ZÀ¤Âå½¢³è¤Î¿·¤¿¤Ê¤«¤¿¤Á――¡£¹âÀºÅÙºÎÍÑ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØNEXT FIELD CAMP¡Ù½é³«ºÅ¡ª～¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¼Á¤òÄÉµá¤·¤¿½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡ËÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤Æ½é³«ºÅ～
2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â·¿Î°ì¡Ë¤Ï¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢²ñÄ¹·óCEO¡§µµ»³·É»Ê¡Ë¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ù¥ë¥®ー¡¦¥×¥í¡¦¥êー¥°1Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡Ö¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡Ê°Ê²¼¡¢STVV¡Ë¡×¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¡È½Ð²ñ¤¤¤Î¼Á¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿»öÁ°¿³ººÀ©¤Î¹âÀºÅÙºÎÍÑ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØNEXT FIELD CAMP¡Ù¤òÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤Æ½é³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://nextfc.jp/
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
¢¡½¢³è¡¦ºÎÍÑ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Öº£¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ËÉ¬»à¤À¤±¤ÉÀè¤Î¤³¤È¤âÉÔ°Â¡×¡Ö½¢³è¤Ã¤Æ²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×
¡Öº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¡È¼þ¤ê¤Èº¹¤¬¤Ä¤¯·Ð¸³¡É¤ò¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡×
¤½¤ó¤Ê³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¡¢
¡ÖÆâÄê¤ò½Ð¤·¤Æ¤âÄêÃå¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤ä»Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤ë¿Íºà¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡£
¤½¤ó¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë³ØÀ¸¡¦´ë¶È¤¬¡¢¡ÈËÜµ¤¤Î1¼Ò1¿Í¡É¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤¬――¡ØNEXT FIELD CAMP¡Ù¤Ç¤¹¡£
¢¡NEXT FIELD CAMP¤È¤Ï¡©
ZÀ¤Âå¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê½¢³è²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¡Ö¿ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼Á¡×¤Ç½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°·¿¤Î¿³ººÀ©½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎºÎÍÑ»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØCARRICH¡Ù¤È¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë STVV¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
³ØÀ¸¡¦´ë¶È¤È¤â¤Ë¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ä»Ö¸þÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»öÁ°¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤Î¤ß¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥ó¥É¤ä»Ö¸þ¤¬¹çÃ×¤¹¤ë´ë¶È¤È³ØÀ¸¤À¤±¤¬½Ð²ñ¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§¡Ã³ØÀ¸¡¦´ë¶È¤È¤â¤Ë»öÁ°¿³ººÀ©
»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¡ÈËÜÅö¤Ë¹ç¤¦¡É¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Ï¡Ö¼«¸ÊPRÆ°²è¡×¡¢´ë¶È¤Ï¡ÖÀ®Ä¹À¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ò¤â¤È¤Ë»öÁ°¿³ºº¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍúÎò½ñ¤äÌÌÀÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Å¤é¤¤¡Ö¿Í¤È¤Ê¤ê¡×¤ä¡ÖÁÛ¤¤¡×¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢³ØÀ¸¡¦´ë¶ÈÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡È·¿¤Ë¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¡É¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë
¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤»¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤¢¤ëÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë
À®Ä¹´ë¶È¤Î¤ß¤È½Ð²ñ¤¨¤ë
¢¡´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
°ÕÍß¤È»Ö¸þ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿³ØÀ¸¤À¤±¤¬»²²Ã
