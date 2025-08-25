¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈµþÅÔÉÜ·Ù»¡¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë
2025Ç¯8·î25Æü
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò
µþÅÔÉÜ·Ù»¡
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼¹¹ÔÌòCEO¡§°Â°æ Àµ¼ù¡¢°Ê²¼¡ÖPwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡Ë¤ÈµþÅÔÉÜ·Ù»¡¤Ï2025Ç¯9·î5Æü¤Ë¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¶¨Äê¤ÏµþÅÔÉÜÁ´ÂÎ¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐ±þÎÏ¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¬µþÅÔÉÜ·Ù»¡¤Î¿¦°÷¸þ¤±¤Ë¸¦½¤¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Î¾¼Ô¶¦Æ±¤Ç»ö¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¤ä·¼È¯³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
µþÅÔÉÜ·Ù»¡¤Ï2024Ç¯3·î25Æü¤Ë¥µ¥¤¥ÐーÂÐºöËÜÉô¤ò¿·Àß¤·¡¢¥µ¥¤¥ÐーÈÈºá¤ä¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ÎÁÜºº¤äÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈµþÅÔÉÜ·Ù»¡¤Ï2024Ç¯10·î¤«¤é¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¶¦Í¤Îµ¡²ñ¤òÄê´üÅª¤ËÀß¤±¡¢SNS¤Ç¤Î·¼È¯³èÆ°¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ä°åÎÅµ¡´Ø¸þ¤±¤Î¥»¥ß¥Êー¤Î¶¦Æ±³«ºÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòº£¤Î¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ÎÊ£»¨²½¡¦¹ªÌ¯²½¤ò¼õ¤±¡¢Î¾¼Ô¤ÏµþÅÔÉÜ·Ù»¡¤Î¿¦°÷¤Îµ»½Ñ¥¹¥¥ë¤äµþÅÔÉÜÆâ¤Î»ö¶È¼Ô¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò´±Ì±Ï¢·È¤Ç¹â¤á¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ËÜ¶¨Äê¤ÎÄù·ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¶¨Äê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ÎÀìÌçÅªÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢µþÅÔÉÜ·Ù»¡¸þ¤±¤Ë¸¦½¤¡¢±é½¬¤ò2026Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£µþÅÔÉÜ·Ù»¡¤Î¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Î¸¦½¤¤ò1·î¤Ë¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢¥µ¥¤¥ÐーÉôÌç¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÂÐ±þÎÏ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸¦½¤¤ä¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ»½Ñ¤ò¶¥¤¦±é½¬¡Ö¥¥ã¥×¥Á¥ãー¡¦¥¶¡¦¥Õ¥é¥Ã¥°¡ÊCTF¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µþÅÔÉÜ¤Î»ö¶È¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±¥»¥ß¥Êー¤ò2025Ç¯11·î¡¢2026Ç¯3·î¡¢7·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¾ðÊó¶¦Í¤ä²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿»Üºö¤ÎµÄÏÀ¡¢SNS¤Ç¤Î·¼È¯³èÆ°¤â·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¨Äê¤Î³µÍ×¡Û
¶¨Äê¤ÎÌ¾¾Î¡§¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÎÎ°è¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¶¨Äê
¶¨Äê¤Î´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î5Æü～2026Ç¯9·î4Æü
¶¨Äê¤ÎÌÜÅª¡§¿Íºà°éÀ®¤ä¶¦Æ±¥»¥ß¥Êー¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢µþÅÔÉÜ·Ù»¡¤Î¿¦°÷¤äµþÅÔÉÜ¤Î»ö¶È¼Ô¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐ±þÎÏ¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤ë
Ï¢·È»ö¹à¡§
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈµþÅÔÉÜ·Ù»¡¤ÏÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤Î»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏ¢·È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
µþÅÔÉÜ·Ù»¡¤Î¿¦°÷¸þ¤±¤Î¸¦½¤¡¢±é½¬¡Ö¥¥ã¥×¥Á¥ãー¡¦¥¶¡¦¥Õ¥é¥Ã¥°¡ÊCTF¡Ë¡×¤ò2026Ç¯¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê
»ö¶È¼Ô¸þ¤±¥»¥ß¥Êー¤ò2025Ç¯11·î¡¢2026Ç¯3·î¡¢7·î¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê
¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¶¦Í¡¢²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿»Üºö¤ÎµÄÏÀ¤ò·ÑÂ³
SNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿·¼È¯³èÆ°¤ò·ÑÂ³
PwC¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ïº£²ó¤ÎµþÅÔÉÜ·Ù»¡¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ëÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÃÏ°è¤Îµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
