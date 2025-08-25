³ô¼°²ñ¼ÒÅì²£¥¤¥ó¡¢2025Ç¯ÅÙ¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡×¤ËÇ§Äê
³ô¼°²ñ¼ÒÅì²£¥¤¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹¡§¹õÅÄËã°á»Ò¡Ë¤Ï¡¢Æ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Å¤¯¤ê¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÀìÌçµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ëGreat Place to Work(R) Institute Japan¡Ê°Ê²¼¡¢GPTW Japan¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¹¤ëÄ´ºº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯ÅÙ¡ÖÆ¯¤¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë²ñ¼Ò¡×Ç§Äê´ë¶È¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÁÈ¿¥ÎÏ¸þ¾å¤òÌÜÅª¤Ë¡¢³°ÉôÄ´ººµ¡´Ø¤Ë¤è¤ë½¾¶È°÷°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢½¾¶È°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶¤ä¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¨¤ëÉ÷ÅÚ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤ÎÇ§Äê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç§Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢Great Place to Work(R) Institute¡ÊËÜÉô¡§ÊÆ¹ñ¡Ë¤¬À¤³¦Ìó150¥«¹ñ¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¿¦¾ìÊ¸²½¤Î¸¦µæ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¡¢ËèÇ¯1Ëü¼Ò°Ê¾å¤Î´ë¶È¤¬Ä´ºº¡¦É¾²Á¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÇ§Äê¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏGPTW Japan¤¬Ä´ºº¡¦È¯É½¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µÒ´ÑÅª¤«¤Ä¸¢°Ò¤¢¤ë´ð½à¤È¤·¤Æ¹¤¯³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
GPTW Japan¥ê¥ó¥¯¢ª¡¡https://hatarakigai.info/
É¾²Á¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¿Í¼ï¡¦ÀÊÌ¡¦ÃÏ°Ì¡¦Ç¯Îð¤Ê¤ÉÎ©¾ì¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¸øÊ¿¡¦ÀµÅö¤Ë°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦½¾¶È°÷¤ÏÀÕÇ¤¤Î¤¢¤ë»Å»ö¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦ÃÏ°è¡¦¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦·Ð±ÄÁØ¡¦´ÉÍý¼ÔÁØ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë½¾¶È°÷¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦Ï«Æ¯´Ä¶¤Ï°ÂÁ´¤Ç±ÒÀ¸Åª¤Ç¤¢¤ë
Åö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Åì²£¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ÎÀ¼¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾¶È°÷ËþÂÅÙÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤ÆÎÉ¤¤ÅÀ¤ä²ÝÂê¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕµÙ·Æ¼¼¤äÅ¹ÊÞÀßÈ÷¤Î²þÁ±¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤¯¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼ÒÆÈ¼«¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶ÐÌ³ÂÎÀ©¤Ï¡¢»Å»ö¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¹â¤á¤Ä¤Ä¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î»þ´Ö¤â¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡¢¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÀ°¤Ã¤¿Æ¯¤Êý¤Ç¡¢É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥ÖÀ©ÅÙ¤ä»ñ³Ê¼èÆÀ»Ù±ç¤òÀ°¤¨¡¢½¾¶È°÷¤¬°ÕÍßÅª¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¡£¤µ¤é¤Ë¹ñÀÒ¤òÌä¤ï¤ºÃ¯¤â¤¬¹¬¤»¤ËÆ¯¤±¤ë¿¦¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Â¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ê¤ë¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ
º£¸å¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤ÎÇ¯¼¡¤ä¥ì¥Ù¥ë¤Ë±þ¤¸¤¿¸¦½¤¤Ë¤è¤ë¿Íºâ°éÀ®¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¿Í»öÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤·¡¢¤è¤ê¸øÊ¿¤ÇÇ¼ÆÀ´¶¤Î¤¢¤ëÉ¾²ÁÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¤ò¶¯²½¤¹¤ë»ÜºöÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ¯¤¯Ãç´ÖÆ±»Î¤Î¿×Â®¤Ç±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¥¿Ê¤ä¡¢Ï¢ÂÓ´¶¤ò¿¼¤á¸ß¤¤¤ËË«¤á¹ç¤¦Ê¸²½¤Î¾úÀ®¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ê¡Íø¸üÀ¸¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë°é»ù¤ä²ð¸î¤ÎµÙ²Ë¡¦µÙ¿¦À©ÅÙ¡¢¾©³Ø¶âÊÖºÑ»Ù±çÀ©ÅÙ¤Ê¤É¤Ë²Ã¤¨¡¢¹¹¤Ê¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿À©ÅÙ¤Î½¼¼Â¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åì²£¥¤¥ó¤Ï½¾¶È°÷¤È¶¦¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÅì²£¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î´ðÃÏ¥Û¥Æ¥ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢1ÅÔ1Æ»2ÉÜ42¸©¡Ê¢¨1¡Ë¤ËÆüËÜ°ì¤ÎµÒ¼¼¿ô¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§ー¥ó¡Ê¢¨2¡Ë¡£¶õ¹Á¤ä¿·´´Àþ±Ø¡Ê¢¨3¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤ÆÁ´¹ñ¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÂç¤¤Ê²Á³ÊÊÑÆ°¤Î¤Ê¤¤¡Ö¸¶Â§¥ï¥ó¥×¥é¥¤¥¹¡×¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤½¤³¤Ë¤¢¤ë°Â¿´´¶¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤Þ¤¬¥³¥³¥í¤È¥«¥é¥À¤ò¥ê¥Á¥ãー¥¸¤·¡¢¿·¤·¤¤°ìÆü¤ò¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¹ñÆâÁ´Å¹¤Ç¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·µ¬³Êº°Ç§¾Ú¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨4¡Ë¡£
¢¨1¡§2026Ç¯¹âÃÎ¸©¥ªー¥×¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢47ÅÔÆ»ÉÜ¸©Á´¸©¤Ë½ÐÅ¹Í½Äê
¢¨2¡§³¤³°5¥«¹ñ17Å¹ÊÞ¤â´Þ¤áÁ´359Å¹ÊÞ¡¢ÁíµÒ¼¼¿ô¤Ï78,847¼¼¡Ê2025Ç¯8·î25Æü»þÅÀ¡Ë¡¡
¢¨3¡§Åì³¤Æ»¿·´´ÀþÁ´±ØÁ°¤Ë½ÐÅ¹
¢¨4¡§2024Ç¯6·î30Æü¡¢°ì´ë¶ÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¹ñÆâ333»ö¶È½ê¤Ç¼èÆÀ
³ô¼°²ñ¼ÒÅì²£¥¤¥ó¸ø¼°´ë¶È¥µ¥¤¥È¢ª¡¡https://www.toyoko-inn.co.jp/