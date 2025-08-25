ZÀ¤Âå½¢³è¤Î¿·¤¿¤Ê¤«¤¿¤Á――¡£¹âÀºÅÙºÎÍÑ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØNEXT FIELD CAMP¡Ù½é³«ºÅ¡ª～¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¼Á¤òÄÉµá¤·¤¿½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡ËÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤Æ½é³«ºÅ～

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹

2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹â·­¿Î°ì¡Ë¤Ï¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢²ñÄ¹·óCEO¡§µµ»³·É»Ê¡Ë¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ù¥ë¥®ー¡¦¥×¥í¡¦¥êー¥°1Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¡Ö¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡Ê°Ê²¼¡¢STVV¡Ë¡×¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¡È½Ð²ñ¤¤¤Î¼Á¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿»öÁ°¿³ººÀ©¤Î¹âÀºÅÙºÎÍÑ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØNEXT FIELD CAMP¡Ù¤òÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤Æ½é³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://nextfc.jp/
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª



¢¡½¢³è¡¦ºÎÍÑ¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©

¡Öº£¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤ËÉ¬»à¤À¤±¤ÉÀè¤Î¤³¤È¤âÉÔ°Â¡×¡Ö½¢³è¤Ã¤Æ²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×


¡Öº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¡È¼þ¤ê¤Èº¹¤¬¤Ä¤¯·Ð¸³¡É¤ò¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¡×


¤½¤ó¤Ê³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¡¢


¡ÖÆâÄê¤ò½Ð¤·¤Æ¤âÄêÃå¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤ä»Ö¤ò¶¦Í­¤Ç¤­¤ë¿Íºà¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×


¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡£


¤½¤ó¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë³ØÀ¸¡¦´ë¶È¤¬¡¢¡ÈËÜµ¤¤Î1¼Ò1¿Í¡É¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤¬――¡ØNEXT FIELD CAMP¡Ù¤Ç¤¹¡£


¢¡NEXT FIELD CAMP¤È¤Ï¡©

ZÀ¤Âå¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê½¢³è²ÝÂê¤Ë¸þ¤­¹ç¤¤¡¢¡Ö¿ô¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼Á¡×¤Ç½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°·¿¤Î¿³ººÀ©½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£



ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÎºÎÍÑ»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØCARRICH¡Ù¤È¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë STVV¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£



³ØÀ¸¡¦´ë¶È¤È¤â¤Ë¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤ä»Ö¸þÀ­¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿»öÁ°¿³ºº¤òÄÌ²á¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤Î¤ß¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£


¥Þ¥¤¥ó¥É¤ä»Ö¸þ¤¬¹çÃ×¤¹¤ë´ë¶È¤È³ØÀ¸¤À¤±¤¬½Ð²ñ¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£




¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§¡Ã³ØÀ¸¡¦´ë¶È¤È¤â¤Ë»öÁ°¿³ººÀ©

»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¡ÈËÜÅö¤Ë¹ç¤¦¡É¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤¹¡£


¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Ï¡Ö¼«¸ÊPRÆ°²è¡×¡¢´ë¶È¤Ï¡ÖÀ®Ä¹À­¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ò¤â¤È¤Ë»öÁ°¿³ºº¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍúÎò½ñ¤äÌÌÀÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Å¤é¤¤¡Ö¿Í¤È¤Ê¤ê¡×¤ä¡ÖÁÛ¤¤¡×¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¡¢³ØÀ¸¡¦´ë¶ÈÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê½Ð²ñ¤¤¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£


¢¡³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È

¡È·¿¤Ë¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¡É¤Î¤Þ¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤¨¤ë


¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤»¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤¢¤ëÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤­¤ë


À®Ä¹´ë¶È¤Î¤ß¤È½Ð²ñ¤¨¤ë


¢¡´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È

°ÕÍß¤È»Ö¸þ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿³ØÀ¸¤À¤±¤¬»²²Ã


·Á¼°¤À¤±¤ÎÌÌÀÜ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÐÏÃ¤¬¤Ç¤­¤ë


Æþ¼Ò¸å¤Î³èÌö¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡¢¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Î¾¯¤Ê¤¤ºÎÍÑ¤¬²ÄÇ½


¢¡¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×

¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§NEXT FIELD CAMP¡Ê¥Í¥¯¥¹¥È¥Õ¥£ー¥ë¥É¥­¥ã¥ó¥×¡Ë


