²Ö²¦¡¢¼çÎÏ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡×¤ò¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡¤µ¤é¤Ê¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É²½¤ò²ÃÂ® ¡¡～¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡¡¾øµ¤¤á¤°¤ë¥·¥êー¥º¡×È¯Çä～
²Ö²¦³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡¦Ä¹Ã«Éô²Â¹¨¡Ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥·¥ãー¥×¥È¥Ã¥×ÀïÎ¬¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¤Î¼çÎÏ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É²½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡¡¾øµ¤¤Ç¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡×¤ò²þÎÉ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡¡¾øµ¤¤á¤°¤ë¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡×¤ò¡¢2025Ç¯8·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾øµ¤¤á¤°¤ë¥·¥êー¥º¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤ÎÂ¾¡¢¼ó¤â¤È¥·ー¥È¤ÈÂ¥·ー¥È¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤âºþ¿·¡£¡È¤°¤ë¤°¤ë¹¥½Û´Ä¡É¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡×¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍÄó°Æ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ö²¦¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Î¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡×¤Î°ìÂÎ±¿±Ä¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î°éÀ®¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¤á¤°¤ê¥º¥à¡¡¾øµ¤¤á¤°¤ë¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡¡Ìµ¹áÎÁ¡¡12ËçÆþ¡Ù
1¡¥È¯Çä¤Î¤Í¤é¤¤
2005Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡×¤Ï¡¢·ò¹¯¤Ç¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤Êý¡¹¤ÎËèÆü¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡¢²Ö²¦¤Î¼çÎÏ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¿´ÃÏ¤è¤¤¾øµ¤¤Î²¹Ç®¤¬·ì¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¡¢¸ª¤ä¹ø¤Î¤³¤ê¤ò¤Û¤°¤¹¡Ö¾øµ¤¤Î²¹Ç®¥·ー¥È¡×¡Ê°ìÈÌ°åÎÅµ¡´ï¡Ë¤ä¡¢³Û¤ä¼ó¤â¤È¡¢Â¤ËÅ½¤Ã¤ÆÁÖ²÷´¶¤¬Ä¹¤¯Â³¤¯¡ÖÅ½¤ëÃº»À¥·¥êー¥º¡×¡Ê»¨²ß¡Ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤ÇÌòÎ©¤Ä¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö¾øµ¤¤Ç¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡×¡Ê»¨²ß¡Ë¤Ï¡¢2007Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Ä¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¾øµ¤¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¤¡×¡Öµ¤Ê¬¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹¥É¾¤ÎÀ¼¤òÂ¿¿ô¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¬Æü´Ñ¸÷µÒ¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤âÆüËÜ¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ¹â¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó²Ö²¦¤Ï¡¢Ìó40¡î¤Î¾øµ¤Íá¤Ë¤è¤ë¿´ÃÏ¤è¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤ÎÁÇºà¤È¹½Â¤¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾øµ¤¤¬Æ¨¤²¤Ë¤¯¤¤¿·Àß·×¤È¤·¤Æ¡¢½¾ÍèÉÊ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸ü¤ß¤òÌó2.6ÇÜ*1¡¢ÊÝ²¹À¤òÌó1.5ÇÜ*1¤Ë¹â¤á¤¿ÉÔ¿¥ÉÛ¤òºÎÍÑ¡£¤µ¤é¤Ë²£Êý¸þ¤Ø¤Î¥·ー¥È¤Î¿¤Ó¤ä¤¹¤µ¤òÌó162¡ó*1¸þ¾å¤µ¤»¡¢´é¤Î±úÆÌ¤Ø¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤Î²þÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÜ¤â¤È¤Î¾øµ¤¤á¤°¤êÎÌ¤òÌó113¡ó*1Áý²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¦ÉÊÌ¾¤â¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡¡¾øµ¤¤á¤°¤ë¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡×¤Ø¤È°ì¿·¤·¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤È¤È¤â¤Ëºþ¿·¡£¥Ö¥é¥ó¥ÉÁ´ÂÎ¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥ê¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ËºÝ¤·¡¢¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢²Ö²¦¾å³¤¡¢²Ö²¦ÂæÏÑ¡¢¤ª¤è¤Ó¥«¥Í¥Ü¥¦¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥³¥ê¥¢¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤Î¼Ò°÷¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥Üー¥Àー¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸³è¼ÔÄ´ºº¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿·¾¦ÉÊ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È³«È¯¡¢¥í¥´¤ä¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎºöÄê¤Þ¤Ç¤ò¶¦Æ±¤Ç¿Ê¹Ô¡£¹ñ¤äÃÏ°è¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¡¢°ì´Ó¤·¤¿²ÁÃÍÄó°Æ¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤ò´Þ¤à¥¢¥¸¥¢»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¡¢º£¸å¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò¤è¤ê°ìÁØ²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â²Ö²¦¤Ï¡¢¡È¤°¤ë¤°¤ë¹¥½Û´Ä¡É¤ò·Ç¤²¤ë¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¸³è¼Ô¤Î·ò¤ä¤«¤Ç²÷Å¬¤Ê¤¯¤é¤·¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
*1 Åö¼Ò½¾ÍèÉÊÈæ
2¡¥¾¦ÉÊÌ¾¡¿ÆâÍÆÎÌ¡¿²Á³Ê[É½: https://prtimes.jp/data/corp/70897/table/558_1_0c903b40c2c44c1bbc9817daabb5454c.jpg?v=202508251126 ]
¢¨¤¤¤º¤ì¤â¥áー¥«ー´õË¾¾®Çä²Á³Ê¤ÏÀßÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
´ûÂ¸¤Î¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡¡¾øµ¤¤Ç¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡¡¥íー¥º¤Î¹á¤ê¡×¤È¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡¡¾øµ¤¤Ç¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡¡¥á¥ó¥Èー¥ëin¡×¤Ï¡¢2025Ç¯8·îËö¤ËÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£
3¡¥¾¦ÉÊÆÃÄ¹
¤°¤ë¤°¤ë¹¥½Û´Ä¡ª
¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡×¤Î¾øµ¤¤á¤°¤êÀß·×
¤ªÉ÷Ï¤¤Î¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¡¡Ìó40¡î¤ò¥ー¥×¡ª
²÷Å¬»þ´Ö¡¡Ìó20Ê¬·ÑÂ³
¾øµ¤¤òÎ¯¤á¹þ¤àÊÝ²¹ÀÌó1.5ÇÜ*1
¶Ë¸ü¤ä¤ï¤é¤«ÉÔ¿¥ÉÛºÎÍÑ¡¡¤Õ¤¯¤é¤ó¤ÇÌ©Ãå¥Õ¥£¥Ã¥È
Ë»¤·¤¤Æü¡¹¡¢Æ¯¤Â³¤±¤¿ÌÜ¤Ë¡¢²¹¤«¤¤¾øµ¤¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¡£
µ¤Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤¤Û¤°¤µ¤ì¤Æ¿´ÃÏ¤è¤µ¤á¤°¤ë¡£
*1 Åö¼Ò½¾ÍèÉÊÈæ
¡ü ³«Éõ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç²¹¤Þ¤ë
¡ü »È¤¤¤¤ê¥¿¥¤¥×
¡ü ÃË½÷·óÍÑ¥µ¥¤¥º
¡ü °åÎÅµ¡´ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
4¡¥¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡¡¾øµ¤¤á¤°¤ë¥·¥êー¥º¡×¡¡¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡¡¾øµ¤¤á¤°¤ë¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢´ûÂ¸¤Î¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡¡¾øµ¤¤Ç¥°¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡¡¼ó¤â¤È¤¢¤Ã¤¿¤«¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ï¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡¡¾øµ¤¤á¤°¤ë¼ó¤â¤È¥·ー¥È¡¡¥°¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¡×¤Ø¡¢´ûÂ¸¤Î¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡¡¤¸¤ó¤ï¤ê¥¹¥Áー¥à¡¡Â¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ï¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡¡¾øµ¤¤á¤°¤ëÂ¥·ー¥È¡×¤ØÌ¾¾Î¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÊÑ¹¹¡£¥·¥êー¥º¥Èー¥¿¥ë¤Ç°éÀ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
5¡¥È¯ÇäÆü¡¿Å¸³«¹ñ¡¦ÃÏ°è
2025Ç¯8·î30Æü¡¿ÆüËÜÁ´¹ñ
2025Ç¯9·î°Ê¹ß¡¿¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡×Å¸³«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë½ç¼¡Å¸³«
²Ö²¦¾å³¤¡¢²Ö²¦¹á¹Á¡¢²Ö²¦ÂæÏÑ¡¢¤ª¤è¤Ó¥«¥Í¥Ü¥¦¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¥³¥ê¥¢¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤è¤êÈÎÇä
´ØÏ¢¾ðÊó
¡Ö¤á¤°¤ê¥º¥à¡×¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
https://www.kao.co.jp/megrhythm/
²Ö²¦¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î¤¤¤Î¤Á¤ò¼é¤ë¡×¤òÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¡ÖK27¡×¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¡¢À¤³¦¤ÎÃæ¤ÇÃ¯¤«¤Ë¤È¤Ã¤Æ·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ê¤ë¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥·¥ãー¥×¥È¥Ã¥×¡×»ö¶È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£