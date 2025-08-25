¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¾¦²ÊÂç³Ø ¿Í´Ö¼Ò²ñ³ØÉô ¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸¦µæ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡¡Ìä¤¤¤È¤·¤Æ¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥° ～¿Í¡¦¼Ò²ñ¡¦¼«Á³¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë～
ÀéÍÕ¾¦²ÊÂç³Ø¡Ê½êºßÃÏ¡§»ÔÀî»Ô¹ñÉÜÂæ¡¿³ØÄ¹¡§µÜºêÎÐ¡Ë¿Í´Ö¼Ò²ñ³ØÉô¡Ê³ØÉôÄ¹¡§óîÆ£µª»Ò¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÌä¤¤¤È¤·¤Æ¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°～¿Í¡¦¼Ò²ñ¡¦¼«Á³¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë～¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¶áÇ¯ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡×¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤ËÌõ¤µ¤ì¤ë¡Ö·ò¹¯¡×¤ä¡Ö¹¬Ê¡¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡¢¤è¤êÊñ³çÅª¤Ê³µÇ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ê¸²½¤ä²ÁÃÍ´Ñ¡¢»þÂåÇØ·Ê¤Ê¤É¼Ò²ñÅª¡¢Îò»ËÅªÊ¸Ì®¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆÀä¤¨¤ºÌä¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢À©ÅÙ¤ä´·½¬¤¬À¸¤àÉÔÊ¿Åù¤ä´Ä¶ÌäÂê¤Ê¤É¡¢¿Í¡¦¼Ò²ñ¡¦¼«Á³¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òÁË¤àÍ×°ø¤òÂª¤¨¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½À¡Ë¤ä¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÊÀ¸¤Êý¤ÎÁªÂò»è¤ò¤â¤ÄÎÏ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶áÀÜ³µÇ°¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î³µÇ°¤òÂª¤¨Ä¾¤·¡¢¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤È¤¹¤ë¡£
¡Î¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª´«¤á¡Ï ³Ø½Ñ´Ø·¸¼Ô¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¼ÂÌ³²È¤ÎÊý¤Ê¤É
¢¡ÀéÍÕ¾¦²ÊÂç³Ø¡¡¿Í´Ö¼Ò²ñ³ØÉô¡¡¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸¦µæ¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à
¡¡¡ÖÌä¤¤¤È¤·¤Æ¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°～¿Í¡¦¼Ò²ñ¡¦¼«Á³¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤ë～¡×
¡ã³«ºÅÆü»þ¡ä¡¡9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë13:30～18:10¡ÊÆþÂà¾ì¼«Í³¡Ë
¡ã²ñ¡¡¾ì¡ä¡¡ÀéÍÕ¾¦²ÊÂç³Ø»ÔÀî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡ËÜ´Û7³¬ Âç²ñµÄ¾ì
¡ã¥×¥í¥°¥é¥à¡ä
¡¦13:45～14:30¡¡¡Ú´ðÄ´Êó¹ð¡Û
¡¡¡Ö¿Í¡¦¼Ò²ñ¡¦¼«Á³¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥° ー¹½Â¤ÅªË½ÎÏ¤òÊä½õÀþ¤È¤·¤Æ¡×
¡¡¡¡¹ÓÀî ÉÒÉ§¡¢°ËÆ£ ¹¯¡¢¸¢ ±Ê»ì¡Ê¿Í´Ö¼Ò²ñ³ØÉô ¶µ¼ø¡Ë
¡¦14:30～15:30¡¡¡Ú¾·ÂÔ¹Ö±é¡Û
¡¡¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤È¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡×
¡¡¡¡½ôÉÙ Å° »á¡ÊµþÅÔÂç³Ø¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡ ¶µ¼ø¡Ë
¡¡¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ÎºÆ¹½ÃÛ～¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤¿¤á¤Ë～¡×
¡¡¡¡º£ÄÅ¡¡½¨µª »á¡ÊSustainWell ImazuÂåÉ½¡¿¸µTOPPAN³ô¼°²ñ¼ÒSDGs»ö¶È¿ä¿Ê¼¼ ¼¼Ä¹¡Ë
¡¦15:45～16:45¡¡¡Ú¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡Û
¡¡½ôÉÙ Å° »á¡¢º£ÄÅ ½¨µª »á
¡¡°ËÆ£ ¹¯¡¢ÅÄÃæ ¿®°ìÏº¡Ê¿Í´Ö¼Ò²ñ³ØÉô ¶µ¼ø¡Ë
¡¡¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡§óîÆ£ µª»Ò¡Ê¿Í´Ö¼Ò²ñ³ØÉô ¶µ¼ø¡Ë
¡¦17:10～18:10¡¡¡Ú¸òÎ®²ñ¡Û
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÀéÍÕ¾¦²ÊÂç³Ø¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤ò»²¾È
¡¡https://www.cuc.ac.jp/event/2025/hss_wellbeing0919.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡ÀéÍÕ¾¦²ÊÂç³Ø ¶µÌ³²Ý
¡¡TEL¡§047-373-9754
¡¡E-mail¡§ kyomu-kyotsu@cuc.ac.jp
¢§¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡ÀéÍÕ¾¦²ÊÂç³Ø¡¡·Ð±Ä´ë²è¼¼¹Êó¥°¥ëー¥×
¡¡TEL¡§ 047-373-9968
¡¡E-mail¡§ p-info@cuc.ac.jp
¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/