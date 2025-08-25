¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¹á¹ÁÅÀ¿´ÀìÌçÅ¹¡ÖÅº¹¥±¿¡Ê¥Æ¥£¥à¡¦¥Ûー¡¦¥ï¥ó¡Ë¡×±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¸ø³«µÇ° ¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤òÈÎÇä
±Ç²è´Ñ¾Þ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü
ÈÎÇä´ü´Ö ¡§ 2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¡ÖÅº¹¥±¿¡×¹ñÆâ³ÆÅ¹¡ÊÆüÈæÃ«Å¹¡¿¿·½É¥µ¥¶¥ó¥Æ¥é¥¹Å¹¡¿Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£ ¥é¥¯ー¥¢Å¹¡¿ÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹¡Ë
Èþ¿©¤Î³¹¡¦¹á¹Á¤Ç¿Íµ¤¤ÎÅÀ¿´¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÅº¹¥±¿¡ÊTim Ho Wan/¥Æ¥£¥à¡¦¥Ûー¡¦¥ï¥ó¡Ë¡×¤Î¹ñÆâÅ¹ÊÞ¡ÊÆüÈæÃ«Å¹/¿·½É¥µ¥¶¥ó¥Æ¥é¥¹Å¹/Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£ ¥é¥¯ー¥¢Å¹/ÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹¡Ë¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡Ê8·î29Æü¸ø³«¡Ë¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡¢±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ì¥â¥ó¥Á¥¥ó¤È¿åñ»Ò¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢¤µ¤é¤Ë¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò²Ã¤¨¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー3ÉÊ¤ò8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡
¢¡ ±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¤¢¤Î¥á¥Ë¥åー¤òÅº¹¥±¿¤Ç¡ª
¡¡
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿åñ»Ò¡×¡¢¡Ö¥ì¥â¥ó¥Á¥¥ó¡×¡¢¡Ö¥Ýー¥íー¥ä¥ª¡×¤Î3ÉÊ¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î·ß°æÎá»Ò¡ÊµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ë¤ÈÀèÇÚ¼Ò°÷¡¦¹©Æ£È¯(¿å¾å¹±»Ê¡Ë¤¬°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ëÎÁÍý¤Ç¡¢¥¹¥Èー¥êー¤Î½ÅÍ×¤ÊÌòÌÜ¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë·àÃæ¥á¥Ë¥åー¤«¤é¤Ï¡¢²«¶â¤Î¥¹ー¥×¤ËÉâ¤«¤Ö¤×¤ê¤×¤ê¤Î¡Ö¿åñ»Ò¡×¡¢¥«¥ê¥«¥ê¤ËÍÈ¤²¤é¤ì¤¿·ÜÆù¤ËÀ÷¤ß¤¿´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥ì¥â¥ó¥½ー¥¹¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥ì¥â¥ó¥Á¥¥ó¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¶ºîÌ¡²è¤«¤é¤Ï¡¢´Å¤¤¥¯¥Ã¥ーÀ¸ÃÏ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤Ë¥Ð¥¿ー¤ò¶´¤ó¤À²Û»Ò¥Ñ¥óÉ÷¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¥Ýー¥íー¥ä¥ª¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¸¶ºîÌ¡²è¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¹á¹ÁÈ¯¾Í¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£
¤É¤ì¤â¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÉ¬¤º¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¡£¥á¥Ë¥åー¤ò¿©¤Ù¤Æ¤«¤é±Ç²è¤ò³Ú¤·¤à¤«¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤«¤é¥á¥Ë¥åー¤ò³Ú¤·¤à¤«¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¡£±Ç²è¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢Í·¤Ó¿´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥á¥Ë¥åー¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢±Ç²è¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¢¡ ±Ç²è´Ñ¾Þ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
