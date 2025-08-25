¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³ØÂç³Ø±¡ ¥¢ー¥¥Ó¥¹¥ÈÍÜÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¡¡¡Ö¥¢ー¥¥Ó¥¹¥È¡¦¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥º³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ø³«¹Ö±é²ñ¡×¤ò9/13³«ºÅ
¡¡¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³ØÂç³Ø±¡¡Ê³ØÄ¹ ¶âÈøÏ¯¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡Ë À¸³èµ¡¹½¸¦µæ²Ê À¸³èÊ¸²½¸¦µæÀì¹¶¤Ï¡¢¥¢ー¥¥Ó¥¹¥ÈÍÜÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËèÇ¯¡¢¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥º¶È³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊý¤ò¾·¤¡¢Ž¢¥¢ー¥¥Ó¥¹¥È¡¦¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥º³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ø³«¹Ö±é²ñŽ£¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯¤â£¹·î13Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë¡£
¡¡¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¡ÖÇ§¾Ú¥¢ー¥¥Ó¥¹¥È¡×Ç§ÄêÍ×·ï¤Î¡ÖÃÎ¼±¡¦µ»Ç½¡×¤Î¼èÆÀ¡¢¤ª¤è¤Ó¡Ö½ÚÇ§¾Ú¥¢ー¥¥Ó¥¹¥È¡×»ñ³Ê¤ò¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¤Ø¿½ÀÁ¤Î¾å¡¢¼èÆÀ²ÄÇ½¤ÊÀ¸³èÊ¸²½¸¦µæÀì¹¶¤Ç¤Ï¡¢¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¤ÇÀìÌç¿¦¤È¤·¤ÆÌ³¤á¤é¤ì¡¢ËÜ³ØÂç³Ø±¡¤ÎOG¤Ç¤â¤¢¤ë½ÝÀÐ¤â¤â»Ò»á¤ò¾·¤¡¢¥¢ー¥¥Ó¥¹¥È¤ä»Ê½ñ¤Ê¤É¤ÎÀìÌç¿¦¤Î³èÆ°¤È²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¼Ò²ñÅª¤ÊÀÕÌ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àì¹¶¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤ò¸ò¤¨¤Æ¹Ö±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¢ー¥¥Ó¥¹¥È¡Êarchivist¡Ë
¸øÊ¸½ñ´Û¤ä´ë¶ÈÊ¸½ñ´Û¤Ê¤É¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥º¡Êarchives¡Ë¤ÇÆ¯¤¯ÀìÌç¿¦°÷¡£¹ÔÀ¯»ñÎÁ¡Ê¸øÊ¸½ñ¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¤ÇÆü¡¹ºîÀ®¤µ¤ì¤ëËÄÂç¤Ê»ñÎÁ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ±ÊÂ³Åª¤Ê²ÁÃÍ¤òÍ¤¹¤ë»ñÎÁ¤òÉ¾²ÁÁªÊÌ¤·¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢ー¥¥Ó¥¹¥È¡¦¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥º³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ø³«¹Ö±é²ñ¡×³«ºÅ³µÍ×
¡¡Æü¡¡»þ¡§¡¡2025Ç¯£¹·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë14:00～¡Ê»²²ÃÈñÌµÎÁ¡Ë
¡¡¾ì¡¡½ê¡§¡¡¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡¡£¸¹æ´Û£¶³¬¥³¥¹¥â¥¹¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶èÂÀ»ÒÆ²1-7-57¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Âè£±Éô¡¢Âè£²Éô¤È¤âÂÐÌÌ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊ»ÍÑ
¡¡Æâ¡¡ÍÆ¡§¡¡
¡¡¡¡¡¡¡ãÂè£±Éô¡ä
¡¡¡¡14:00～15:00¡¡¡¡¹Ö±é¡Ö¥¢ー¥¥Ó¥¹¥È¡¦»Ê½ñ¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÈÂç³Ø±¡¤Ç¤Î³Ø¤Ó¡×
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½ÝÀÐ¤â¤â»Ò»á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û ÀìÌç¿¦¡Ê¸µÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÅìµþÇîÊª´Û »Ê½ñ¡Ë/ ËÜ³ØÂç³Ø±¡OG
¡¡¡¡15:00～15:20¡¡¡¡¼Áµ¿±þÅú
¡¡¡¡¡¡¡ãÂè£²Éô¡ä¡¡¢¨»²²Ã´õË¾¼Ô¤Î¤ß
¡¡¡¡15:30～16:00¡¡¡¡À¸³èÊ¸²½¸¦µæÀì¹¶1Ç¯À©¥³ー¥¹ÀâÌÀ²ñ
¡¡¡¡16:00～¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ
¡¡ÂÐ¡¡¾Ý¡§¡¡ ¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä¥¢ー¥¥Ó¥¹¥È¤Ë¶½Ì£´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
¡¡¿½¡¡¹þ¡§¡¡ ±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß²¼¤µ¤¤¡£¡ÊÄùÀÚ¡§£¹·î£µÆü¡Ë
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2Ts8j1dlRDL-EH1If0fpWcpvPuXA8DchS_ANNarTnBXhCcg/viewform
¡¡Ìä¹ç¤»Àè¡§¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³ØÂç³Ø±¡ À¸³èµ¡¹½¸¦µæ²Ê À¸³èÊ¸²½¸¦µæÀì¹¶¡¡ exam-inseibun@swu.ac.jp
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³ØÂç³Ø±¡ À¸³èµ¡¹½¸¦µæ²Ê À¸³èÊ¸²½¸¦µæÀì¹¶
¡¡ÆüËÜ¤äÀ¤³¦¤ÎÎò»Ë¡¦Ê¸²½¤ò²òÌÀ¤¹¤ëÎò»Ë³Ø¡¢Ì±Â¯³Ø¡¢¹Í¸Å³Ø¡¢Èþ½Ñ»Ë¡¢·ÝÇ½»Ë¡¢Ê¸²½ºâ³Ø¡¢¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥º³Ø¤Ê¤É¡¢Ê¸Íý¤òÌä¤ï¤Ê¤¤²£ÃÇÅª¤Ê³ØÌäÊ¬Ìî¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀì¹¶¤Ï£²Ç¯À©¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¿ÍÂÐ¾Ý¤Ë£±Ç¯´Ö¤Ç½¤»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë£±Ç¯À©¥³ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢ー¥¥Ó¥¹¥È¡×ÍÜÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¡ÖÇ§¾Ú¥¢ー¥¥Ó¥¹¥È¡×Ç§ÄêÍ×·ï¤Î¡ÖÃÎ¼±¡¦µ»Ç½¡×¤Î¼èÆÀ¡¢¤ª¤è¤Ó¡Ö½ÚÇ§¾Ú¥¢ー¥¥Ó¥¹¥È¡×»ñ³Ê¤ò¹ñÎ©¸øÊ¸½ñ´Û¤Ø¿½ÀÁ¤Î¾å¡¢¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¡¡´ë²è¹ÊóÉô
TEL¡§03-3411-6597
¥áー¥ë¡§kouhou@swu.ac.jp
