½©¤ÎÉ÷Êª»í¡ª¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¡Ö·î¸«¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª¿·¾¦ÉÊ5¼ï¤ò´Þ¤àÁ´8¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡ª9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¡ª
ÄêÈÖ¡Ö·î¸«¥Ðー¥¬ー¡×¤¬¡¢£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¥½ー¥¹¤¬¥¯¥êー¥ßー¤Ë¿Ê²½¡ª
¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¤Ï¡È·î¸«¡ß¤¹¤¾Æ¤¡É¤ÎìÔÂô¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡ª
¤¢¤ó¥Ð¥¿ー¤È¤ª¤â¤Á¤Î´Å¤¤¤´Ë«Èþ¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿ー¤È¤ª¤â¤Á¤Î·î¸«¥Ñ¥¤¡×
½©¤é¤·¤¤¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ê·î¸« ¥Þ¥Ã¥¯¥·¥§¥¤¥¯(R)¡õ´ü´Ö¸ÂÄê¥Ê¥²¥Ã¥È¥½ー¥¹¤â¡ª
ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥³¥¦¡Ë¤Ï¡¢½©¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÄêÈÖ¤Î¡Ö·î¸«¥Ðー¥¬ー¡×¡Ö¥Áー¥º·î¸«¡×¡¢Ä«¥Þ¥Ã¥¯(R)¸ÂÄê¤Î¡Ö·î¸«¥Þ¥Õ¥£¥ó¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î¿·ºî¥Ðー¥¬ー¡Ö¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¡¢½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëÌë¥Þ¥Ã¥¯(R)¸ÂÄê¤Î¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Óー¥Õ¤Î¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¡¢¿·ºî¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿ー¤È¤ª¤â¤Á¤Î·î¸«¥Ñ¥¤¡×¡¢¡Ö·î¸«¥Þ¥Ã¥¯¥·¥§¥¤¥¯ »³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÌ£¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥Á¥¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥Ê¥²¥Ã¥È(R)¡×¤Î¿·¥½ー¥¹¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¥Ú¥Ã¥Ñー¥½ー¥¹¡×¤Î¡¢¥Ðー¥¬ー¡¦¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤ÇÂ·¤Ã¤¿¡¢¿·¾¦ÉÊ5¼ï¤ò´Þ¤àÁ´8¾¦ÉÊ¤ò¡¢¡È·î¸«¥Õ¥¡¥ß¥êー¡É¤È¤·¤Æ9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·î¤ò°¦¤Ç¤ë½©¤ÎÉ÷½¬¡È¤ª·î¸«¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ1991Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö·î¸«¥Ðー¥¬ー¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯½©¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¹ñ»º¤¿¤Þ¤´¤È¥¸¥åー¥·ー¤Ê¥Óー¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¡¢¥¹¥âー¥¯¥Ùー¥³¥ó¤Ë¡¢¥È¥Þ¥È¥¯¥êー¥ßー¥½ー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢Ì£¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ë¥È¥Þ¥È¥¯¥êー¥ßー¥½ー¥¹¤ò8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¥È¥Þ¥È´¶¡¦¥Þ¥è´¶¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¿ー¤ÎÌ£¤ï¤¤¤â²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥¯¥êー¥ßー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÅÐ¾ì¤Î¡Ö¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¤Ï¡¢¥Ð¥¿ーÉ÷Ì£¤Î¤Õ¤ï¤â¤Á¿©´¶¤Î¥Ð¥ó¥º¤Ë¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤¤¹¤¾Æ¤¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤¬·î¸«¤ÈÁêÀÈ´·²¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£ÄêÈÖ¤Î¡Ö·î¸«¥Ðー¥¬ー¡×¡Ö¥Áー¥º·î¸«¡×¤äÄ«¥Þ¥Ã¥¯¤Î¡Ö·î¸«¥Þ¥Õ¥£¥ó¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£Ç¯¤ÏÍ¼Êý5»þ¤«¤é¤ÎÌë¥Þ¥Ã¥¯¸ÂÄê¤Ç¥Ü¥ê¥åー¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¡¢£³Ëç¤Î100%¥Óー¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿Ç»¸ü¤Ê¥È¥Þ¥È¥¯¥êー¥ßー¥½ー¥¹¤Î¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Ê¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Óー¥Õ¤Î¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç1ÆüÃæ·î¸«¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¡¦¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤â·î¸«¥·¥êー¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ó¥Ð¥¿ー¤È¤ª¤â¤Á¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿ー¤È¤ª¤â¤Á¤Î·î¸«¥Ñ¥¤¡×¡¢»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î²Ì½Á¡Ê»³Íü»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È²Ì½Á1¡ó¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ê½©¸ÂÄê¥·¥§¥¤¥¯¡Ö·î¸«¥Þ¥Ã¥¯¥·¥§¥¤¥¯ »³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÌ£¡×¡¢¤½¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¡Ö¥Á¥¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥Ê¥²¥Ã¥È¡×¤«¤é¤â¡È¥Ô¥ê¤Ã¤È¡É¡ß¡ÈÁÖ¤ä¤«¡É¤Ë·î¸«¤Îµ¨Àá´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥½ー¥¹¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¥Ú¥Ã¥Ñー¥½ー¥¹¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¥Ðー¥¬ー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤Þ¤Ç¤¬Â·¤Ã¤¿¡¢Á´8¼ïÎà¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î·î¸«¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÊü±Ç¤¹¤ë¿·TVCM¤Ç¤Ï¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³Ú¶Ê¤ò°ì¿·¤·¡¢¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥«¥·¥Þ¥·¤ÎÌ¾¶Ê¡Öº£¾¬¤Î·î¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤ò¡¢µÜËÜ¹À¼¡¤µ¤ó¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£µÜ粼¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤ÈÌø³ÚÍ¥Ìï¤µ¤ó¤¬¡¢»Å»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤ÇËèÆü¤òË»¤·¤¯²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢·î¸«¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î¾¦ÉÊ¤«¤é¥¨ー¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡È¿´¤¬¾å¤ò¸þ¤¯¡É¥¹¥Èー¥êー¤Ë¡¢¡Öº£¾¬¤Î·î¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤¬´ó¤êÅº¤¦ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«X¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É³Æ¼ï»Üºö¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¡§¥Èー¥Þ¥¹¡¦¥³¥¦¡Ë¤Ï¡¢½©¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ¤´¹¥É¾¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÄêÈÖ¤Î¡Ö·î¸«¥Ðー¥¬ー¡×¡Ö¥Áー¥º·î¸«¡×¡¢Ä«¥Þ¥Ã¥¯(R)¸ÂÄê¤Î¡Ö·î¸«¥Þ¥Õ¥£¥ó¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î¿·ºî¥Ðー¥¬ー¡Ö¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¡¢½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ëÌë¥Þ¥Ã¥¯(R)¸ÂÄê¤Î¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Óー¥Õ¤Î¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¡¢¿·ºî¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿ー¤È¤ª¤â¤Á¤Î·î¸«¥Ñ¥¤¡×¡¢¡Ö·î¸«¥Þ¥Ã¥¯¥·¥§¥¤¥¯ »³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÌ£¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¥Á¥¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥Ê¥²¥Ã¥È(R)¡×¤Î¿·¥½ー¥¹¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¥Ú¥Ã¥Ñー¥½ー¥¹¡×¤Î¡¢¥Ðー¥¬ー¡¦¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¡¦¥Ç¥¶ー¥È¤Þ¤ÇÂ·¤Ã¤¿¡¢¿·¾¦ÉÊ5¼ï¤ò´Þ¤àÁ´8¾¦ÉÊ¤ò¡¢¡È·î¸«¥Õ¥¡¥ß¥êー¡É¤È¤·¤Æ9·î3Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·î¤ò°¦¤Ç¤ë½©¤ÎÉ÷½¬¡È¤ª·î¸«¡É¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Æ1991Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö·î¸«¥Ðー¥¬ー¡×¤Ï¡¢ËèÇ¯½©¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