½é²ó¥Æー¥Þ¡§¡ÖÂÎ°é²ñ¡×¡ß¡Ö±Ä¶È¿¦¡×¡ß¡ÖÀ®Ä¹´ë¶È¡×


³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë


³«ºÅ¾ì½ê¡§¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.comËÜ¼Ò


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ3-2-1½»Í§ÉÔÆ°»ºÏ»ËÜÌÚ¥°¥é¥ó¥É¥¿¥ïー24³¬


ÂÐ¾Ý¡§2027Ç¯Â´Í½Äê¤ÎÂç³ØÀ¸¡¢¿·Â´ºÎÍÑ¤ò¹Ô¤¦´ë¶È


¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡Ë


»²²Ãµ¬ÌÏ¡§´ë¶È7～10¼Ò¡¢³ØÀ¸40～50Ì¾¡ÊÍ½Äê¡Ë


¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§´ë¶È¥Ô¥Ã¥Á


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1on1ÌÌÃÌ


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥°¥ëー¥×¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¾ì¤ÇÆ¯¤¯¼Ò°÷¤È³ØÀ¸¤Î¸òÎ®


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼«Í³¸òÎ®


¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó




¢¡Âè1²ó¥Æー¥Þ¡§¡ÖÂÎ°é²ñ ¡ß ±Ä¶È¿¦ ¡ß À®Ä¹´ë¶È¡×

½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÂÎ°é²ñ·Ï¤Î¶¯¤ß¡á¡È¹ÔÆ°ÎÏ¡¦¥Áー¥à¥ïー¥¯¡¦Éé¤±¤óµ¤¡É¤òÉð´ï¤Ë¡¢±Ä¶È¤ÎºÇÁ°Àþ¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¤³ØÀ¸¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¿Íºà¤òµá¤á¤ëÀ®Ä¹´ë¶È¤¬»²²Ã¡£


¢£¼çºÅ¼Ô¥³¥á¥ó¥È

½¾Íè¤ÎÂçÎÌ¥¨¥ó¥È¥êー¡¦ÂçÎÌÌÌÀÜ¤Ë¤è¤ëºÎÍÑ³èÆ°¤Ç¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤ª¸ß¤¤¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä»Ö¸þ¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¥³¥¹¥ÈÌÌ¤äÏ«ÎÏÌÌ¤Ç¤â¡¢³ØÀ¸¡¦´ë¶È¤ËÂç¤­¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö ¡È¤¤¤¤¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡É ¡È¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦²ñ¼Ò¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡É ¡×


¤½¤ó¤ÊÀ¼¤òÂ¿¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ëÃæ¡¢¡ØNEXT FIELD CAMP¡Ù¤Ï¡¢ºÎÍÑ¤ä½¢³è¤Î¡È¤â¤ä¤â¤ä¡É¤òËÜ¼ÁÅª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ²¤é¤¹¾ì¤Ë¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£


º£²ó¤Î½é³«ºÅ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢º£¸å¤â»ä¤¿¤Á¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡¢ºÎÍÑ»Ù±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØCARRICH¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ºÎÍÑ¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£


¡¡- ³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ºÎÍÑ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØCARRICH¡ÙÃ´Åö¼Ô



¤³¤ì¤Þ¤ÇSTVV¤Î·Ð±Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶È¤«¤é¡Ö¿Íºà¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¡×¡¢¤Þ¤¿³ØÀ¸¤«¤é¡Ö¿ÊÏ©¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢STVV¤Ï´ë¶È¤È³ØÀ¸¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥Ï¥Ö¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¡¡- ¹çÆ±²ñ¼ÒDMM.com ¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë»ö¶ÈÉôÃ´Åö¼Ô



¢£»²²ÃÊýË¡

ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¿³ººÀ©¤Ç¤¹¡£²¼µ­¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥¤¥È¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¥¨¥ó¥È¥êー¤Î¾å¡¢Áª¹ÍÄÌ²á¼Ô¤Ë¾ÜºÙ¤ò¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://nextfc.jp/
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª

¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û

³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹


¡ØNEXT FIELD CAMP¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃ´Åö


TEL¡§080-1070-6316


E-mail¡§h-sano@deita.co.jp


¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û

²ñ¼ÒÌ¾(¾¦¹æ): ³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Æ¥£¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹


ÂåÉ½¼Ô: ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹â·­ ¿Î°ì


½êºßÃÏ: ÅìµþÅÔÈÄ¶¶¶èÃæ´ÝÄ®11-2 ¥ï¥³ー¥ìÍ×Ä®¥Ó¥ë8F


»ö¶ÈÆâÍÆ: »Ò²ñ¼ÒÅù¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤ËÉÕÂÓ¤Þ¤¿¤Ï´ØÏ¢¤¹¤ë»ö¶È


URL: http://c-creation.co.jp/