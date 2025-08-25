¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
AI¤È¥Ó¥Ã¥¯¥Çー¥¿¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¢¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥×¥é¥Í¥Ã¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÌðÌî ÏÂÃË»á¤¬¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¡ª2026Ç¯¿·Àß¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸¦µæ²Ê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤ò£¸·î29Æü(¶â)¤ËÍÌÀ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³«ºÅ
ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢³ØÄ¹¡§¾®À¾ À»»Ò¡Ë¤Ï2026Ç¯£´·î¤Ë¿·¤¿¤Ê¸¦µæ²Ê¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸¦µæ²Ê¡×¤òÉðÂ¢Ìî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë³«Àß¤·¤Þ¤¹¡£¿·¸¦µæ²Ê¤Î³«Àß¤ËÀèÎ©¤Á¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©À½ºî½ê ¥Õ¥§¥íー¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥×¥é¥Í¥Ã¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤ÎÌðÌî ÏÂÃË»á¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢£¸·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÉðÂ¢ÌîÂç³ØÍÌÀ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç¡¢¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸¦µæ²Ê¡×³«Àß¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡ÖAI »þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ø¹¬Ê¡¡Ù¤òÄÉµá¤¹¤ë³Ø¤Ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¼Ò²ñ¿Í¸þ¤±¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¼ÔÈ¯É½²ñ»²²Ã¿½¤·¹þ¤ßURL¡§https://forms.gle/FnLwMypAy2KtLjb68
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡üÀ¤³¦¤Î¹¬¤»¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤¹¤ëÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¤Ï2024Ç¯£´·î¤ËÀ¤³¦½é¢¨¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°³ØÉô¡×¤ò³«Àß¡£¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°»þÂå¤Î¼Ò²ñ¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¼Ò²ñ¿Í¤¬Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°³Ø¡×¤ÎºÇÀèÃ¼¤ò³Ø¤Ù¤ë¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸¦µæ²Ê¡×¤ò2026Ç¯£´·î¤Ë³«Àß¤¹¤ë
¡ü¸¦µæ²ÊÄ¹¤Ë¤Ï¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸¦µæ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ëÁ°Ìî Î´»Ê¶µ¼ø¤¬½¢Ç¤Í½Äê
¡ü¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤·¤Æ¡¢AI¤È¥Ó¥Ã¥¯¥Çー¥¿¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ëÆüÎ©À½ºî½ê ¥Õ¥§¥íー¡¿¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥×¥é¥Í¥Ã¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤ÎÌðÌî ÏÂÃË»á¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¤«¤±¤ë´üÂÔ¤ò¸ì¤ë
¢¨2024Ç¯£´·îÅö»þ¡¢ÉðÂ¢ÌîÂç³ØÄ´¤Ù
¡Úµ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§
¡Ö¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸¦µæ²Ê¡×³«Àß¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¼ÔÈ¯É½²ñ
³«ºÅÆü»þ¡§
ÎáÏÂ£·¡Ê2025Ç¯¡Ë £¸·î29Æü¡Ê¶â¡Ë 10:30～11:30
²ñ¾ì¡§
ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø ÍÌÀ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹£µ´Û£±³¬¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡Ê»ëÄ°¤Î¤ß¡Ë
ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ»°ÃúÌÜ£³ÈÖ£³¹æ¡Ê¤ê¤ó¤«¤¤Àþ¡Ö¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡×±Ø¤è¤êÅÌÊâ£·Ê¬¡¡Â¾¡Ë
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://youtube.com/live/MpQG1743rZQ
ÅÐÃÅ¡§
¢£¾®À¾ À»»Ò¡ÊÉðÂ¢ÌîÂç³Ø³ØÄ¹¡Ë
