¡ØÓó¤ëÄ»¤Ï±©¤Ð¤¿¤«¤Ê¤¤¡Ù¤Î¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¡¢¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¸¶ºî¥³¥Þ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ê¤É¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¡ª¡ª¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡ØÓó¤ëÄ»¤Ï±©¤Ð¤¿¤«¤Ê¤¤¡Ù¤Î¾¦ÉÊ9¼ï¤Î¼õÃí¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Þ¥Ó¥¢¥ó¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò:ºä°æÃÒÀ®¡Ë¤Ï¡ÖÆü¾ï¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÅ¸³«¤¹¤ëÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢¡ÖAMNIBUS¡×¤Ë¤Æ¡ØÓó¤ëÄ»¤Ï±©¤Ð¤¿¤«¤Ê¤¤¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤Î¼õÃí¤ò8·î16Æü(ÅÚ)¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)
¡ÖÆü¾ï¤Ç»È¤¨¤ë¡×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥º¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÌðÂå¡¢É´ÌÜµ´¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É
ÌðÂå¡¢É´ÌÜµ´¤Î¸¶ºî¥³¥Þ¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
PPÁÇºà¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¤äÌ¾»É¤È¤Ï°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨À½Â¤¹©Äø¾å¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ÈùºÙ¤ÊÀþ¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥º¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \550(ÀÇ¹þ), BOX \5,500(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë14.8¡ß10cm
ÁÇºà ¡§¥°¥é¥ó¥¢¥¯¥¢(PP) 0.3mm¸ü
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¸¶ºî¥³¥Þ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
ÌðÂå¡¢É´ÌÜµ´¤Î¸¶ºî¥³¥Þ¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¿È¶á¤Ê»ý¤ÁÊª¤ò¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¤ëÅ½¤Ã¤Æ¤Ï¤¬¤»¤ë¥«ー¥É·¿¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êー¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê»ý¤ÁÊª¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \550(ÀÇ¹þ), BOX \5,500(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊºÇÂçÌó¡Ë77¡ß50mm
ÁÇºà ¡§»æ¡¢PP
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°´Ì¥Ð¥Ã¥¸
ÌðÂå¡¢É´ÌÜµ´¤Î¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¡¢¸¶ºî¥³¥Þ¥¤¥é¥¹¥È¤ò´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Åö¾¦ÉÊ¤ò1BOX¡¢¤Þ¤¿¤ÏÃ±ÉÊ¤Ë¤Æ1BOXÁêÅö¿ô¤´ÃíÊ¸¤´¤È¤Ë¡¢Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖÌðÂå&É´ÌÜµ´ B ¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸ AMNIBUS¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤òÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \440(ÀÇ¹þ), BOX \4,400(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´10¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â56mm¡¡ÆÃÅµ¡§¡ÊÌó¡Ë58¡ß58mm
ÁÇºà ¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥
¢§¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥éÉ÷¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É
ÌðÂå¡¢É´ÌÜµ´¤Î¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥éÉ÷¤Î¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤Ë¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ë¶´¤ó¤Ç»ý¤ÁÊâ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§Ã±ÉÊ \275(ÀÇ¹þ), BOX \5,500(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´20¼ï
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë80¡ß50mm
ÁÇºà ¡§»æ
¢§¥Ñー¥ÄÉÕ¤BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¢¨²èÁü¤Ï¡Ö¥Ñー¥ÄÉÕ¤BIG¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É ver.A¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌðÂå¡¢É´ÌÜµ´¤Î¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¡¢¸¶ºî¥³¥Þ¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ñー¥ÄÉÕ¤¤ÎBIG¤Ê¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤ä¥Ç¥¹¥¯¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \1,980(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´3¼ï¡Êver.A¡¢ver.B¡¢ver.C¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë19.1¡ß12.7cm¡¡¸ü¤ß¡§3mm¡¡¢¨ÁÈ¤ßÎ©¤ÆÁ°
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§2Ï¢¥ï¥¤¥äー¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー
¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÌðÂå&É´ÌÜµ´ 2Ï¢¥ï¥¤¥äー¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌðÂå¡¢É´ÌÜµ´¤Î¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¡¢¸¶ºî¥³¥Þ¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥»¥ê¥Õ¤ò2Ï¢¥ï¥¤¥äー¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥ー¥Û¥ë¥Àー¥Ñー¥Ä¤Ï¥ï¥¤¥äー»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¾®Êª¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \990(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´3¼ï¡ÊÌðÂå&É´ÌÜµ´¡¢ÌðÂå vol.2¡¢É´ÌÜµ´vol.2¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë½Ä40mm¡ß²£29mm¡¡¸ü¤ß¡§3mm
ÁÇºà ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë
¢§A3¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¥Ý¥¹¥¿ー
¢¨²èÁü¤Ï¡ÖA3¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¥Ý¥¹¥¿ー vol.2 ver.A¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌðÂå¡¢É´ÌÜµ´¤Î¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¡¢Âè7ÏÃ¡¢Âè23ÏÃ¤Î¸¶ºî¥³¥Þ¥¤¥é¥¹¥È¤òA3¥µ¥¤¥º¤Î¥Þ¥Ã¥È²Ã¹©¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤ªÉô²°¤Ê¤É¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \880(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´5¼ï¡Êvol.2 ver.A¡¢vol.2 ver.B¡¢Âè7ÏÃ¡¢Âè23ÏÃver.A¡¢Âè23ÏÃver.B¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§A3
ÁÇºà ¡§»æ
¢§100mm´Ì¥Ð¥Ã¥¸
ÌðÂå¡¢É´ÌÜµ´¤Î¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¤ò´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥Ð¥ó¤ä¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ËÊÂ¤Ù¤Æ¾þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \660(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´2¼ï¡Êver.A¡¢ver.B¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡ËÄ¾·Â10cm
ÁÇºà ¡§»æ¡¢¥Ö¥ê¥
¢§¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー
¢¨²èÁü¤Ï¡ÖÌðÂå&É´ÌÜµ´ ¥À¥¤¥«¥Ã¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌðÂå¡¢É´ÌÜµ´¤Î¥«¥éー¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥À¥¤¥«¥Ã¥È¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¹çÀ®»æ¤Ë¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÂÑ¿åÀ¡¦ÂÑ¸õÀ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êー¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤Ê»ý¤ÁÊª¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦»ÅÍÍ
²Á³Ê ¡§³Æ \550(ÀÇ¹þ)
¼ïÎà ¡§Á´3¼ï¡ÊÌðÂå&É´ÌÜµ´¡¢ÌðÂå¡¢É´ÌÜµ´¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§¡ÊÌó¡Ë90¡ß76mm
ÁÇºà ¡§»æ¡¢PP
¢§¼õÃí¥µ¥¤¥È¡§AMNIBUS(¥¢¥à¥Ë¥Ð¥¹)
https://amnibus.com/products/title/781?utm_source=press
https://x.com/AMNIBUS
¡ÚËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Òarma bianca
½»½ê¡§¢©164-0013 ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÌïÀ¸Ä®3－35－13 335ÃæÌî¿·¶¶¥Ó¥ë 3F
¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://armabianca.com/contact
Ã´Åö¡§óîÆ£Ä¾¼ù
Mail¡§support@amnibus.com
È¯¹Ô¸µ ³ô¼°²ñ¼Ò arma bianca
Web https://armabianca.com/
(C)¥è¥Í¥À¥³¥¦/ÂçÍÎ¿Þ½ñ