¡¡
¤Þ¤¿¡¢SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡¢¡ÖTim Ho Wan Japan¡×¸ø¼°Instagram¡Ê¡÷timhowanjapan¡Ë¡¢¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¸ø¼°Instagram¡Ê¡÷kowloongr_jp¡Ë¤ÎÎ¾Êý¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¤¦¤¨¡¢³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤ò¤¤¤¤¤Í¡ª¤·¤ÆÄº¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç10ÁÈ20Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×±Ç²è´Ñ¾Þ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡
¡ÖÅº¹¥±¿¡× ¡ß ±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡× ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¼Â»Ü³µÍ×
¡¡
¡þ ÆâÍÆ¡§
¡¡① ´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¡Ê3ÉÊ¡Ë¤ÎÈÎÇä
¡¡② SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü
¡¡
¡ã ´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åーÈÎÇä ¡ä
¡¡
¡þ ÈÎÇä´ü´Ö¡§
¡¡2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡þ ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡§
¡¡¡¦ ¡Ö¿åñ»Ò¡× 980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¦ ¡Ö¥ì¥â¥ó¥Á¥¥ó¡× 980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¦ ¡Ö¥Ýー¥íー¥ä¥ª¡× 580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡þ ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§
¡¡ÆüÈæÃ«Å¹
¡¡¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1-2-2 ÆüÈæÃ«¥·¥ã¥ó¥Æ ÊÌ´Û1F ¡¿ TEL 03¡¾6550¡¾8818¡Ë
¡¡¿·½É¥µ¥¶¥ó¥Æ¥é¥¹Å¹
¡¡¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ2ÃúÌÜ2－2 ¡¿ TEL 03-6304-2861¡Ë
¡¡Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£ ¥é¥¯ー¥¢Å¹
¡¡¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è½ÕÆü1ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡¡¥é¥¯ー¥¢2F ¡¿ TEL 03-6801-8212¡Ë
¡¡ÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹
¡¡¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ1ÃúÌÜ15ÈÖ21¹æ ¡¿ TEL 06-6450-8277¡Ë
¡ã SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ¡ä
¡¡
¡þ ¼Â»Ü´ü´Ö¡§
¡¡2025Ç¯8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë 11»þ～£¹·î1Æü¡Ê·î¡Ë15»þ
① ¡ÖTim Ho Wan Japan¡×¸ø¼°Instagram¡Ê¡÷timhowanjapan¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
② ¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¸ø¼°Instagram¡Ê¡÷kowloongr_jp¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
③ ³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×
¾åµ£³¹àÌÜ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤«¤éÃêÁª¤Ç10ÁÈ20Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×±Ç²è´Ñ¾Þ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡
¡¡
¡ÖÅº¹¥±¿¡× ¡ß ±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡× ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー
¡¡
¿åñ»Ò¡¡980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤×¤ê¤×¤ê³¤Ï·¤Ë¥¥¯¥é¥²¡¢ä£¤òÆþ¤ì¤¿ñ²¤ò¡¢ÇöÈé¤ÇÊñ¤ß¡¢Ç®¡¹¤Î¥¹ー¥×¤Ç»Å¾å¤²¤¿°ïÉÊ¡£
¤Ò¤È¤¯¤Á¤ÇËÜ¾ì¹á¹Á¤ÎÌ£¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡
¥ì¥â¥ó¥Á¥¥ó¡¡980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î°ìÉÊ¤ò¡ÖÅº¹¥±¿¡×É÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª
¥µ¥¯¥µ¥¯°á¤Î·ÜÅâÍÈ¤²¤Ë´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥ì¥â¥ó¥½ー¥¹¤¬Íí¤ó¤ÀÌ¥ÏÇ¤Î¥á¥Ë¥åー¡£
¡¡
¡¡
¥Üー¥í―¥ä¥ª¡¡580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î²«¶â¿§¤ÎÈé¤Ï¥µ¥¯¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¡£
´Å¤¤¹á¤ê¤È¥Ð¥¿ー¤Î¥³¥¯¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¹¥¤ー¥ÄÅÀ¿´¡£
¡¡
¡¡
±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡¡
¡¡
2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë ·à¾ì¸ø³«¡¡¡¡µÈ²¬⾥ÈÁ¡ß⽔¾å¹±»ÊW ¼ç±é
¡¡
²û¤«¤·¤µ¤Ç°î¤ì¤ë³¹¡¦¶å⿓¤ÇÆæ¤ÈÈëÌ©¤¬¸òºø¤¹¤ë⼤⼈¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ö¶å⿓¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡£
¡ÖÎø¤Ï⾬¾å¤¬¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤ÎÈý⽉¤¸¤å¤óºÇ¿·ºî¤Ç¤¢¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤È¼Â¼Ì±Ç²è¤ÎW¥á¥Ç¥£¥¢²½¤¬¼Â¸½¡£±Ç²èÈÇ¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ï¡¢¼Â¼Ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥⼒¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤·ß°æÎá⼦¤È¡¢Ã¯¤Ë¤âÌÀ¤«¤»¤Ê¤¤²áµî¤ò»ý¤Ä⼯Æ£È¯¡£²òÂÎ¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î¶å⿓¾ëºÖ¤ÇÊë¤é¤¹⼆⼈¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¯¤Û¤É¶å⿓¤ÎÆæ¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¿¿Áê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯»þ¡¢⼆⼈¤¬Áª¤ÖºÇ¸å¤ÎÁªÂò¤È¤Ïーー¡£
¸½ºß¤Ï¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶åÎ¶¾ëºÖ¡×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¤Ç¤â»¨Â¿¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤òÂ¿¤¯»Ä¤¹ÂæÏÑ¤Ç¥í¥±¤ò¼Â»Ü¡£
¿¿²Æ¤ÎÂæÏÑ¤Ç¤Î»£±Æ¤ÇÈþ¤·¤¯ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿ ¡È¶å⿓¡É¤Ç¡¢⼼¼æ¤«¤ì¤ë¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ÈÀÚ¤Ê¤¤ÎøÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡
¡¡
[¥¥ã¥¹¥È]¡¡µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¡¿å¾å¹±»Ê¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡胗½ÓÂÀÏº¡¡Çßß·ÈþÇÈ(ÇµÌÚºä46)¡¡Á½¾¯½¡(¥Õ¥£¥¬¥í¡¦¥Ä¥§¥ó)¡¡²ÖÀ¥¶×²»
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ÛË¬ÂÀÏ¯¡¡»°Åç¤æ¤¿¤«¡¡¥µ¥Ø¥ë¡¦¥íー¥º¡¡¡¿ ´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£ー¡¡»³Ãæ¿ò¡¡ÅèÅÄµ×ºî
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÎµÀ±ÎÃ
[¸¶ºî] ¡¡Èý·î¤¸¤å¤ó¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×Ï¢ºÜ¡Ë
[´ÆÆÄ] ¡¡ÃÓÅÄÀé¿Ò
[µÓËÜ] ¡¡ÏÂÅÄÀ¶¿Í¡¡ÃÓÅÄÀé¿Ò
[²»³Ú] ¡¡¾®»³³¨Î¤Æà
[¼çÂê²Î] ¡¡Kroi¡ÖHAZE¡×¡ÊIRORI Records / PONY CANYON INC.¡Ë
[À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó] ¡¡ROBOT
[À©ºî¶¨ÎÏ]¡¡¤µ¤¶¤Ê¤ß
