²Æ¤Ë¥¢¥¤¥¹¡¦¤«¤­É¹¤ò¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤Ï½µ¤Ë2～3²ó¤¬ºÇÂ¿¡¢½µ1²ó°Ê¾å¤Ï7³äÄ¶¡ª¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¢¥¤¥¹¤Ï200±ßÌ¤Ëþ¤¬ÂÅÅö¤â¡¢³°¿©¤Î¤«¤­É¹¤Ï1,000±ßÄ¶¤¨¤Æ¤âOK

³ô¼°²ñ¼Òmitoriz¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶ÅÄ¸÷¹¬¡Ë¤Ï¡¢¾ÃÈñ¼Ô¹ØÇã¹ÔÆ°¥Çー¥¿¥µー¥Ó¥¹¡ÖPoint of Buy(R)¡Ê°Ê²¼¡¢POB¡Ë¡×¤Î²ñ°÷2,996¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¡¦¤«¤É¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ë¤¤Æü¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢½ë¤µ¤ò¾è¤êÀÚ¤ëÄêÈÖ¤Î¡Ö¥¢¥¤¥¹¡×¤ä¡Ö¤«¤É¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤ä¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¹ØÆþ»þ¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤òÇ¯ÂåÊÌ¤Î·¹¸þ¤â´Þ¤á¤ÆÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÔÄ´ºº¥µ¥Þ¥êー¡Õ
¡¦²Æ¾ì¤Î¥¢¥¤¥¹¤ä¤«¤É¹¤ÎµÊ¿©ÉÑÅÙ¤Ï¡Ö½µ1²ó°Ê¾å¡×¤¬7³äÄ¶¤Ç¡¢ºÇÂ¿¤Ï¡Ö½µ¤Ë2～3²ó¡×¤Ç26.4¡ó
¡¦¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡×¤È¡Ö¤«¤É¹¡×¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥¹¤¬Â¿¿ôÇÉ¤â¡¢¤«¤É¹¤ÏÇ¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¿Íµ¤
¡¦¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡Öµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢½ë¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¡×¤¬53.6¡ó¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Û¤É¤½¤Î·¹¸þ¤¬¸²Ãø
¡¦½Å»ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÌ£¡×¡Ö²Á³Ê¡×¤¬ÆÍ½Ð¡£Ç¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡Ö²Á³Ê¡×½Å»ë¤«¤é¡ÖÌ£¡×½Å»ë¤Ø
¡¦¹ØÆþ²Á³Ê¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹ー¥Ñー¤Ç¤Ï¡Ö100～149±ß¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢Ìó7³ä¤Ï200±ßÌ¤Ëþ¤¬ÂÅÅö¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë
¡¦³°¿©¤Î¡Ö¤«¤É¹¡×²Á³Ê¤Ø¤Î¹Í¤¨¤Ï¤Ð¤é¤Ä¤¤¬Âç¤¤¯¡Ö1,000±ß°Ê¾å¡×¤òµöÍÆ¤¹¤ë³ä¹ç¤Ï20Âå°Ê²¼¤¬ºÇÂ¿
²Æ¾ì¤Ë¥¢¥¤¥¹¡¦¤«¤É¹¤ò¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤Ï¡Ö½µ¤Ë2～3²ó¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢½µ1²ó°Ê¾å¤ÎÈæÎ¨¤Ï7³ä¤òÄ¶¤¨¤ë
¡Ö²Æ¾ì¡Ê7·î～9·îº¢¡Ë¤Ë¥¢¥¤¥¹¡¦¤«¤É¹¤ò¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¡×¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö½µ2～3²óÄøÅÙ¡×¡Ê26.4¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö½µ¤Ë1²óÄøÅÙ¡×¡Ê20.9¡ó¡Ë¡¢¡Ö½µ¤Ë4～5²óÄøÅÙ¡×¡Ê13.6¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Û¤ÜËèÆü¡Ê½µ6²ó°Ê¾å¡Ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤â11.4¡óÂ¸ºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È½µ1²ó°Ê¾å¤ÎÉÑÅÙ¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿Í¡É¤Î³ä¹ç¤ÏÁ´ÂÎ¤Î72.3¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡×¤È¡Ö¤«¤É¹¡×¤Ï¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥àÇÉ¤¬Â¿¿ô¤â¡¢¤«¤É¹¤ÏÇ¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¿Íµ¤
¡Ö¥¢¥¤¥¹¤È¤«¤É¹¤Î¤É¤Á¤é¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤«¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡×¡Ê58.3¡ó¡¿1,746¿Í¡Ë¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÎ¾ÊýÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤ë¡×¡Ê20.9¡ó¡¿626¿Í¡Ë¡¢¡Ö¤«¤É¹¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹ー¥Ñー¤ÎÉ¹·Ï¥«¥Ã¥×¥¢¥¤¥¹¤ò´Þ¤à¡Ë¡×¡Ê11.6¡ó¡¿349¿Í¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Û¤É¡Ö¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¡×¤ÎÈæÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢¡ÖÎ¾ÊýÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¿©¤Ù¤ë¡×¤È¡Ö¤«¤É¹¡×¤ÏÇ¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤ÉÈæÎ¨¤¬¹â¤Þ¤ë·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ë¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¯¤Ë¡Ö¤«¤É¹¡×¤Ï20Âå°Ê²¼¤¬6.8¡ó¤ËÂÐ¤·¡¢60Âå°Ê¾å¤Ç¤Ï16.9¡ó¤È2ÇÜ°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Î¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÁ´¤¯¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï104¿Í¤Ç¡¢2892¿Í¤Ï¥¢¥¤¥¹¤ä¤«¤É¹¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½2¡Ë¡£
