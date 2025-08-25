¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¤Ç¼Â¾Ú±¿¹ÔÃæ¡ª¼«Æ°±¿Å¾£Å£Ö¥Ð¥¹¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤·¤¿
ËÜ³Ø¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§Ç÷ ½ÓºÈ¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥Ë¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶ °ì¾¡¢°Ê²¼¥Þ¥¯¥Ë¥«¡Ë¤È¶¦Æ±¤·¡¢¼«Æ°±¿Å¾EV¥Ð¥¹¤òÆ³Æþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ³Ø¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ëËÌ³¤Æ»¾®Ã®»Ô¡Ê»ÔÄ¹¡§Ç÷ ½ÓºÈ¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥Ë¥«¡ÊËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶ °ì¾¡¢°Ê²¼¥Þ¥¯¥Ë¥«¡Ë¤È¶¦Æ±¤·¡¢¼«Æ°±¿Å¾EV¥Ð¥¹¤òÆ³Æþ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼«Æ°±¿Å¾EV¥Ð¥¹¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òËÜ³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê£³Ç¯À¸¤ÎÂç¶¶ çýÍüÇµ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ÍÍê¤ÏËÜ³Ø¤ÈÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¤Î´Ý»³ ¾¾É§½Ú¶µ¼ø¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢£¹Ì¾¤Î³ØÀ¸¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºîÀ®¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¶¨µÄ¤Î¤¦¤¨¡¢Âç¶¶¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç¶¶¤µ¤ó¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´Þ¤à¤¹¤Ù¤Æ¤Î³ØÀ¸±þÊçºîÉÊ¤¬¡¢£¸·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¾®Ã®¹ñºÝ¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ーÆâ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¤Ç¤Ï¡¢ËÜ»ö¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢»º³Ø´±Ï¢·È¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
-¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿Âç¶¶¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È-
¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥¹¤Ë¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¼ÖÂÎ¤ò¸«¤ÆÂçÊÑ´ò¤·¤¤»×¤¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¾®Ã®¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¹©·ÝÉÊ¤Ç¤â¤¢¤ë¾®Ã®ÀÚ»Ò¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¾®Ã®ÀÚ»Ò¤Ï¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ê¹©·ÝÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¼ÖÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¾®Ã®ÀÚ»Ò¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡×
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÃÏ°èÏ¢·È¡¦¹Êó²Ý
½»½ê¡§»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÁ°ÅÄ7¾ò15ÃúÌÜ4-1
TEL¡§011-688-2371
FAX¡§011-688-2392
¥áー¥ë¡§chiiki@hus.ac.jp
¡Ú¥ê¥êー¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿ー https://www.u-presscenter.jp/