IIJ¡¢Æâ³ÕÉÜ¤Î¸øÊç»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö½ªËö´ü¤Î´µ¼Ô¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤¹¤ë»öÁ°»Ø¼¨½ñ¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´ºº¡×¤¬ºÎÂò
Åö¼Ò¤Ï¡¢Æâ³ÕÉÜ¤¬¼Â»Ü¤·¤¿¸øÊç»ö¶È¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ ÀèÃ¼Åª¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦¹½ÃÛµÚ¤Óµ¬À©¡¦À©ÅÙ²þ³×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº»ö¶È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¹ー¥Ñー¥·¥Æ¥£·¿¹ñ²ÈÀïÎ¬ÆÃ¶è¡Ê¢¨¡Ë¤Ç¤¢¤ë°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤ò¼Â¾ÚÃÏ°è¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤¿¡Ö½ªËö´ü¤Î´µ¼Ô¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤¹¤ë»öÁ°»Ø¼¨½ñ¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´ºº»ö¶È¡×¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë¥¹ー¥Ñー¥·¥Æ¥£·¿¹ñ²ÈÀïÎ¬ÆÃ¶è¡§ºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤òµ¬À©²þ³×¤È¤È¤â¤ËÆ³Æþ¤·¡¢ÃÏ°è¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹ÆÃ¶è¤Ç¡¢°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡¢ÂçºåÉÜ¡¢Âçºå»Ô¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅ¡¦¥±¥¢¤Î¤¢¤êÊý¤¬½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢µßµÞÈÂÁ÷»þ¤Ë´µ¼ÔËÜ¿Í¤Î°Õ»×¤¬ÇÄ°®¤µ¤ì¤º¡¢Ë¾¤Þ¤Ê¤¤À¸Ì¿°Ý»ý¼£ÎÅ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÈÂÁ÷·ï¿ô¤ÎÁý²Ã¤ÇµßµÞÂâ°÷¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´¤ÎÁýÂç¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¥ê¥½ー¥¹¤ÎÃæ¤Ç¿×Â®¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº»ö¶È¤Ï¡¢½Å¤¤ÉÂ¤ò»ý¤Ä´µ¼Ô¤ÎÀ¸Ì¿°Ý»ý¼£ÎÅ¤Î´õË¾¤Ê¤É¤Î°Õ»×¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò°åÎÅ¡¦µßµÞ¸½¾ì¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº»ö¶È¤Î³µÍ×
ËÜÄ´ºº»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¥¹ー¥Ñー¥·¥Æ¥£·¿¹ñ²ÈÀïÎ¬ÆÃ¶è¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤ò¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È¤·¤Æ¡¢µßµÞÈÂÁ÷»þ¤òÁÛÄê¤·¤¿¡Ö½Å¤¤ÉÂ¤ò»ý¤Ä´µ¼Ô¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢°å»Õ¤¬ºîÀ®¤·¤¿»öÁ°»Ø¼¨½ñÅù¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÀ°È÷¡¦³èÍÑÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç°å¤äÀ¸Ì¿ÎÑÍý¤ÎÀìÌç²È¤È¤È¤â¤ËÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÃÞÇÈÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢°åÎÅ²ð¸îÅù¤ÎÀìÌç¿¦Æ±»Î¤ò¤Ä¤Ê¤°ICT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖIIJÅÅ»Ò¡÷Ï¢ÍíÄ¢¥µー¥Ó¥¹(https://renrakucho.iij.jp/)¡×¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢ºßÂð°åÎÅ¡¦²ð¸îÊ¬Ìî¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¡×¤ä¡Ö¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¡×¤Ê¤É¤Î´µ¼Ô¾ðÊó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë½Å¤¤ÉÂ¤ò»ý¤Ä´µ¼Ô¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤¹¤ë»öÁ°»Ø¼¨½ñ¤òµßµÞ»þ¤Ë¥Çー¥¿Ï¢·È¤·¡¢¿×Â®¤«¤ÄÅ¬ÀÚ¤ÊµßµÞÂÐ±þ¤äµßµÞÂâ°÷¤Î¶ÈÌ³ÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãºÎÂò¾ðÊó¡ä
¡¦ºÎÂò¼çÂÎ¡§Æâ³ÕÉÜ ÃÏÊýÁÏÀ¸¿ä¿Ê»öÌ³¶É
¡¦ºÎÂòÆü¡¡¡§2025Ç¯7·î4Æü
¡¦»ö¶ÈÌ¾¡¡¡§¡Ö½ªËö´ü¤Î´µ¼Ô¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤¹¤ë»öÁ°»Ø¼¨½ñ¤Î³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿Ä´ºº»ö¶È¡×
¡¦¼Â¾ÚÃÏ°è¡§°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¡Ê¥¹ー¥Ñー¥·¥Æ¥£·¿¹ñ²ÈÀïÎ¬ÆÃ¶è¡Ë
¡¦¼Â»ÜÂÎÀ©¡§IIJ¡ÊÂåÉ½¼Ô¡Ë¡¢ÃÞÇÈÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡
