2025Ç¯¡¡Á´¹ñ¥«ー¥é¥¤¥Õ¼ÂÂÖÄ´ºº¡ÊÂè3ÃÆ¡Ë～¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤ÎÅëºÜÎ¨¤Ï50¡óÄ¶¤¨¡£Áª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤·¤¿ÅÀ¤Ï¡© ¤Û¤«
¥½¥ËーÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÄÚÅÄ Çî¹Ô¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡¢°Ê²¼¡Ö¥½¥ËーÂ»ÊÝ¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î4Æü～7·î7Æü¤Î4Æü´Ö¡¢¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò½êÍ¤·¡¢·î¤Ë1²ó°Ê¾å¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë18ºÐ～59ºÐ¤ÎÃË½÷¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÁ´¹ñ¥«ー¥é¥¤¥Õ¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢1,000Ì¾¤ÎÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢8·î21Æü¤Ë¥½¥ËーÂ»ÊÝ¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2025Ç¯¡¡Á´¹ñ¥«ー¥é¥¤¥Õ¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¤´°ÆÆâ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ä´ºº¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎURL¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://from.sonysonpo.co.jp/topics/pr/2025/08/20250821.html
¡öÄ´ºº³µÍ×
¢¡Ä´ºº¥¿¥¤¥È¥ë ¡§2025Ç¯¡¡Á´¹ñ¥«ー¥é¥¤¥Õ¼ÂÂÖÄ´ºº
¢¡Ä´ººÂÐ¾Ý ¡§¥Í¥Ã¥È¥¨¥¤¥¸¥¢¥ê¥µー¥Á¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿ー²ñ°÷¤òÊì½¸ÃÄ¤È¤¹¤ë ¼«²ÈÍÑ¼Ö¤ò½êÍ¤··î¤Ë1²ó°Ê¾å¼Ö¤ò±¿Å¾¤¹¤ë18ºÐ～59ºÐ¤ÎÃË½÷ ¡Ê10Âå¡¦20Âå¡¢30Âå¡¢40Âå¡¢50Âå¡¢ÃË½÷³Æ125Ì¾¡Ë
¢¡Ä´ºº´ü´Ö ¡§2025Ç¯7·î4Æü～7·î7Æü
¢¡Ä´ººÊýË¡ ¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¢¡Ä´ººÃÏ°è ¡§Á´¹ñ
¢¡Í¸ú²óÅú¿ô ¡§1,000¥µ¥ó¥×¥ë¡ÊÍ¸ú²óÅú¤«¤é1,000¥µ¥ó¥×¥ë¤òÃê½Ð¡Ë
¢¡¼Â»Üµ¡´Ø ¡§¥Í¥Ã¥È¥¨¥¤¥¸¥¢³ô¼°²ñ¼Ò
¡öÍøÍÑ¾ò·ï
ËÜµ»öÆâ¤Î¿Þ²ò¡¿Ê¸¾Ï¤È¤â¼«Í³¤ËÅ¾ºÜ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢²¼µ¤ÎÍøÍÑ¾ò·ï¤ò¤¹¤Ù¤ÆËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Åö¼Ò¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢·ÇºÜ¤ÎÃæ»ß¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ãÍøÍÑ¾ò·ï¢ä
1 ¾ðÊó¤Î½ÐÅµ¸µ¤È¤·¤Æ¡Ö¥½¥ËーÂ»³²ÊÝ¸±³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀµ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2 ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½ÐÅµ¸µ¤È¤·¤Æ¡¢¥½¥ËーÂ»ÊÝ¤Î¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¥È¥Ã¥×¥Úー¥¸¤Ø¥ê¥ó¥¯¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.sonysonpo.co.jp/auto/
¡öÄ´ººÍ×Ìó
¢¡¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¡¡1°Ì¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¡×¡¢2°Ì¡Ö¹âÎð¼Ô¡¦¹âÎð±¿Å¾¼Ô¤È¤Î»ö¸Î¡×
¢¡¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾Ãæ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¡¡¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¤Î¼ÖÆ»¤Ø¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¡×39.2%¡¡¡¡ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¡ÖÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¤Î¼ÖÆ»¤Ç¤Î¤¹¤êÈ´¤±±¿Å¾¡×¤¬ÃÏÊý¤Î2ÇÜ
¢¡°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤ÎÅëºÜÎ¨¡¡¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¡×53.8%¡¢¡ÖÄêÂ®Áö¹Ô¡¦¼Ö´Öµ÷Î¥À©¸æÁõÃÖ/ACC¡×32.0%
