Í¥ÂÔ³ô¡¦ÇÛÅö³ô¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ë½é¿´¼Ô¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤¬ËþºÜ¤Î°ìºý¡£2025Ç¯¡¢½©¤ÎÍ¥ÂÔ¡¦ÇÛÅöÌÃÊÁ¤ò¤¢¤Þ¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÌÖÍå!!

³ô¼°²ñ¼ÒÂçÍÎ¿Þ½ñ¤Ï8·î25Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¡Ø2025Ç¯ ½©¤Î¼ý³Ïº×!!¡¡Í¥ÂÔ¡¦ÇÛÅö ¤ª¤¤¤·¤¤À¸³è¡Ù¤ò´©¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡2025Ç¯½©～2026Ç¯¤ÎºÇ¿·¤ÎÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¡¦ÇÛÅöÌÃÊÁ¤òÅ°Äì²òÀâ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºßÍø²ó¤ê¤¬¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëJ-REIT¤âÁ´ÌÖÍå!¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤¤¤ÞÇã¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÆÀ¤¹¤ë¡ª¡ØÄ¹´üÊÝÍ¥Ê¥·¡Ù¤ÎÂ¨¸úÍ¥ÂÔ³ô¡×¡¢¡Ö¥¯¥í¥¹¼è°ú¤Ç¼Â¼Á0±ß¥²¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¡¢ÆÉ¤ß±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤éÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¡¢¤µ¤é¤ËÃÎ¼±¤ò¿¼¤á¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´¬Æ¬¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ÞÇã¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÆÀ¤¹¤ë¡ª¡ØÄ¹´üÊÝÍ¥Ê¥·¡Ù¤ÎÂ¨¸úÍ¥ÂÔ³ô¡×¡¢¡Ö¥¯¥í¥¹¼è°ú¤Ç¼Â¼Á0±ß¥²¥Ã¥È¡×¡£Î¢µ»Åª¤Ê¤ª¤¤¤·¤¤Í¥ÂÔ³ÍÆÀÊýË¡¤òÅÁ¼ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³Ê°Â¥ª¥¿¥«¥éÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¡×ÆÃ½¸¤Ï¡¢Åê»ñ½é¿´¼Ô¤ä¾¯³Û¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤ÊýÉ¬¸«¡ª 5Ëü±ß°Ê²¼¡¢10Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÍ¥ÂÔÌÃÊÁ¤ò¸·Áª¾Ò²ð¡£¿©ÉÊ¤äÆüÍÑÉÊ¡¢¥ì¥¸¥ãー¤Ç»È¤¨¤ëÍ¥ÂÔ¤Ê¤É¡¢À¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ëÆÃÅµ¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¾¯¤Ê¤¤»ñ¶â¤Çµ¤·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¡¢Í¥ÂÔ¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Î¥ª¥¿¥«¥éÌÃÊÁ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢Æü¾ï¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡¢½¼¼Â¤µ¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
ÌÃÊÁ¥«¥¿¥í¥°¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òË¤«¤ËºÌ¤ëÍ¥ÂÔ¤ò¥Æー¥ÞÊÌ¤Ë¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©ÉÊ¤Ç¤Ï²È·×¤ËÍ¥¤·¤¤ÆüÍÑÉÊ¤«¤éÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë´ò¤·¤¤¹âµé¥°¥ë¥á¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁªÂò»è¤òÌÖÍå¡£ÆüÍÑÉÊ¤ÎÍ¥ÂÔ¤Ï¡¢À¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤ò¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì²È·×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ì¥¸¥ãー¤Ç¤Ï±Ç²è¤äÎ¹¹Ô¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÂÎ¸³¤Ê¤É¡¢ÈóÆü¾ï¤ò³Ú¤·¤á¤ëÍ¥ÂÔ¤¬ÀªÂ·¤¤¡£
³ÆÌÃÊÁ¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶ÈÀÓ¤Ê¤É¤âÊ¬ÀÏ¡£Í¥ÂÔ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é»ñ»º·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤ËºÇÅ¬¤Ê¾ðÊó¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¸ÄÀÅª¤ÊÍ¥ÂÔ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÆÃ½¸¡£¤ª¤â¤·¤íÍ¥ÂÔ¡¢¤ªÌòÎ©¤Á¥Ë¥Ã¥ÁÍ¥ÂÔ¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¹âÍø²ó¤ê¤ÎJ-REIT¤ò¤¹¤Ù¤ÆÌÖÍå¡£Íø²ó¤ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤â³èÍÑ¤·¤Æ¡¢ÇÛÅöÀ¸³è¤ËÉ¬¿Ü¤Î¹âÍø²ó¤ê¤ÎÅê»ñ¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£³ô¤è¤êÍø²ó¤ê¤¬¹â¤á¤ÎJ-REIT¤Ï¡¢ÇÛÅöÀ¸³è¤ÎÍË¾¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
ÄêÈÖ¤Î°ÂÄêÇÛÅöÌÃÊÁ¤ò¡¢90ÌÃÊÁ¸·Áª¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ë¤ÏÍ¥ÂÔ¤Î¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥À¥Ö¥ë¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤À¸³è¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹!!¡¡¤Þ¤¿¡¢Í¥ÂÔ¡¦ÇÛÅö³ô¤ÎÁª¤ÓÊý¡¢¹Í¤¨Êý¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼ÂÁ©¤Ë¤â³è¤¤Æ¤¤Þ¤¹!!
¡Ú¥à¥Ã¥¯»ï³µÍ×¡Û
½ñÌ¾¡§¡Ø2025Ç¯ ½©¤Î¼ý³Ïº×!!¡¡Í¥ÂÔ¡¦ÇÛÅö ¤ª¤¤¤·¤¤À¸³è¡Ù
È¯¹Ô¡¦È¯Çä¡§ÂçÍÎ¿Þ½ñ
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î25Æü¡Ê·î¡Ë
²Á³Ê¡§1,180±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È½·¿¡§A4È½¡Ê210¡ß297mm¡Ë
»ÅÍÍ¡§Áí96ÊÇ¡¿±¦³«¤¥¿¥ÆÁÈ¡¿¥«¥éー¡¢£²¿§
³ô¼°²ñ¼Ò¡§ÂçÍÎ¿Þ½ñ
¾¦ÉÊ¥Úー¥¸£Õ£Ò£Ì¡§https://taiyohgroup.jp/magazine-mook/health-general/id005525/