¢£Á°Ìî Î´»Ê¡ÊÉðÂ¢ÌîÂç³ØÂç³Ø±¡¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸¦µæ²Ê ¸¦µæ²ÊÄ¹½¢Ç¤Í½Äê¡¿ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°³ØÉôÄ¹¡¿·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë
¢£ÌðÌî ÏÂÃË»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©À½ºî½ê ¥Õ¥§¥íー¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥×¥é¥Í¥Ã¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡Ë
ÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë¡§
³ØÄ¹°§»¢¡¢¸¦µæ²ÊÄ¹°§»¢¡¢¸¦µæ²Ê¾Ò²ð¡¢¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖAI »þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ø¹¬Ê¡¡Ù¤òÄÉµá¤¹¤ë³Ø¤Ó～¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°³Ø～¡×¡¢¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¼Áµ¿±þÅú
¿½¹þÀè
URL¡§https://forms.gle/FnLwMypAy2KtLjb68
¡Î£¸·î27Æü¡Ê¿å¡Ë15¡§00¿½¹þÄùÀÚ¡Ï
¢¨¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸°Ê³°¡Ê¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÁÈ¿¥¡¦ÃÄÂÎ¡¦´ë¶ÈÅù¡Ë¤ÎÊý¤â¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸¦µæ²Ê¤Î³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§
¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸¦µæ²Ê¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°Àì¹¶
Æþ³ØÄê°÷¡Ê¼ýÍÆÄê°÷¡Ë¡§
½¤»Î²ÝÄø¡¡¡¡¡¡¡¡20¿Í¡Ê40¿Í¡Ë
Çî»Î¸å´ü²ÝÄø¡¡¡¡£µ¿Í¡Ê15¿Í¡Ë
¼øÍ¿¤¹¤ë³Ø°Ì¡§
½¤»Î²ÝÄø¡¡¡¡¡¡¡¡½¤»Î¡Ê¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡Ë
Çî»Î¸å´ü²ÝÄø¡¡¡¡Çî»Î¡Ê¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡Ë
³«Àß»þ´ü¡§
2026Ç¯£´·î£±Æü
ÀßÃÖ¾ì½ê¡§
ÉðÂ¢ÌîÂç³ØÉðÂ¢Ìî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÅìµþÅÔÀ¾Åìµþ»Ô°ìÃúÌÜ£±ÈÖ20¹æ¡Ë
¡Ú¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸¦µæ²Ê¤ÎÆÃÄ¹¡Û
① ¼ÂÁ©¡¦¼ÂÂÎ¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òÍý²ò¤¹¤ë¥«¥ê¥¥å¥é¥à
¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀèÃ¼Åª¸¦µæ¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤ä»×¹ÍÎÏ¡¢¼ÂÁ©ÎÏ¤òÍ¤·¡¢À¤³¦¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î²ÊÌÜ¤ò¡Ö¹ÖµÁ¡Ü±é½¬¡×¤Ë¤è¤ë¼ø¶È·ÁÂÖ¤È¤·¡¢¼ÂÁ©Åª¡¢ÂÎ¸³Åª¤Ê¶µ°é¸¦µæ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
② ¼Ò²ñ¿Í¤¬³Ø¤Ó¤ä¤¹¤¤¼ø¶È·ÁÂÖ
¼Ò²ñ¿Í¤¬Æ¯¤¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ù¤ë¤è¤¦¡¢¼ø¶È¤ÏÊ¿ÆüÌë´ÖµÚ¤ÓÅÚÍËÆü¤òÃæ¿´¤Ë³«¹Ö¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐÌÌµÚ¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹·Á¼°¤Ç¼ø¶È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼õ¹Ö¤·¤ä¤¹¤¤·ÁÂÖ¤ò¼«Í³¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ê°ìÉôÂÐÌÌ¤Î¤ß¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë²ÊÌÜ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åö³º²ÊÌÜ¤òÍú½¤¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â½¤Î»Í×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢Á´²ÊÌÜ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç½¤Î»¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¡Ë
③ ¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡Ê²ÊÌÜÅùÍú½¤À©ÅÙ¡Ë
¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÎÍý²òÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¡¢ÀìÌçÅªÃÎ¼±¤äÇ½ÎÏ¤òÆü¡¹¤Î¶ÈÌ³Åù¤Ë³è¤«¤¹ÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢²ÊÌÜÅùÍú½¤À¸À©ÅÙ¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¤âÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£»ØÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤ÆÃ±°Ì½¤ÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢³Ø½¤ÍúÎò¤Î¾ÚÌÀ¤È¤·¤Æ¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£²ÊÌÜÅùÍú½¤À¸¤È¤·¤Æ½¤ÆÀ¤·¤¿Ã±°Ì¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸¦µæ²Ê¤ËÀµ²ÊÀ¸¤È¤·¤ÆÆþ³Ø¸å¡¢½¤ÆÀºÑÃ±°Ì¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤·¤Þ¤¹¡Ê15Ã±°Ì°ÊÆâ¡Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢µºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¸½ºß·×²èÃæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸åÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¢£¾®À¾ À»»Ò¡ÊÉðÂ¢ÌîÂç³Ø³ØÄ¹¡Ë