¡¦¸ø³«URL¡§Æâ³ÕÉÜ¥¹ー¥Ñー¥·¥Æ¥£ºÎÂò·ë²Ì¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ë
¡¡https://www.chisou.go.jp/tiiki/kokusentoc/supercity/supercity_250704_saitakukekka.html
¡ãÄ´ºº»ö¶È¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡ä
¡¦»öÁ°»Ø¼¨½ñ¤ÎÀ¸Ì¿ÎÑÍýÅª´ÑÅÀ¤Ë´ð¤Å¤¯±¿ÍÑ¸¡¾Ú
¡¦µßµÞÈÂÁ÷»þÅù¤Ë¤ª¤±¤ë»öÁ°»Ø¼¨½ñ¤Î³ÎÇ§ÂÎÀ©¡¢±¿ÍÑÍ×·ï¤ÎÀ°Íý
¡¦ºßÂð°åÎÅ¡¢²ð¸î¡¢µßµÞ¤Î³ÆÀìÌç¿¦¤ò¤Ä¤Ê¤°ICT´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ
¡¦»öÁ°»Ø¼¨½ñ¤ÎÀ©ÅÙ²½¡¢É¸½à²½¤Ë¸þ¤±¤¿µ¬À©¡¢À©ÅÙ²þ³×¤Î¸¡Æ¤
¢£º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¡¢ËÜ»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ä²ÝÂê¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¹ÔÀ¯¡¦°åÎÅ¸½¾ì¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤Ë¤ª¤±¤ë»öÁ°»Ø¼¨½ñ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ÎÀ©ÅÙ²½¤È¡¢Á´¹ñÅ¸³«¤Ë¸þ¤±¤¿µ¬À©²þ³×Äó°Æ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¾ðÊó¡Û
IIJÅÅ»Ò¡÷Ï¢ÍíÄ¢¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
IIJÅÅ»Ò¡÷Ï¢ÍíÄ¢¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡ ÀèÃ¼°åÎÅ¡¦Î×¾²¸¦µæ»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー¤¬³«È¯¤·¤¿¾ðÊó¶¦Í¥Äー¥ë¡ÖÅÅ»Ò¡÷Ï¢ÍíÄ¢¡×¤ò¡¢Æ±¥»¥ó¥¿ー¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¥¯¥é¥¦¥É·¿¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¾¦ÍÑ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¹âÎð¼Ô¤ä»ùÆ¸Ê¡»ãÅù¤ÎºßÂð°åÎÅ²ð¸î¤Ë´Ø¤ï¤ëÀìÌç¿¦¡Ê°å»Õ¡¢´Ç¸î»Õ¡¢ÌôºÞ»Õ¡¢²ð¸î¥Ø¥ë¥Ñー¡¢¥±¥¢¥Þ¥Í¥¸¥ãーÅù¡Ë¤¬Áê¸ß¤Ë¾ðÊóÏ¢·È¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎICT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢2017Ç¯4·î¤è¤êÁ´¹ñ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IIJ¤Ï³Æ¹ÔÀ¯¤¬±¿±Ä¤¹¤ëºßÂð°åÎÅ²ð¸îÏ¢·È¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤Ë»²²è¤·¡¢³ÆÃÏ°è¤ÎICT¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºßÂð°åÎÅ²ð¸îÏ¢·È¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ https://www.iij.ad.jp/biz/e-note/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
IIJÅÅ»Ò¡÷Ï¢ÍíÄ¢¥µー¥Ó¥¹ µßµÞ¾ðÊóÏ¢·È¥·¥¹¥Æ¥à³µÍ× ¡Êº£²ó¤ÎÄ´ºº»ö¶È¤ÇÍøÍÑ¡Ë
¡ÖÅÅ»Ò¡÷Ï¢ÍíÄ¢¡×¤ËµßµÞ¾ðÊóÏ¢·Èµ¡Ç½¤òÄÉ²Ã¤·¡¢Ï¢ÍíÄ¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÍ×±ç¸î¼ÔÂæÄ¢¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¤ä»Ù±ç¤òË¾¤àÆâÍÆ¤òµßµÞÂâ°÷¤Ë¥Çー¥¿Ï¢·È¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µßµÞÂâ°÷¤Ï¡¢¿ÆÂ²Åù¤Î¶ÛµÞÏ¢ÍíÀè¡¦°åÎÅ²ð¸î´Ø·¸¼Ô¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÈÂÁ÷È½ÃÇ¤äÈÂÁ÷ÀèÄ´À°¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢´µ¼Ô¤¬²ÈÂ²¡¦°åÎÅ²ð¸î´Ø·¸¼Ô¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿ACP¡Ê¢¨¡Ë¾ðÊó¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤¬ºîÀ®¤·¤¿¡Ö»öÁ°»Ø¼¨½ñ¡×¤ò¡ÖÅÅ»Ò¡÷Ï¢ÍíÄ¢¡×¤òÍøÍÑ¤·¤ÆµßµÞÂâ°÷¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µßµÞÈÂÁ÷»þ¤Ë¾ÃËÉÂâ°÷¤Ï¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤ÈÁêÃÌ¤·ÈÂÁ÷È½ÃÇ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ËÜ¿Í¡¦²ÈÂ²¤Î´õË¾¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿°åÎÅÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡ËACP¡§Advance Care Planning¤ÎÎ¬¡¢°¦¾Î¤È¤·¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸²ñµÄ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£´µ¼Ô¤¬¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½ªÃÊ³¬¤Ë¤ª¤±¤ë°åÎÅ¤ä¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤é¤«¤¸¤á¹Í¤¨¡¢²ÈÂ²¤ä°åÎÅ²ð¸î¤ÎÀìÌç¿¦¤Ê¤É¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¡£