·Á¼°¤À¤±¤ÎÌÌÀÜ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÐÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë
Æþ¼Ò¸å¤Î³èÌö¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡¢¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Î¾¯¤Ê¤¤ºÎÍÑ¤¬²ÄÇ½
¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§NEXT FIELD CAMP¡Ê¥Í¥¯¥¹¥È¥Õ¥£ー¥ë¥É¥¥ã¥ó¥×¡Ë
½é²ó¥Æー¥Þ¡§¡ÖÂÎ°é²ñ¡×¡ß¡Ö±Ä¶È¿¦¡×¡ß¡ÖÀ®Ä¹´ë¶È¡×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.comËÜ¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ3-2-1½»Í§ÉÔÆ°»ºÏ»ËÜÌÚ¥°¥é¥ó¥É¥¿¥ïー24³¬
ÂÐ¾Ý¡§2027Ç¯Â´Í½Äê¤ÎÂç³ØÀ¸¡¢¿·Â´ºÎÍÑ¤ò¹Ô¤¦´ë¶È
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡Ë
»²²Ãµ¬ÌÏ¡§´ë¶È7～10¼Ò¡¢³ØÀ¸40～50Ì¾¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§´ë¶È¥Ô¥Ã¥Á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1on1ÌÌÃÌ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥ëー¥×¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ì¤ÇÆ¯¤¯¼Ò°÷¤È³ØÀ¸¤Î¸òÎ®
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼«Í³¸òÎ®
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¢¡Âè1²ó¥Æー¥Þ¡§¡ÖÂÎ°é²ñ ¡ß ±Ä¶È¿¦ ¡ß À®Ä¹´ë¶È¡×
½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÂÎ°é²ñ·Ï¤Î¶¯¤ß¡á¡È¹ÔÆ°ÎÏ¡¦¥Áー¥à¥ïー¥¯¡¦Éé¤±¤óµ¤¡É¤òÉð´ï¤Ë¡¢±Ä¶È¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤³ØÀ¸¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¿Íºà¤òµá¤á¤ëÀ®Ä¹´ë¶È¤¬»²²Ã¡£
¢£¼çºÅ¼Ô¥³¥á¥ó¥È
½¾Íè¤ÎÂçÎÌ¥¨¥ó¥È¥êー¡¦ÂçÎÌÌÌÀÜ¤Ë¤è¤ëºÎÍÑ³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä»Ö¸þ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¥³¥¹¥ÈÌÌ¤äÏ«ÎÏÌÌ¤Ç¤â¡¢³ØÀ¸¡¦´ë¶È¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö ¡È¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡É ¡È¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦²ñ¼Ò¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡É ¡×
¤½¤ó¤ÊÀ¼¤òÂ¿¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ëÃæ¡¢¡ØNEXT FIELD CAMP¡Ù¤Ï¡¢ºÎÍÑ¤ä½¢³è¤Î¡È¤â¤ä¤â¤ä¡É¤òËÜ¼ÁÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ²¤é¤¹¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î½é³«ºÅ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£¸å¤â»ä¤¿¤Á¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢ºÎÍÑ»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØCARRICH¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ºÎÍÑ¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡- ³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ºÎÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØCARRICH¡ÙÃ´Åö¼Ô
¤³¤ì¤Þ¤ÇSTVV¤Î·Ð±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶È¤«¤é¡Ö¿Íºà¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¡×¡¢¤Þ¤¿³ØÀ¸¤«¤é¡Ö¿ÊÏ©¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢STVV¤Ï´ë¶È¤È³ØÀ¸¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥Ï¥Ö¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡- ¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com ¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë»ö¶ÈÉôÃ´Åö¼Ô
¢£»²²ÃÊýË¡
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¿³ººÀ©¤Ç¤¹¡£²¼µ¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¥¨¥ó¥È¥êー¤Î¾å¡¢Áª¹ÍÄÌ²á¼Ô¤Ë¾ÜºÙ¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¡ØNEXT FIELD CAMP¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃ´Åö
TEL¡§080-1070-6316
E-mail¡§h-sano@deita.co.jp
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾(¾¦¹æ): ³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
ÂåÉ½¼Ô: ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹â· ¿Î°ì
½êºßÃÏ: ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶èÃæ´ÝÄ®11-2 ¥ï¥³ー¥ìÍ×Ä®¥Ó¥ë8F
»ö¶ÈÆâÍÆ: »Ò²ñ¼ÒÅù¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤ËÉÕÂÓ¤Þ¤¿¤Ï´ØÏ¢¤¹¤ë»ö¶È
URL: http://c-creation.co.jp/