1977Ç¯¤ËÅìµþÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¶µ°é¿´Íý³Ø²Ê¤òÂ´¶È¸å¡¢ÅìµþÅÔ¿´ÍýÈ½Äê°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢1988Ç¯¤ËÃÞÇÈÂç³Ø°å³ØÀìÌç³Ø·²Â´¶È¡¢Æ±Ç¯¤Ë°å»ÕÌÈµö¼èÆÀ¡£1992Ç¯¤ËÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄø°å³Ø¸¦µæ²Ê½¤Î» Çî»Î¡Ê°å³Ø¡Ë¹æ¼èÆÀ¡£1993Ç¯¤ËÅìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³Ø¡Ê¸½ Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡Ë¤ÇÈÈºáÈï³²¼ÔÁêÃÌ¼¼¤òÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£1999Ç¯¤ËËÜ³Ø¤ÎÀìÇ¤¶µ¼ø¤Ë½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¿Í´Ö´Ø·¸³ØÉô¡Ê¸½ ¿Í´Ö²Ê³ØÉô¡Ë³ØÉôÄ¹¡¢ËÜ³ØÂç³Ø±¡¿Í´Ö¼Ò²ñ¸¦µæ²ÊÄ¹¡¢ËÜ³Ø¿´ÍýÎ×¾²¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¢ËÜ³ØÉû³ØÄ¹¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÍ×¿¦¤òÎòÇ¤¡£2025Ç¯£´·î¤«¤éÉðÂ¢ÌîÂç³Ø³ØÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£ÀìÌçÊ¬Ìî¡§Î×¾²¿´Íý³Ø¡ÊÈï³²¼Ô»Ù±ç¡¢³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡ÊPTSD¡Ë
¢£Á°Ìî Î´»Ê¡ÊÉðÂ¢ÌîÂç³ØÂç³Ø±¡¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸¦µæ²Ê ¸¦µæ²ÊÄ¹½¢Ç¤Í½Äê¡¿ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°³ØÉôÄ¹¡¿·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡Ë
Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¡Ê¸½Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡Ë¹©³ØÉôµ¡³£¹©³Ø²ÊÂ´¶È¡£Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¡Ê¸½Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡ËÂç³Ø±¡Íý¹©³Ø¸¦µæ²Êµ¡³£¹©³ØÀì¹¶½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê¹©³Ø¡Ë¡£¥¥ä¥Î¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¶ÐÌ³¸å¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÍý¹©³ØÉôµ¡³£¹©³Ø²Ê¶µ¼ø¡¢Æ±Âç³Ø±¡¥·¥¹¥Æ¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¦µæ²Ê¶µ¼ø¡¢Æ±Âç³Ø¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ーÄ¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯4·î¤è¤ê¸½¿¦¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¹¬¤»¤ËÆ¯¤¯¤¿¤á¤Î30¤Î½¬´·¡Ù¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢²Ò¤Î¿·¡¦¹¬Ê¡ÏÀ¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¹¬¤»¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à―¼ÂÁ©¡¦¹¬Ê¡³ØÆþÌç¡Ù¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
¢£ÌðÌî ÏÂÃË»á¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒÆüÎ©À½ºî½ê ¥Õ¥§¥íー¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥×¥é¥Í¥Ã¥ÈÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡Ë
1984Ç¯Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡Íý¹©³Ø¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡¢ÆüÎ©À½ºî½êÆþ¼Ò¡£2004Ç¯¤«¤é¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¼ý½¸¡¦³èÍÑ¤ÇÀ¤³¦¤ò¸£°ú¡£ÆÃ¤Ë¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç¼Â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¿ÌÜÅªAI ¤Î³«È¯¤ä¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ï¥Ô¥Í¥¹¤Î²òÌÀ¤ÇÀèÆ³Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡£2020Ç¯¥Ï¥Ô¥Í¥¹¥×¥é¥Í¥Ã¥ÈÀßÎ©¡£2020Ç¯IEEE Frederik Phillips Award ¤ò¼õ¾Þ¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Çー¥¿¤Î¸«¤¨¤¶¤ë¼ê¡Ù¡¢¡ØÍ½Â¬ÉÔÇ½¤Î»þÂå¡Ù¡¢ ¿·Ãø2025Ç¯£··î¾å°´¡Ø¥È¥ê¥Ë¥Æ¥£ÁÈ¿¥ ¿Í¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¸»ºÀ¤¬¾å¤¬¤ë¡Ö»°³Ñ·Á¤ÎË¡Â§¡×¡Ù¡¡Çî»Î(¹©³Ø)¡£IEEE Fellow.