[´ë²è¡¦ÇÛµë] ¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ïー¥¯¥¹
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://kowloongr.jp/¡¡
©Èý·î¤¸¤å¤ó¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¡
¡ÖÅº¹¥±¿¡ÊTim Ho Wan¡¿¥Æ¥£¥à¡¦¥Ûー¡¦¥ï¥ó¡Ë¡×¤È¤Ï
¡¡
¡ÖÅº¹¥±¿¡×¤Ï¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ß¥·¥å¥é¥ó3¥ÃÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ë¹á¹Á¤Î¹ÅìÎÁÍýÅ¹¡ØÎ¶·Ê¸®¡Ù¤ÎÅÀ¿´»Õ¤òÌ³¤á¤¿¥·¥§¥Õ¤¬¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¡¢¡È¤è¤ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢Æü¾ïÅª¤ËËÜÊª¤ÎÌ£¤ò¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤ÈÆÈÎ©¤·¤Æ2009Ç¯¡¢¹á¹Á¤ËÁÏ¶È¤·¤¿ÅÀ¿´ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£ Æü¾ïÅª¤ÊÎÁ¶â¤Ç°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤à»ö¤¬¤Ç¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤ÆÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢2010Ç¯¤Ë¤ÏSham Shui PoÅ¹¡Ê½»½ê¡§G/F, 9-11 Fuk Wing Street, Sham Shui Po, Kowloon¡Ë¤¬¥ß¥·¥å¥é¥ó1¥ÃÀ±¤ò³ÍÆÀ¡¢º£¤Ç¤Ï¹á¹Á¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤âµÍ¤á¤«¤±¤ëÀ¤³¦ÅªÍÌ¾Å¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2018Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ½é¾åÎ¦¤È¤·¤Æ¡ÖÆüÈæÃ«Å¹¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¡£¹á¹ÁÆ±ÍÍ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÁ´¤ÆÅ¹ÊÞ¿ßË¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼êÂ¤¤ê¤µ¤ì¤¿ÅÀ¿´¤ò¡¢¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¡£Íâ2019Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¿·½É¥µ¥¶¥ó¥Æ¥é¥¹Å¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÆüÈæÃ«Å¹¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÎÁÍý¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢ËÜÊª¤ÎÌ£¤ò¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯5·î¤Ë¹ñÆâ3¹æÅ¹¤È¤·¤Æ¡ÖÅìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£ ¥é¥¯ー¥¢Å¹¡×¤¬¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¹ñÆâ4¹æÅ¹¤Ë¤·¤Æ´ØÀ¾½éÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ë¡ÖÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡ã¡ãÅº¹¥±¿ Å¹ÊÞ³µÍ×¡ä¡ä
¡¡
¡ú ÆüÈæÃ«Å¹
¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1ÃúÌÜ2-2 ÆüÈæÃ«¥·¥ã¥ó¥Æ ÊÌ´Û1F ¡¿ TEL 03¡¾6550¡¾8818
¡ú ¿·½É¥µ¥¶¥ó¥Æ¥é¥¹Å¹
¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ2ÃúÌÜ2－2 ¡¿ TEL 03-6304-2861
¡ú Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£ ¥é¥¯ー¥¢Å¹
¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è½ÕÆü1ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡¡¥é¥¯ー¥¢2F ¡¿ TEL 03-6801-8212
¡ú ÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹
¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ1ÃúÌÜ15ÈÖ21¹æ ¡¿ TEL 06-6450-8277
¸ø¼°HP¡§ https://timhowan.jp/
¡¡
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò WDI JAPAN¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡¡¡TEL¡§03-3470-5307
