Åì³¤ÅÅ»Ò¤Î°û¼ò±¿Å¾ËÉ»ß¶µ°é¥á¥Ë¥åー¤¬ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÊä½õ¶âÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¡¡¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢±ó³Ö¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¼«Æ°ÅÀ¸Æ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢±¿¹Ô´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÅì³¤ÅÅ»Ò³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ùËÜÅ¯Ìé)¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢Åö¼Ò¤Î°û¼ò±¿Å¾ËÉ»ß¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Î½õÀ®¶âÂÐ¾Ý¶µ°é¥á¥Ë¥åー¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Åì³¤ÅÅ»Ò¤Î°û¼ò±¿Å¾ËÉ»ß¶µ°é¥á¥Ë¥åー¤¬ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÊä½õ¶âÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥åー¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
1¡¥¼ÒÆâ°ÂÁ´¶µ°é¼Â»Ü¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥Ë¥åー
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Á÷»ö¶È¼Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÄÌ»ö¸ÎËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¼ÒÆâ°ÂÁ´¶µ°é¤Î¼Â»Ü¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤ò¡¢»ö¶È¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊç½¸Í×¹à¡Û
ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÈï³²¼ÔÊÝ¸îÁý¿ÊÅù»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â_¼«Æ°¼Ö±¿Á÷»ö¶È¤Î°ÂÁ´Áí¹çÂÐºö»ö¶È¤ÎÉô¡Ê¼ÒÆâ°ÂÁ´¶µ°é¡Ë_¸øÊçÍ×ÎÎ
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/data/r7_kouboyouryo_consul.pdf
¡ÚÇ§Äê¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¡Û
Êä½õÂÐ¾Ýµ¡´ï°ìÍ÷_¼ÒÆâ°ÂÁ´¶µ°é¤Î¼Â»Ü¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¡Ê»ö¸ÎËÉ»ß¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î³èÍÑ»ö¶È¡Ë
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/subcontents/data/r7_consul.pdf
2¡¥°û¼ò±¿Å¾ËÉ»ß¹ÖºÂµÚ¤ÓËÉ»ßÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤Î¶µ°é¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥Ë¥åー¤Ë¡¢¡Ö～°û¼ò±¿Å¾¥¼¥í¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë～ ±¿Í¢´ë¶È¡¦Ë¡¿Í¤à¤±°û¼ò±¿Å¾ËÉ»ß¹ÖºÂ ¤ª¤è¤ÓËÉ»ßÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡×¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¶µ°é¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢±¿Í¢´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤«¤±¤ÆAUDIT¤Î¼Â»Ü¤«¤é¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Î´ðÁÃ¹ÖºÂ¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¤Î¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢¶µ°é»ñÎÁ¤Î°Ý»ý´ÉÍýÅù¤ò¹Ô¤¤¡¢»ýÂ³À¡¦·ÑÂ³À¤Î¤¢¤ë¡Ö¤«¤¿¤Á¡×¤È¤·¤Æ¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥³ー¥ë¸¡ÃÎ´ï¤ò¤¿¤À»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï°û¼ò±¿Å¾¤Ïº¬Àä¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¼Ò¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤òÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
°û¼ò±¿Å¾ËÉ»ß¹ÖºÂµÚ¤ÓËÉ»ßÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¥µー¥Ó¥¹¡Ö～°û¼ò±¿Å¾¥¼¥í¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë～ ±¿Í¢´ë¶È¡¦Ë¡¿Í¤à¤±°û¼ò±¿Å¾ËÉ»ß¹ÖºÂ ¤ª¤è¤ÓËÉ»ßÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¡×
°û¼ò±¿Å¾ËÉ»ßÂÎÀ©¤Î¡Ö¹½ÃÛ¡×
¾ÜºÙ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢kikaku@tokai-denshi.co.jp ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
3¡¥¼õÉÕ³«»ÏÆü¤ÈÊä½õ¶â¿½ÀÁ¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡2025Ç¯7·î31Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ¤«¤é¼õÉÕ³«»Ï¤Ç¤¹¡£Êç½¸Í×¹à¡¢¿½ÀÁÊýË¡Åù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£ https://hogo-zoushin.jp/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè Åì³¤ÅÅ»Ò³ô¼°²ñ¼Ò ±Ä¶È´ë²èÉô
ÅìµþÅÔÎ©Àî»Ô½ìÄ® 2-34-13 ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Âè£³¥Ó¥ë 203
E-mail:kikaku@tokai-denshi.co.jp