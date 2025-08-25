¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿©Æ»¤ÎÆ°¤¡¢¡í¿ô¼°¡í¤Ç¤ï¤«¤ë¡ª¡©¡¡―¾ëÀ¾Âç³Ø¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤¬ÉÔ»×µÄ¤ÊÆ°¤¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ËÇ÷¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯―
¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ±¡·ÏÅý²òË¶³ØÊ¬Ìî¤Î»°±º³Ù¶µ¼ø¤ÈÉÂÂÖÀ©¸æÆâ²Ê³ØÊ¬Ìî¤Î¾®Àî²Â¹¨¶µ¼ø¡¢°Ë¸¶±ÉµÈ½Ú¶µ¼ø¡¢¾ëÀ¾Âç³ØÍý³ØÉô¤Î±É¿°ìÏº¶µ¼ø¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³ØÅÅ»Ò²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ÎÀÐ°æÃè»Ö½õ¶µ¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¿©Æ»¤ÎÆ°¤¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿ô¼°¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¿·¤·¤¤¿ôÍý¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢¿©Æ»¤ÎÉÂµ¤¤Î¸¶°ø²òÌÀ¤ä¡¢¿·¤·¤¤¼£ÎÅË¡¤Î³«È¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¸¦µæÀ®²Ì¤Ï±Ñ¹ñ¤Î»¨»ï¡ØRoyal Society Open Science¡Ù¤Ë2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°8»þ5Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¸¦µæ¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
①Óë²¼¾ã³²¤Î¸¶°ø¤È¤Ê¤ë¿©Æ»¤ÎÆ°¤¤Î°Û¾ï¤Ï¸¶°ø¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
②¿©Æ»¤ÎÆ°¤¤òºÆ¸½¤¹¤ë¿ôÍý¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤ËÀ®¸ù
③¿©Æ»¤ÎÉÂµ¤¤Î¸¶°ø²òÌÀ¤ä¼£ÎÅË¡³«È¯¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë´üÂÔ
¡Ú³µ¡¡Í×¡Û
¡¡¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤Ë¡¢°û¤ß¹þ¤ß¤Ë¤¯¤¤¤È´¶¤¸¤ë·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÓë²¼¾ã³²¤Ï¿©Æ»¤ÎÆ°¤¤Î°Û¾ï¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢¸íÓëÀÇÙ±ê¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂµ¤¤Î¸µ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á°å³ØÅª¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿©Æ»¤ÎÆ°¤¤Î·×Â¬¼êË¡¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¡¢¿©Æ»ÆÃÍ¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊµóÆ°¤¬¿ôÂ¿¤¯ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤¸¤ë¤«¤ÏÍý²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¹âÀºÅÙ¤ÎêÀÆ°±¿Æ°¡Ê¢¨1¡Ë¤Î·×Â¬¼êË¡¤È¿ôÍý¥â¥Ç¥ë¡Ê¢¨2¡Ë¤È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿©Æ»¤ËÆÃÍ¤ÎêÀÆ°±¿Æ°¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò²òÌÀ¤¹¤ëÏÈÁÈ¤ß¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¶å½£Âç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø¸¦µæ±¡·ÏÅý²òË¶³ØÊ¬Ìî¤Î»°±º³Ù¶µ¼ø¤ÈÉÂÂÖÀ©¸æÆâ²Ê³ØÊ¬Ìî¤Î¾®Àî²Â¹¨¶µ¼ø¡¢°Ë¸¶±ÉµÈ½Ú¶µ¼ø¡¢¾ëÀ¾Âç³ØÍý³ØÉô¤Î±É¿°ìÏº¶µ¼ø¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³ØÅÅ»Ò²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ÎÀÐ°æÃè»Ö½õ¶µ¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¿©Æ»¤ÎÆ°¤¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿ô¼°¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¿·¤·¤¤¿ôÍý¥â¥Ç¥ë¤ò³«È¯¤·¤¿¡£¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¡ÖÇ¾¤«¤é¤Î»ØÎá¡×¢ª¡ÖÄ²¤ÎÃæ¤Î¿À·Ð¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡×¢ª¡Ö¶ÚÆù¤ÎÆ°¤¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤òºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¡¢²¼Éô¿©Æ»³çÌó¶Ú¡ÊLES, ¢¨3¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉôÊ¬¤Ç¤Ï"¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ"¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Àµ¾ï¤Ê¿©Æ»¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿©¤ÙÊª¤ò±¿¤Ö¤«¤òºÆ¸½¤Ç¤¤¿¤Û¤«¡¢¥·¥«¥´Ê¬Îà¡Ê¢¨4¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¿ÇÃÇ´ð½à¤Ë¤¢¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÂÅª¤Ê¿©Æ»¤ÎÆ°¤¤â¡¢¥Ñ¥é¥áー¥¿¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤¿¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢¿©Æ»¤ÎÉÂµ¤¤Î¸¶°ø²òÌÀ¤ä¡¢¿·¤·¤¤¼£ÎÅË¡¤Î³«È¯¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï±Ñ¹ñ¤Î»¨»ï¡ØRoyal Society Open Science¡Ù¤Ë¡¢2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¸áÁ°8»þ5Ê¬¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¸¦µæ¼Ô¤«¤é¤Ò¤È¤³¤È¡Û
¡¡»ä¤¿¤Á¤ÏËèÆü¡¢¿©»ö¤Î»þ¤Ë¿©Æ»¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¡¢¸ÅÅµÅª¤ÊêÀÆ°±¿Æ°¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÆ°¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎµóÆ°¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤½¤Î¤â¤Î¤¬²Ê³ØÅª¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Óë²¼¾ã³²¤Ë´Ø¤ï¤ë¼À´µ¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â´Ø·¸¤·¡¢°å³ØÅª¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸½¾Ý¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¿ô¼°¤ÇÉ½¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Î×¾²°å³Ø¤È¿ô³Ø¤Î¶¶ÅÏ¤·¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡Ê»°±º³Ù¡Ë¡£
¡Ú¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê¤È·Ð°Þ¡Û
¡¡¿©¤ÙÊª¤ò¸ý¤«¤é°ß¤Ø¤È¥¹¥àー¥º¤ËÁ÷¤ë¤Ë¤Ï¡¢¿©Æ»¤Î"êÀÆ°±¿Æ°"¤È¤¤¤¦Æ°¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¹â²òÁüÅÙÆâ°µ¸¡ºº¡ÊHRM¡Ë¡Ê¢¨5¡Ë¤Ê¤É¤Î´Ñ»¡µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¿©Æ»¤ÎÆ°¤¤¬»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÊ£»¨¤Ç¥æ¥Ëー¥¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²¼Éô¿©Æ»³çÌó¶Ú¡ÊLES¡Ë¤¬¡Ö¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¡×¤Î¤è¤¦¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ä¡¢²¿ÅÙ¤âÏ¢Â³¤·¤Æ°û¤ß¹þ¤ó¤À¤È¤¤Ë¤ÏºÇ¸å¤ÎÆ°¤¤À¤±¤¬ÅÁ¤ï¤ë"Óë²¼ÍÞÀ©"¡Ê¢¨6¡Ë¡¢Æ°¤¤¬É¬¤º°ìÊý¸þ¤ËÅÁ¤ï¤ëÀ¼Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï"Ä²¤ÎË¡Â§"¡Ê¢¨7¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¾å²¼¤Ç°Û¤Ê¤ëÈ¿±þ¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸½¾Ý¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¶»¤ÎÄË¤ß¤ä°û¤ß¹þ¤ß¤Å¤é¤µ¡¢¸íÓë¤Ë¤è¤ëÇÙ±ê¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ç¤â½ÅÍ×¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿Â¿ÍÍ¤ÊÆ°¤¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÀâÌÀ¤Ç¤¤ëÍýÏÀÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿Í´ÖÆÃÍ¤ÎÆ°¤¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¸³Åª¤ËÄ´¤Ù¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£