¹Êó¡§ÂçÎÓ¡¡ohbayashi@wdi.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI ¹Êó¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à
https://www.wdi.co.jp/contact/press
ÈÎÇä´ü´Ö ¡§ 2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§¡ÖÅº¹¥±¿¡×¹ñÆâ³ÆÅ¹¡ÊÆüÈæÃ«Å¹¡¿¿·½É¥µ¥¶¥ó¥Æ¥é¥¹Å¹¡¿Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£ ¥é¥¯ー¥¢Å¹¡¿ÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹¡Ë
Èþ¿©¤Î³¹¡¦¹á¹Á¤Ç¿Íµ¤¤ÎÅÀ¿´¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖÅº¹¥±¿¡ÊTim Ho Wan/¥Æ¥£¥à¡¦¥Ûー¡¦¥ï¥ó¡Ë¡×¤Î¹ñÆâÅ¹ÊÞ¡ÊÆüÈæÃ«Å¹/¿·½É¥µ¥¶¥ó¥Æ¥é¥¹Å¹/Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£ ¥é¥¯ー¥¢Å¹/ÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹¡Ë¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡Ê8·î29Æü¸ø³«¡Ë¤Î¸ø³«¤òµÇ°¤·¤¿¥³¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡¢±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ì¥â¥ó¥Á¥¥ó¤È¿åñ»Ò¤ò¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¡¢¤µ¤é¤Ë¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò²Ã¤¨¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥Ë¥åー3ÉÊ¤ò8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢ÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡
¢¡ ±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¤¢¤Î¥á¥Ë¥åー¤òÅº¹¥±¿¤Ç¡ª
¡¡
¤³¤Î¤¿¤Ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿åñ»Ò¡×¡¢¡Ö¥ì¥â¥ó¥Á¥¥ó¡×¡¢¡Ö¥Ýー¥íー¥ä¥ª¡×¤Î3ÉÊ¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥åー¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î·ß°æÎá»Ò¡ÊµÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ë¤ÈÀèÇÚ¼Ò°÷¡¦¹©Æ£È¯(¿å¾å¹±»Ê¡Ë¤¬°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ëÎÁÍý¤Ç¡¢¥¹¥Èー¥êー¤Î½ÅÍ×¤ÊÌòÌÜ¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë·àÃæ¥á¥Ë¥åー¤«¤é¤Ï¡¢²«¶â¤Î¥¹ー¥×¤ËÉâ¤«¤Ö¤×¤ê¤×¤ê¤Î¡Ö¿åñ»Ò¡×¡¢¥«¥ê¥«¥ê¤ËÍÈ¤²¤é¤ì¤¿·ÜÆù¤ËÀ÷¤ß¤¿´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥ì¥â¥ó¥½ー¥¹¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥ì¥â¥ó¥Á¥¥ó¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸¶ºîÌ¡²è¤«¤é¤Ï¡¢´Å¤¤¥¯¥Ã¥ーÀ¸ÃÏ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤Ë¥Ð¥¿ー¤ò¶´¤ó¤À²Û»Ò¥Ñ¥óÉ÷¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¥Ýー¥íー¥ä¥ª¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¸¶ºîÌ¡²è¤Ë¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤¹á¹ÁÈ¯¾Í¥á¥Ë¥åー¤Ç¤¹¡£
¤É¤ì¤â¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤éÉ¬¤º¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¡£¥á¥Ë¥åー¤ò¿©¤Ù¤Æ¤«¤é±Ç²è¤ò³Ú¤·¤à¤«¡¢±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤«¤é¥á¥Ë¥åー¤ò³Ú¤·¤à¤«¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¡£±Ç²è¤Î¥¹¥Èー¥êー¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢Í·¤Ó¿´¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥á¥Ë¥åー¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢±Ç²è¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡
