó¥¹»ö¶È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Û¡¡¡¡https://www.smartoffice.jp/lp/sg-about/
¥«¥ó¥Ñ¥ËーÂåÉ½¼Ô¡§¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¡¡ËÌÀî °ìÌé¡Ê¥×¥é¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¾ïÌ³¼èÄùÌò¡Ë
ËÜÉô½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®2-13-10¡¡¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¥¿¥ïー13F
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://www.jointex.co.jp/
¼çÍ×±Ä¶ÈµòÅÀ¡¡¡¡¡§»¥ËÚ¡¢ÀçÂæ¡¢·²ÇÏ¡¢ºë¶Ì¡¢Åìµþ¡¢²£ÉÍ¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬
ÇÛÁ÷¥»¥ó¥¿ー¡¡¡¡¡§ÅìÆüËÜ¥»¥ó¥¿ー¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¡¢Àî±Û¥»¥ó¥¿ー¡Êºë¶Ì¸©¡Ë¡¢ÅìËÌ¥»¥ó¥¿ー¡ÊµÜ¾ë¸©¡Ë¡¢ÃæÉô¥»¥ó¥¿ー¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢À¾ÆüËÜ¥»¥ó¥¿ー¡ÊÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¶å½£¥»¥ó¥¿ー¡ÊÊ¡²¬¸©¡Ë
