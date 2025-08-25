¥¤¥®¥ê¥¹È¯¤Î³×¿·Åª¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥·¥§ー¥«ー¾åÎ¦¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥¤¥ó¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡³á¸¶Î´»Ê¡Ë¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹È¯¤Î³×¿·Åª¤«¤Ä¹âµ¡Ç½¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥·¥§ー¥«ー¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡ÖShakesphere Products Limited¡×¤ÈÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÁíÈÎÇäÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥¤¥ó¥º¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯£¸·î¤è¤êÀµ¼°¤ËÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£SHAKESPHERE¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥·¥§ー¥«ー¤È¤Ï
¼«¿È¤âÎ¦¾å¶¥µ»¤ÇÀ¤³¦¤ÇÀï¤¦¥¢¥¹¥êー¥È¤Ç¤¢¤ëShakesphere Products Limited¤ÎCEO¡¢¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥¢¥º¥»¥ë¤¬¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹°¦¹¥²È¤ä¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥Àー¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤ÎÊý¡¹¤Î¥Õ¥©ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ë´ð¤Å¤¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡¢³×¿·Åª¤Ê¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥·¥§ー¥«ー¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥·¥§ー¥«ー¤Ë¤Ï¡Ú¥À¥Þ¡Û¤ä¡Ú±ÕÏ³¤ì¡Û¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔËþ¤¬Â¿¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤¬¥¹¥È¥ì¥¹¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£SHAKESPHERE¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥·¥§ー¥«ー¤Ï¤³¤ÎÉÔËþ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë°Ù¡¢ÆÈ¼«¤Îµ»½ÑÆÃµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Êº®¤¶¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£¤µ¤é¤ËÊ£¿ô¤Î°Õ¾¢ÆÃµö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Èþ¤·¤µ¤È»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£±. ¹ñºÝÆÃµö¤Î¥«¥×¥»¥ë·Á¾õ
¥Õ¥¿¤ÈËÜÂÎÄìÌÌ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìÈ¾µå·Á¾õ¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë»ö¤Ç³Ñ¤Î¤Ê¤¤¥«¥×¥»¥ë·Á¾õ¤ò·ÁÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÈ¼«¤Î¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥§¥¤¥¯¤¹¤ë¤ÈÆâÉô¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ê±ó¿´Î®¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¤ï¤º¤«¿ôÉÃ¤ÇÊ´»Ä¤ê¤ä¡¢¥À¥Þ¤Î¤Ê¤¤¤Ê¤á¤é¤«¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
£². µ¡Ç½Èþ¤ò¤½¤Ê¤¨¤¿¥¥ã¥Ã¥×
»îºî¤È²þÎÉ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¥¹¥é¥¤¥É¼°¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¡¢°û¤ß¸ý¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ë¥·¥ê¥³¥ó¤òºÎÍÑ¡£·ã¤·¤¯¥·¥§¥¤¥¯¤·¤Æ¤â¥¥ã¥Ã¥×¤¬¥º¥ì¤ë»ö¤ÏÌÞÏÀ¡¢±ÕÏ³¤ì¤âËÉ»ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£SHAKESPHERE¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥·¥§ー¥«ー¤ÎÆÃÄ¹
¡¦¹ñºÝÆÃµö¼èÆÀ¤Î¥«¥×¥»¥ë·Á¾õ¡§°µÅÝÅª¤ÊÍÏ¤±¤ä¤¹¤µ¤ÇÈþÌ£¤·¤¯¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò
¡¦¥¹¥é¥¤¥É¥¥ã¥Ã¥×¡§±ÕÏ³¤ìËÉ»ß¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー
¡¦¥·¥§ー¥«ー¥Üー¥ëÉÔÍ×¡§ÌµÂÌ¤Ê¤¯ÍÏ¤±¥×¥í¥Æ¥¤¥óËÜÍè¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹
¡¦BPA¥Õ¥êーÁÇºà»ÈÍÑ¡§°Â¿´°ÂÁ´¤Ë¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹
¡¦Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»ëÀþ¤ò½¸¤á¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¢¨BPA¥Õ¥êーÁÇºà¤È¤Ï¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Î¸¶ÎÁ¤Ë»È¤ï¤ì¤ë²½³ØÊª¼Á¡Ö¥Ó¥¹¥Õ¥§¥Îー¥ëA¡ÊBPA¡Ë¡×¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¼çÍ×¥¢¥¤¥Æ¥à
¾¦ÉÊÌ¾¡§Tumbler Steel
²Á³Ê¡¡¡§14,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§3¿§¡ÊMatte Black/Copper/Steel Original¡Ë
»ÅÍÍ¡¡¡§700ml ¥¹¥Áー¥ëÆóÁØ¹½Â¤ BPA¥Õ¥êーÁÇºà¡¡
¸ú²Ì¡¡¡§ÊÝÎä¸ú²Ì£¸»þ´Ö
¾¦ÉÊÌ¾¡§Tumbler View
²Á³Ê¡¡¡§5,280±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥«¥éー¡§6¿§¡ÊM.White/P.White/M.Black/Gunmetal/Rose¡ßBK/Rose¡ßClear¡Ë
»ÅÍÍ¡¡¡§700ml BPA¥Õ¥êーÁÇºà
¢£º£¸å¤ÎÅ¸³«
¸ø¼°EC¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ£¸·î£²£µÆü¤è¤ê°ìÉô¾¦ÉÊ¤òÀè¹Ô¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£SHAKESPHERE¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤´¹ØÆþ²¼¤µ¤¤¡£
SHAKESPHERE¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥·¥§ー¥«ー¤Ï»Ô¾ì¤ÇºÇ¹âÊö¤Î¥·¥§ー¥«ー¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢Åù¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
URL: https://shakespherejp.com/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥¤¥ó¥º¡ÊTWINS CORPORATION¡Ë
ËÜ¼Ò¡¡¡§¢©273-0853 ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¶â¿ù7-1-9¥Ä¥¤¥ó¥Ò¥ë¥ºÀ¾´Û3F
£Ô£Å£Ì¡§047-449-8380
£Æ£Á£Ø¡§047-449-8381
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡³á¸¶Î´»Ê
ÀßÎ©¡¡¡§1999Ç¯4·î8Æü
½¾¶È°÷¡§60Ì¾¡Ê¥Ñー¥È´Þ¤à¡Ë
¢£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ä¥¤¥ó¥º
¹ÊóÃ´Åö¡§ÉÙÅÄ ¾ÍÊ¿
£Ô£Å£Ì¡§047-449-8380
e-mail¡§info@twins-corp.com
¥Ä¥¤¥ó¥º¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://twins-corp.com/