¢¡ ±Ç²è´Ñ¾Þ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ëSNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü
¡¡
¤Þ¤¿¡¢SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¡¢¡ÖTim Ho Wan Japan¡×¸ø¼°Instagram¡Ê¡÷timhowanjapan¡Ë¡¢¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¸ø¼°Instagram¡Ê¡÷kowloongr_jp¡Ë¤ÎÎ¾Êý¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¤¦¤¨¡¢³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤ò¤¤¤¤¤Í¡ª¤·¤ÆÄº¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç10ÁÈ20Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×±Ç²è´Ñ¾Þ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡
¡ÖÅº¹¥±¿¡× ¡ß ±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡× ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¼Â»Ü³µÍ×
¡¡
¡þ ÆâÍÆ¡§
¡¡① ´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¡Ê3ÉÊ¡Ë¤ÎÈÎÇä
¡¡② SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü
¡¡
¡ã ´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åーÈÎÇä ¡ä
¡¡
¡þ ÈÎÇä´ü´Ö¡§
¡¡2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡þ ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡§
¡¡¡¦ ¡Ö¿åñ»Ò¡× 980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¦ ¡Ö¥ì¥â¥ó¥Á¥¥ó¡× 980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¦ ¡Ö¥Ýー¥íー¥ä¥ª¡× 580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡þ ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§
¡¡ÆüÈæÃ«Å¹
¡¡¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1-2-2 ÆüÈæÃ«¥·¥ã¥ó¥Æ ÊÌ´Û1F ¡¿ TEL 03¡¾6550¡¾8818¡Ë
¡¡¿·½É¥µ¥¶¥ó¥Æ¥é¥¹Å¹
¡¡¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ2ÃúÌÜ2－2 ¡¿ TEL 03-6304-2861¡Ë
¡¡Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£ ¥é¥¯ー¥¢Å¹
¡¡¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è½ÕÆü1ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡¡¥é¥¯ー¥¢2F ¡¿ TEL 03-6801-8212¡Ë
¡¡ÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹
¡¡¡ÊÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ1ÃúÌÜ15ÈÖ21¹æ ¡¿ TEL 06-6450-8277¡Ë
¡ã SNS¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ¡ä
¡¡
¡þ ¼Â»Ü´ü´Ö¡§
¡¡2025Ç¯8·î26Æü¡Ê²Ð¡Ë 11»þ～£¹·î1Æü¡Ê·î¡Ë15»þ
① ¡ÖTim Ho Wan Japan¡×¸ø¼°Instagram¡Ê¡÷timhowanjapan¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
② ¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¸ø¼°Instagram¡Ê¡÷kowloongr_jp¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
③ ³ºÅö¥Ý¥¹¥È¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×
¾åµ£³¹àÌÜ¤ò¥¯¥ê¥¢¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤«¤éÃêÁª¤Ç10ÁÈ20Ì¾ÍÍ¤Ë¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×±Ç²è´Ñ¾Þ¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡¡
¡¡
¡ÖÅº¹¥±¿¡× ¡ß ±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡× ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥á¥Ë¥åー
¡¡
