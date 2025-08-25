ÅìÍÛ¥Æ¥¯¥Ë¥«¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¶¼°Ò¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥¸¥ã´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖULTRA RED¡×¤ò¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤ËÇ¼Æþ
³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÛ¥Æ¥¯¥Ë¥«(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÌî ½ÓÌé(¤³¤¦¤Î ¤È¤·¤ä)¡¢°Ê²¼ ÅìÍÛ¥Æ¥¯¥Ë¥«)¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¶¼°Ò¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥¸¥ã´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖULTRA RED¡×¤ò¡¢¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò(°Ê²¼ ¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢)¤ËÇ¼Æþ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú ÇØ·Ê¡¿³µÍ× ¡Û
ºòº£¡¢¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¤äDDoS¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¹¶·â¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê¼êË¡¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Ê£»¨¤Ê¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹ªÌ¯²½¡¦Â¿ÍÍ²½¤ÏÇ¯¡¹¿Ê¤ß¡¢¹¶·â¤ÎÂÐ¾Ý¤â¶È¼ï¤ä´ë¶Èµ¬ÌÏ¤òÌä¤ï¤º³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤Î¤â¤È¡¢´ë¶È¤Ë¤Ï¤è¤êÇ½Æ°Åª¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤ÓÅìÍÛ¥Æ¥¯¥Ë¥«¤¬Ç¼Æþ¤·¤¿¡ÖULTRA RED¡×¤Ï¡¢CTEM(Continuous Threat Exposure Management¡§·ÑÂ³Åª¤Ê¶¼°Ò¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥¸¥ã´ÉÍý)¢¨1¤ò¼«Æ°²½¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤Ë»È¤¦¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤ÆÁÈ¿¥¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ø¤Î¿¯Æþ¤òÌÏµ¼Åª¤ËºÆ¸½¤·¡¢¹¶·â¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤ÀÈ¼å¤Ê²Õ½ê¤ò¼«Æ°¤Ç¸¡ÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ëÁ°¤ËÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¸¡ÃÎ·ë²Ì¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î¶¼°Ò¾ðÊó¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Î¾ðÊó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤è¤êÅª³Î¤Ç¶¯¸Ç¤ÊÂÐºö¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Þ¤¹¡£
Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢Å¾¿¦´õË¾¼Ô¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤ä´ë¶È¤ÎºÎÍÑ¾ðÊó¤Ê¤É¡¢¶Ë¤á¤Æµ¡Ì©À¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤òÆü¾ïÅª¤Ë¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐºö¤ÏºÇÍ¥Àè²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¡ÖULTRA RED¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¶·â¼Ô¤Î»ëÅÀ¤«¤éÀè²ó¤ê¤·¤Æ¶¼°Ò¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑ¤¬¼Â¸½¤·¡¢Æ±¼Ò¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹(ÂÑÀ)¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÅìÍÛ¥Æ¥¯¥Ë¥«¤Ï¡¢º£¸å¤â¡ÖULTRA RED¡×¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ªÌ¯²½¡¦Â¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤à¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤ËÂÐ¤·¡¢Åª³Î¤«¤Ä¶¯¸Ç¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1¡¡ÊÆ¹ñ¥¬ー¥È¥Êー¤¬2022Ç¯¤ËÄó¾§¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î³µÇ°¡£¹¶·â¼Ô»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì´ë¶È¤Î¾ðÊó»ñ»º¤ÎÀÈ¼åÀ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¶¼°Ò¤òÉ¾²Á¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤«¤Ä°ì´ÓÀ¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐºö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡£
Gartner ¡ÈImplement a Continuous Threat Exposure Management (CTEM) Program¡É
https://www.gartner.com/en/documents/4016760
