ÎÌ⼦¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Ë¤è¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»ÑÀªÀ©¸æ⼿Ë¡¤ò³«È¯¡¡¼Ç±º⼯⼤¡¦Áá⼤¡¦ÉÙ⼠ÄÌ¡¢ÎÌ⼦µ»½Ñ¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»ÑÀªÀ©¸æ¤ò⾼ÀºÅÙ²½
¼Ç±º⼯¶È⼤³Ø¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¿³Ø⻑ ⼭⽥ ½ã¡Ë¥·¥¹¥Æ¥àÍý⼯³ØÉô¤Î⼤⾕ ÂóÌé½Ú¶µ¼ø¡Ê⼈´Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ¼¼¡Ë¡¢Áá°ð⽥⼤³Ø¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¿Áí⻑ ⽥Ãæ°¦¼£¡ËÍý⼯³Ø½Ñ±¡¤Î⾼⻄½ßÉ×¶µ¼ø¤ÈÉÙ⼠ÄÌ³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔÃæ¸¶¶è¡¿¼Ò⻑ »þ⽥ Î´¿Î¡Ë¤Ï¡¢ÎÌ⼦¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤ò³è⽤¤·¤Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»ÑÀª¤ò¸úÎ¨Åª¤ËÀ©¸æ¤¹¤ë¿·⼿Ë¡¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î´ØÀá¤ò»ý¤Ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡ÖµÕ±¿Æ°³Ø·×»»¡×¡Ê⽬É¸°ÌÃÖ¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ØÀá⾓ÅÙ¤Î·×»»¡Ë¤ò¡¢ÎÌ⼦µ»½Ñ¤ò³è⽤¤·¤Æ¸úÎ¨Åª¤«¤Ä⾼ÀºÅÙ¤Ë²ò¤¯¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Íý²½³Ø¸¦µæ½ê¤ÈÉÙ⼠ÄÌ¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿64 ÎÌ⼦¥Ó¥Ã¥È¤Î¼Âµ¡¸¡¾Ú¤Ç¡¢¤½¤ÎÍ¸úÀ¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³ÆÉô¡Ê¥ê¥ó¥¯¡Ë¤Î¸þ¤¤ä°ÌÃÖ¤òÎÌ⼦¥Ó¥Ã¥È¤ÇÉ½¸½¤·¡¢¿Æ´ØÀá¤ÎÆ°¤¤¬⼦´ØÀá¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¹½Â¤¤òÎÌ⼦¤â¤Ä¤ì¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î¸ÅÅµÅª⼿Ë¡¤È⽐¤Ù¤ÆÉ¬Í×¤Ê·×»»²ó¿ô¤ò⼤Éý¤Ëºï¸º¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÌ⼦¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Î¼Â⽤²½¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ©¸æ¤äÊ£»¨¤ÊÆ°ºî¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¼¡À¤Âå¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î´ØÀá¤ÎÆ°¤¤òÎÌ⼦¥Ó¥Ã¥È¤ÇÉ½¸½¤·¡¢ÎÌ⼦²óÏ©¤ò»È¤Ã¤Æ½ç±¿Æ°³Ø¤ò·×»»
¡¦ÎÌ⼦¤â¤Ä¤ì¤ÎÆ³⼊¤Ç´ØÀá´Ö¤ÎÏ¢Æ°À¤òºÆ¸½¤·¡¢·×»»Â®ÅÙ¤ÈÀºÅÙ¤ò¸þ¾å
¡¦ÉÙ⼠ÄÌ¤ÎÎÌ⼦¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤Ç¤Î¸¡¾Ú¤Ç¡¢½¾Íè⼿Ë¡¤è¤ê¤â⾼¤¤ÀºÅÙ¤È¼Â⽤À¤ò³ÎÇ§¡£¤Þ¤¿64 ÎÌ⼦¥Ó¥Ã¥È¤ÎÄ¶ÅÁÆ³ÎÌ⼦¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¡Ê°Ê²¼¡¢64 ÎÌ⼦¥Ó¥Ã¥È¤Î¼Âµ¡¡Ë¤Ç¤âÎÌ⼦¤â¤Ä¤ìÆ³⼊¤Î¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§
Ê£»¨²½¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»ÑÀª·×»»¡¢ÎÌ⼦µ»½Ñ¤ÇÆÍÇË⼝
¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î»ÑÀªÀ©¸æ¤Ç¤Ï¡¢⽬É¸¤È¤¹¤ë⼿Àè¤Î°ÌÃÖ¤«¤é´ØÀá¤Î⾓ÅÙ¤òµá¤á¤ë¡ÖµÕ±¿Æ°³Ø·×»»¡×¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î´ØÀá¤ò»ý¤Ä¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤Ï´ØÀá¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬ËÄ⼤¤È¤Ê¤ê¡¢⽬É¸°ÌÃÖ¤È¤Î¸íº¹¤òºÇ⼩²½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÈ¿Éü·×»»¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢·×»»Éé²Ù¤¬⾼¤¯¤Ê¤ê¡¢⼈ÂÎ¤Î´ØÀá¿ô¤ÈÆ±¤¸17¸Ä¤Î´ØÀá¤òÍ¤¹¤ëÁ´⾝Â¿´ØÀá¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²ò¶õ´Ö¤¬ËÄ⼤¤Ê¤¿¤á²ò¤±¤º¡¢¶á»÷¤·¤¿7 ¸Ä¤Î´ØÀá¤Ç±¿Æ°·×»»¤ò⾏¤¦¤Î¤¬⼀ÈÌÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ°¤¤Î³ê¤é¤«¤µ¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÎÌ⼦¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤·¤¤⼿Ë¡¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³ÆÉôÉÊ¡Ê¥ê¥ó¥¯¡Ë¤Î¸þ¤¤ä°ÌÃÖ¤òÎÌ⼦¥Ó¥Ã¥È¤ÇÉ½¸½¤·¡¢ÎÌ⼦²óÏ©¤ò⽤¤¤¤Æ½ç±¿Æ°³Ø·×»»¡Ê´ØÀá⾓ÅÙ¤«¤é⼿Àè°ÌÃÖ¤òµá¤á¤ë·×»»¡Ë¤ò¼Â⾏¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÕ±¿Æ°³Ø·×»»¤Ï¸ÅÅµÅª¤Ê¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Ç⾏¤¤¡¢ÎÌ⼦¤È¸ÅÅµ¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É⼿Ë¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸úÎ¨Åª¤Ê»ÑÀªÀ©¸æ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÌ⼦¤â¤Ä¤ì¤ÎÆ³⼊¤Ç¡¢¼ýÂ«Â®ÅÙ¤ÈÀºÅÙ¤¬¸þ¾å
¤µ¤é¤Ë¡¢ÎÌ»Ò¤â¤Ä¤ì¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Æ´ØÀá¤ÎÆ°¤¤¬»Ò´ØÀá¤Ë¼«Á³¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¹½Â¤¤òÎÌ»Ò²óÏ©¾å¤ÇºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢µÕ±¿Æ°³Ø·×»»¤Î¼ýÂ«Â®ÅÙ¤ÈÀºÅÙ¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉÙ»ÎÄÌ¤ÎÎÌ»Ò¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¤òÍÑ¤¤¤¿¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¼êË¡¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¾¯¤Ê¤¤·×»»²ó¿ô¤Ç¤âºÇÂç43%¤Î¸íº¹Äã¸º¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢64ÎÌ»Ò¥Ó¥Ã¥È¤Î¼Âµ¡¤òÍÑ¤¤¤¿¼Â¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÎÌ»Ò¤â¤Ä¤ìÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î17¸Ä¤Î´ØÀá¤ò»ý¤ÄÁ´¿ÈÂ¿´ØÀá¥â¥Ç¥ë¤Î±¿Æ°·×»»¤ò¡¢30Ê¬ÄøÅÙ¤Ç¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»î»»¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£