¿åñ»Ò¡¡980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤×¤ê¤×¤ê³¤Ï·¤Ë¥¥¯¥é¥²¡¢ä£¤òÆþ¤ì¤¿ñ²¤ò¡¢ÇöÈé¤ÇÊñ¤ß¡¢Ç®¡¹¤Î¥¹ー¥×¤Ç»Å¾å¤²¤¿°ïÉÊ¡£
¤Ò¤È¤¯¤Á¤ÇËÜ¾ì¹á¹Á¤ÎÌ£¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡
¥ì¥â¥ó¥Á¥¥ó¡¡980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÃíÌÜ¤Î°ìÉÊ¤ò¡ÖÅº¹¥±¿¡×É÷¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡ª
¥µ¥¯¥µ¥¯°á¤Î·ÜÅâÍÈ¤²¤Ë´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥ì¥â¥ó¥½ー¥¹¤¬Íí¤ó¤ÀÌ¥ÏÇ¤Î¥á¥Ë¥åー¡£
¡¡
¡¡
¥Üー¥í―¥ä¥ª¡¡580±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î²«¶â¿§¤ÎÈé¤Ï¥µ¥¯¥Ã¡¢Ãæ¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¡£
´Å¤¤¹á¤ê¤È¥Ð¥¿ー¤Î¥³¥¯¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥¹¥¤ー¥ÄÅÀ¿´¡£
¡¡
¡¡
±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡¡
¡¡
2025Ç¯8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë ·à¾ì¸ø³«¡¡¡¡µÈ²¬⾥ÈÁ¡ß⽔¾å¹±»ÊW ¼ç±é
¡¡
²û¤«¤·¤µ¤Ç°î¤ì¤ë³¹¡¦¶å⿓¤ÇÆæ¤ÈÈëÌ©¤¬¸òºø¤¹¤ë⼤⼈¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ö¶å⿓¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡£
¡ÖÎø¤Ï⾬¾å¤¬¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤ÎÈý⽉¤¸¤å¤óºÇ¿·ºî¤Ç¤¢¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢TV¥¢¥Ë¥á¤È¼Â¼Ì±Ç²è¤ÎW¥á¥Ç¥£¥¢²½¤¬¼Â¸½¡£±Ç²èÈÇ¤Ç¤¢¤ëËÜºî¤Ï¡¢¼Â¼Ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥⼒¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²áµî¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤·ß°æÎá⼦¤È¡¢Ã¯¤Ë¤âÌÀ¤«¤»¤Ê¤¤²áµî¤ò»ý¤Ä⼯Æ£È¯¡£²òÂÎ¤µ¤ì¤¿¤Ï¤º¤Î¶å⿓¾ëºÖ¤ÇÊë¤é¤¹⼆⼈¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¯¤Û¤É¶å⿓¤ÎÆæ¤Ï¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¿¿Áê¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯»þ¡¢⼆⼈¤¬Áª¤ÖºÇ¸å¤ÎÁªÂò¤È¤Ïーー¡£
¸½ºß¤Ï¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶åÎ¶¾ëºÖ¡×¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¤Ç¤â»¨Â¿¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤òÂ¿¤¯»Ä¤¹ÂæÏÑ¤Ç¥í¥±¤ò¼Â»Ü¡£
¿¿²Æ¤ÎÂæÏÑ¤Ç¤Î»£±Æ¤ÇÈþ¤·¤¯ºÆ¸½¤µ¤ì¤¿ ¡È¶å⿓¡É¤Ç¡¢⼼¼æ¤«¤ì¤ë¥ß¥¹¥Æ¥êー¤ÈÀÚ¤Ê¤¤ÎøÌÏÍÍ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡
¡¡
[¥¥ã¥¹¥È]¡¡µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¡¿å¾å¹±»Ê¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡胗½ÓÂÀÏº¡¡Çßß·ÈþÇÈ(ÇµÌÚºä46)¡¡Á½¾¯½¡(¥Õ¥£¥¬¥í¡¦¥Ä¥§¥ó)¡¡²ÖÀ¥¶×²»
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¿ÛË¬ÂÀÏ¯¡¡»°Åç¤æ¤¿¤«¡¡¥µ¥Ø¥ë¡¦¥íー¥º¡¡¡¿ ´Ø¸ý¥á¥ó¥Ç¥£ー¡¡»³Ãæ¿ò¡¡ÅèÅÄµ×ºî
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÎµÀ±ÎÃ
[¸¶ºî] ¡¡Èý·î¤¸¤å¤ó¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ö½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡×Ï¢ºÜ¡Ë
[´ÆÆÄ] ¡¡ÃÓÅÄÀé¿Ò
[µÓËÜ] ¡¡ÏÂÅÄÀ¶¿Í¡¡ÃÓÅÄÀé¿Ò
[²»³Ú] ¡¡¾®»³³¨Î¤Æà
[¼çÂê²Î] ¡¡Kroi¡ÖHAZE¡×¡ÊIRORI Records / PONY CANYON INC.¡Ë
[À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó] ¡¡ROBOT
[À©ºî¶¨ÎÏ]¡¡¤µ¤¶¤Ê¤ß
[´ë²è¡¦ÇÛµë] ¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ïー¥¯¥¹
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://kowloongr.jp/¡¡