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û
¢£Á°Ìî Î´»Ê ¶µ¼ø ¡Ê¸¦µæ²ÊÄ¹½¢Ç¤Í½Äê¡¿ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°³ØÉôÄ¹¡Ë
2026Ç¯£´·î¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤Æ½¤»Î¡Ê¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡Ë¡¢Çî»Î¡Ê¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡Ë¤Î³Ø°Ì¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸¦µæ²Ê¤¬³«Àß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ø¶È¤òÊ¿ÆüÌë¤ÈÅÚÍË¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼ø¶È¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¤ê¡¢½¸Ãæ¹ÖµÁ¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿Í³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â³Ø¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·Â´³ØÀ¸¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£Ê¿ÆüÃë´Ö¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸¦µæ¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¡¢Ìë¤äÅÚÍË¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤È¤È¤â¤Ë¼ø¶È¤Ç³Ø¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½¤»Î²ÝÄø¤Ï£²Ç¯¡¢Çî»Î²ÝÄø¤Ï£³Ç¯¤¬É¸½à¤Ç¤¹¡£ËÜ¸¦µæ²Ê¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¶áÂå»ñËÜ¼çµÁ¼Ò²ñ¤Î¸Â³¦¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ê¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤òÀèÆ³¤¹¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤È¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°³Ø¤ÎÈ¯Å¸¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢´Ä¶ÌäÂê¡¢³Êº¹ÌäÂê¡¢ÀïÁè¡¦Ê¶Áè¡¢¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ê¤É¡¢¼«Í³¶¥Áè¤Ë´ð¤Å¤¯»ñËÜ¼çµÁ¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤½ôÌäÂê¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤Î¿ÊÅ¸¤¬À¤¤ÎÃæ¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬»ê¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê·ãÆ°¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿ÍÎà¤¬¤è¤êÎÉ¤¤À¤³¦¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°Ãæ¿´¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÂçÅ¾´¹¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤È¤Ï¡¢¿´¤ÈÂÎ¤È¼Ò²ñ¤ÎÎÉ¤¤¾õÂÖ¡¢¹¬¤»¡¢·ò¹¯¡¢Ê¡»ã¤Î½¼¼Â¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¬¤»¤òÌÜ»Ø¤¹À¤³¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¤Ï¡¢¿ÍÎà¤ÈÆ°¿¢Êª¤¹¤Ù¤Æ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£2500Ç¯Á°¡¢¥Ö¥Ã¥À¤Ï¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÀ¸¤¤È¤·À¸¤±¤ë¤â¤Î¤¬¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¿ÍÎà¤Ï¤Þ¤À¤³¤ÎÍýÁÛ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸¦µæ²Ê¤Ï¡¢¼«Á³²Ê³Ø¡¢¼Ò²ñ²Ê³Ø¡¢¿ÍÊ¸³Ø¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢»º´±³ØÏ¢·È¤Î¤â¤È¤Ë¡¢¿ÍÎà¤ÎÍýÁÛ¤È¤¤¤¦¤Ù¤¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¬¤»¤Ê¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤È¤â¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤À¤³¦¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¨ ¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤È¤Ï
¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡ÊWell-being¡Ë¤È¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¡¦Àº¿À¡¦¼Ò²ñ¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¹¬Ê¡¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÉ½¤¹³µÇ°¤Ç¤¹¡£¿ÈÂÎ¤¬ÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¼Ò²ñÅª¤Ë¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¡¢1946Ç¯¤ËWHO(À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡Ë¤¬WHO·û¾Ï¤Ç¼¨¤·¤¿¡¢¡Ö·ò¹¯¡×¤Î°Ê²¼¤ÎÄêµÁ¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£"·ò¹¯¤È¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¼å¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆùÂÎÅª¤Ë¤â¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñÅª¤Ë¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£"¡ÊÆüËÜWHO¶¨²ñÌõ¡Ë
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ç¤Ï2019Ç¯£±·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¸ÛÍÑÀ¯ºö¸¦µæ²ñÊó¹ð½ñ¤ÎÃæ¤Ç"¡Ö¥¦¥§¥ë¡¦¥Óー¥¤¥ó¥°¡×¤È¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î¸¢Íø¤ä¼«¸Ê¼Â¸½¤¬ÊÝ¾ã¤µ¤ì¡¢¿ÈÂÎÅª¡¢Àº¿ÀÅª¡¢¼Ò²ñÅª¤ËÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë³µÇ°¡£"¤ÈÄêµÁ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬À¸¤À¸¤¤È³èÌö¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿2023Ç¯¡ÊÎáÏÂ£µÇ¯¡Ë£¶·î¤Ë³ÕµÄ·èÄê¤µ¤ì¤¿¶µ°é¿¶¶½´ðËÜ·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢①Â¿ÍÍ¤Ê¸Ä¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¹¬¤»¤äÀ¸¤¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ä¼Ò²ñ¤¬¹¬¤»¤äË¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°é¤Îºß¤êÊý¡¢②¹¬Ê¡´¶¡¢³Ø¹»¤äÃÏ°è¤Ç¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¶¨Æ¯À¡¢ÍøÂ¾À¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¡¢¼«¸Ê¼Â¸½Åù¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢³ÍÆÀÅªÍ×ÁÇ¤È¶¨Ä´ÅªÍ×ÁÇ¤òÄ´ÏÂÅª¡¦°ìÂÎÅª¤Ë°é¤à¤È¤¤¤¦Êý¸þÀ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤ÆÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
1924Ç¯¤ËÊ©¶µÀº¿À¤òº¬´´¤È¤·¤¿¿Í³Ê¶µ°é¤òÍýÁÛ¤Ë·Ç¤²¡¢ÉðÂ¢Ìî½÷»Ò³Ø±¡¤òÀßÎ©¡£ÉðÂ¢Ìî½÷»ÒÂç³Ø¤òÁ°¿È¤È¤·¡¢2003Ç¯¤ËÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¤ËÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¡£2004Ç¯¤ÎÃË½÷¶¦³Ø²½°Ê¹ß¡¢Âç³Ø²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤·13³ØÉô21³Ø²Ê¡¢13Âç³Ø±¡¸¦µæ²Ê¡¢ÄÌ¿®¶µ°éÉô¤Ê¤É³ØÀ¸¿ô13,000¿ÍÄ¶¤ÎÁí¹çÂç³Ø¤ËÈ¯Å¸¡£2019Ç¯¤Ë¹ñÆâ»äÎ©Âç³Ø½é¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³ØÉô¤ò³«Àß¡£2021Ç¯¤Ë¹ñÆâ½é¤Î¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×³ØÉô¤ò³«Àß¤·¡¢¡ÖAI³èÍÑ¡×¡ÖSDGs¡×¤òÉ¬½¤²ÊÌÜ¤È¤·¤¿Á´³Ø¶¦ÄÌ´ðÁÃ²ÝÄø¡ÖÉðÂ¢ÌîINITIAL¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¹ñÆâ½é¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£³Ø²Ê¤ò³«Àß¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢À¤³¦½é¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°³ØÉô¤ò³«Àß¤·¤¿¡£2050Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿Íºà¤ò°éÀ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç³Ø²þ³×¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¢£ÉðÂ¢ÌîÂç³ØÂç³Ø±¡¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸¦µæ²Ê ¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°Àì¹¶¡Î½¤»Î²ÝÄø¡ÏWEB¥µ¥¤¥È¡§
https://www.musashino-u.ac.jp/academics/graduate_school/course/well-being/major/index.html
¢£ÉðÂ¢ÌîÂç³ØÂç³Ø±¡¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸¦µæ²Ê ¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°Àì¹¶¡Î¸å´üÇî»Î²ÝÄø¡ÏWEB¥µ¥¤¥È¡§
https://www.musashino-u.ac.jp/academics/graduate_school/course/well-being/major/well-being.html
¢£ÉðÂ¢ÌîÂç³Ø¤·¤¢¤ï¤»¸¦µæ½ê WEB¥µ¥¤¥È¡§
https://www.musashino-u.ac.jp/research/laboratory/happiness_incubation.html