¡Ö¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤Ï¡Öµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢½ë¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¡×¤¬Á´Ç¯Âå¤ÇºÇÂ¿¤â¡¢Ç¯Âå´Ö¤Çº¹
¥¢¥¤¥¹¤ä¤«¤É¹¤ò¿©¤Ù¤ë¤È²óÅú¤·¤¿2892¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¡¦¤«¤É¹¤ò¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Öµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢½ë¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¡×¡Ê53.6¡ó¡Ë¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¿©¸å¤Î¥Ç¥¶ー¥È¤È¤·¤Æ¡×¡Ê39.6¡ó¡Ë¡¢¡Öµ¤Ê¬Å¾´¹¡¦¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¤¤È¤¡×¡Ê32.7¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢¡Öµ¤²¹¤¬¹â¤¯¡¢½ë¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¡×¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤Ï¡¢60Âå°Ê¾å¡Ê63.9¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç50Âå¡Ê54.6¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´Ç¯Âå¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇÂ¿¤Î¹àÌÜ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢20Âå°Ê²¼¡Ê42.5¡ó¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï20¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Û¤Éµ¤²¹¤Î¾å¾º¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¢¥¤¥¹¡¦¤«¤É¹¤òµá¤á¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡Ê¿ÞÉ½3¡Ë¡£
¹ØÆþ»þ¤Ë½Å»ë¤¹¤ëÅÀ¤Ï¡ÖÌ£¡×¤È¡Ö²Á³Ê¡×¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡Ö²Á³Ê¡×¤«¤é¡ÖÌ£¡×½Å»ë¤ØÊÑ²½
¥¢¥¤¥¹¤ä¤«¤É¹¤ò¿©¤Ù¤ë¤È²óÅú¤·¤¿2892¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¡¦¤«¤É¹¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖÌ£¡×¡Ê68.4¡ó¡Ë¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö²Á³Ê¡×¡Ê58.8¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î2¹àÌÜ¤¬·²¤òÈ´¤¤¤Æ¹â¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¯¡Ö¿©´¶¡×¡Ê21.6¡ó¡Ë°Ê²¼¤È¤Ï30¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¡¢¡È¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤È¡È²Á³Ê¤ÎÇ¼ÆÀ´¶¡É¤¬¹ØÇã¤ÎÂçÁ°Äó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¿©´¶¡×¤Ë¼¡¤¤¤Ç¤Ï¡Öµ¨Àá¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤«¤É¤¦¤«¡×¡Ê21.3¡ó¡Ë¤¬ÊÂ¤Ó¡Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥áー¥«ー¤Ø¤Î¿®Íê´¶¡×¡Ê16.6¡ó¡Ë¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÂÄê¤È¤¤¤¦´õ¾¯À¤¬¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¤â¶¯¤¤¹ØÇãÆ°µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤ß¤ë¤È20Âå°Ê²¼¤È30Âå¤Ç¤Ï¡Ö²Á³Ê¡×¤¬ºÇÂ¿¹àÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Û¤É¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢40Âå°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡ÖÌ£¡×¤ÎÈæÎ¨¤¬Ìó70¡ó¤È¹â¤¯¡¢Ç¯Îð¤¬¾å¤¬¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡È¤ª¤¤¤·¤µ¡É¤ò¤è¤ê½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¡Öµ¨Àá¸ÂÄê¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¾¦ÉÊ¤«¤É¤¦¤«¡×¤Î¹àÌÜ¤Ï30Âå¤¬28.7¡ó¤ÈÂ¾¤ÎÇ¯Âå¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡È¸ÂÄêÀ¡É¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤Ç¯Âå¤È¹Í»¡¤Ç¤¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¿ÞÉ½4¡Ë¡£
¡ÚµöÍÆ²Á³Ê¡Û¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¢¥¤¥¹¤Ï200±ßÌ¤Ëþ¤¬7³ä¡¢³°¿©¤«¤É¹¤Ï¤Ð¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê2³ä¤Ï1,000±ß°Ê¾å¤Ç¤âOK