©Èý·î¤¸¤å¤ó¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦±Ç²è¡Ö¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡¡
¡ÖÅº¹¥±¿¡ÊTim Ho Wan¡¿¥Æ¥£¥à¡¦¥Ûー¡¦¥ï¥ó¡Ë¡×¤È¤Ï
¡¡
¡ÖÅº¹¥±¿¡×¤Ï¡¢4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ß¥·¥å¥é¥ó3¥ÃÀ±¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Õ¥©ー¥·ー¥º¥ó¥º¥Û¥Æ¥ë¹á¹Á¤Î¹ÅìÎÁÍýÅ¹¡ØÎ¶·Ê¸®¡Ù¤ÎÅÀ¿´»Õ¤òÌ³¤á¤¿¥·¥§¥Õ¤¬¡¢¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¡¢¡È¤è¤ê¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢Æü¾ïÅª¤ËËÜÊª¤ÎÌ£¤ò¡É¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Î¤â¤ÈÆÈÎ©¤·¤Æ2009Ç¯¡¢¹á¹Á¤ËÁÏ¶È¤·¤¿ÅÀ¿´ÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£ Æü¾ïÅª¤ÊÎÁ¶â¤Ç°ìÎ®¥Û¥Æ¥ë¤ÎÌ£¤ò³Ú¤·¤à»ö¤¬¤Ç¤¤ë¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤ÆÉ¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢2010Ç¯¤Ë¤ÏSham Shui PoÅ¹¡Ê½»½ê¡§G/F, 9-11 Fuk Wing Street, Sham Shui Po, Kowloon¡Ë¤¬¥ß¥·¥å¥é¥ó1¥ÃÀ±¤ò³ÍÆÀ¡¢º£¤Ç¤Ï¹á¹Á¤òË¬¤ì¤ë³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤âµÍ¤á¤«¤±¤ëÀ¤³¦ÅªÍÌ¾Å¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2018Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ½é¾åÎ¦¤È¤·¤Æ¡ÖÆüÈæÃ«Å¹¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¡£¹á¹ÁÆ±ÍÍ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÁ´¤ÆÅ¹ÊÞ¿ßË¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼êÂ¤¤ê¤µ¤ì¤¿ÅÀ¿´¤ò¡¢¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¡£Íâ2019Ç¯¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¡Ö¿·½É¥µ¥¶¥ó¥Æ¥é¥¹Å¹¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÆüÈæÃ«Å¹¤ÈÆ±ÍÍ¤ÎÎÁÍý¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¡¢ËÜÊª¤ÎÌ£¤ò¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯5·î¤Ë¹ñÆâ3¹æÅ¹¤È¤·¤Æ¡ÖÅìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£ ¥é¥¯ー¥¢Å¹¡×¤¬¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¹ñÆâ4¹æÅ¹¤Ë¤·¤Æ´ØÀ¾½éÅ¹ÊÞ¤È¤Ê¤ë¡ÖÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡ã¡ãÅº¹¥±¿ Å¹ÊÞ³µÍ×¡ä¡ä
¡¡
¡ú ÆüÈæÃ«Å¹
¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÍ³ÚÄ®1ÃúÌÜ2-2 ÆüÈæÃ«¥·¥ã¥ó¥Æ ÊÌ´Û1F ¡¿ TEL 03¡¾6550¡¾8818
¡ú ¿·½É¥µ¥¶¥ó¥Æ¥é¥¹Å¹
¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÂå¡¹ÌÚ2ÃúÌÜ2－2 ¡¿ TEL 03-6304-2861
¡ú Åìµþ¥Éー¥à¥·¥Æ¥£ ¥é¥¯ー¥¢Å¹
¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è½ÕÆü1ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡¡¥é¥¯ー¥¢2F ¡¿ TEL 03-6801-8212
¡ú ÇßÅÄÃã²°Ä®Å¹
¡¡ÂçºåÉÜÂçºå»ÔËÌ¶è¼ÇÅÄ1ÃúÌÜ15ÈÖ21¹æ ¡¿ TEL 06-6450-8277
¸ø¼°HP¡§ https://timhowan.jp/
¡¡
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò WDI JAPAN¡¡¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡¡¡TEL¡§03-3470-5307
¹Êó¡§ÂçÎÓ¡¡ohbayashi@wdi.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
WDI
https://www.wdi.co.jp/
WDI ¹Êó¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©ー¥à
https://www.wdi.co.jp/contact/press