¡Ú ¡ÖULTRA RED¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Û
¡ÖULTRA RED¡×¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÇÀßÎ©¤·¤¿¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹·¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢(SaaS)¤òÄó¶¡¤¹¤ëULTRA RED Ltd.¤¬³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¹ñËÉ·³¤Î¥µ¥¤¥ÐーÉôÂâ(8,200ÉôÂâ)½Ð¿È¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀß·×¤·¤¿¹ñËÉ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¹¶·â¼Ô»ëÅÀ¤Ç¤Î¡¢EASM(External Attack Surface Management¡§³°Éô¹¶·âÂÐ¾ÝÎÎ°è´ÉÍý)¢¨2¤È¼«Æ°¿¯Æþ¡¦¹¶·â¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó(ABAS: Automated Breach Attack Simulation)¤ª¤è¤Ó¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡ÊTCTI: Targeted Cyber Threat Intelligence¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢CTEM¤ò¼«Æ°²½¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¢¨2¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡§¡ÖASM¡ÊAttack Surface Management¡ËÆ³Æþ¥¬¥¤¥À¥ó¥¹～³°Éô¤«¤éÇÄ°®½ÐÍè¤ë¾ðÊó¤òÍÑ¤¤¤Æ¼«ÁÈ¿¥¤ÎIT»ñ»º¤òÈ¯¸«¤·´ÉÍý¤¹¤ë～¡×(2023Ç¯5·î29Æü)
https://www.meti.go.jp/press/2023/05/20230529001/20230529001.html(https://www.meti.go.jp/press/2023/05/20230529001/20230529001.html)
¡ÖULTRA RED¡×¡¡³µÇ°¿Þ
¡ÖULTRA RED¡×¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹
¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤ä¥ê¥¹¥¯¤ò¼«Æ°¤ÇÇÄ°®¡¦´ÉÍý
¡¦°Õ¿Þ¤»¤º³°Éô¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤Ê¤É¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¼«Æ°¸¡ÃÎ
¡¦¸¡ÃÎ¤·¤¿¾Úµò¤È¤È¤â¤Ë°ìÍ÷²½¤·¡¢ÇÄ°®¡¦´ÉÍý¤¬Æñ¤·¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤ò²Ä»ë²½
¹¶·â¼Ô»ëÅÀ¤Ç¡¢ÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤ÀÈ¼å¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÃÄê
¡¦¼ÂºÝ¤Î¹¶·â¼Ô¤ÈÆ±¤¸¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤ÆÁÈ¿¥¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ø¤ÎÌÏµ¼Åª¤Ê¿¯Æþ¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü
¡¦¹¶·â¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÆÃÄê¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤ò»öÁ°¤Ë¼«Æ°É¾²Á¤·¤Æ¡¢Í¥ÀèÅª¤Ë¼Â»Ü¤¹¤Ù¤ÂÐºö¤òÄó°Æ
ºÇ¿·¤Î¶¼°Ò¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê¹¹¿·
¡¦¶¼°Ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¡¢¹¶·â¼Ô¤ÎºÇ¿·¼êË¡¤ä¶¼°ÒÆ°¸þ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÈ¿±Ç
¡¦¹¶·â¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¾ï¤ËºÇ¿·¤Î¾õÂÖ¤Ë¹¹¿·
¢¡À½ÉÊ¥Úー¥¸¡§https://www.toyo.co.jp/slc/products/detail/ultrared/
¡ã³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÛ¥Æ¥¯¥Ë¥«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
ÅìÍÛ¥Æ¥¯¥Ë¥«¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¡È¤Ï¤«¤ë¡Éµ»½Ñ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢µ»½Ñ³×¿·¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ö¶ÈÊ¬Ìî¤Ï¡¢Ã¦ÃºÁÇ¡¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢Àè¿Ê¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¡¢EMC¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¡¢ËÉ±Ò¡¢¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ä¼«Æ°±¿Å¾¤Î³«È¯¤Ê¤É¥È¥ì¥ó¥ÉÊ¬Ìî¤Ø¤ÎºÇ¿··×Â¬¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ä¡¢ÆÈ¼«¤Î·×Â¬µ»½Ñ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼«¼ÒÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·µ¬»ö¶ÈÅê»ñ¤ä M&A ¤Ë¤è¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¤Î¤â¤È¹ñÆâ³°»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¡¢°ÂÁ´¤Ç´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤È»º¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÛ¥Æ¥¯¥Ë¥« Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.toyo.co.jp/