¥¢¥¤¥¹¤ä¤«¤É¹¤ò¿©¤Ù¤ë¤È²óÅú¤·¤¿2892¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥¹¤È¤«¤É¹¤ËÊ§¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤È»×¤¦¶â³Û¡×¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹ー¥Ñー¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Î²Á³ÊÂÓ¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö100～149±ß¡×¡Ê34.8¡ó¡Ë¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö150～199±ß¡×¡Ê26.1¡ó¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö100±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ê8.2¡ó¡Ë¤â²Ã¤¨¤ë¤È¡¢199±ß°Ê²¼¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï69.1¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢7³ä¶á¤¯¤Î¿Í¤¬200±ßÌ¤Ëþ¤òÂÅÅö¤Ê²Á³ÊÂÓ¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
³°¿©¤Ç¤«¤É¹¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¤ËÊ§¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤È»×¤¦²Á³Ê¤Ï¡Ö400～599±ß¡×¡Ê21.0¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö800～999±ß¡×¡Ê15.6¡ó¡Ë¡¢¡Ö400±ßÌ¤Ëþ¡×¡Ê15.4¡ó¡Ë¤ÈÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤Î²Á³ÊÂÓ¤âÂç¤¤Êº¹¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢¡Ö³°¤Ç¤Ï¤«¤É¹¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×¡Ê13.8¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦²óÅú¤âÆ±¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢¤«¤É¹¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù½Ð°Õ¼±¤ä³°¿©»þ¤Î¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤Ë¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¯¡¢²Á³Ê¤Ø¤ÎµöÍÆÅÙ¤ä³°¿©¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ëー¥º¤ÎÂ¿ÍÍ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢20Âå°Ê²¼¤Ç¤Ï¡Ö1,000±ß°Ê¾å¡×¤òµöÍÆ¤¹¤ë²óÅú¤¬26.6¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢Â¾¤ÎÇ¯Âå¤è¤ê¤â¹â¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö1,500±ß°Ê¾å¡×¤Î²óÅú¤â6.2¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢20Âå°Ê²¼¤Ï³°¿©¤Ç¤Î¤«¤É¹¤Ë°ìÄê¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡Ö³°¤Ç¤Ï¤«¤É¹¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×¤â28.3¡ó¤È¹â¤¯¡¢³°¿©¤Ç¤Î¤«¤É¹¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬Æó¶Ë²½¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¯Âå¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê¿ÞÉ½5¡Ë¡£
¡Ú¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº³µÍ×¡Û
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î8Æü～8·î10Æü
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§mitoriz¤Î¾ÃÈñ¼Ô¹ØÇã¹ÔÆ°¥ì¥Ýー¥È¥Çー¥¿¥µー¥Ó¥¹¡ÖPoint of Buy(R)¡×¤ÎÅÐÏ¿²ñ°÷¡ÊPOB²ñ°÷¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡POB²ñ°÷¡ÊÊ¿¶ÑÇ¯Îð48.9ºÐ¡Ë
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¼«¼ÒÄ´ºº¡ÊÍ¸ú²óÅú¿ô¡§2,996·ï¡Ë
¾ÃÈñ¼Ô¹ØÇã¹ÔÆ°¥Çー¥¿¥µー¥Ó¥¹¡ÖPoint of Buy(R)¡×
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¾ÃÈñ¼Ô¹ØÇãDB¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥áー¥«ー¤ä¾®Çä¤ê¤Ê¤É¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¥ì¥·ー¥È¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿¹ØÇã¾ðÊó¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢POS¤äID-POS¥Çー¥¿¤Ç³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾®Çä¤ê¥Á¥§ー¥ó¤Î¥Çー¥¿¤ä¡¢¸Ä¤Î¥æー¥¶ー¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¥½ー¥¹¡Ë¤ËÉ³¤Å¤¤¤¿¡¢¶ÈÂÖ¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¹ØÇã¹ÔÆ°¤äÊ»Çä¾¦ÉÊ¤Ê¤ÉÃÇÂ³Åª¤Ê¹ØÇã¹ÔÆ°¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Point of Buy(R)¡§https://www.mitoriz.co.jp/lp/pob/
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§https://www.mitoriz.co.jp/business/service/digitalmarketing-multi-idpos/
全国の主婦を中心とした60万人を超える登録スタッフネットワーク（アンケート会員含む）を活用し、北海道から沖縄まで全国のドラッグストアやスーパー、コンビニ、専門店など227,537店舗以上をカバーし、営業支援（ラウンダー）や市場調査（ミステリーショッパー、店頭調査など）を実施しています。
¥¥ã¥¹¥È¡¦¥Çー¥¿¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¿Í¤ä¥â¥Î¤ÎÀøºß²ÁÃÍ¤ò¸²ºß²½¤µ¤»¡¢¼Ò²ñ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£