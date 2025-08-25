¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂçºåÂç³Ø¡Û´Ä¶ÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹PFAS¤ò¹â¸úÎ¨¤Ë¡Ö´°Á´Ê¬²ò¡×― ¿·³«È¯¤Î¹â¼þÇÈ¥Ñ¥ë¥¹È¯À¸´ï¤ò³èÍÑ¡¢¹©³Ø¸¦µæ²Ê¤ÈNexFi¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤Ç
ÂçºåÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²Ê¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçºåÂç³Ø¡Ë¤Î½®ÌÚ¹ä¶µ¼ø¤È¥Í¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÃæÂ¼¹§¡¢°Ê²¼¡¢¥Í¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¡Ë¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë¹â¼þÇÈ¥Ñ¥ë¥¹È¯À¸´ï¤ò³«È¯¤·¡¢¿¼¹ï¤Ê´Ä¶ÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëPFAS¡Ê¥Ú¥ë¥Õ¥ë¥ª¥í¥¢¥ë¥¥ë²½¹çÊª¤ª¤è¤Ó¥Ý¥ê¥Õ¥ë¥ª¥í¥¢¥ë¥¥ë²½¹çÊª¤ÎÁí¾Î¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Êµ¡´ï¤òÍÑ¤¤¤¿±ÕÃæ¥×¥é¥º¥Þ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë´°Á´Ê¬²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸¦µæÀ®²Ì¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ü½¾Íè¤Ë¤Ê¤¤¹â¼þÇÈÆ°ºî¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¹âÅÅ°µ¥Ñ¥ë¥¹È¯À¸´ï¤ò³«È¯¡£¹âÂ®¿åÎ®²¼¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿¹âÌ©ÅÙ¥×¥é¥º¥Þ¤òÈ¯À¸²ÄÇ½¤Ë¡£
¡ü¤³¤Î±ÕÃæ¥×¥é¥º¥Þ*¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¼¹ï¤Ê´Ä¶ÌäÂê¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëPFAS*²¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¡¢¤«¤Ä´°Á´Ê¬²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£
¡üPFAS¤Ï¥×¥é¥º¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¬²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´°Á´Ê¬²ò¤Ïº¤Æñ¤Ç¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Ç¸úÎ¨¤è¤¯Ê¬²ò¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡üPFAS¤Î»ÄÎ±¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê´Ä¶Ãæ¤«¤éº¬Àä¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¢¡³µÍ×
¡¡½®ÌÚ¶µ¼ø¤È¥Í¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¤Ï¡¢2017Ç¯¤Ë¡ÖSiC±þÍÑµ»½Ñ¶¦Æ±¸¦µæ¹ÖºÂ¡×¤òÀßÃÖ¤·¡¢SiC*³¥Ñ¥ïー¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÍÑ¤¤¤¿³×¿·Åª¹âÅÅ°µµ¡´ï¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¦µæ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂç¤¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÅÙÊü½Ð¤µ¤ì¤¿PFAS¤Ï¼«Á³Ê¬²ò¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢´Ä¶Ãæ¤Ë»ÄÎ±¤·Â³¤±¤ÆÄ¹µ÷Î¥¤ò°ÜÆ°¤¹¤ëÆÃÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇPFAS±øÀ÷¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¹ñ¤Ç°ìÉô¤ÎPFAS¤Î»ÈÍÑ¡¦À½Â¤¤Îµ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢PFASÂÐºö¤ËÍ¸ú¤ÊÊýË¡¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¸¦µæ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬²òµ»½Ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²ÝÂê¤¬Â¿¤¯¡¢¼ÂÍÑ²½¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¬²òµ»½Ñ¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÄã²¹¥×¥é¥º¥Þ¤Ë¤è¤ë¼êË¡¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¤Îµ»½Ñ¤Ç¤ÏÊ¬²ò¸úÎ¨¤¬Äã¤¯¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼ÂÍÑ²½¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢´°Á´Ê¬²ò¤âº¤Æñ¤Ç¡¢µ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¥Í¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¤ÏÂçºåÂç³Ø¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¹ÖºÂ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½¾Íè¤Ë¤Ê¤¤ºÇÂç1Mpps*⁴¤Î¹â¼þÇÈÆ°ºî¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¹âÅÅ°µ¥Ñ¥ë¥¹È¯À¸´ï¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ñ¥ë¥¹È¯À¸´ï¤ò±ÕÃæ¤ÎÄã²¹¥×¥é¥º¥Þ¤ËÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¹âÂ®¿åÎ®²¼¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤¿¹âÌ©ÅÙ¥×¥é¥º¥Þ¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î±ÕÃæ¥×¥é¥º¥Þ¤Ë¤è¤êPFAS¤ò½èÍý¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢½¾Íè¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂçÉý¤ËÃ»¤¤»þ´Ö¤Ç´°Á´Ê¬²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤è¤êPFAS½èÍý¤ÎÂçÉý¤Ê¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤È¡¢PFAS¤Î»ÄÎ±¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê´Ä¶Ãæ¤«¤éº¬Àä¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¤ÈÂçºåÂç³Ø¤Ï¡¢Áá´ü¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÊ¬²ò¥¹¥Ôー¥É¸þ¾å¤Î¸¦µæ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú½®ÌÚ¹ä¶µ¼ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡È¾Æ³ÂÎ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÍÑ¤¤¤Æ¹âÅÅ°µ¤Î¹âÂ®¥Ñ¥ë¥¹¤ò¹â¼þÇÈ¿ô¤ÇÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Çº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Í¥¯¥¹¥Õ¥¡¥¤¤È¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤¿µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¤³¤ì¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ»½Ñ¤¬Åö½éÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿²ÃÂ®´ï¤Ê¤É¤Î²Ê³Øµ»½ÑÍøÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²æ¡¹¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤ÇµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ä¶ÌäÂê²þÁ±µ»½Ñ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏË¾³°¤Î´î¤Ó¤Ç¤¹¡£
¢¡¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê
¡¡»ä¤¿¤Á¤Î¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÀ½ÉÊÅù¤òºî¤ë¹©¶È¡¦»º¶È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²áÄø¤ÇÊü½Ð¤µ¤ì¤ëPFAS¤Ï¡¢¼«Á³³¦¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊ¬²ò¤µ¤ì¤º¤ËÃÏ¾å¡¢²ÏÀî¡¢³¤ÍÎ¡¢Âçµ¤¤ËÈ¾±Êµ×Åª¤ËÉº¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º¬Àä¤Ë¤Ï¸úÎ¨¤Î¤è¤¤´°Á´Ê¬²ò¼êË¡¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÍÂÎ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝ¾òÌó¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ½Â¤¡¦Í¢ÆþÅù¤Îµ¬À©ÂÐ¾ÝÊª¼Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢PFAS¤Ï¥×¥é¥º¥Þ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÊ¬²ò*⁵¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸úÎ¨¤¬°¤¤¡Ê½èÍý»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¡Ë¡¢´°Á´Ê¬²ò¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¡ÊÆÃ¤ËÃ»º¿PFAS¡Ë¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¼ÂÍÑ²½¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£