¢¡¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥ÀーÁª¤Ó¤Ç½Å»ë¤·¤¿ÅÀTOP2¡¡¡Ö²Á³Ê¡×¡Ö²è¼Á¤¬ÎÉ¤¤¡×
¢¡Àè¿Ê°ÂÁ´¼«Æ°¼Öµ»½Ñ¡ÊASV¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍý²òÅÙ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ö¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë4¤Ç¤Ï¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤âÁö¹Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÎÀµÅúÎ¨¤Ï29.6%¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë
Á´²óÅú¼Ô1,000Ì¾¤Ë¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ÆºÇ¶á¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¡ÊÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Ë¥åー¥¹¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï²¿¤«¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¡×¡Ê41.8%¡Ë¡¢2°Ì¡Ö¹âÎð¼Ô¡¦¹âÎð±¿Å¾¼Ô¤È¤Î»ö¸Î¡×¡Ê41.0%¡Ë¡¢3°Ì¡ÖµÕÁö¼Ö¤È¤Î»ö¸Î¡×¡Ê36.5%¡Ë¡¢4°Ì¡Ö´í¸±±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¼«Å¾¼Ö¤È¤Î»ö¸Î¡×¡Ê31.3%¡Ë¡¢5°Ì¡Ö¥¹¥Þ¥Û¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¡×¡Ê28.6%¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ºòÇ¯5°Ì¤À¤Ã¤¿¡ÖµÕÁö¼Ö¤È¤Î»ö¸Î¡×¤Ï3°Ì¤Ë¡¢8°Ì¤À¤Ã¤¿¡Ö´í¸±±¿Å¾¤ò¤¹¤ë¼«Å¾¼Ö¤È¤Î»ö¸Î¡×¤Ï4°Ì¤Ë¡¢7°Ì¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥Þ¥Û¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¡×¤Ï5°Ì¤Ë¡¢12°Ì¤À¤Ã¤¿¡Ö¼Ö¤ÎÅðÆñ¡×¤Ï10°Ì¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£´í¸±±¿Å¾¤ä¥¹¥Þ¥Û¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤Ï½ÅÂç¤Ê¸òÄÌ»ö¸Î¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ÆºÇ¶á¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È
Êâ¹Ô¼Ô¡¦¼«Å¾¼Ö¡¦ÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾Ãæ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¤Î¼ÖÆ»¤Ø¤ÎÈô¤Ó½Ð¤·¡×¡Ê39.2%¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Î¼ÖÆ»¤Ç¤Î¤¹¤êÈ´¤±±¿Å¾¡×¡Ê32.4%¡Ë¡¢¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Î¼ÖÆ»¤Ø¤ÎµÞ¤Ê¿ÊÆþ¡×¡Ê28.3%¡Ë¡¢¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Î¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¡×¡Ê27.7%¡Ë¡¢¡Ö¼«Å¾¼Ö¤ÎµÕÁö¡×¡Ê25.6%¡Ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
µï½»ÃÏÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¡ÖÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¤Î¼ÖÆ»¤Ç¤Î¤¹¤êÈ´¤±±¿Å¾¡×¡Ê20.5%¡Ë¡¢¡ÖÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¤ÎµÕÁö¡×¡Ê15.9%¡Ë¡¢¡ÖÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Üー¥É¤Î¼ÖÆ»¤Ø¤ÎµÞ¤Ê¿ÊÆþ¡×¡Ê14.2%¡Ë¤¬¤¤¤º¤ì¤âÃÏÊý¤ÎÌó2ÇÜ¡Ê½ç¤Ë10.2%¡¢8.0%¡¢6.9%¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Æ°¼Ö¤Î±¿Å¾Ãæ¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î
¤Þ¤¿¡¢Á´²óÅú¼Ô1,000Ì¾¤Ë¡¢°ÂÁ´±¿Å¾¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµ¡Ç½¤äÁõÃÖ¤ÎÅëºÜ¾õ¶·¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅëºÜÎ¨¡Ê¡Ö¤¹¤Ç¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Î³ä¹ç¡Ë¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¡Ú¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¡Ê¼ÖÎ¾¤ÎÁö¹Ô¾õÂÖ¤ä»ö¸Î¾õ¶·¤òÏ¿²è¤¹¤ëÁõÃÖ¡Ë¡Û¤Ï53.8%¡¢¡Ú¼ÖÀþ°ïÃ¦ËÉ»ß»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