¹ñ»º¤¿¤Þ¤´¤È¥¸¥åー¥·ー¤Ê¥Óー¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¡¢¥¹¥âー¥¯¥Ùー¥³¥ó¤Ë¡¢¥È¥Þ¥È¥¯¥êー¥ßー¥½ー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¡¢Ì£¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ë¥È¥Þ¥È¥¯¥êー¥ßー¥½ー¥¹¤ò8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¥È¥Þ¥È´¶¡¦¥Þ¥è´¶¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥¿ー¤ÎÌ£¤ï¤¤¤â²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥¯¥êー¥ßー¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¿·ÅÐ¾ì¤Î¡Ö¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¤Ï¡¢¥Ð¥¿ーÉ÷Ì£¤Î¤Õ¤ï¤â¤Á¿©´¶¤Î¥Ð¥ó¥º¤Ë¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¥³¥¯¿¼¤¤¤¹¤¾Æ¤¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤¬·î¸«¤ÈÁêÀÈ´·²¤Ê°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£ÄêÈÖ¤Î¡Ö·î¸«¥Ðー¥¬ー¡×¡Ö¥Áー¥º·î¸«¡×¤äÄ«¥Þ¥Ã¥¯¤Î¡Ö·î¸«¥Þ¥Õ¥£¥ó¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢º£Ç¯¤ÏÍ¼Êý5»þ¤«¤é¤ÎÌë¥Þ¥Ã¥¯¸ÂÄê¤Ç¥Ü¥ê¥åー¥à¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¡¢£³Ëç¤Î100%¥Óー¥Õ¥Ñ¥Æ¥£¤È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿Ç»¸ü¤Ê¥È¥Þ¥È¥¯¥êー¥ßー¥½ー¥¹¤Î¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Ê¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥Óー¥Õ¤Î¤È¤í»Ý¤¹¤¾Æ¤·î¸«¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¤«¤éÈÕ¤Þ¤Ç1ÆüÃæ·î¸«¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¡¦¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¤Ç¤â·î¸«¥·¥êー¥º¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ó¥Ð¥¿ー¤È¤ª¤â¤Á¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¤¢¤ó¥Ð¥¿ー¤È¤ª¤â¤Á¤Î·î¸«¥Ñ¥¤¡×¡¢»³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î²Ì½Á¡Ê»³Íü»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È²Ì½Á1¡ó¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ê½©¸ÂÄê¥·¥§¥¤¥¯¡Ö·î¸«¥Þ¥Ã¥¯¥·¥§¥¤¥¯ »³Íü¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÌ£¡×¡¢¤½¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¡Ö¥Á¥¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥Ê¥²¥Ã¥È¡×¤«¤é¤â¡È¥Ô¥ê¤Ã¤È¡É¡ß¡ÈÁÖ¤ä¤«¡É¤Ë·î¸«¤Îµ¨Àá´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥½ー¥¹¡ÖÀ¥¸ÍÆâ¥ì¥â¥ó¥Ú¥Ã¥Ñー¥½ー¥¹¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¥Ðー¥¬ー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤Þ¤Ç¤¬Â·¤Ã¤¿¡¢Á´8¼ïÎà¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î·î¸«¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
9·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éÊü±Ç¤¹¤ë¿·TVCM¤Ç¤Ï¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³Ú¶Ê¤ò°ì¿·¤·¡¢¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¥«¥·¥Þ¥·¤ÎÌ¾¶Ê¡Öº£¾¬¤Î·î¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤ò¡¢µÜËÜ¹À¼¡¤µ¤ó¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£µÜ粼¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤ÈÌø³ÚÍ¥Ìï¤µ¤ó¤¬¡¢»Å»ö¤ä»Ò°é¤Æ¤ÇËèÆü¤òË»¤·¤¯²á¤´¤¹Ãæ¤Ç¡¢·î¸«¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Î¾¦ÉÊ¤«¤é¥¨ー¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¡È¿´¤¬¾å¤ò¸þ¤¯¡É¥¹¥Èー¥êー¤Ë¡¢¡Öº£¾¬¤Î·î¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤¬´ó¤êÅº¤¦ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«X¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É³Æ¼ï»Üºö¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