¼ÖÎ¾¤Î¤Õ¤é¤Ä¤¤ä¼ÖÀþ¤«¤é¤Î¤Ï¤ß¤À¤·¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ëµ¡Ç½¡Ë¡Û¤Ï42.7%¡¢¡Ú¼«Æ°¥Ö¥ìー¥¡Ê¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ìー¥¡Ë¡Û¤Ï38.3%¡¢¡ÚÄêÂ®Áö¹Ô¡¦¼Ö´Öµ÷Î¥À©¸æÁõÃÖ/ACC¡Ê¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ëー¥º¥³¥ó¥È¥íー¥ë¡Ë¡Û¤Ï32.0%¡¢¡Ú»à³Ñ¸¡ÃÎµ¡Ç½¡Ê¼«¼Ö¤Î¼Ð¤á¸åÊý¤Ê¤É¡¢»à³Ñ¤Ë¼Ö¤¬¤¤¤¿¤é¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ëµ¡Ç½¡Ë¡Û¤Ï23.8%¡¢¡ÚÊâ¹Ô¼ÔÍÑ¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°¡ÊÊâ¹Ô¼Ô¤È¾×ÆÍ»þ¤ËºîÆ°¤¹¤ëÊâ¹Ô¼ÔÍÑ¤Î¾×·â´ËÏÂÁõÃÖ¡Ë¡Û¤Ï15.0%¤Ç¤·¤¿¡£
°ÂÁ´±¿Å¾¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµ¡Ç½¤äÁõÃÖ¤ò¼ç¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ö¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«
²áµî¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ú¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¡Û¤ÎÅëºÜÎ¨¤Ï2023Ç¯52.5%¡¢2024Ç¯51.9%¡¢2025Ç¯53.8%¤È3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈ¾¿ô°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÚÄêÂ®Áö¹Ô¡¦¼Ö´Öµ÷Î¥À©¸æÁõÃÖ/ACC¡Û¤ÎÅëºÜÎ¨¤Ï2024Ç¯31.6%¡¢2025Ç¯32.0%¤È¡¢ºòÇ¯¤ÈÆ±¿å½à¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¡×¡ÖÄêÂ®Áö¹Ô¡¦¼Ö´Öµ÷Î¥À©¸æÁõÃÖ/ACC¡×¤ÎÅëºÜÎ¨
¼«Ê¬¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ëÊý538Ì¾¤Ë¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤·¤¿ÅÀ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö²Á³Ê¡×¡Ê42.0%¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö²è¼Á¤¬ÎÉ¤¤¡×¡Ê32.3%¡Ë¡¢¡ÖÁ°¸å¤Î±ÇÁü¤òµÏ¿¤Ç¤¤ë¡×¡Ê23.8%¡Ë¡¢¡ÖÌë´Ö¤Ç¤â±ÇÁü¤òµÏ¿¤Ç¤¤ë¡×¡Ê20.6%¡Ë¡¢¡ÖÁ´Êý°Ì¤Î±ÇÁü¤òµÏ¿¤Ç¤¤ë¡×¡Ê20.3%¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤·¤¿ÅÀ
¤µ¤é¤Ë¡¢Á´²óÅú¼Ô1,000Ì¾¤Ë¡¢Àè¿Ê°ÂÁ´¼«Æ°¼Öµ»½Ñ¡ÊASV¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¹àÌÜ¤òÄó¼¨¤·¡¢Àµ¤·¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ìー¥¤Ç¡¢¾×ÆÍ»ö¸Î¤ò100%²óÈò¤Ç¤¤ë¡ÊÀµ²ò¤Ï¡ß¡Ë¡Û¤ÎÀµÅúÎ¨¤Ï89.3%¡¢¡Ú±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÁö¹Ô´Ä¶¤òÌä¤ï¤º¡¢Àµ³Î¤ËºîÆ°¤¹¤ë¡ÊÀµ²ò¤Ï¡ß¡Ë¡Û¤ÎÀµÅúÎ¨¤Ï82.1%¤È¡¢¤¤¤º¤ì¤â8³ä°Ê¾å¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ú°ìÈÌÆ»¤Ç¤â±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÀµ²ò¤Ï¡ß¡Ë¡Û¤ÎÀµÅúÎ¨¤Ï46.3%¤È¡¢È¾¿ô¤ËËþ¤¿¤Ê¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ±¤¸Ì¾Á°¤Î±¿Å¾»Ù±çµ»½Ñ¤Ç¤â¡¢¥áー¥«ー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÇ½¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¡ÊÀµ²ò¤Ï¡û¡Ë¡Û¤ÎÀµÅúÎ¨¤¬83.6%¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ú¼«Æ°±¿Å¾¥ì¥Ù¥ë4¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤â¼«Æ°¼Ö¤òÁö¹Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÊÀµ²ò¤Ï¡û¡Ë¡Û¤ÎÀµÅúÎ¨¤Ï29.6%¤È¡¢3³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¿Ê°ÂÁ´¼«Æ°¼Öµ»½Ñ¡ÊASV)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àµ¤·¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î
¢¨Ä´ºº·ë²Ì¤ÎÁ´Ê¸¤Ï¡¢°Ê²¼¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://from.sonysonpo.co.jp/topics/pr/2025/08/20250821.html(https://from.sonysonpo.co.jp/topics/pr/2025/08/20250821.html)